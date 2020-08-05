Такие разные поклевки Андрей Швец | 5 августа 2020 г.

Что больше всего мы, рыболовы всех мастей, ценим в своём любимом занятии? Из-за чего какая-то неведомая сила, словно незримым магнитом, тянет нас на водоемы снова и снова? Резоны - разные: тут и желание побыть на свежем воздухе вдали от городских стрессов, и возможность спокойно заниматься любимым делом под пение птиц без суеты и торопливости, и еще десятки причин. Да, это всё, конечно, так, но главное для большинства из нас - всё же сам момент поклевки рыбы. И пусть тот молниеносен и краток, но, по большому счёту, всё, что мы делаем - ради него, этого самого мига. И сегодня мы поговорим о поклевках хищной рыбы на искусственные приманки.

Несмотря на то, что поклевку всегда ждешь - и, бывает, подолгу - хищник всегда атакует приманку внезапно – и тебя словно бьет электрическим током, а в кровь мгновенно впрыскивается изрядная порция адреналина. И переживаешь такой всплеск эмоций, что сердце еще долго бухает в груди загнанной птицей.

Однако запомнить абсолютно все поклевки просто нереально физически – поэтому в памяти откладываются лишь самые интересные, чем-либо отличающиеся от обычных. Для меня среди самых запоминающихся поклевок на воблер (да и на любую другую искусственную приманку) является атака активной щуки или в прозрачной воде, или накоротке.

Ловля в прозрачной воде, где дно просматривается до глубины 2 – 2,5 м, очень зрелищна: ты видишь и как движется твоя приманка, и сам выход щуки. Правда, начальный этап атаки человеческий глаз зафиксировать не в состоянии, так мгновенно всё происходит: обычно замечаешь только светлый щучий бок, внезапно возникший в районе прохождения приманки, и сразу же чувствуешь рывок севшей на тройники рыбы.

Так происходит, например, на малой речке с её кристальной водой, где я часто ловлю. Причем если неактивная щука может только крутнуться возле приманки, максимум ткнуть её закрытой пастью, то активная хищница решительно хватает её и надежно засекается. В прозрачной воде особенно приятно ловить в локальных местах типа небольших «окон» или прогалов в густых водорослях: тут нужно тихо подкрасться на лодке и, не доходя нескольких метров до цели, выполнить поистине снайперский заброс.

Обычно я всегда стараюсь положить воблер под противоположный край «окна» – и тут нужна ювелирная точность, иначе зацеп за водоросли неминуем и место будет испорчено. Активная рыба реагирует на воблер обычно после первого или второго «твича» – атака в самом её начале красивая, чаще всего с большим буруном от разворота щуки на поверхности воды (фото 1).

Надолго запоминаются поклевки щуки накоротке - или когда активная щука налетает на нашу приманку в тот момент, когда она почти что уже вышла из воды, буквально у самых ног, или когда ловля ведется вприглядку, с прицельными забросами на небольшие расстояния. К примеру, выполняешь рывковую проводку какого-либо минноу, и у самого берега начинаешь быстро выматывать, чтобы поскорее сделать следующий заброс. И часто именно тогда щука решительно атакует, хотя до этого ничем не проявляла своего присутствия.

Но самыми неожиданными и эмоциональными я считаю всё ж поклевки при ловле вприглядку, особенно когда воблер берёт крупная бодрая щука – тут адреналина за пару мгновений получаешь столько, что на год хватит. Так у меня часто получается при ловле на крупные воблеры в прибрежном коряжнике: близкий прицельный заброс и медленная аккуратная проводка – чтоб не посадить воблер на корягу. Ты знаешь, что щука тут стоит, и, возможно, не одна, однако ничего не происходит – не реагирует хищница. И в тот момент, когда ты собираешься уже вынимать воблер из воды – сумасшедший рывок, спиннинг чуть ли не вырывается из рук и начинается бешеное сопротивление со «свечками» и наматыванием на себя шнура (фото 2).

