Очень ранимые наши любимые… Олег Ляльковский | 17 августа 2020 г.

Очень ранимые наши любимые… Или как сломать спиннинг шестью оригинальными способами. И потерять - четырьмя. В предлагаемом вниманию читателей материале опишу случаи поломки/утраты спиннингов, происходившие со мной и моими товарищами, чтобы вы не наступали на те же грабли, на которые мы уже наступили до вас.

В экономической теории есть любопытный закон убывающей предельной полезности: каждая последующая единица блага обладает меньшей предельной полезностью. Поясню на пальцах: вот есть, к примеру, у меня пара болотных сапог - она для меня максимально полезна, каждая же последующая дополнительная пара болотников будет менее ценной, т.к. босым по воде я всё равно уже шлёпать не буду.

К чему я веду? Даже у тех коллег, у которых спиннингов штук по 20, в арсенале редко-редко встречается пара совершенно одинаковых моделей – видимо, знают этот закон. Обычно все спиннинги - узко специализированы, и важность подходящего под конкретную сегодняшнюю рыбалку удилища трудно переоценить.

В то же время нередко бывает, что в далеких от дома рыболовных экспедициях не оказывается с собой подходящего запасного спиннинга, а ведь на рыбалке всякое случается - снасти ломаются/теряются на раз. Неоднократно переживал эту драму сам, причем не могу сказать, что я небрежен в обращении со снастями, но что-то по недосмотру, что-то по незнанию, а спиннингов попортил добрый десяток, да и неоднократно был свидетелем таких инцидентов у товарищей по цеху.

Так вот к теме этого материала я и пришел: а вдруг кому-то сберегу нервы или сэкономлю драгоценные часы ловли...

Но сразу немного теории, чтобы зрить в корень

Современные удилища изготавливаются из композитных материалов, в состав которых в большей или меньшей степени входят графитовые волокна. Причем вне зависимости от стоимости и конструкции, в сегодняшних спиннингах доля графита в составе столь значительна, что именно свойства графитового волокна как материала в основном и определяют физические свойства удилища в целом.

Мы часто слышим «модульность», «высокомодульный графит» и т.п. Во всех случаях речь идет о конкретном физическом параметре - модуле продольной упругости (модуль Юнга). Это физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации.

Спиннинги из высокомодульных графитов мы называем «злыми», «быстрыми», гонимся за этим показателем. Такие удилища обладают отличной информативностью – «чуйкой», «звонкостью», «сенсорикой».

Но, как всегда, у медали есть и оборотная сторона - хрупкость таких удочек. «Злой» спиннинг достаточно несколько раз нефатально уронить, чтобы в один прекрасный день он без очевидной для нас причины сломался.

Сломать

Не делай - раз. Как-то спиннинг одной известной американской марки буквально щелкнул у меня на забросе - и моментально из двухчастника сделался трехчастным. Несколько десятков секунд я просто тупо смотрел на сломанный бланк в полном недоумении. Вроде бы не превысил верхний порог теста по приманкам, да и забрасывал абсолютно заурядно - без намерений бить рекорды дальности. Не вываживал до того огромную рыбу, не выкорчевывал приманку из зацепа, неистово тряся удилищем. Слов у меня просто не было! Вернее, слова-то были - объяснений не было.

Особенно меня впечатлили продольные трещины на бланке. Из-за чего спиннинг именитой фирмы премиум-сегмента так бесславно сложился? Ответ пришел попозже, уже по пути домой. Ехал за рулем и не мог избавиться от этой неприятной темы - из-за чего же крякнул этот треклятый, горячо любимый доселе спиннинг?! И, сдается мне, я нашел ответ: всё случилось за пару недель до того.

Попали мы на водохранилище в сильный ветер - в лодке со мной был именно этот спиннинг. Было глиссирование и была волна. В лодке всё скакало кувырком, и мой спиннинг, бережно уложенный по диагонали к борту ПВХашки, в том числе. Очевидно, удилище получило внутренние, незаметные глазу повреждения, добавилась усталость материала - и при первом же удобном случае не преминуло сломаться.

Выводы из ситуации. Современные графитовые удочки требуют аккуратного обращения - их нельзя бросать на пол/дно, перевозить без жесткого тубуса, перегружать приманкой, при переходах в лодке использовать держатель-стакан, либо попросту не выпускать их из рук.

