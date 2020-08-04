Щуки над ямой Вячеслав Батыров-Гаусс | 4 августа 2020 г.

Так повелось, что щуку в холодной воде мы ловим понизу, а в тёплой – где-то в верхних слоях. В этой концепции есть и свои исключения, однако в целом она соответствует основным предпочтениям щуки. Места с большими глубинами и хорошим рельефом остаются исключением, и мы упорно продолжаем обстукивать их джигом даже в очень тёплой воде. Но между тем, стоит при случае побросать там мелководный воблер или какую-то иную «неподходящую» приманку – щука часто преподносит сюрпризы.

Разумность безумия

Мне доводилось ловить таким странным образом в основном на реках среднего размера, озёрах, прудах и карьерах. Большую часть времени я провёл на реках. Потому именно речная специфика будет рассматриваться в первую очередь. В моём случае поиск щук в верхних слоях начинается со стабильной температуры воды +17 °С, а пик выпадает на +19 - 21 °С.

Я прекрасно понимаю, насколько дикой может показаться ловля на относительно небольшие (90 – 130 мм длиной) приманки в верхнем слое на широких и протяжённых участках с глубинами 5 - 10 м и течением.

Скажу честно, сам до сих пор не привык, хотя успешно пользуюсь этим методом уже несколько лет. Тем не менее, есть обстоятельства, которые меня мотивируют на такое безумство. И эти обстоятельства – вариативность щучьей охоты. Подробнее эту тему я раскрою в другой раз, а сейчас сфокусируюсь на том, что делает щука под поверхностью над большими глубинами, почему она там и что с этим делать.

Вкратце причина выглядит так. Прогрев воды включает активизацию разнообразной жизни, и основная питательная биомасса (зоо- и фитопланктон) находится у поверхности. Тут полно всяких насекомых и прочих вкусностей, попадающих в воду. Множество мальков и просто небольших рыб (уклеек, ельцов, молоди плотвы и прочих) собираются в такой импровизированной столовой. И щука абсолютно не чужая на этом празднике жизни.

Щука, особенно взрослая, имеет некоторое представление о правильном питании. На самом деле, ей удобнее следовать за небольшими рыбами и есть их, чем ждать прохода энергетически выгодного крупняка. Да, это прямое противоречие человеческой поговорке «большому куску рот радуется», однако щуки организованы не так однозначно. Поэтому не нужно удивляться, когда под шаром уклеек со спичку обнаружится метровая щука.

Жизненный план пелагической щуки заключается в следовании за скоплениями молодых рыб. Этакая роль пастуха, куда, правда, не входит опция охраны – только питание. Многие видели снимки экранов эхолотов: в центре большой шар мелочёвки, а под ним или где-то сбоку одна или несколько дуг – щуки.

Чаще всего такие кадры привязаны ко дну и каким-то донным неровностям. Но и ближе к поверхности такие сцены тоже есть. Иногда они имеют чуть другую организацию. Вместо шара - полоса под самой поверхностью, а щука стоит сильно ниже, метрах на полутора-двух от поверхности или ещё ниже. И, как правило, своего присутствия ничем не выдаёт – чай не жерех. Хотя и тут бывают любопытные исключения.

Здесь я осторожно хочу привести одно наблюдение. Со временем обнаружилось что-то похожее на зависимость: чем дальше от берега, тем выше шансы встретить такую пелагическую щуку, которая согласится схватить приманку, ведомую недалеко от поверхности над большой глубиной. Я ни в коем случае не настаиваю на строгости этой зависимости. Однако большинство таких пелагических щук были пойманы мной именно в обозначенных условиях: ловля с берега, ширина речки 80 - 120 м, глубина 5 – 13 м, дистанция заброса и зона поклёвок в 30 - 50 м от берега, а забросы - поперёк русла.

На тех же рыбалках поймать на более близких дистанциях, даже если ближе к берегу располагалась шикарная бровка с травкой, оказывалось затруднительно. Причём это касалось не только рыб свыше 80 см, но и молодых щук, двух или трёх лет отроду. Эти малыши тоже исправно ловились «где-то там», с выброса. Иной раз получалось так, что зона поклёвок составляла всего 3 - 4 м, а дальше можно было выматывать. Хочу заметить, что и в компании коллег по увлечению показатели оказывались ровно такими же, даже при ловле в 3 - 4 спиннинга. Мы брали щук именно с выброса - за очень редким исключением.