Тут, главное, не растеряться, потому что счёт идет буквально на доли секунды – если замешкаться от неожиданности и дать рыбе хоть немного свободы, она мигом уйдет в спасительный коряжник.

При ловле с лодки часто поклевки щуки случаются под самым её бортом, уже в тот момент, когда собираешься вытащить приманку для нового заброса. И хоть ты всегда очень ждешь её, эту самую заветную поклевку, но хватка щуки у борта лодки, особенно если она крупная и полна сил, это что-то! Рывок, словно у тебя собираются вырвать из рук удилище – и хищница чаще всего устремляется под лодку.

Тут тоже нельзя растеряться - не надо форсировать вываживание, а лучше опустить спиннинговую вершинку как можно ближе к воде за рыбой, одновременно не давая шнуру слабины, и отыгрывать щучьи рывки с помощью рук. Иначе можно не только трофей потерять, но и сломать спиннинг - отрезок шнура между «тюльпаном» и приманкой короткий, и удилище практически не амортизирует рывки сопротивляющейся рыбы.

Очень врезаются в память так называемые рефлекторные поклевки, причем не только активной щуки – воблер или другую приманку может атаковать и пассивная рыба, но только в том случае, если мы попадем ей этой самой приманкой, что называется, под нос. В первом случае такие поклевки часты при так называемой камерной ловле и прекрасно видны, если глубина в точке атаки приманки хищницей небольшая, а вода к тому же еще и прозрачна.

Типичная ситуация: щука по какой-то причине не в настроении, поклевки нечастые, в половине случаев рыба сходит, т.к. засекается за самый краешек губы (фото 3), малейшее ослабление шнура - и арриведерчи, трофей. Но в этот же день при рефлекторных поклевках хищница приманку атакует молниеносно, а засекается надежно – когда берешь её в руки, она покрыта мелкими серо-зелеными пиявками (фото 4).

Кровососки эти свидетельствует о том, что рыба неактивна и не особо двигается, следовательно, не питается – как же она могла так жадно атаковать воблер? Самый типичный случай – мы ведем ловлю вприглядку: прицельный заброс минноу под коряжку или ствол лежащего в воде дерева, пара сдвоенные «твичей» - и мгновенная атака щуки. Что же случилось? Приводнение воблера привлекает внимание стоящей в этом месте хищницы, пусть даже пассивной, а следующие за этим спаренные «глайды» влево-вправо заставляют её рефлекторно атаковать непонятно откуда появившийся объект.

Человеческий глаз в таком случае не успевает зафиксировать непосредственно момент атаки воблера щукой, мы лишь ощущаем рывок севшей на тройники рыбы и её бурное сопротивление – причем упирается она довольно сильно, несмотря на то, что находится в неактивном состоянии.

Так же хорош метод подброса щуке приманки под самый нос при полном отсутствии клёва – порой только такая тактика может принести хоть какой-то результат: поймать пару приличных щук при общем бесклевье, согласитесь, тоже очень приятно. При ловле с лодки тактическая схема заключается в следующем: мы двигаемся вдоль береговой линии на небольшом расстоянии и выполняем забросы воблером в направлении береговой линии.

Точным броском приманки прямо к урезу воды и последующими двумя-тремя «твичами» мы и стараемся вызвать у хищницы ту самую рефлекторную поклевку, которая должна спасти нашу провальную рыбалку.

Хороши для этого места, где недалеко от берега проходит крутая бровка, под которой гарантированно караулит добычу щука, или лежащее в воде дерево, микрозаливчик или любая другая аномалия, пригодная для засады хищницы. Чаще всего при такой ловле и неактивной щуке поклевок бывает немного, но почему-то в моей практике все пойманные таким образом рыбы были приличного размера. Здесь поклевки особенно неожиданны: мы можем и час, и два хлестать воду самыми разными приманками, кладя их точно в цель, но щука не будет отзываться.

