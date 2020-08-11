Method flat feeder: эволюция или революция? Владимир Клень | 11 августа 2020 г.

Не стихают дискуссии последних лет относительно уникальности и революционности такой оснастки, как Metod flat feeder. Предмет споров – принципиальность её отличия от некогда популярной среди отечественных доночников смоктухи (смактухи, соски) – оснастки с самодельной кормушкой. Основываясь на опыте применения обоих монтажей и целенаправленно проведенных экспериментах, изложу собственные соображения по этому вопросу.

Начну с предыстории. В те далекие годы, когда не было интернета, а из рыболовной периодики существовал, наверное, единственный на просторах необъятной страны профильный журнал, рыбалку двигали энтузиасты-любители. Именно в их среде сформировались те, кого сейчас принято называть рыболовами-конструкторами.

При этом речь о зарабатывании ими денег за свои изобретения не шла. Всё совершенствовалось и изготавливалось исключительно для себя и друзей. Поэтому кому принадлежит пальма первенства в разработке так называемых смоктух, сегодня сказать невозможно. Однако очевидно, продукт получился настолько классным, что со временем превратился в массовый, выйдя за региональные границы.

Главное предназначение смоктух – обеспечение ловли мирных рыб (карпа, карася, леща и т.д.) в сильно заросших и заиленных водных объектах с помощью спрятанных в прикормочную массу крючков (фото 1), а кроме того - возможность использовать эту же прикормочную массу еще и в качестве насадки, памятуя об особенностях питания указанных рыб, привыкших всасывать корм. Тут сыграло свою роль наблюдение, что в иные дни рыбы семейства карповых воротят нос от любых приманок на крючках, но «кашу» при этом едят с удовольствием.

Конструкции смоктух были придуманы разные, что лишний раз подчеркивает народный характер их происхождения. Вместе с тем, наибольшую популярность получили так называемые «пружины» («китайки» - фото 2) и «пробки» (фото 3).

Принцип их работы схож, а разница главным образом просматривается в размерах и форме. Однако в разрезе рассматриваемой темы внимание заслуживает, прежде всего, «пробка». Именно она имеет наибольшее конструктивное сходство с современной методной оснасткой.

Ручная работа

Проведение сравнительного анализа необходимо начать с рассмотрения анатомии, так сказать, «пробки». Ясно, что свое название она получила от основного использованного для изготовления компонента – пластиковой пробки (крышки) от ПЭТ-бутылки.

Простейшая конструкция состоит из крышки, сквозь которую проходит винт с гайкой, стягивающий подвешенный снизу груз и проволоку, ушко которой скручено для соединения с леской через карабин (фото 3А).

В качестве груза используется свинцовая пластинка толщиной 1 - 2 мм. Если планируется ловить рыбу на очень большом расстоянии от берега, груз можно утяжелить. Короткие поводки (5 штук по 4 - 5 см длиной) вяжутся из капроновой нити или рыболовного шнура и крепятся в отверстиях, пробитых шилом по контуру пробки. Размер крючков из прочной проволоки может варьироваться. Обычно это №№ 6 – 10 по западноевропейской классификации.

Улучшенная конструкция оснастки отличается выведением наружу не одного, а двух проволочных ушек (фото 3Б). Первое – для соединения с основной леской через карабин, а второе – для отдельного поводка (7 - 15 см), который не маскируется в «каше». На привязанный к нему крючок подсаживается приманка – черви, опарыши, кукуруза и пр.

Таким образом, увеличивается вероятность поклевок с учетом предпочтений рыбы в конкретный день и час. Но главный плюс этой конструкции в ином – второе ушко обеспечивает балансировку «пробки». В отличие от смоктухи с одним ушком, она погружается без крена на бок, что обеспечивает большую гарантию того, что питательная масса не вывалится из полости пробки при движении ко дну.

Цвет крышек подобных смоктух обычно белых или желтый – под цвет каш. Рыболовы-«пробочники» полагают, что это обеспечивает лучшую визуализацию объекта, улучшает её заметность для рыб. Однако есть и не разделяющие такую теорию и считающие, что уловистость данной оснастки определяется не её цветом, а забиваемой внутрь ароматной питательной массой.

Известны и иные подвиды «пробок». К примеру, с объемными металлическими пробками-контейнерами, скользящими по леске, и с измененным способом крепежа поводков. Четыре коротких поводка привязаны к общему, более длинному (20 - 50 см), пропущенному через специально сделанное в корпусе пробки отверстие и крепящемуся к основной леске через карабин. Возле узла между основным поводком и четырьмя короткими установлена бисерина или бусина, которая служит разделительным страховочным буфером (фото 4).