Вероятно, максимальная концентрация щук и прочих рыб именно на выбросе может объясняться тем, что там проходит стержень. Да, над длинной системой ям основная струя почти незаметна, да и течение практически отсутствует. Но даже небольшого тягуна достаточно, чтоб именно на струе образовывалась магистраль, где плотность корма и скорость его обновления были максимальными. Видимо, здесь срабатывает обычная пищевая цепочка, когда все её звенья подстроились под внешний фактор – течение.

Что делать и чем?

Исходя из условий, я для себя вывел правило: ловить максимально дальнобойными приманками (какими конкретно – дело вкуса), обязательное требование к которым – подчёркнутая мелководность. Воблеры с фактическим ходом в 1,2 – 1,5 м, свимбейты с минимальной огрузкой, крупные мелководные крэнки. Да что угодно, что улетит хотя бы метров на 35 и будет держать горизонт не более двух метров. Вкладываться в каждый заброс и…

Забыть о привязках

Уже на первой рыбалке на первой же дальней щуке возник этот вопрос. Мы ведь привыкли искать какие-то бровки, коряжки, правильные «обратки», травку или элементарно вход-выход из ямы. В моём случае такого добра было предостаточно. Вот только оно не работало. Вообще.

Поперечные гребни искусственных ям с перепадом глубин 3 – 9 м были хороши поздней осенью и ранней весной. Летом же и в первой половине осени щука ловилась где угодно без какой-либо системы. И это стало поводом лишний раз увидеть справедливость поговорки о важности ног в процессе наполнения желудка.

Что делать?

Много ходить и далеко бросать. А поскольку никогда не известно, какое настроение у щуки в конкретный день, и в целом ловля слепая с забросами наугад, на вооружение была принята простая тактика: 3 через 10.

3 – это количество проводок в серии, 10 – количество метров, которые нужно пройти вдоль берега для новой серии проводок. Если с перемещением всё в принципе понятно, то появление трёх проводок стоит пояснить.

Поскольку ловля слепая (эхолота нет, привязок нет, пространства большие и рыбу не видно) и заранее не известно её настроение, то нельзя точно предугадать правильную презентацию приманки. Отсюда и родились эти три проводки.

Первая – быстрая и агрессивная, с жёсткими ударами по воблеру (если ловим на рывковый воблер), а на каждые 5 - 6 последовательных ударов - мёртвая пауза в 2 - 3 секунды. Либо быстрая проводка «колебалок» или крэнков, когда крэнк нагружает бланк чуть ли не до рукояти, а «колебалка» - на грани входа в штопор.

Рывковые воблеры в этом случае действительно нужно бить. Подходящая сила ударов легко определяется через характерный звук шлёпающей по воде «плетёнки». Стоит помнить, что на агрессивных проводках рывковые воблеры уходят на глубину. Поэтому большинство проводок лучше выполнять в вертикальной плоскости. Эта техника называется пампинг, где мы дёргаем воблер не движениями вбок или вниз, а вверх.

Вторая – максимально медленная, на грани сбоя «игры» и с долгими (10 секунд и более) зависаниями, если таковые возможны. Если мы говорим о тонущих приманках (те же «колебалки»), нужно найти такой способ презентации, когда приманка не будет уходить ниже глубины в два метра. Как вариант – взять блесну пошире или проводить с поднятым вверх кончиком удочки.

Третья – по ощущениям, контрольная. Обычно здесь я использую или среднюю, или медленную скорость.

Заключение

Иногда говорят, что щука поднимается за приманкой. И есть некие приманки, поднимающие щуку лучше или хуже. Существуют видеокадры, где прекрасно виден этот знаменитый подъём. Здесь можно говорить всё что угодно и строить какие угодно предположения, но пока реальный механизм подъёма неизвестен.

Мне наиболее правдоподобной кажется версия про удобство, которое мы даём щуке. Нестандартное поведение приманки, чёткий вектор движения, относительно постоянная скорость. Так это или нет – утверждать не берусь. Зато точно могу сказать, что ловить щуку системно над глубокой ямой, проводя приманку в верхнем слое – более чем реально. И не просто реально, а очень эффективно, пусть это и тяжело принять как данность. Я вот до сих пор не могу.

(Орфография статьи - авторская)