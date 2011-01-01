Спортивное рыболовство №1 январь 2020

Снасть и тактика

Н.Линник. С мохнатой мормышкой за капризной плотвой

Среди моделей «безнасадок», активно используемых автором, есть так называемые мохнатые мормышки. К ним относятся модели с ворсистым покрытием тела Shaggy Skin. Как ими работать при ловле «белой» рыбы – читайте.

А.Коломиец. А давай доловим судака!

В статье нашего давнего автора - тактика и техника долавливания незасекшегося судака из-подо льда с помощью зимних вибов (и в том числе - раттлинов).

К.Кузьмин. Снасти года 2019

Как уже повелось в нашем журнале, по окончании очередного календарного года популярный автор делится впечатлениями о тех снастях, что ему довелось испробовать в деле за истекшие 12 месяцев. Подборка, касающаяся спиннингов и катушек, вышла весьма интересной.

А.Швец. Глубоководные минноу: охота на нижних этажах

Автор рассказывает об охоте за щукой и судаком на глубоких участках водоемов со стоячей водой. Такая ловля с использованием глубоководных минноу, особенно в период остывающей или еще холодной воды, очень увлекательна и добычлива, а попадающиеся на глубине крупные экземпляры хищника оставляют в памяти незабываемые впечатления.

Школа для новичка

А.Фалалеев. Живые приманки

Автор представляет широкий обзор животных приманок, на какие можно рыбачить со льда. В обзоре приводится масса нюансов и хитростей добычи, хранения и ловли, да и просто интересной информации, о которой некоторые рыболовы даже не догадываются, привычно цепляя в очередной раз на крючок ту или иную наживку.

В. и А.Волковы. Живец для щуки: какого выбрать?

Не все живцы одинаково уловисты. И часто бывает, что за рыбкой одного вида щука буквально в очередь выстраивается, а на другую просто не обращает внимания, не воспринимая её как пищевой объект. Понятно, что щучьи предпочтения могут зависеть от многих факторов. И чтобы быть с уловом в непростой зимний период, приходится подстраиваться под щучьи вкусы. Как – читайте.

Из первых уст

В.Клень. Феноменальная «Лесотка»

В настоящее время небывалую популярность получила мормышка под названием «Лесотка». Её производство поставили на поток даже крупные производители рыболовных товаров нескольких стран. При этом немногие знают, что появлением мормышки мы обязаны рыболовам советской эпохи. Ну а до совершенства приманку довел рыболов-конструктор Александру Даценко, чей никнейм «Лесото» превратился в её название.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Ловим корюшку у Дамбы

В последние несколько лет у Дамбы наблюдается одно из самых больших скоплений рыбаков-корюшатников. Когда-то удачная рыбалка может получиться в нескольких десятках метров от самой Дамбы, а иногда приходится отъезжать от неё и на 10 - 20 км на различной мототехнике. И на каждом участке есть своя специфика.

М.Перов. Окунь на Ладоге. Что делать, если не клюет

Ладожский черноспинный горбач зимой часто бывает капризен, придирчив и к приманкам, и к игре ими. Как же рыбачить в таком случае, какие приёмы использовать? Читайте.

За рыбой вокруг света

Г.Шеляг. Как в кавказских реках подбирать ключик к форели

Ловля на Кавказе форели на «мушку» – это непочатый кладезь для проб и экспериментов. А самым большим её плюсом является всесезонность. За исключением октября, времени нереста, форель удается ловить круглый год. Ну и, конечно, удивительная красота природы Кавказа, живописные места, по которым протекают реки и ручьи – всё это сделает рыбалку незабываемой.