Мостки и особенности ловли с них Владимир Клень | 5 апреля 2021 г.

Как же всё-таки мало фундаментальных исследований в рыболовной науке, все горизонты познаний перекрывает обмен тривиальной практикой. Попытаюсь хоть чуточку изменить такое положение. И объектом моей сегодняшней штудии будут… мостки. Да-да, именно эти незатейливые сооружения, массово встречающиеся на различных водоемах. И пусть они просты и порой невзрачны на вид, однако ж предоставляют рыбакам замечательные возможности, положительно сказывающиеся на итогах ловли с применением самых разных оснасток.

Вообще, самодельные мостки – сооружения удивительные. С одной стороны, они повсеместны и известны даже не увлеченным рыбалкой людям. Издавна их используют и для стирки белья, и в качестве лодочных причалов (фото 1). А еще с них сигают в воду пацаны и девчонки, барахтающиеся в своеобразных купальнях (фото 2).

Однако всё это никак не отразились на статусе мостков - в официальных списках гидротехнических конструкций они не значатся. Можно, правда, вспомнить схожие строения - к примеру, служебные или переходные мостики, но у них чисто производственно-промышленное предназначение. Даже в рыболовных правилах ряда постсоветских стран используется другой термин - «искусственные сооружения».

Хотя в разговорной речи и специалисты в данной сфере всё же применяют термины «мосток», «мостки». Выходит, рыболовная практика породила новый вид востребованных конструкций, заслуживающих внимания не только одержимых ловлей людей. И название «мостки» прочно вошло в бытовой обиход, но сами мостки не удостоились ни техописания, ни спецдокументации. Вот такой парадокс!

Чтобы устранить несправедливость и внести ясность в дальнейшее, дам собственное определение народному термину «мостки». Под ними я понимаю примыкающую к берегу и вдающуюся в воду конструкцию в виде настила на опорах, обеспечивающую или улучшающую доступ рыболова к потенциально привлекательным акваториям рыболовных угодий.

Конфигурация мостков бывает различной, и это не удивительно. Их строят либо арендаторы рыболовных угодий, либо непосредственно рыболовы-любители на водных объектах общего пользования. Наиболее распространены квадратные, прямоугольные, Т-образные (фото 3), Г-образные (в обе стороны) и укороченные пирсоподобные сооружения. Чаще всего их делают деревянными, реже – металлическими, бетонными или комбинированными (настил из дерева, опоры - из металла).

Мостки обладают рядом достоинств, прежде всего указанных в предложенной мною формулировке термина. Главное из них – то, что они упрощают или улучшают доступ к перспективным участкам акватории. Самый распространенный и визуально понятный вариант – когда мостки словно раздвигают стену тростника или камыша, давая возможность достигнуть до чистой воды (фото 4).

Другой вариант – когда мостки сооружают на мелководье, чтобы подобраться к рыбе, стоящей на глубине, иными словами - сократить дистанцию заброса оснастки (фото 5). Знаю несколько больших озер, в которых прибрежное мелководье занимает огромные площади, а перспективные секторы ловли со свалом в глубину располагаются в сотне метров от уреза воды. Поэтому соорудив мостки, заканчивающиеся в 30 - 50 м от берега и обосновавшись на них, проще дотянуться до стоянок рыбы.

Третий вариант чем-то похож на второй, но со своими особенностями. Мостки сооружаются в не очень удобных для облова местах. С одного из таких сооружений я ловлю каждый год. Делали мы его дружной компанией на сложном участке. Берег там так густо зарос деревьями и кустарником, а прибрежье – камышом, что забросить оснастку без зацепа за нависающие над водой ветки или водные заросли было проблематично (фото 6).

Глубина этого участка по прямой – 2 - 3 м, правее – обширное, заросшее растительностью мелководье (10 - 30 см глубины в траве). А вот по диагонали воображаемого квадрата – шикарный, плавно уходящий на глубину свал с 2 до 5,5 м. Когда мне в первый раз о нём рассказали, даже не поверил, ибо такое не читалось.

Перепроверил даже зимой эхолотом и вручную, опуская мормышку – всё так. Мосток мастерили Т-образной формы с широким настилом для троих человек. С него мы и бросаем фидерные оснастки по косой траектории, стараясь дотянуться до максимальной глубины. Именно там чаще всего держатся лещи и подлещики. Вот такая особенность.

