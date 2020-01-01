Спортивное рыболовство №11 ноябрь 2020

Снасть и тактика

К.Кузьмин. С банальной «вертушкой» средь гранита и бетона

Вращающаяся блесна на Москве-реке считается преимущественно летней приманкой. Но оказалось, что она вполне эффективна и по весьма холодной воде. А у автора отдельные поимки на неё приходились и на конец осени – начало зимы.

С.Акулич. Джиг-спиннинг зимой на водохранилище

Автор делится своими наработками в джиговой ловле зимнего хищника – щуки, окуня и судака, и рассказывает про некоторые нюансы этого необычного процесса.

А.Чепурный. Топ-вотеры. Круглый год - приманки №1. Часть 2

Окончание исследования всесезонности ловли на попперы и уокеры, начатое в предыдущем номере.

Методы ловли

В.Клень. Мирная рыба в джиговом формате

Аномально теплые зимы немилосердно урезают длительность сезона подледной ловли. Однако нет худа без добра. Взамен появляется возможность продлить удовольствие от рыбалки по открытой воде и результативно поохотиться за крупными мирными рыбами не только с удочкой или фидером, но и со спиннингом.

Н.Линник. Поздней осенью за «белой» рыбой

Поздней осенью, да и в начале зимы тоже, великолепно клюет подлещик, продолжает ловиться крупная озерная плотва, а если нарваться на стаю ельца, то положительных эмоций может хватить не на один увлекательный рассказ в кругу друзей.

Алексей Фалалеев. Рыба-эксперимент

К любой рыбе в той или иной ситуации приходится подбирать так называемый ключик – приманку или проводку, благодаря которым эта рыба клюнет у вас здесь и сейчас. Но именно ротана можно назвать рыбой-экспериментом, ведь порой, несмотря на знаменитую ротанью всеядность и неприхотливость, чтобы поймать его в моменты полного бесклевья рыболову приходится идти на очень нестандартные шаги.

Советы Мастера

А.Швец. Достать хороняку. Когда щука бастует

Всегда интересно посоревноваться с неактивной щукой, стараясь приманкой вырвать её из состояния временного оцепенения. И когда это получается – приходит яркое осознание, что ты всё-таки сумел одержать очередную маленькую победу.

М.Перов. Со второго удара

При ловле на джиг холостые поклевки - это неизбежность. И тут встает вопрос ребром – а сумеем ли мы доловить щуку, ударившую, но не подсеченную? Сможем ли спровоцировать её на второй удар? Читайте и учитесь.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Фидер. Лучшая снасть в экономический кризис

Фидерные снасти отлично показывают себя не только в классической речной ловле мирных рыб, но и в некоторых других способах рыбалки. Эта статья как раз о том, как их можно разнопланово использовать, не приобретая иных подходящих снастей.

По родным просторам

А.Коломиец. Сазаны подо льдом, сазаны на льду

Два года назад автор вынес на суд читателей «СР» статью «Сазан по первому льду», которую сам же назвал «списком загадок и подозрений». За прошедшие два года этот список существенно расширился. И теперь автор делится с читателями новыми ощущениями, новыми радостями. И новыми домыслами.

За рыбой вокруг света

О.Ляльковский. Рыболовным шляхом из Минска в Порт Морсби

На основе опыта своих норвежских поездок автор решил, что брутальнее морской рыбалки в северных морях что-то представить сложно. Южная же морская рыбалка виделась ему в ином свете - как нечто такое с пальмами, кокосами, лазурным океаном – в общем, прямые параллели с отдыхом «руссо туристо – всё включено». На деле всё вышло куда суровее.