В таких случаях всегда бодрый поначалу настрой падает и наступает состояние некоей расслабленности – подсознательно ты уже не веришь, что эта самая поклевка сегодня всё-таки состоится. И в самый неожиданный момент выход щуки всё-таки происходит. Атакует зубастая всегда на первых двух, максимум - трех метрах прохождения воблера после его приводнения, а если ничего не произошло, то можно смело выматывать шнур, чтобы выполнить очередной заброс. Такой тактикой ловят японцы басса с лодки, тихо передвигаясь на электромоторе.

Некоторые поклевки на безлопастные крэнки тоже запоминаются надолго, поскольку их характер отличается от общей картины реакции щуки на это класс воблеров: причем это может быть как пассивная, так и бодрая рыба.

Например, когда глубина в месте ловли небольшая и мы ведем виб равномерной проводкой, причем не всегда медленно, щука, бывает, атакует приманку по несколько раз за проводку. Она как бы догоняет её, не решаясь схватить добычу сразу: по два-три раза бодает её закрытой пастью, сопровождая её, и лишь затем, наконец, следует финальная атака, на которой рыба надежно засекается. Однако бывает по-разному в таких случаях: когда рыба всё-таки более-менее активна, то эти пробные бодания виба в конце концов заканчиваются хваткой. Но если зубастая не в духе, то бодания могут оказаться безрезультатными, если вовремя не среагировать - и во время очередного удара закрытой пастью по приманке молниеносно не подсечь.

Иначе бывает при джиговой проводке безлопастного крэнка: с активной рыбой всё понятно – она атакует его в большинстве случаев на падении с четким ударом и надежно засекается. А вот с неактивной иногда бывает иначе, причем такие поклевки в моей практике в большинстве случаев заканчивались поимкой 2 – 5-килограммовых хищниц. Ловишь себе «ступенькой», клёва нет совершенно - и тут берёт крупная щука, причем без удара или какого-то малейшего касания виба: впечатление такое, что рыба просто внезапно откуда-то появилась на другом конце шнура. Я думаю, это опять-таки тот случай, когда щука рефлекторно атакует внезапно появившийся возле неё движущийся объект, создающий непонятные колебания.

Приманка на паузе просто падает ей на голову, щука распахивает свою немаленькую пасть - и просто глотает её целиком: при таких поклевках виб всегда находится глубоко в пасти, на рыболовном сленге «в шахте» (фото 5).

Очень интересна поклевка при ловле на вибы, которую я называю «на распорку»: щука атакует приманку, хватает её, и та становится в щучьей пасти как распорка – часто при этом она даже тройниками не засекается, а держится просто за счёт того, что очень сильно сжимает челюсти (фото 6). Так и тащишь её до берега или борта лодки – и только в паре случаев у меня было, когда поймавшая сама себя в своеобразный капкан щука ослабляла давление своих челюстей и выплевала виб.

Врезаются в память поклевки, происходящие у тебя на глазах, с последующим долавливанием – если, конечно, получается засечь промахнувшуюся или вышедшую на приманку хищницу. Например, бросаешь биг-минноу вдоль берега под нависающий кустик, рядом с которым сразу начинается глубина – в таком месте щука просто обязана стоять в засаде. Так и есть, здесь она, родимая!

Воблер приводняется, пауза в пару секунд и серия быстрых спаренных «твичей» – бликуя боками, минноу шарахнулся влево-вправо и застыл на месте. Замечаешь мелькнувший из-под куста светлый бок атакующей щуки, но она только бодает приманку, оставив тебе на память расходящийся по поверхности воды здоровенный бурун и воблер, который она подбила к поверхности. Тогда еще пара забросов в том направлении – но рыба опять не хочет кушать обманку, только бьет минноу закрытой пастью.

