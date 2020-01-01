Спортивное рыболовство №3 март 2020

Снасть и тактика

Н.Линник. В зимний паводок с мормышкой

В последние годы март характером погоды всё чаще напоминает февраль, да и по поведению рыбы мартовская рыбалка мало отличается от февральской. Даже серьезные подъемы воды, которые в оттепели случаются очень даже часто, не могут вывести рыбу из зимней спячки. Но если уметь правильно анализировать ситуацию, подледная ловля в этих непростых условиях может оказаться весьма успешной.

Д.Волгин. Отсекая мелочь

Автор давно практикует подледную ловлю хищника на искусственные приманки, в основном – балансиры, и предпочитает активный поиск рыбы. В статье он делится своими тактическими наработками.

К.Кузьмин. Ловля «по дыркам»

Автор любит рыбачить в трудных местах. Оно и само по себе интересно, но важнее то, что очевидно удобные точки испытывают высочайший рыболовный прессинг, а потому постоянно выбиваются и зачищаются. В статье он рассказывает о ловле там, где ни один нормальный спиннингист не станет этого делать ни при каких обстоятельствах.

Г.Шеляг. Кто разбудит голавля?

Поймать голавля на «мушку» просто в апреле и мае - в это время он активно питается после зимней спячки. Но вот выманить его в марте – задача намного сложнее. В эту пору иногда даже хочется отложить любимую снасть до наступления более теплой погоды. Но – нет, не стоит этого делать. Достойнее помудрить с приманками, поизгаляться с проводками – и добиться своего.

А.Швец. Лодочный спиннинг: тактические схемы облова

Чем хороша рыбалка с лодки? Она дает нам свободу выбора: мы можем забросить приманку в любое понравившееся место, при этом тщательно обловить его со всех сторон. Согласитесь, это – очевидное достоинство, однако эффективность лодочной рыбалки зависит и от правильного выбора тактики ловли. Об этом и поговорим.

Методы ловли

В.Клень. Густера: от пусто до густо

И в период ледостава, и перед распалением льда ранней весной густера - сложный объект для ловли: её поведение на разных водных объектах разнится и носит непредсказуемый характер. Однако хорошие уловы не только рядовой, но и трофейной густеры всё же возможны.

А.Фалалеев. Живцовый спор

Использование нетипичных живцов может помочь вернуться с водоема с уловом в пролетные дни. Автор имел неоднократный опыт, когда на ротанчиков, линьков, вьюнов или ершей клевала и ловилась хищная рыба. Об этом и рассказ.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Прикормить хищника?

В ловле на живца главным предполагается не активный поиск хищника, а правильная расстановка снастей с последующим ожиданием поклевки, подчас очень длительным. Однако такую пассивную рыбалку можно оживить, если использовать прикормку. Только тактика её применения и механизм привлекающего воздействия на хищную рыбу будут иметь определенную специфику.

По родным просторам

А.Коломиец. Старая Ахтуба и её отроги

Волго-Ахтубинская пойма изрезана большим количеством стариц. Чаще всего это длинные петляющие ерики, имеющие еле заметное течение. И самый известный из таких ериков – Старая Ахтуба. Об особенностях весенней рыбалки на ней и рассказывает автор.

Рыбалка. Северо-Запад

Ф.Мухарев. Уроки Кольского

Пятнистая красавица кумжа - гордость Кольского полуострова. Она обитает здесь практически в каждой реке, а также во многих озерах. Мелкую рыбку можно встретить в любом ручье, а вот за трофейным или просто крупным экземпляром приходится далеко забираться. Именно с кумжи автор и начал своё исследование Кольской рыбалки.