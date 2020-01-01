Спортивное рыболовство №4 апрель 2020

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Главное открытие сезона

Из-за погодной свистопляски, мутности воды и других метаморфоз при смене зимнего и весеннего сезонов рыбы капризничают, а то и вовсе отказываются клевать. Однако существует одна маленькая рыбка, которая активна сразу от распаления льда и проявляет чудеса прожорливости в любую погоду. И речь идет об уклейке.

Методы ловли

Н.Линник. За весенним карасем с поплавочной удочкой

Автор описывает тактику и технику ловли крупного карася на природных водоемах – реках и прудах.

С.Акулич. За крупной плотвой с зеленью

О том, что плотва хорошо клюет на нитчатые водоросли, автор узнал еще в школьном возрасте. И с тех пор по-хорошему заболел этим интереснейшим способом поплавочной ловли. Уже более тридцати лет он охотится за крупной плотвой, используя в качестве насадки исключительно зелень.

Снасть и тактика

Комфорт в любую погоду

Многим знакомы рыболовные фирмы, корни которых идут из Швеции. Снасти, экипировка и прочие элементы, произведенные в этой стране, априори имеют гарантию качества. В этой статье рассказывается об экипировке шведской компании Grundens, уже много десятков лет производящей её для рыбной ловли.

В.Клень. Фидер на весеннем мелководье

Для искушенных рыболовов мелководья большую часть года не представляют интереса. Там нечего рассчитывать на крупных мирных рыб - участки с небольшой глубиной их не прельщают. Однако весна не просто вселяет жизнь в такие акватории, а на какое-то время превращает их в очень даже привлекательные маяки для результативной рыбалки, включая фидерную.

А.Швец. Это нелепое коромысло. Спиннербейты

Спиннербейты для большинства наших спиннингистов - своеобразная terra incognita. Между тем у них богатая и славная история: засветившись накануне двадцатых годов прошлого века в Северной Америке, спиннербейты начали свое победоносное шествие по всему миру. И ныне и в США, и в Японии они очень популярны и являются всесезонными и всепогодными приманками для ловли хищника в самых разных условиях.

Вопросы экологии

В.Лагидзе. Ихтиоритмы

В начале 80-х прошлого века нашу страну охватила биоритмомания. Многие строили для себя графики физического, душевного и умственного состояния, предсказывая потенциально удачные и проблемные дни. Позже увлечение постепенно сошло на нет. И вот спустя много лет о биоритмах пришлось вспомнить, причем в очень непривычном контексте.

По родным просторам

Н.Лебедев. Слаги и стики как весеннее лекарство от бесклевья

Реки очень мутны после освобождения их от ледяных оков, а постоянные весенние дожди и холодные атмосферные фронты мешают отправиться на поиски голавля или щуки - ловить в таких условиях просто невозможно. Но для автора это не повод сидеть сложа руки - и он отправляется на водоемы, где с прозрачностью воды дела лучше. Как правило, это пруды, и целью номер один там становится окунь.

А.Коломиец. Мое знакомство с тайменем

Автор рассказывает о своей первой поездке за тайменями на таежную речку Хабаровского края, уделяя первостепенное внимание восприятию такой рыбалки новичком.

Школа для новичка

П.Ситников. Учимся искать тайменя

Как известно, таймень ведет оседлый образ жизни. Проще говоря, живет и нерестится в одном и том же водоеме, не покидая его. Это обстоятельство позволяет определить или с высокой долей вероятности предположить, на каких участках реки может присутствовать этот хищник. А опытные специалисты по тайменевой рыбалке могут даже определить, глядя на разные секторы реки, какого размера рыба может там обитать.