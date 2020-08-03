Дон-батюшка, такой знакомый и такой разный Алексей Коломиец | 3 августа 2020 г.

Недаром говорят, что время лечит, стирая из памяти всевозможный негатив. Например, коровий пляж, на котором с опаской приходится оставлять машину. Надоедливых слепней, принимающих тебя за потную скотину. Непростой спуск к реке по наклонному осыпающемуся берегу. Приходится даже заголяться – у уреза воды проваливаешься в глину если не по колени, но уж по щиколотку точно. Но это всё ж еще ерунда по сравнению с беспощадным солнцем, которое прожаривает уловистое место, полукружьем отгороженное от ветра высоким берегом. Но что я всё о хорошем, да о плохом? Пора уже рассказать о рыбалке, которая все эти неудобства сводит на нет.

Те самые рыбалки, о которых я сейчас расскажу, происходили на участке Дона в районе границы подпора Цимлянского водохранилища. Принято считать, что подпор этот доходит до устья р. Иловля. Я рыбачу чуть ниже по течению. Примерно напротив села Качалино. Там Дон разделяется на два рукава (непосредственно Дон и Быстрый проток), которые вновь сливаются чуть выше станицы Трехостровской.

Обычно визитной карточкой Дона принято считать меловые горы. Но именно в данном месте река размывает глиняную породу с вкраплениями щебня. Этот участок Дона достаточно мелкий. Значительно мельче, чем Быстрый проток. Ну а удаленность от Волгограда, отсутствие баз отдыха, невнятное расписание работы парома – всё это в большой степени противостоит тому рыболовному прессингу, который река испытывает в более доступных местах.

Смена приоритетов

Ничто не предвещало коренную перемену основного джигового сценария моих рыбалок в этом месте. Но однажды я решил убить сразу трех зайцев - в легком пешем режиме пробежаться по берегу с джигом в плане разведки. Очень хотелось посмотреть, что же там, под яром? Матушка моя в это время собирала для огорода коровьи лепешки. А на обратном пути я планировал показать ей древнее капище.

В те годы она с пристрастием интересовалась разного рода артефактами, изотерикой и т.п. Так вот, идя по берегу, веером облавливая речку джиговыми приманками, я обратил внимание на постоянные всплески около берега. Подошёл ближе - и увидел рыбу, которая упорно держалась возле плавающей ветки.

Оказалось, что голавль сидел на троллинговом воблере, а большой кусок лески намотался на эту самую ветку. Голавля я отпустил, но именно с этого момента начал интересоваться этой рыбой. Хотелось разнообразить джиговую рыбалку еще чем-то. Поспрашивал у рыболовов, кто плавал там на лодке, про те места. Ну и пошло - поехало.

Уже на следующей рыбалке я обнаружил красивый поворот реки, на котором находился шикарный перекат, покрытый щебенкой. Как мне показалось, в одном месте яра, где деревья чудесным образом зацепились корнями за почву, как раз и был выход каменистой породы, который с годами сползал в воду на радость голавлям, язям и жереху.

С этого момента я перестал брать с собой джиг и приезжал туда непременно с воблерами. Но недолго музыка играла: пять лет назад произошел оползень - и в очередной из приездов пришлось добираться к месту по колено в глине. Голавль отсюда исчез, и ходить искать его, меся ногами глину – совсем не улыбалось. Ну и сам Дон несколько лет был сильно маловодным, так что я туда особо и не стремился попасть. Но красота самого места, его первозданность, отсутствие людей так и манили. Ведь время лечит не только память, но даже испорченные перекаты!

Новая встреча, новые воблеры, забытые ощущения

В тот памятный день, когда я, спустя несколько лет, туда приехал вновь, перекат изменился. Если я раньше спокойно заходил в воду по пояс и облавливал щебенистые гряды воблерами с метровым заглублением, то теперь рыбалка была возможна только с сухого берега, не доходя пары метров до уреза воды. Ближе – либо уже проваливался в мокрый суглинок, либо убеждался, что с гравитацией и отсутствием силы трения бороться невозможно.

Главный плюс – теплая вода. Она прогревается быстрее, чем в Ахтубе или Волге. Но голавль, говорят, судит о подходящей для себя температуре воды, сравнивая её суточные значения. Например, я приметил, что утром и в течение дня голавль лучше всего реагирует на глубоководные приманки, а поздно вечером заслуживший статус проверочного крэнк LC Clutch DR ничем помочь не смог.

