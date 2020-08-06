Приманки и оснастки на ротана Константин Кузьмин | 6 августа 2020 г.

Своего первого в жизни ротана я поймал, когда мне было лет десять. Разумеется, на поплавочную удочку, на земляного червяка. Уже тогда, в детстве, я воспринимал ловлю этой рыбки как занятие несерьезное. Однако сейчас, по прошествии многих-многих лет, я иногда изменяю щукам и окуням - и отправляюсь на один из городских прудиков, дабы уделить порцию внимания этому необычному хищнику.

Первые робкие попытки

В начале 80-х такого понятия, как «ультралайт», еще, можно сказать, не было. Но я тогда уже делал вертушки-нулевки и ловил на них с вынесенным вперед грузилом мелких окуней.

И вот как-то мне попался ротан, причем на той акватории, где этой рыбы в принципе немного. Я воспринял это как сигнал. Логика была простая: ведь если у ротана имеются зубы - значит, он хищник. А если хищник, то должен ловиться на спиннинговые искусственные приманки, правильно?

Но проблема была в том, что тогда наш набор спиннинговых приманок был крайне скуден. Он, собственно, почти на 99% сводился ко всякому «железу». Вот я и предложил ротану самые свои мелкие «вертушки». Результат оказался близким к нулевому. Поймал в общей сложности штуки три. А на червяка за то же время можно было бы поймать с полсотни.

Поскольку ротан ловится в самой ближней зоне, часто его реакцию на приманку можно видеть напрямую. Я несколько раз замечал стоящего в толще воды ротана - и проводил блесну в непосредственной близости от него. Максимум, что было, так это разворот тела рыбы в сторону приманки. И никаких попыток её атаковать. Я тогда сделал для себя вывод, что ротан – крайне инертен. А по манере питания он ближе, скорее, к падальщику, чем к охотнику за юркой живой добычей. И на какое-то время я прикрыл для себя ротанью тему.

Стало понемногу получаться…

К концу 90-х мы уже, многие, открыли для себя микроджиг. К тому моменту стали доступны более или менее подходящие для этого вида ловли снасти и приманки. Но главное – быстро пришло понимание того, что микроджиг сильно расширяет видовой состав рыб, которых можно ловить спиннингом. Оказалось, что с его помощью можно запросто поймать карася или, например, плотву. Помимо прочих, стал попадаться и ротан.

Но я тогда не пытался ловить его специально – на «чисто ротаньих» акваториях. Все случаи поимки относились к категории «прилов» и имели место на цивильных городских прудах, когда основной целью рыбалки был окунь.

Вспоминается история с турниром «Московский Окунь» - в тот раз мы проводили его на одном из Терлецких прудов. Так вот, с полсотни участников поймали в сумме до полутысячи окуней и десятка три ротанов.

Хоть процентная доля ротанов и очень невелика, всё равно эти цифры можно считать показательными. Ведь ротан никак не являлся в том пруду доминирующим хищником, его вообще там имелось немного. Тем не менее. Практически все ротаны были тогда пойманы на микроджиг либо на близкие к нему оснастки с «резиной» в качестве приманки.

«Съедобка» резко всё ускорила

Примерно в 2003 году тема ловли ротана спиннингом получила толчок в своем развитии. Пришло понимание того, что силиконовые приманки могут быть «съедобными». Тогда с моей подачи появился и термин «съедобная резина». Вскоре стало ясно, что касается он не только ловли басса, но и всякой другой рыбы. Ротан же оказался в списке знакомых нам рыб, хорошо отзывающихся на «съедобку», едва ли не самым первым.

Помню, я даже специально эксперимент провел. Взял какую-то из приманок Gary Yamamoto, раскрошил её на кусочки и стал по одному бросать их в пруд, наблюдая за тем, как те медленно тонут. «Резина» была светлого тона, поэтому погружающийся кусочек было неплохо видно. Вот он тонет, тонет… И вдруг – резко исчезает «с экрана радара»! Понятно, что это ротан взял кусочек силикона в рот.

Дальше светлое пятнышко, как правило, вновь появлялось в поле зрения, но не сразу, а в среднем секунд через пять-шесть. То есть ротан не совсем уж «ел» (глотал) кусочек мягкого пластика, но какое-то время держал его во рту и не торопясь выплевывать. Собственно, это мы и называем «съедобностью». На данном свойстве и построены основные схемы ловли ротана спиннингом.

