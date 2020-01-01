Спортивное рыболовство №10 октябрь 2020

По родным просторам

А.Коломиец. Сюрпризы октября

Октябрь спиннингисту не любить невозможно. В донских краях это второе по счету бабье лето. Октябрь - это и отличный аппетит подводного хищника. Ну а сюрпризы – это когда вашу приманку хотят съесть совсем не те, на кого мы рассчитываем. Именно из-за этих казусов октябрь и остается в памяти как один из самых желанных месяцев в году.

Н.Лебедев. Стрит-фишинг по-саратовски

Автор рассказывает об особенностях городской рыбалки в границах такой замечательной агломерации, как Саратов. Описывает популярные места на Волге и тактику ловли, а также на какую рыбу может стопроцентно рассчитывать даже начинающий стрит-фишер.

Г.Шеляг. Три способа поймать кавказскую форель

Форелевая рыбалка в горных реках Кавказа – поплавочная ли, спиннинговая ли, нахлыстовая - всегда являлась для автора одной из самых интересных и любимых. И он рассказывает об особенностях каждого вида ловли.

Снасть и тактика

Н.Линник. Как договориться с осенней плотвой

Богатой на трофеи осень бывает не только у спиннингистов с их щучищами и судачищами. Трофейной может оказаться и ловля плотвы, недаром во многих наших водоемах плотва размером 25+ см живет на протяжении всего года. И октябрь, особенно его вторая половина - это самое золотое время для её ловли.

А.Швец. Скамейка запасных. Ты помнишь, как всё начиналось?

С годами ловли у автора скопился целый склад вполне рабочих воблеров, вышедших по тем или иным причинам из его обихода. Некоторые он раздает тем, кто только начинает ловить, но есть и такие, которые дарить у него просто не поднимается рука - слишком много приятных и волнующих воспоминаний с ними связано.

А.Чепурный. Топ-вотеры. Круглый год - приманки №1

Многие считают, что ловля на топ-вотеры эффективна лишь летом и, может, ранней осенью, а с наступлением холодов их лучше отложить до теплых дней следующего года. Нет, говорит автор, не лучше! До самого ледостава, пока мелкая рыбешка поднимается к поверхности, а температура воды остаётся выше 7 С°, любая поверхностная приманка бывает очень добычливой при ловле щуки, окуня и даже судака, жирующих на мелководье среди отмирающих водорослей.

Методы ловли

К.Кузьмин. Голавлиные истории

Автор напечатал восемь книг о ловле рыбы спиннингом. А девятая, готовящаяся к изданию - о голавле. Некоторые идеи, которые войдут в неё, он хотел бы сегодня предложить вниманию читателей журнала.

В.Клень. Сырть: далекое близко

Сырть пленяет своей красотой и загадочностью. Большинство наших рыболовов считает её неуловимой, относя к рыбам мечты или случайным трофеям. Однако нерешаемых задач не бывает – автору из сырти удавалось целиком составить улов, хотя чаще - весомую его часть.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Ходовая донка на море. Первый опыт

Отправляясь в середине лета на Черноморское побережье Краснодарского края, как один из этапов отдыха волгоградские авторы запланировали морскую рыбалку с берега. И чтобы добиться результата в этом деле, им пришлось задействовать знания и опыт, полученные ими дома в речной донной ловле.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Рыбалка в стиле диско

Когда заводишь речь о рыбалке в открытом море-океане, в сознании большинства возникает образ здоровенного белоснежного катера, где на транце прикручено специальное кресло со спиннинговым держателем. По классике - так. Но сегодня мы коснемся практически нетронутой в мировой прессе темы – морской рыбалки за крупными хищниками с борта надувных лодок размером до четырех метров.