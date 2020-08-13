Почему блестит подуст? Шеляг Геннадий | 13 августа 2020 г.

Трудно уже припомнить, сколько лет я ловлю подуста. Но более четырех десятков – это точно. Самое интересное, что он продолжает для меня оставаться загадкой, которую я не перестаю разгадывать. Это своенравная, непредсказуемая в своем поведении, осторожная и капризная рыба. Подобрать к ней правильный ключик может далеко не каждый, даже очень опытный рыбак. Отличительной чертой облика этой рыбы является её выдающаяся вперед острая нижняя губа.

В детстве, высвобождая крючок из пасти пойманного подуста, я даже реально боялся пораниться. А взрослые рыбаки, пользуясь нашей детской наивностью, подтрунивали над нами: они предлагали вообще не ловить эту рыбу - всё равно вытащить крючок, не порезав при этом пальцы, мы не сможем.

Зачем нужна остро заточенная губа

Объяснить устройство пасти подуста можно, вникнув в особенности питания этой рыбы. Чем же питается подуст в горных реках Кавказа? В основном это трава и тина, растущая на подводных камнях, личинки поденок и других насекомых, проводящие свою стадию развития в воде.

Во время паводков в реку смывает разных насекомых и дождевых червей, которые также входят в рацион подуста. Иногда эта рыба ест мелких насекомых, садящихся на водную поверхность, но такой образ питания всё ж не свойственен подусту. Хотя он может питаться всплывающими к поверхности нимфами, личинками ручейника и веснянки.

Подуст - это очень быстрая и резвая рыба. Проводя всю свою жизнь на течении, он приспособился очень быстро сепарировать и подбирать весь корм, который ему несет течением.

Но река не всегда достаточно щедра к герою моей статьи. Приходится добывать корм самостоятельно. Вот тут-то и оказывает незаменимую услугу нижняя губа, которую подарила подусту природа. Она действительно выглядит как остро заточенный нож, скребок или маленькая стамеска – можно называть как угодно. С помощью этого оружия стремительный серебристый красавец горных рек соскабливает с камней бентос – очень мелкие водоросли. А также разных личинок – скажем, поденок, сидящих на подводных камнях. Дело в том, что эти личинки имеют плоскую обтекаемую форму и очень плотно прилегают всем телом к поверхности камня. Подусту приходится их ловить, т.к. они достаточно быстро бегают.

Вот в время этого процесса подуст и обнаруживает свое присутствие на глубинах в 1 – 1,5 м характерным блеском. Рыба, сдирая водоросли с боковых вертикальных поверхностей подводных камней, вынуждена занимать горизонтальное положение. В этот-то момент блеск чешуи становится виден на поверхности. А при ясной солнечной погоде и чистой воде этот блеск можно наблюдать даже и на более глубоких местах.

Подуст порой очень плавно разворачивает свое тело - и так же грациозно красиво возвращает его в свое естественное вертикальное положение. Поэтому блеск подуста на поверхности – это светомузыка, танец, живое произведение искусства, за которым можно наблюдать часами.

Дикий чеснок черемша

Поскольку зима на горных реках Кавказа, впадающих в Чёрное море, в привычном для многих россиян смысле этого слова отсутствует, она крайне мягкая, то эту рыбу можно ловить с переменным успехом круглый год. И всё же стоит рассказать о сезонных миграциях и периодах активности этой рыбы. Это нужно, чтобы понимать - когда, где и как лучше ловить своенравную рыбку.

С конца ноября подуст скатывается в зимовальные ямы и проводит там большинство времени примерно до середины марта. Подводные гроты, ваклюзы (реки и ручьи, впадающие в реку из-под земли) – всё это излюбленные места его зимовок. Но после таяния снегов в верховьях и подъема температуры воды до 6 – 7 градусов подуст рассредоточивается по всей реке и приступает к поиску мест нереста.

В горах Кавказа растет черемша – дикий чеснок, который широко применяется в пищу местным населением. Финалогическим признаком выхода подуста из зимовальных ям как раз и является появившаяся в лесу черемша, выросшая до 3 – 5 см.

Нерест и время активного клёва

С середины марта до середины апреля происходит нерест подуста на мелких перекатах и в ручьях, впадающих в реку. После окончания нереста до середины мая рыба находится в посленерестовом неактивном состоянии. Местные жители говорят, что «рыба болеет». Самый активный клёв приходится на август, сентябрь, октябрь, когда подуст жирует перед зимовкой.

В горных реках, впадающих в Чёрное море, обитает подуст колхидский, который дорастает максимум до одного килограмма, в очень-очень редких случаях – до полутора.

Снасть, требующая точности

Для ловли подуста используется глухая поплавочная снасть, состоящая из очень легкого, быстрого, хлесткого, с очень тонкой вершинкой углепластикового удилища длиной 5 – 6 м. Несмотря на кажущуюся простоту этой снасти, в ней нет мелочей и места для произвольностей. Для соединения основной лески с кончиком удилища я использую специализированный пластиковый крючок, который фиксируется кембриком.

В начале основной лески вяжу маленькую 0,5 – 1-сантиметровую петельку, которая надеваю на этот крючок, а далее соединение фиксирую кембриком, не дающим петельке слететь с крючка. При таком соединении леска никогда не захлестывается на кончике удилища. При активной ловле в проводку на течении - это очень важный фактор.

