Спортивное рыболовство №9 сентябрь 2020

Вопросы экологии

К.Кузьмин. Семь кругов ада русской рыбы

Автор ловил рыбу в четырех десятках стран, расположенных на всех континентах. Общался как с гидами и спортсменами, так и с множеством рядовых рыболовов на местах. И заметил, что в абсолютном большинстве этих стран, включая те, что стоят ниже России по уровню социально-экономического развития, и вопрос с браконьерством более-менее успешно решен, и рыбу серьезную поймать легче, чем у нас. Почему так? Надо разобраться.

По родным просторам

А.Коломиец. Увяданья лотосом охваченный…

Каждый год автор старается провести какое-то время на знаменитых волжских раскатах. И едет он туда не за трофейной добычей, а из-за уникальной специфики ловли хищных рыб.

Н.Лебедев. Хопёрский голавль. Рандеву на исходе лета

Каждый год, когда автор приезжает на крупнейший приток Дона - реку Хопёр, тот предстает в новом обличье. Некогда уловистые места затягивает песком, стоянки голавля меняются, поэтому приходится искать новые точки для ловли. Но от этого рыбалка становится только увлекательнее.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Нежданов. Alaskan Trophy - комфортное здоровье

Автор тестирует специальный костюм на «околонулевые» условия, появившийся на российском рынке только в этом году. Это вообще в принципе редкий формат для нашей страны. Скорее европейская тема. Но прошедшая зима на территории европейской части России показала, что такой тип костюма может быть весьма актуален.

Методы ловли

А. Швец. После поклевки. Из практики спиннингиста

Вроде и так ясно, что после поклевки следует подсечка, а далее начинается вываживание рыбы с доставкой её в лодку или на берег и прочие приятные хлопоты. Но на самом деле всё не так просто – поэтому стоит поговорить о некоторых нюансах и тонкостях, которые помогут справиться с пойманным хищником. В процессе состязания спиннингиста с подсечённой рыбой важны малейшие мелочи, поскольку именно они часто и решают исход дела.

М.Яхонтов. Шнур - наше всё

В этой статье автор знакомит читателей с новинками одного из лидеров нахлыстового рынка — компании Guideline.

Советы Мастера

О.Ляльковский. Работа безынерционных катушек в соленой воде

Морская ловля взаброс подразумевает возможность поимки по-настоящему трофейной рыбы. Это значит – нужны супернадежные лески и шнуры, снасти с большим запасом прочности и, что особенно важно, мощным фрикционным тормозом. Лишь крупные морские «безынерционки» сегодня отвечают этим требованиям в полной мере при адекватных массе и размерах.

Снасть и тактика

Г.Шеляг. Нюансы ловли щуки на «мушку»

О практике ловли щуки уже сказано и написано столько, что запросто соберется гигантская библиотека. Но автор считает, что недостаточно представлены в этом библиотечном собрании лишь аспекты применения нахлыста. Он восполняет этот пробел, используя личный опыт щучьей рыбалки в Мурманской области.

Н.Линник. Не было печали - просто уходило лето

Три своих поисковых рыбалки по границе лета и осени 2019-го автор считает однозначно лучшими фидерными рыбалками сезона открытой воды того года. И рассказывает – почему.

В.Клень. Карп – как фидерный трофей

Первая половина осени – отличное время для ловли карпа. При этом для состязания с даже вполне трофейными экземплярами не обязательно входить в касту адептов карп-фишинга. Острые ощущения и яркие эмоции дарит и обычный фидер.

Семьей на рыбалку

В.и А.Волковы. Густера на дальних рубежах

Ловля густеры фидером требует от рыболова повышенной концентрации внимания, молниеносной реакции на поклевку, заставляет выдерживать высокий темп с частыми перезабросами. К тому же приучает работать головой - и постоянно совершенствовать снасть, чтобы активная ловля давала максимальный результат.

Школа для новичка

Александр Фалалеев. Белый стоп-сигнал рыболовного кружка

В большом и подробно иллюстрированном обзоре автор рассказывает об особенностях и нюансах ловли на кружки. Статья будет очень полезна новичкам.