Не делай - два. При ловле на течении, особенно на вращающиеся приманки, шнур частенько так закручивается, что нам постоянно докучают перехлесты, а то и «бороды». Причем это не обязательно бывает при ловле на «вертушки» или «колебалки», которые при ускорении подмотки начинают усиленно вращаться - шнур перекручивается даже при ловле на воблеры или «силикон». В в меньшей степени, правда, но всё же перекручивается.

Применительно к нашей сегодняшней теме имеем ситуацию: в заключительной фазе подмотки, когда приманка уже повисла в воздухе и мы готовимся к очередному забросу, возникает небольшая слабина - и перекрученная леска тут же захлестывается за вершинку. В первый раз высвобождаем её после ближайшего рассмотрения, мерно пыхтя, ручками разматываем эту спираль.

Во второй и последующий нам то ли лень, то ли просто хочется побыстрее сделать очередной заброс (напарник-то, вон, кого-то подсек, пока я здесь распутываюсь!) – и просто потряхиваем удилищем, раскручивая приманку в обратную сторону. Однако раскручиваем не до конца, или впопыхах не замечаем, что шнур успел уже обернуться разок в противоположном направлении. Далее следует азартный заброс - и либо отстрел приманки, либо характерный хруст сломанного удилища.

Вывод. За перехлестами нужно следить - при их появлении периодически распускать перекрученный шнур на течении либо по невысокой траве без приманки, после чего, пропуская через пальцы, плотно наматывать обратно на катушку. По возможности использовать качественные вертлюжки. Если же постоянные перехлесты продолжаются - менять шнур: нервы и удочка дороже.

Не делай - три. Лодка, как и любое транспортное средство - источник повышенной опасности. В ней можно жестко приземлиться на волне, можно упасть в сторону резкого крена или при резком повороте, можно вывалиться за борт, да и много еще чего для занятного сюжета на Ю-тьюб.

Лично я за свою практику сломал в лодке при таких ситуациях три спиннинга. Первый эпизод был банально прост: в ПВХ-лодке шел трос-леер по всему периметру кокпита. За него было так удобно заправлять собранный запасной спиннинг, как бы змейкой обвив бланк удилища леером. На ровном баллоне всё выглядело красиво: не в первый раз я так делал - всё было хорошо.

Но стоило напарнику усесться на тот самый баллон, как борт прогнулся под его тяжестью и всю нагрузку взял на себя спиннинг, который был дважды обвит нерастяжимым леерным тросом. Бланк, видимо, фатально сдавило. А поломку я обнаружил уже дома, когда захотел просушить тряпичный чехол - извлек удочку, а она сломана - такие дела.

Эпизод два произошел при форс-мажоре - нашу лодку (на сей раз алюминиевый катер с жесткими бортами) качнуло на волне прошедшего впритирку большого судна - и напарник, потеряв равновесие, приземлился на мой прислоненный к спинке сиденья спиннинг. Винить мне было некого, кроме себя.

А третий случай был еще проще - ловили с небольшой 3,3-метровой ПВХ-лодки товарища, а вещей с собой набралось много: и рюкзаки, и ящики с приманками, термос, аккумулятор, ящик с эхолотом, и т.д. и т.п. И где-то в этом бардаке, видимо, ближе ко дну очутился мой запасной спиннинг, на который кто-то из нас благополучно и наступил.

Вывод. В лодке всё должно иметь свое место, желательно - постоянное, стационарное и, по возможности, закрепляться. Особенно если речь идет про хрупкие, дорогие сердцу и кошельку вещи вроде спиннинга. Собранный спиннинг - в держателе-стакане или тому подобном, разобранный запасной - в жестком тубусе. Хлев на палубе - срыв рыбалки.

Не делай - четыре. Еще один вид транспорта, на сей раз наземный. И еще один проверенный способ поломки удилища - прислонить собранный спиннинг к машине где-нибудь сбоку. Дальше подул ли ветер, качнуло ли машину от захлопывающейся двери - всегда разные причины, но одинаковый исход: наша удочка скользит по гладкой поверхности авто и шлепается оземь, или, и того хуже, попадает между кузовом и дверью, которую ты в этот самый момент захлопываешь. Эффект достигнут.