Как некий итог, появление и популяризация «съедобки» определенно поспособствовали усилению интереса в нашем спиннинговом сообществе к целенаправленной ловле этой рыбы.

«Не царское это дело…». Так ли?

Первое, что приходит в голову, когда вы понимаете, что ротан не равнодушен к «съедобной резине», это насадить оную на небольшую джиг-головку и пройтись с нею по «дыркам» - опуская приманку в мини-окошки среди травы и «поддрачивая», как это примерно делается при ловле на мормышку. Особенно, если характер акватории к тому располагает.

Но тут встает вопрос спиннинговой этики. Ведь такая техника имеет к спиннингу весьма отдаленное отношение. Но я бы в данном контексте особо не заморачивался – в том, чтобы непременно придерживаться строгих канонов нашего метода ловли. Можно иногда от них отойти и «помормышить».

Тогда – вроде бы оно всё просто, но есть кое-какие нюансы – касательно выбора головки и геометрии силиконовой приманки. Массу головки я бы определил как 0,5 - 0,6 г. Заметно более тяжелая головка оправдана разве что на открытом, продуваемом месте при сильном ветре. Или когда трава плотная - и её приходится «продавливать». Из «резины» менее подходят столь популярные в иных ситуациях твистеры и виброхвосты, более – то, что повелось обобщенно называть «креатурами». Например, рачок Voodoo Bug от LureMax. Такая более «разлапистая» приманка дает при вертикальном потряхивании более привлекательную для ротана «игру».

Техника анимации – предельно простая. Опускаем приманку ближе ко дну и перемещаем её немного вверх-вниз, слегка потряхивая. Можно даже ненадолго на грунт положить – ротан «съедобку» и со дна часто подбирает.

При поклевке даем паузу в пару-тройку секунд на «зажевывание» - и мягко подсекаем.

Ловля «по вертикали» - весьма темповая. Если на точке ротан себя никак не обозначил секунд за пятнадцать-двадцать, перемещаем приманку в другую точку.

Взаброс. Приоритет вэки

Там, где позволяет акватория (не так много травы), очень интересно бывает ловить ротана взаброс. Правда, дальность заброса получается очень небольшой – редко более десяти-двенадцати метров. Просто приманку массой в пару граммов на не самом тонком шнуре на большую дистанцию послать сложно, да и особой необходимости в том нет.

Принципиально для ловли с забросом можно использовать рассмотренную выше привычную оснастку на джиг-головке. Но более уместна здесь оснастка вэки. Как вариант – на ту же джиг-головку насадить кусочек пластикового «червя», но – поперек. Однако в данном случае масса головки (или другого отягощения) должна быть меньше. Потому что техника подачи приманки тут несколько иная, чем практикуется, скажем, при ловле судака на «поролон».

Наша хорошо всем знакомая джиговая «ступенька» в охоте на ротана не актуальна. Ротан слабо реагирует на широкие и быстрые скачки приманки. А вот на приторможенные движения с зависанием и конвульсивными подергиваниями – совсем даже наоборот. Вот почему я чаще ловлю на вэки или совсем без свинца в оснастке – тогда «червячок» очень медленно тонет только за счет тяжести крючка, или добавляю микродробинку примерно 0,2 г массой.

Анимация выглядит так. Забрасываем, даем приманке притонуть ближе ко дну, затем легкий «дерг-дерг», пара оборотов катушки, пауза… И далее – по той же схеме. Траектория получается не сильно размашистая. Поклевки приходятся в основном на паузу.

Другие оснастки с «силиконом»

Одно время я пробовал ловить ротана на «Техас» – в миниатюрном, разумеется, его исполнении. Вроде бы чисто физически этот тип монтажа под ротаньи условия очень даже подходит. Но результаты оказались скромнее, чем я ожидал.

Вот оснастка на офсетнике без огрузки, бывало, очень неплохо себя показывала, когда приходилось ловить там, где много лежачих на поверхности водорослей, будь то ряска или что-то еще. Просто проводим в неспешном темпе «червячка» по травке, с короткими остановками.

Еще есть интересная конструкция с боббером. Боббер (bobber) - это маленький круглый поплавок, зафиксированный в полуметре выше неогруженной приманки. На медленной проводке стоп-энд-гоу приманка – то отклоняется, уходя немного вверх, то возвращается в отвесное положение. Почти все поклевки приходятся на паузу. Их видно по поплавку.