Основная леска 0,16 – 0,18 мм может быть или ровно на длину удилища, или на полметра короче либо длиннее его - в зависимости от условий ловли. Поплавок выбираю с хорошей устойчивостью и плавучестью при ловле на сильном течении под грузило 0,5 – 1 грамма.

Для ловли на глубине менее полуметра нельзя использовать поплавки ярких цветов, яркими могут быть только их антеннки - для лучшей видимости поклевок. Если собираюсь рыбачить в вечерние часы и ночью, поплавок ставлю со съемной антеннкой - её легко заменить на светящуюся, позволяющую видеть поклевки в полной темноте.

О поводках и крючках

Грузило, соответствующее поплавку, лучше выбрать скользящее по леске. Если оно будет снабжено пластиковой вставкой, уменьшающей истирание лески, это будет совсем не лишним. Для соединения основной лески с поводком берут микровертлюжки размером 1,5 – 2 мм. Для основной лески и поводка лучше использовать флуорокарбон, как наименее видимый в воде.

Принцип выбора поводка (диаметр 0,09 – 0,14 мм) следующий: чем меньше глубина, прозрачнее вода и яснее погода, тем тоньше должен быть поводок. Вообще длина поводка 15 – 30 см, и чем медленнее течение и больше глубина, тем длиннее нужен поводок. Крючки - №№ 10 – 14, из тонкой и средней по толщине проволоки темных цветов с коротким и средним по длине цевьем.

Самая хорошая наживка

В качестве наживки при различных условиях в разное время сезона используются мелкие навозные черви, которые наживляются так, чтобы крючок утопал в их теле, а хвостики болтались свободно. Обычно насаживают одного-двух червей на крючок. Опарыши используются только неокрашенные, по одной - три личинки на крючок. Личинки поденок, которых можно насобирать тут же в реке, наживляются по две-три. Это самая нежная и скоропортящаяся наживка и в ловле, и в хранении.

Особым искусством считается ловля подуста на тину. Для этого используется самая нежная трава, растущая на донном грунте. Наживляется она тоже особенным способом, при котором жалом крючка цепляют из общей массы тины небольшой ломтик и отрывают его. Далее так и ловят, не поправляя ничего и ни в коем случае не обматывая хвостиком тины вокруг цевья крючка. Очень многие неопытные рыбаки совершают именно эту ошибку, стараясь придать наживленной тине компактность.

Всплески активности

Теперь переходим к технике и тактике ловли подуста. В горной реке ловить его можно где угодно – главное, чтобы эта рыба присутствовала там, где вы ловите. Определить местонахождение подуста можно по характерному блеску этой рыбы и по всплеску активности в вечерние и утренние часы, когда она появляется на поверхности.

В чистой воде на небольшой глубине в солнечные дни можно обнаружить рыбу в поляризационных очках. Нередко на неё выходят, просто исходя из опыта и информации, полученной от коллег по рыбалке. Ловля происходит только в проводку. Заброс делается всегда значительно выше стоянки рыбы. Далее оснастка сплавляется со скоростью течения и после того, как она прошла перспективное место, делается перезаброс.

Молниеносная подсечка

Подуст чаще всего не балует уверенными поклевками, поэтому необходимо подсекать при каждом неестественном поведении поплавка. Подсечка должна быть молниеносной, короткой и хлесткой. Немаловажным фактором в этой рыбалке является хорошая реакция рыбака. При проводке лучше держать леску между поплавком и кончиком удилища в почти натянутом состоянии.

Нередко эффективным является легкое придерживание поплавка во время проводки. Если вы хорошо владеете подобной техникой ловли, можно увеличить глубину на оснастке так, чтобы груз шёл у самого дна, поводок занимал горизонтальное положение, а крючок с наживкой находился у самого дна впереди всей оснастки. При такой технике подуст наиболее уверенно берет наживку.

Малые ямки на сильном течении

Можно ловить как с прикормкой, так и без неё. В качестве прикормки чаще всего используют маленькие кусочки хлебного мякиша, которые местные рыбаки называют «пушинкой». Прикормку забрасывают в любом выбранном вами месте, где наблюдалась активность подуста. Малоэффективно использовать прикормку на очень сильном течении.

Чем медленнее течение в месте, где вы ловите, тем более осторожные поклевки у этой рыбы. Особый навык нужно иметь, чтобы ловить в маленьких ямках на большом течении. Здесь необходимо делать так, чтобы крючок с наживкой быстро заглублялся после заброса и проходил при проводке у самого дна со скоростью немного меньшей, чем скорость течения. Добиться этого бывает совсем непросто. Придется потрудиться, оттачивая технику ловли в таких сложных условиях.

Рыбалка, которая захватывает

Каждое место имеет свою специфику, свое лицо. Кроме того, подуст достаточно пуглив к тени, падающей на воду, да и просто к силуэту рыбака. Нельзя одеваться в яркую и светлую одежду, вести себя шумно на реке. Вот такой он, герой моей статьи. Он не позволяет непрофессионально относиться к его ловле.

Но когда вы подбираете ключик к этой рыбе, вы получаете в награду удивительно интересную и содержательную рыбалку, захватывающую целиком, без остатка. Думаю, в этом и заключается счастье, радость и позитив, которые мы получаем от нашего замечательного увлечения.