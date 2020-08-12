На компактных водоемах с маховой удочкой Николай Линник | 12 августа 2020 г.

Для очень многих коллег август – время ловли леща на фидер. Я и сам очень люблю поохотиться за златобоким ночью с легким фидером на каком-нибудь глубоком речном затоне. Но такие рыбалки кроме серьезной подготовки требуют значительных временных затрат. А это не всегда получается. И тогда свой рыбацкий голод я утоляю с поплавочной удочкой на том или ином пойменном озере, где есть плотва и подлещики.

Это прекрасная альтернатива фидерным посиделкам в плотном окружении не всегда адекватных соседей, да и размеры трофеев из небольших пойменных водоемов могут приятно удивить. Половить в полном уединении на маховую удочку полкилошных подлещиков или 200-граммовых плотвиц – это настоящее удовольствие! А еще рыбалки на компактных водоемах - великолепная возможность для привлечения к этому увлекательному занятию детей.

Водоем водоему рознь

В пойме каждой реки есть большие и маленькие озера. На больших по площади рыболовы появляются периодически - кто-то пытается ловить щуку и окуня, кто-то развлекается ловлей некрупной красноперки. А вот компактные, пусть даже и глубокие озера рыболовная братия почему-то обходит стороной.

Но если случается более-менее серьезная зима, когда происходят заморы, потом все удивляются: откуда в таких вот компактных мини-озерах берутся увесистые подлещики (и даже лещи!) и плотва. А они там жили! Ловлей рыбы в пойменных водоемах я увлекаюсь уже давно. По мере накопления опыта пришло и понимание, что и как нужно делать, чтобы быть с уловом. И вот теперь я хочу поделиться с вами своими наработками.

Это только на первый взгляд все пойменные водоемы как родные братья похожи друг на друга. На самом деле разница между ними может быть колоссальной. И нужный для себя водоем я выбираю по нескольким хорошо различимым признакам из всего набора отличительных черт: глубине, чистоте воды, присутствии ракушек-беззубок и наличию определенного набора растительности.

Как видите, площадь водного зеркала в этот список не попала. В компактном, но глубоком озерке плотвы и подлещика может быть намного больше, чем в большой, но мелководной «луже». А вот что касается прозрачности воды, то здесь не всё однозначно.

Чем выше этот показатель, тем больше вероятность, что в данном водоеме может обитать популяция крупной плотвы. А вот подлещик в этом отношении более демократичен - он может себя великолепно чувствовать и в озерах с мутноватой водой. Обитающие в прибрежной зоне беззубки являются верным признаком того, что в этом водоеме твердое дно и благоприятный кислородный режим.

Самым же верным признаком наличия в озере нужной мне рыбы является растущая у берега трава. Моим любимым набором прибрежной растительности являются рдест (фото 1) и кувшинки (фото 2). Граница произрастания этих растений чаще всего проходит вдоль свалов в глубину. И вероятно, что где-то неподалеку есть колония мотыля. На стеблях и листьях этих трав очень любят селиться улитки, личинки ручейника и крупных стрекоз, пиявки.

Всё это излюбленный корм крупной озерной рыбы - и, значит, она будет здесь периодически появляться. А вот элодеи (фото 3) и роголистника (фото 4) я избегаю. Эти травы растут на заиленных мелководьях, а интересующей меня рыбы рядом с ними чаще всего не бывает. Также не люблю я и зарослей тины - в жару здесь всегда наблюдается дефицит кислорода, что тоже отпугивает рыбу.

Точку ловли я чаще всего выбираю так, чтобы крючок с насадкой располагался как можно ближе к краю растительности. Но при этом рабочая глубина не должна быть менее полутора метров.

Снаряжение

Вот за что я люблю рыбалки на пойменных водоемах – так это за минимум необходимого снаряжения. Правда, всё оно должно быть тщательно продумано и грамотно скомпоновано. Таскать несколько удочек на ходовых рыбалках не будешь, а вот запас готовых оснасток и поводков должен присутствовать обязательно.

Поскольку на берегу чаще всего тихо, и рыба ведет себя довольно смело, в длинных удилищах необходимости нет. Для большинства ситуаций вполне хватает 6-метровой длины. Какую выбрать удочку – «мягкую» или «жесткую» – зависит от привычек и характера рыболова. «Мягкие» модели хороши в ситуациях, когда рыбачишь с тяжелыми (три и более граммов) оснастками, точка ловли свободна от посторонних предметов, а рыболов привык вываживать рыбу, особо с ней не церемонясь.