Также стоит упомянуть и другую крайность - не нужно оставлять собранный спиннинг в траве - на него запросто можно наступить в суматохе, а один товарищ и вовсе умудрился однажды переехать колесом машины пару приготовленных для ловли удочек - досталось там даже катушкам.

Вывод: никогда нельзя опирать спиннинг о машину, дерево и т.п., поскольку непременно упадет. Спиннинг следует собирать в последнюю очередь, и, если нет возможности держать в руках - отнести в лодку и там закрепить в держателе. И только так, если хотим сохранить удилище на долгие годы.

Не делай - пять. Частенько собираем мы снасть рано утром, еще до восхода солнца, разбираем - вечером. Разница температур может быть до двадцати градусов по Цельсию и даже более. Часто под действием температурных расширений или еще какой другой «алхимии», двухчастный штекерный спиннинг отказывается разбираться.

Соединение колен просто заклинивает - и всё. Мы его и так, и эдак, а удилище – ни в какую! Тут важно при разборе держать удочку в месте, максимально близком к узлу сочленения, чтоб не нагружать весь бланк. Если на улице холодно - немного погрейте своим дыханием бланк в месте стыка. Не помогает - разберите спиннинг в четыре руки с товарищем, но аккуратно.

При разборке лично я удилищ не ломал, но наблюдал такую печальную картину. И здесь же нельзя не упомянуть обратный случай, когда удилище собрано неплотно. Верхнее колено рано или поздно отстыковывается на замахе - и улетает по леске вслед за приманкой, смачно шмякаясь о воду, что не добавляет ему долголетия, а при разрыве шнура - и вовсе тонет.

Выводы. Спиннинг следует собирать тщательно и аккуратно, не спешить с этим делом, а разбирать - нежно и снова не торопясь.

Не делай - шесть. На комле спиннинга есть рукоять – как говорят в сериале «Игра престолов» дотракийцы «это все знать». Где-то она подлиннее, обычно на силовых моделях, где-то - покороче, зачастую на твичинговых, лайтовых и ультралайтовых спиннингах.

Рукоять сделана определенной длины неспроста - с учетом анатомии конкретного бланка. Но случается, что при длительной нагрузке (например, во время вываживания крупной рыбы) мы устаем - и инстинктивно хватаемся повыше рукояти, чтоб увеличить свой рычаг и разгрузить руки.

Однако делать этого категорически нельзя, поскольку бланк на такое не рассчитан, у нас получается точка приложения - ослабленное место в сравнении с усиленным рукоятью комлем. И спиннинг либо ломается сразу, либо получает ту самую критическую усталость материала, которая подведет в другой раз.

Здесь стоит еще упомянуть и рабочий угол удилища. Кажется очевидным тот факт, что удочку нельзя отводить за вертикаль к плоскости воды, т.к. это может закончиться чем угодно - перехлестом, слабиной или поломкой спиннинга. Тем не менее, я часто наблюдаю эту ошибку, причем в исполнении не только новичков, но и довольно опытных спиннингистов.

Выводы. Выше рукояти спиннинг лучше не держать, особенно на моделях с длинной ручкой, а при вываживании удилище не отводить дальше вертикали к поверхности воды.

Потерять

Потерять спиннинг можно разнообразными элегантными способами. Вариативность здесь просто зашкаливает - упомяну те случаи, с которыми сталкивался сам, а аналогии и параллели – тут уж вы сами.

Не делай - раз. Частенько при долгих и масштабных сборах на рыбалку образуется гора рыболовного скарба, который необходимо дотащить к машине и загрузить в неё. Обычно всё это сгружается у подъезда дома, а тубус ставится куда-то в безопасный уголок - чтоб не упал, там он нередко и остается. И хорошо если вспомнишь о забытом пару минут спустя - еще есть шанс вернуться и найти своё сокровище, где его оставил.

Но нередко осознание утраты происходит уже на водоеме - и дальше следы тубуса с удилищами теряются где-то в прошлом, а столь долгожданная рыбалка превращается в несбыточную мечту.

Вывод. Тубус никогда не ставьте «по углам», а кладите вместе с остальными вещами в одну большую кучу. И не нужно бояться повредить удочки - на то он и тубус, он на это рассчитан.