В пробку набивается каша, а крючки топятся как в основных «классических вариантах». Отличие в работе наблюдается после поклевки рыбы. Заглотив один из крючков, она тянет за собой всю конструкцию. В этот момент пробка не волочится за рыбой, т.к. общий поводок начинает скользить.

Простота – залог успеха

Принцип ловли с смоктухой выглядит довольно просто. В полость крышки набивается «каша» (фото 5). Обычно – это сборная масса из пшенной каши (база), в которую вводится хлебный мякиш, манка и иные компоненты, а также всевозможные ароматизаторы. Если объект ловли – карп, к смеси неизменно добавляется вареный и затем толченый картофель.

Обеспечение нужной консистенции готовой массы – вопрос непростой: она должна быть подобна пластилину, вязкой и мягкой, хорошо держащейся в полости крышки, чтобы не выпасть при погружении. Как показывает практика, новичкам это дается с трудом, поэтому на коллективной рыбалке даже определяются свои «кашевары», готовящие качественную «кашу» сразу на всю компанию.

Для ловли используется жесткое удилище, в нынешние времена – чаще с безынерционной катушкой (фото 6). Основная леска 0,22 - 0,25 мм. Забросы обычно выполняются без клипсования, примерно в одну точку, а иногда, осознанно - в разные. Во время поклевки происходит самозасекание рыбы. Способ ловли достаточно эффективный, но совершенно неспортивный. И дело не столько в наличии 5 крючков на одной оснастке или пассивной выжидательной тактике - рыбы при вываживании нередко травмируются, ибо свободные крючки (один или несколько) могут вонзиться в их тела.

Дерзкий новичок

Method flat feeder пришел к нам из Европы сравнительно недавно. И довольно быстро стал набирать популярность. Полагаю, основной фактор успеха – в расширении возможностей фидерной ловли, включении в неё элементов карп-фишинга и формат активной спортивной рыбалки.

В основе Method flat feeder лежит использование особой кормушки, которая после формирования прикормочной смеси в пресс-форме (method-mould) напоминает разрезанное вдоль обычное яйцо (фото 7).

Строение этой оснастки в определенной степени в чём-то схоже с рассмотренной выше «пробкой». Имеется изготовленный из ударопрочного пластика отсек для прикорма, к которому снизу прикреплен свинцовый плоский груз, обеспечивающий верхнее расположение отсека с прикормкой, что особенно актуально в рыхлых грунтах.

В корпусе кормушки предусмотрены выступающие дуги, хорошо удерживающие питательную массу при забросе и погружении ко дну, а общая форма предполагает улучшенные полетные свойства. И это первые отличия Method flat feeder от смоктухи, но есть и иные. Прежде всего – это применение лишь одного короткого поводка и скользящий монтаж in-line (фото 8), хотя встречаются модели и с глухим креплением кормушки. В верхней части кормушки установлен силиконовый наконечник, предохраняющий леску от истирания. А в нижней части есть пластиковый переходник с вертлюжком для крепления поводка.

Кормушки выпускаются с широким диапазоном огрузки (встречал от 15 до 80 г). Соответственно, появляется возможность использовать для забросов почти все разновидности фидерных удилищ. Причем отдельные производители разработали систему быстрой замены разновесных корпусов кормушек и даже предусмотрели возможность видоизмененять типы монтажа с флэт-кормушкой на кормушку-сетку или простой груз.

Отличительные особенности

Помимо строения, между Method flat и смоктухой есть разница в принципах ловли. Method flat относится к типично спортивным оснасткам, предполагающим динамичную рыбалку. В этих целях используется соответствующий «активный» прикорм. Его задача заключается в насыщении сектора ловли питательной массой, не только лежащей на грунте, но и парящей в воде уже через 5 - 10 минут после заброса.

Специально для этих целей выпускаются готовые сбалансированные смеси, которые быстро и просто замешиваются у водоема. Кроме того, широко применяется такая высокопротеиновая гранулированная добавка, как пеллетс, привычная для карпа – основного объекта охоты на «платниках».

Быстроту и плотность загрузки прикорма обеспечивает формовочный method-mould. С его помощью можно запрессовать внутрь питательной массы приманку, что позволяет выполнять забросы в труднодоступные места и минимизировать зацепы. После погружения на дно тонущие приманки (кукуруза и т.п.) окажутся лежащими в эпицентре прикорма.

Не единожды доводилось оказываться в ситуациях, когда за неимением профильных прикормок под Method flat приходилось замешивать обычную фидерную «сыпучку». Её консистенция, плотность и степень склеиваемости иная, но такая замена возможна. Увлажнение производится опытным путем, а чтобы смесь потом не прилипала к пресс-форме, в её основание перед каждой закладкой я подсыпаю сухую манку (фото 9). В моей рыболовной сумке она всегда имеется во флаконе-дозаторе для приготовления болтушки и прочих надобностей.