Лично я очень люблю ловить плотву с легкими (1 - 1,5 г) оснастками. Прицельно забросить такую оснастку к самой кромке травы «мягким» удилищем не получается. И поэтому для своих рыбалок выбрал «жесткое» удилище, у которого под нагрузкой гнутся только два верхних колена. В прозрачной воде рыба хорошо видит снасть - и чтобы лишний раз не настораживать подводных обитателей, приходится пользоваться тонкими лесками.

При вываживании рыбы в ограниченном травой пространстве это может привести к неожиданным обрывам поводка, поэтому штатный трубчатый хлыстик я заменяю тонким монолитным типа «китовый ус» (фото 5). На способность управляться с наилегчайшими оснастками это никак не влияет, а вот уверенности при вываживании рыбы тонкий хлыстик добавляет значительно.

Все свои поплавочные оснастки я храню на длинных мотовилах в специальных коробках (фото 6). Эта привычка очень полезна и позволяет мне сильно экономить на дорогостоящих спортивных поплавках. Вообще, рыбачить с такими поплавками очень увлекательно. Спортивные модели имеют потрясающую управляемость и четко регистрируют даже самые осторожные поклевки. Но в эксплуатации они крайне нежны - и при небрежном обращении повредить поплавок очень просто.

Самым слабым звеном спортивного поплавка является антеннка. И чаще всего причиной её поломки является то, что при хранении оснастки антеннка поплавка выдается за пределы мотовила. Это может быть следствием небрежного наматывания лески или просто потому, что мотовило оказывается чуть короче поплавка. Поэтому длина мотовила должна быть такой, чтобы поплавок укладывался на него с небольшим запасом. Имея в рюкзаке коробку с готовыми оснастками и поводочницу с запасом поводков, я подготовлен к любой ситуации, которая может возникнуть на рыбалке.

Снасть

Плотва и подлещик рыбы пугливые, но любопытные. И от того, насколько правдоподобно им будет презентована насадка, зависит половина успеха всей рыбалки. Круглый сезон открытой воды для ловли этих рыб я стараюсь использовать веретенообразные поплавки с длинным килем и тонкой антеннкой (фото 7).

На летних рыбалках в небольших пойменных озерах для каждого вида насадки я ставлю максимально легкие оснастки. Так, для ловли на опарыша и мотыля я выбираю оснастки с поплавками грузоподъемностью 1 – 1,5 г, для теста и пареных злаков - с поплавками 2 – 2,5 г. И только в самые тяжелые дни, когда из-за ветрового течения рыбачить с более легкими оснастками становится невозможно, я достаю из коробки оснастки с поплавками 3 – 3,5 г.

Оснастки я монтирую на основной леске сечением 0,16 мм. Кто-то может возразить, что для ловли плотвы и подлещиков такая снасть окажется слишком грубой, но и условия ловли в непосредственной близости от зарослей травы легкими не назовешь. Так что некоторый запас прочности для снасти просто необходим.

Даже для самых легких поплавков я применяю многоточечную схему огрузки, состоящую минимум из трех грузил. В оснастках с поплавками до 1,5 г все грузила – дробинки. И располагаются они на леске по мере убыли их массы. Приблизительно 70% всей массы огрузки сосредоточено в самом верхнем грузе, а оставшиеся 30% приходятся на остальные дробинки.

Масса «подпаска» должна быть приблизительно равна массе насадки. Так, для мотыля и опарыша масса этого грузила приблизительно равна 0,03 г, а вот для растительных насадок «подпасок» нужно ставить более тяжелый – 0,04 – 0,07 г. На эту тонкость многие рыболовы не обращают внимания, но на самом деле она очень важна.

Пробуя насадку, рыба очень хорошо чувствует её тяжесть. И если опарыш на крючке покажется значительно тяжелее тех личинок, которые она привыкла кушать, до подсечки дело так и не дойдет. А вот с объемными растительными насадками всё несколько иначе. Тот же шарик из теста или зерно перловки имеют значительную собственную массу. И если «подпасок» окажется легче насадки, то при забрасывании поводок станет постоянно захлестываться за основную леску.

Для более тяжелых оснасток (два и более граммов) в качестве основного грузила я стараюсь использовать грузило-оливку с креплением к леске на силиконовых кембриках. Это очень удобно. С уменьшением общего количества грузил на леске уменьшается вероятность захлестов оснастки, а чувствительность снасти при этом нисколько не страдает.