Не делай - два. Второй по популярности вариант - напротив, случается в момент сборов домой. Мы собираем лодки, коробки, палатки, стулья - весь обширный рыболовный арсенал, и чтобы во всей этой суматохе не поломать дорогой сердцу спиннинг - бережно кладём его в самое безопасное, как нам кажется, место - на крышу авто. И действительно - там на хрупкий спиннинг сложно наступить, там он вроде как на виду, там ожидает своей очереди при погрузке - обычно в самом конце, поверх остальной снаряги - опять же чтобы не сломать.

Но соль в том, что не раз и не два у моих друзей и знакомых спиннинг так и оставался лежать на крыше машины до удобного для автономного полета участка дороги - и вспоминали об этом, опять же, уже по приезду. Очень обидно и досадно, согласитесь.

Вывод. Спиннинг не стоит оставлять на крыше машины или в любом другом укромном месте вне машины - лучше его сходу определить в тубус, а последний сразу загрузить в авто. Ну или попросту сунуть в кучу к остальным вещам в ожидании погрузки.

Не делай - три. Из города получается вырваться не так часто, как хотелось бы, потому выезды нередко - на несколько дней. Ставим лагерь и так привыкаем к месту, что уже к концу первого дня рождается иллюзия того, что мы «дома».

Вот наша спальня из полиэстера, чуть поодаль - наша плита-мангал, там недалеко – обеденный стол со стульями - ну просто как в городской квартире. А раз мы дома - то и наше имущество в безопасности. Так вот, это ошибка, из-за которой многократно незадачливые рыбачки лишались своих снастей. Если вы не из отдаленного таёжного поселка, то в радиусе 200 - 300 км от города трудно найти безлюдное место.

Понятно, что рыбаки - люди в большинстве своем правильные и позитивные, но в семье, как говорится, не без урода. Так, в одно прекрасное утро, проснувшись еще до рассвета в предвкушении будущих поклевок, мы с друзьями сварганили ароматного чайку, не без удовольствия обсудили программу дня и… обнаружили, что спиннинги и коробки с приманками, оставленные вечером у палатки, исчезли!

Дальше общение с соответствующими «унутренними» органами, бумажная волокита, испорченное настроение и сорванный прекрасный рыболовный день. Благо спиннинги нашли по горячим следам - оказались они у местного жителя из близлежащей деревни, который накануне вечером заглянул к нам на огонек, мы с ним мило потрещали, угостили чаркой. А в ответ - вот такая благодарность.

Вывод. Удилища и коробки с приманками непременно прячьте на ночь в авто под замок. Ну, или хотя бы в предбанник палатки. Это наши рабочие инструменты - и без них рыбалка просто не состоится.

Не делай - четыре. Еще один довольно распространенный сценарий при ловле с лодки - бесследное исчезновение спиннинга в процессе сплава, перехода на моторе, маневрирования и т.п. - в общем, в динамике процесса лодочной ловли.

Сценариев здесь множество, но результат примерно одинаков: плохо лежащий спиннинг незаметно выскальзывает за борт и попросту тонет. Скажем, нам срочно нужно поднять якорь. Как попало бросили удочку на борт лодки, последнюю шатнуло - и спиннинг красиво нырнул под воду. Или при продолжительном переходе с точки на точку в результате качки и тряски оставленный без присмотра спиннинг (или запасное удилище), лежащий где-то на борту, делает «буль», бесследно исчезая. Проходили много раз.

А однажды вообще случился курьёз, достойный анекдота. Товарищ купил дорогущий спиннинг. И настолько ему не терпелось похвастать долгожданной обновкой, что собирать он его начал в движении, в катере. Всё случилось очень быстро: порывом ветра подхватило вершинку удилища, она выскользнула из его рук и моментально скрылась в водоворотах омута крупной реки. Как говорится, было бы смешно, если б не так грустно.

А еще напоследок хочется сказать простые слова: спиннинг, как и любой другой бытовой прибор, имеет свою сферу и рекомендации по применению - не стоит ими пренебрегать. Потому, во избежание эксцессов, не поленитесь прочесть и осмыслить информацию, указанную производителем на бланке.