Наконец, сплит-шот. Дробинка где-то в полграмма, защемленная непосредственно на шнуре сантиметрах в двадцати перед приманкой. Равномерная проводка с покачиванием вершинкой и короткими остановками. Эта простенькая схема иногда очень неплохо срабатывает.

О вкусах иногда всё же спорят

Вопрос, который в рамках нашей сегодняшней темы никак нельзя обойти. Это разновидность аттрактанта «съедобной резины». Или, говоря максимально просто, её вкус. Зависит от него что-то или нет?

Сложно дать однозначный ответ. Когда ротан подчеркнуто активен, он может зажевывать и самый обычный «силикон», лишенный всяких вкусовых «присадок». Но в существенном большинстве ситуаций ароматизированная «резина» и количество поклевок прибавляет, и повышает их качество.

Можно вполне успешно ловить и на ароматизированный «силикон» универсального назначения – например, на упомянутый ранее LureMax. А можно использовать и тот, что предназначен для ловли прудовой форели. У последнего – и модельный ряд, и размерная линейка оптимально стыкуются с нашими задачами ловли ротана. Плюс – как правило, имеется несколько вкусовых вариаций. Обычно это «анис», «чеснок», «краб», «сыр», «креветка». Ну и еще пара-тройка вкусов.

Я сам редко ловлю форель. Но от некоторых своих знакомых спецов по этой рыбе приходилось слышать, что разновидность вкусовой отдушки часто влияет на количество и особенно – на качество поклевок. Примерно то же можно сказать и про ротана. Например, «червячка» с ароматом сыра он берёт, но тут же выплевывает, а вот со вкусом краба – жует и мусолит. Но в другой день вкусовые предпочтения ротана могут и поменяться. Следует иметь это в виду.

Воблеры

Первое время мне казалось, что мои попытки поймать ротана на воблеры (равно как и на близкие к ним приманки) сильно смахивают на самоцель. То есть вроде бы оно вполне реально, если «упереться», но на что-то другое поймать ротана гораздо проще.

Если говорить о крэнках и топ-вотерах, то я, пожалуй, и сейчас остаюсь при том своем мнении. Нет, на топ-вотеры я сколько-то ротанов поймал – например, на многим знакомый миниатюрный уокер Smith Towadi. Но как-то не прочувствовал в том системы.

А вот с воблерами класса минноу всё сложилось иначе. Поначалу даже поимку на минноу одного ротана я расценивал как определенное достижение. Теперь же случаются рыбалки, когда минноу сильно облавливают «резину».

Если наша цель - это ротан «обычного» размера (где-то в пределах 100 г), то берем минноу, на который мы обычно твичим мелкого окуня – это примерно 40 мм в длину и около 2 г массой. Ну, и начинаем «косить» ротана. А если чуть серьезнее, то примерно так. Во-первых, воблеры применимы далеко не на всякой ротаньей акватории. Им всё-таки некоторый простор требуется.

Оптимальный случай - это когда травка на дне, а выше – слой с полметра открытой воды. Во-вторых, для «зверского» клёва на воблеры ротану нужен особый настрой. А он у него имеется отнюдь не всегда. В этом разница «силикона» и воблеров: на «резину» клёв ротана относительно стабилен, на минноу же его реакция в разные дни может быть очень различною.

Если настрой всё же положительный, то ротан отзывается на ведомый твичингом воблер отчасти так же, как это делает окунь, отчасти – несколько по-другому. Как и окуня, твичинг его заводит. Окунь при этом ощетинивается поднятым спинным плавником и всеми силами старается куснуть двигающийся хаотично воблер, атакуя его по несколько раз за проводку. Ротан делает всё то же, разве что плавник не поднимает. И хватает воблер на весьма активном твичинге.

Но часто ротан не преследует минноу, а нападает на него из засады. Это может случиться как на движении воблера, так и в паузах. Порою поклевок в паузу бывает больше, но реализация их – не очень. Часто можно видеть такую картину: вот воблер завис, через секунду откуда-то сбоку по нему «стреляет» ротан, как бы бодает его - и, безнаказанный, тут же исчезает. Такого – можно доловить, поменяв воблер на силикон-вэки.

Наконец, если в водоеме немало ротана серьезного размера – граммов от 150 и более, то есть все основания увеличить размер воблера-минноу до 55 - 65 мм. Это и мелочь отпугнет, и увеличит шансы поймать местного «папу». Или «маму».