Любопытно, что в отличие от самодельщиков, фабричные производители Method flat прибегают к окрасу корпуса кормушки не под цвет прикорма. Наоборот, делают его незаметным, сливающимся с грунтом водоема, используя серый, коричневый, темно-зеленый, черный и камуфлированные тона.

Что касается сопоставления особенностей использования приманок на крючках данных оснасток, то особой разницы нет. Насаженные и там, и там на крючок опарыши, бойлы или кукуруза будут презентованы рыбе одинаково. Другое дело, что при использовании флэт-кормушки образуется кормовое «пятно», обильно насыщенное распавшимися питательными частицами смеси. В сравнении с ним «пробка» содержит меньший объем каши, которая при перезабросах еще и частично остается в полости крышки. Соответственно, на дне оказывается меньшее количество смеси, собирающей рыбу.

Рыбы выбирают

Заслуживают внимания выводы, сделанные при одновременном использовании двух разновидностей указанных оснасток. Очевидно, что с учетом географического положения и особенностей водного объекта, количества и видового разнообразия обитающих там рыб они могут разниться. Поэтому обозначу основные умозаключения из собственной практики.

Когда объект ловли - карп, результаты примерно сопоставимы. Если этих рыб в водоеме много и они приучены рыбаками «смоктать кашу», карпы с удовольствием всасывают в себя питательную смесь из «пробки», а вместе с ней и крючки. Но на «спортивных» водоемах, где рыболовы чаще практикуют фидерно-методную ловлю, «пробки» оказываются в проигрыше. И пучок опарышей может стать для карпов желаннее любой «каши».

Интересная ситуация наблюдалась прошлым летом, когда поздним вечером у меня вне конкуренции была «пробка», на крючки которой попадались некрупные караси и карпики (фото 10). После одной из поклевок более крупная особь даже оторвала «пробку». Но утром ситуация кардинально изменилась - и Method flat оказался в фаворитах. Так что превосходства какой-то из оснасток я не отметил.

Аналогичная ситуация прослеживается при ловле карасей. Эти рыбы одновременно и капризные, и бесшабашные. Порой самая примитивная и топорная оснастка работает лучше деликатной. Поэтому потенциального перевеса у какой-то одной не будет. Традиционно «пробка» хорошо отрабатывает по этому виду рыб. Method flat, как демонстрирует практика, тоже (фото 11). Поэтому ставлю между ними знак равенства.

Иначе выглядит картина с лещами. У флэт-кормушки будет явное преимущество. «Пробка» в этом плане значительно уступает даже «пружине». Возможно, что этих осторожных рыб не устраивает слишком малая полость конструкции, из которой еще и надо «вытягивать» корм. Гораздо смелее они поедают разрушенную водой ароматную прикормку флэта, среди которой очень естественно выглядят разные приманки, включая высокоэффективный пенопластовый шарик (фото 12).

При ловле линей каша для «пробки» не годится как приманка и по указанным выше причинам неубедительно выглядит в качестве прикормки. Поймать бронзовобоких красавцев на смоктуху можно, но это не идет ни в какое сравнение с Method flat (фото 13) или обычной фидерной кормушкой. На крючок в последнем случае насаживаются любимые линём наживки и насадки – черви, мотыль, опарыши, кукуруза, их комбинации и др.

Method flat демонстрирует свою состоятельность и при ловле амуров (фото 14). Отличной насадкой становится балансирующий над прикормкой бойл с высоким содержанием растительных ингредиентов, гранулы или обычная кукуруза, совмещенная с пенопластом.

Попутно с указанными видами рыб, при методной ловле часто попадаются иные распространенные подводные обитатели – густера, плотва, уклея и др. В случае же с «пробкой» это происходит редко. Нет «стола» – нет и их.

Каждому – свое

Резюмируя изложенное выше, в плане сравнения смоктухи и Method flat у меня сформировалась аналогия с вишней и черешней. Обе относятся к растениям рода слива, семейство розоцветных. Внешне довольно похожи, но отличий – множество. При этом каждая ягода по-своему вкусна.

«Пробка» прошла проверку временем, в ряде случаев доказала свою состоятельность - и потому имеет право на существование. Она проста и может без особых усилий изготавливаться в домашних условиях из подручных средств. Создана она для тех, кто идет на рыбалку как добычу рыбы, нежели за ощущением красоты процесса ловли. При этом любит комфортно посидеть на берегу, пирсе или мостике, не утруждая себя частыми перезабросами оснастки. В общем, её можно назвать простейшим подобием, но не прообразом Method flat.

Ну а тем, кто намеревается ощутить в руках куда более деликатную снасть, насладиться активным процессом с притязанием на хороший результат, следует обратить внимание на метод-фидер. Причем есть уверенность, что он будет развиваться дальше, становясь всё совершеннее.