Еще одним существенным преимуществом огрузки поплавка с помощью сменных подвижных грузил я считаю возможность оперативно управлять скоростью погружения оснастки. Основное грузило можно как передвигать по леске, так и заменять его на два равноценных по массе. И всякий раз скорость погружения насадки и её поведение в воде будет меняться.

К такому приему я прибегаю в тех случаях, когда собравшаяся на прикормке мелочь мешает сосредоточиться на ловле более крупной рыбы. Или же ветровое течение стягивает оснастку с прикормленной точки - и её нужно заякорить на дне. Поводок к основной леске крепится простым и надежным способом «петля в петлю».

Крючок по насадке

Еще одна, казалось бы, незначительная мелочь, которая может сильно повлиять на исход всей рыбалки. Многие мои коллеги к этой частичке общего алгоритма рыбалки относятся безответственно. Мало кто станет менять крючок при переходе с опарыша на тесто или наоборот. А делать это нужно.

Особенно в таких вот компактных водоемах, где рыба живет по своему неторопливому расписанию и недоверчиво относится к любой вещи, которая не соответствует её представлению об окружающем мире. Так вот, если попытаться предложить местной рыбе опарыша на крючке для теста, тот будет смотреться, мягко говоря, не совсем естественно. На таких вот рыбалках в поводочнице у меня имеется как минимум три вида крючков под насадки различного размера (фото 8).

Мелкодисперсная прикормка

Рыба из компактных водоемов очень хорошо отзывается на прикормку. Но есть один нюанс, который оказывает влияние на успешность рыбалки: прикормка обязательно должна быть мелкодисперсная и желательно темного цвета (фото 9).

Если смесь будет чрезмерно питательной, рыба быстро ею насытится - и перестанет интересоваться насадкой. А темный цвет смеси желателен потому, что дно в таких вот компактных водоемах, как правило, слегка заиленное. И светлая прикормка на этом фоне будет смотреться слишком вызывающе. Поэтому для таких рыбалок я стараюсь приобретать так называемые спортивные смеси темного цвета. Хотя вполне подходят и обычные прикормки, только их перед замачиванием нужно просеять через мелкое сито (фото 10).

Обязательными добавками к прикормке являются мотыль, опарыш и рубленые черви. Обычно я добавляю животный компонент в комплексе: на килограмм сухой прикормки идет щепотка мотыля, горсть мертвого опарыша и столько же червей. На фоне темной прикормки яркие червячки смотрятся очень привлекательно (фото 11).

Такое разнообразное угощение не только лучше привлекает рыбу, но и позволяет мне использовать более широкий спектр насадок. Вот с количеством прикормки на рыбалках в компактных водоемах нужно быть осторожным. Это не река - и перекормить рыбу здесь очень просто. На одну рыбалку у меня обычно уходят не более килограмма готовой прикормки.

Насадки

Рыба в компактных водоемах особой привередливостью не отличается и ест всё то, что и её речные собратья: мотыля, червей, опарышей, манную болтушку, тесто из ржаного хлеба, пареную перловку.

Практически весь этот набор я ношу с собою на каждую рыбалку - и по очереди предлагаю насадки рыбе. Иногда насадки меняются после каждого заброса, даже если поклевки и не произошло. Частая смена насадок, особенно на первом этапе рыбалки, позволяет мне быстрее понять вкусовые пристрастия рыбы в этот день.

Тактика ловли

В компактных водоемах массированный стартовый закорм скорее навредит, чем поможет собрать рыбу в точке ловли. От падающих в воду шаров крупная рыба насторожится, а вот мелочь, наоборот, быстро соберется на муть, поднятую прикормкой. Обычно в самом начале рыбалки я забрасываю в воду один-два шарика прикормки размером с мандарин - и сразу же приступаю к ловле. Первые поклевки начинаются практически сразу после того, как прикормка начнет распадаться на дне. Если в течение 15 минут поклевок нет – можно смело менять точку ловли.

А бывает и так, что после нескольких пойманных рыб поклевки резко прекращаются. Тут может быть и хищник, который вышел на точку ловли и своим присутствием распугал рыбу. А может и карась или линь пожаловали. Докармливать шарами прикормки в этом случае бесполезно. В таких случаях я забрасываю в воду несколько горстей перловки или хлебных катышей - и минут 15 жду. Если поклевок не последовало, разумнее всего будет на время сменить точку ловли.

Как видите, рыбалка на компактных водоемах может оказаться весьма увлекательным занятием. Нужно только быть немного наблюдательным и вовремя реагировать на изменившиеся условия ловли. Рыбачьте в удовольствие!