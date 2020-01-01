Спортивное рыболовство №2 февраль 2020

Методы ловли

А.Коломиец. Рыхлый лед и красноперка

Рыбалка по последнему льду - это толстый, но рыхлый лед, это хороший клёв многих видов рыб, это проблемы с заходом и выходом с водоема. Автор рассказывает, как в этот период он адресно ловит крупную красноперку на «безмотылку».

В.Сальников. Судак со льда

Поймать судака со льда можно в любую погоду, будь то январский мороз под тридцать или оттепель в феврале. Этот хищник предпочитает большие просторы, для которых понятие «глухозимье» относительно, а потому надежда на поклевку есть всегда. Главное – понять модель поведения хищника, а уже потом решать, какую приманку пристегнуть к карабину.

В.Клень. Лини: чудо на льду

Линя относят к «рыбам мечты» даже в летний – пиковый - период его активности. Ну а поймать линя зимой из-подо льда большинство считает фантастикой. Однако такое вполне реально, причем есть места, где клёв линей отличается завидным постоянством.

Н.Лебедев. Зимняя форель и донные методы ловли

На «платниках» в успехе зимней рыбалки по открытой воде решающими факторами могут быть как погодные условия, так и обоснованный выбор тактики ловли и приманок.

Снасть и тактика

Н.Линник. Мормышка с взъерошенным характером

Автор рассказывает о своём «секретном оружии» для ловли окуня и плотвы в глухозимье – «мухомормышках» типа «Бокоплав».

В. и А.Волковы. Поплавок в лунке

Рыбалка зимой на поплавок – особенная, ни на что не похожая. В этой простецкой на первой взгляд снасти есть много тонкостей, которые нужно учитывать. При этом она очень добычлива, и главное – позволяет ловить рыбу крупнее, чем на кивковые снасти.

К.Кузьмин. Волшебная пауза

Раньше в спиннинге считалось, что искусственная приманка должна всё время находиться в движении: жертва убегает – хищник её догоняет и хватает. А если приманка стоит на месте, какой резон рыбе кусать нечто явно неживое и несъедобное? Современная же практика не оставляет от этого постулата камня на камне. В статье подробно рассказывается о проводках с остановками.

А.Швец. Малая река в зимний период: особенности охоты за щукой

Когда зима выдаётся аномально теплой и ледяной панцирь не сковывает водоемы, автор ловит спиннингом на малых реках. Те легко читаемы для опытного глаза, там всё компактно, локально и понятно. Самое же главное – правильно и точно подать приманку щуке, подобрав проводку, вызывающую у неё интерес.

Новости спорта

С.Никулин. Удочки спортивного сезона 2019

Спиннинги Maximus серии Mescalito в прошлом сезоне составили основу джигового арсенала экипажа Русаков - Никулин на соревнованиях Pro Anglers League. Спортсмены рассказывают о тех моделях, которыми они пользовались.

Школа для новичка

А.Фалалеев. По-простому о несложном

Автор доступно рассказывает новичкам, которые только открывают для себя зимнюю живцовую рыбалку, что такое жерлицы, как их ставить и на что в основном обращать внимание в процессе ловли.

За рыбой вокруг света

Г.Шеляг. Абхазская ставрида, рок-фишинг и «мушки»

В Абхазии на побережье Черного моря есть удивительно интересные места, куда ставрида, стайная хищная рыба, подходит во время охоты на рыбью мелочь. Такие точки есть в районе городов Пицунда, Сухум и ряда других населенных пунктов республики. Малонаселенность и первозданность многих участков на побережье делает их лакомым куском для рыбаков-спортсменов, практикующих спиннинг и нахлыст.