Лучше ловилось на небольшой и мелководный мини-крэнк Usami Namida – я заметил очень много характерных всплесков на поверхности воды. Явно голавль и жерех ужинали на верхнем этаже. Им бы пластикового «таракана» подбросить или уокер, а я, наивный, для поиска крупного голавля поздно вечером взял с собой только крупные воблеры - и все с заглублением больше метра.

Еще одна приманка выручила – это вращающаяся блесна Stinger Copter. Вообще, у меня в коробке с воблерами всегда лежат несколько приманок иного рода: колеблющаяся блесна, блейдбейт, раттлин, пара «вертушек». Опыт показывает, что иногда белый хищник тотально игнорирует воблеры, а что-то другое «выстреливает» так, что сам не поверил бы никогда.

Раттлины и блэйдбейты, кстати сказать, вообще ни одной поклевки не принесли, что странно. А вот «вертушка» с дополнительным пропеллером спереди ловила даже днём и в жару. Она сама по себе тяжеленькая, я её топил, заводил коротким рывком и медленно вёл. Течение блесну выносило выше, чем положено, и в том месте, где обычно клевало на воблеры, контактов не было. А вот вечером, когда рыба явно кормилась в верхних слоях воды, медленная проводка блесны с хорошим лобовым сопротивлением – самое то! Жалко, что вечернее время летит быстрее обычного. Говорят, время – это пятое измерение, и оно тоже искажается гравитацией…

Это пятое измерение однозначно влияет на поведение голавля. Сами посудите, в первый мой приезд я насчитал 16 голавлей, которых довелось вывести на берег. Клёв продолжался до 14 часов! Пусть с явным падением активности, но поклевки продолжались - и был смысл продолжать ловить и менять воблеры. А через два дня я смог поймать только четырех голавлей и в 11 утра поклевки прекратились вовсе.

Товарищ пробовал ловить джигом, закидывать далеко мелкие воблеры и блесны с помощью бомбарды – ни одной поклевки. Получается, что для успешной рыбалки нужно учитывать это самое пятое измерение. Тому подтверждение всем известная рыбацкая мудрость: рыба хорошо ловится вчера и завтра. И еще после дождика в четверг…

Рыбалка после дождика в четверг

Я серьёзно! Именно в четверг нас застал дождик, когда мы переправлялись на пароме через Дон. Дождик был не такой сильный, как в городе, но пыль прибило так хорошо, что в горку на «Ниве» пришлось забираться по стерне. И еще одно неудобство – только-только подсохший берег, где видны были мои следы с прошлых рыбалок, намочило.

Опять скользили на наклонной тропинке, да еще под вечер, когда высокий берег уже отбрасывает тень. Возникла мысль попробовать непосредственно по темноте, но по такой непростой склизкой тропинке возвращаться ночью – верх неблагоразумия.

Прошу простить меня за подобные отвлечения от самой рыбалки, но именно в этом месте все эти мелочи и есть – суть рыбалки. Я в том уверен, именно поэтому меня сюда и тянет. Здесь ты надеешься только на себя, и хитрую рыбу обмануть заставляешь только ты и твои приманки.

Как я уже сообщил ранее, проверочным воблером в этом месте у меня был и остается Lucky Craft Clutch DR. Зависимости влияния различных расцветок воблеров на клёв я не обнаружил. Главный же фактор уловистости в конце лета на Дону: чем шибче виляет приманка, тем больше голавлю нравится. Я перепробовал достаточно воблеров, чтобы написать о некоторых из них.

Например, новый для меня воблер Skandi Lure Mini 5, который я приобрел на выставке на стенде «Северных мастерских». Понравились довольно-таки крупные крючки на, в общем-то, небольшом воблере. То есть изначально я планировал ловить им крупного голавля. И воблер не подкачал. «Игра» у него достаточно размашистая и заглубления вполне хватает для этих условий. Ни разу не запутался при забросе. Поймал я на него трех голавлей - и переселил в коробку с уловистыми воблерами.

У воблера Usami Namida голавли у первого разогнули крючки. На него попались два килограммовых голавля, и мне очень хотелось их сфотографировать. Когда я смотрю на фотографии рыболовов, у которых огромные голавли спокойно лежат на ладони с воблером во рту – я невольно ёжусь. Как они это делают?

Мои голавли даже после длительного вываживания дают мне паузу не больше нескольких секунд, чтобы я успел переместить их из руки в лип-грип. Но как только это происходит – следует бешеный рывок. В чьём теле окажутся крючки воблера – вопрос риторический. В общем, донские голавли не такие, как у всех. Именно поэтому у меня больше фотографий в воде, когда голавль устал и набирается сил для последующего боя уже на берегу.