Обычно я не сдаюсь и меняю проводку, увеличивая до предела паузы – хоть и терпения хватает с трудом, но, может, хоть так выйдет доловить капризную хищницу. И в одну из проводок это таки случается: пара касаний воблера, которые отлично передает шнур, и затем мощная потяжка в сторону – есть, получилось! Вот именно такие поклевки, когда удается доловить ненаколотую щуку (фото 7), запоминаются надолго.

По прозрачной холодной воде в иные дни мало того, что паузы приходится делать чуть ли не по десять секунд, из-за чего проводка при забросе на среднее расстояние может занять до пяти - шести минут, так еще и берёт щука очень осторожно. Я не знаю, что делает с воблером в эти моменты хищница под водой, но шнур передает это как осторожное покусывание приманки: щука как бы пробует воблер на зуб – хотя, с другой стороны, как можно щипать пластмассовый воблер, который явно несъедобен?

В некоторых случаях на этом всё и заканчивается, но часто после аккуратных пощипываний следует уверенная потяжка в глубину, а затем сразу ощущается сопротивление севшей на тройники щуки. Такие контакты под водой с осторожной, никуда не спешащей рыбой мне всегда интересны: они не вписываются в общий типаж щучьих поклевок - и потому хорошо запоминаются…

Есть поклевки, которые запоминаются надолго не благодаря своему характеру, а из-за приманки, на которую покусилась рыба. Недавно перебирал коробки с воблерами-ветеранами и наткнулся на Bomber Jointed Long A (фото 8) – с него, собственно, и начался мой твичинг бог знает сколько лет назад. Тогда еще никто ничего не «дергал», и я в том числе – просто однажды экспериментальным путем во время бесклевья подобрал проводку длинными сильными потяжками удилища, на которых воблер колебался как бешеный.

Р-р-р, аж в руку отдают вибрации воблера – и пауза, р-р-р - и снова пауза, р-р-р - бабах, сидит! И я подметил, что даже не очень активную щуку такая штука заводит – и со временем самостоятельно пришел к твичингу. Короче, оснастил я «Бомбера» тройничками новенькими и взял на одну из рыбалок – потянуло на ретро чего-то, а то всё японцы да японцы. День выдался не ахти – всего три реализованные поклевки, но две из них принес как раз старичок: одна щука на активном «твиче» с коротенькими паузами, вторая – как и раньше, на очень резких потяжках удилищем с вибрацией в руку (фото 9).

Надолго откладываются в копилку памяти поклевки на всякие необычные приманки – например, некоторые вычурные свимбейты, диковинные по дизайну. Взять ту же модель TH Tackle Zoe Jointed (фото 10).

По сути, это тонущий безлопастной составник, но напичканный всякими прибамбасами, чтобы как можно сильнее раздражать хищника и привлекать его внимание. В головной части по бокам висят два тройника с оперением, на животе – узкий лепесток на вертлюжке, а на хвостовой тройник надета «юбка» из тонких силиконовых нитей. На проводке приманка «глайдит» по сторонам, немного заваливаясь на бока, лепесток вращается, а силиконовая «юбка» изменяет свой объем при увеличении или уменьшении скорости движения.

На паузе же она тонет, «юбка» распушается и её нити шевелятся, дополнительно привлекая хищника. Зубастая, даже повидавшая на своём веку многое, отлично ловится на эту диковинку даже в самые неклёвые дни (фото 11) – недаром говорят, чтобы поймать щуку в запрессингованных водоемах, её нужно удивить.

Основная масса поклевок происходит после потяжки, на паузе, причем даже неактивной щуке, которая только интересуется необычной штуковиной, не удается уйти безнаказанной – один из трех тройников свимбейта обязательно засечет её.

В общем, у каждого свои воспоминания о поклевках, все они происходят в разных условиях и на приманку покушается разная рыба, но общее одно – это тот сладкий и долгожданный момент, когда ты почувствовал на том конце лески тугие толчки рыбы, борющейся за свою жизнь. И, в сущности, всё остальное – долгие сборы, дальняя дорога, день махания спиннингом на водоеме – только ради него, этого короткого мига…