Два таких бешеных голавля не позволили себя сфотографировать, разогнув даже те тройники, которые я поставил дома вместо штатных. Этот воблер работает как на малой речке Чир, так и на Большой воде.

Еще один разловленный мною воблер – Mottomo Toro. Это солидный по размеру крэнк. А я как раз задумал отсечь поклевки мелкого голавля именно крупными приманками. Вот Toro первым и отличился. «Игра» стабильная, летит неплохо. На более крупные крэнки LC RG 2.5 и 3.5 поклевок не увидел - и на этом пока эксперименты с крупными воблерами приостановил из-за явного снижения активности голавля. Напарник продолжал успешно ловить проверочным воблером - и стало ясно, что тема «крупновобов» до конца не раскрыта.

Я в первую очередь перечислил те воблеры, которые мне врезались в память по своим причинам. Какой-то воблер - новый для меня, какой-то - первым обнаружил рыбу, какой-то был проверочным. Но не вижу смысла перечислять все воблеры, которые подтвердили свое реноме уловистых приманок и благополучно остались жить в нужной коробке. А вот на пластикового «овода» - кроулер Daiwa Drown Cicada – ни потычки. Но нужно обязательно показать его голавлям именно поздно вечером, когда они ужинают на верхнем этаже.

Спиннинги – правильное измерение

Перечислить уловистые приманки – одно, а вот перечислять спиннинги, которыми я ловил в этих условиях – уже перебор. Я успешно работал как с бюджетными, так и с дорогими моделями. Сейчас некоторые из них уже сняты с производства - и это еще одна причина не направлять читателей по ложному следу. А вот главное – это тест, который схож практически у всех моделей – до 21 грамма.

А если взять во внимание спиннинги, которыми ловили мои друзья в этом месте, получается, что нет никаких определенных требований к жесткости бланка или его чувствительности. В общем, по большому счету, голавля или жереха в моём месте ловить можно любым спиннингом. Далеко забрасывать не надо, поклевку голавля или рывок жереха трудно не заметить, рыбы огромные пока не попадались. Самыми крупными белыми хищниками пока что числятся в моём трофейном списке жерех на 1,7 кг и голавль на 1,5 кг.

Пара слов о фурнитуре

Не могу не напомнить рыболовам о важности всех составляющих наших снастей. И я не устаю повторять об этом.

Например, я (как знал!) сразу перемотал прошлогоднюю «плетенку» задом наперед - и ожидал поклевку крупного голавля со спокойным сердцем. А вот товарищ мой лишился двух хороших воблеров при бешеных поклевках. По его словам, «плетенка» всего лишь неделю назад выдержала у него 3,5-килограммового судака, которого пришлось вываживать из-за каменной бровки. А теперь вот подвела. Визуальная проверка не выявила ничего критического а на второй поклевке – опять утрата воблера.

Еще одно слабоватое место – покупные поводки. Знаю, очень многие рыболовы считают, что поводок из флуорокарбона – необходимость. Юрий, мой товарищ, тоже так считал, но на первом же голавле поводок не выдержал заявленной нагрузки - один из концов выскочил из зажимной трубки. Обидно. Лично я всегда ставлю «струну», которую скручиваю сам. И нет никаких карабинов или застежек. Всё надежно, воблер путается очень редко, щук не боюсь, сомов не боюсь, фрикцион чуть отпущен.

Вместо эпилога

Каждый раз, возвращаясь домой, ловлю себя на мысли, что удовлетворение от рыбалки получено настолько всеобъемлющее, что вновь поеду туда не скоро. Однако уже через день, разглядывая фотографии, вспоминая рыбалки, приводя разогнутые тройники в порядок – рождаются сомнения, а всё ли я сделал правильно?

А почему вечером на кроулер не пробовал ловить? Или, скажем, на уокер? У меня целая банка «тараканов», на которые любит ловить небезызвестный московский спиннингист с усами. Ведь поклевки происходят отнюдь недалеко! А можно ведь и с нахлыстом там побродить. Интересно, на стримеры лучше ловить или на кузнечика или майского жука? И шут с ним, с топким берегом. Голавль живет там! Кому-то отрывает троллинговые воблеры, кому-то раздирает старую «плетенку». Я уж не говорю о язях, жерехах и судаках, которые попадаются там периодически.

Вот такая альтернатива банальному джигу существует в моей Вселенной, где силы гравитации, пусть и слабо, но заворачивают время моей жизни в сторону Дона-батюшки.