Четвертый вариант – небольшие мостки-настилы у самого берега для обеспечения возможности ловли как таковой (фото 7). К примеру, чтобы расположиться на прочном «полу», а не на топком грунте или наклонной поверхности.

Ну и пятый вариант, который заслуживает отнесения в отдельную группу, это мостки на «платниках». Учитывая, что подобные водоемы часто создаются искусственно, они имеют схожее строение дна и, соответственно, глубины. Постоянный уход и типичное зарыбление, скажем, травоядными амурами не дают чрезмерно разрастаться растительности. В результате основное предназначение мостков – создание комфортных условий для ловли (фото 8). При этом в зависимости от своих особенностей они попутно могут выполнять еще и иные роли, описанные выше.

В общем, даже оказавшись на незнакомом водоеме, можно смело ориентироваться на мостки. Это площадки для потенциально перспективной рыбалки. Причем помимо перечисленных выше плюсов есть еще и дополнительный, играющий на руку фактор – приваживания рыбы. Чем чаще рыбаки ловят с мостков, тем лучше рыба привыкает к постоянству наличия корма в акватории и держится у таких мест. Неспроста на водоемах, где организована платная рыбалка, их множество, а рыболовные состязания проводятся там регулярно.

С мормышкой на мостках

Отмечу, что мостки привлекательны не только для ловли взаброс поплавочными или донными удилищами. С них можно успешно ловить и в отвес (фото 9). Глубины под конструкциями чаще всего в районе средних, так что рыбы там обязательно обитают, тем более что опоры мостков служат как укрытием, так и местом сосредоточения корма - на них скапливаются всевозможные личинки.

В далекие школьные годы мы с друзьями каждое лето регулярно ловили рыб на оснащенные мормышками зимние удильники. Вооружившись ими, мы оккупировали длинные мостки и с глубины около полутора метров вытягивали плотву, пескарей, ершей, окуней. И даже на ночь оставляли удильники заброшенными с мостков по принципу донок. Правда, опускали в воду приманки не с краев, а через расщелины между досками настила, чтобы рыба не утянула снасть. И на половине таких оснасток к утру точно сидели рыбы.

Любопытно, что подобная тактическая схема ловли во всей своей красе повсеместно расцвела зимой прошлого года. Учитывая, что лед на подавляющем большинстве водных объектов вообще не встал, рыбаки вспомнили о мостках. Я был поражен, когда в январе выплыл на лодке со спиннингом и увидел, что на одном из озер заняты почти все мостки. Причем рыбаки не использовали поплавочные удилища - на малых по площади настилах сидели с зимними удильниками по два-три человека. Глядя на них, я прекрасно понимал, что ими двигало. Это тот самый случай, когда охота пуще неволи.

Приведенная выше схема рыбалки хоть и относительно успешна, но у неё есть серьезные минусы. Первый – ограниченность пространства для ловли. Второй – минимальные шансы на поимку крупных рыб. Основная проблема всё в той же небольшой глубине и повышенном шумовом фоне, который при нахождении на мостках неизбежен. Сделал шаг – доски зашатались, передавая колебания на опоры, а те, в свою очередь, слегка сместились, вызвав движение воды. В итоге рыба может испугаться и отойти в сторону.

Впрочем, сказанное не относится к варианту ловли в отвес с применением махового или даже болонского удилища, оборудованного боковым кивком (фото 10). В этом случае сектор ловли значительно расширяется - и удается достать приличную по размерам рыбу, выверено опуская приманку в «окна» среди водной растительности. Особенно если ориентироваться на карасей, обитающих как раз в таких акваториях.

По сути, мостки решают те же вопросы, что и рыболовные платформы. Однако у народных творений свои плюсы. Я много раз ловил в местах, где ила под опорами – более метра. Или где ведущие к настилу лаги выложены поверх трясины (фото 11). Сложные, но привлекательные точки. Плюс, мостки не надо возить с собой и на них свободнее располагаться.

С поплавком на мостках

Проанализировав ловлю в отвес, плавно перейду к рыбалке с мостков с использованием поплавочного удилища. Учитывая, что множество мостков как бы раздвигает водную растительность, рассмотрю предметнее именно такой формат рыбалки. Край настила, с которого осуществляется ловля, обычно совпадает с границей камыша, рогоза и подобных растений. Либо врезается в акваторию, покрытую кувшинками, кубышками, иной подводной зеленью. Наиболее распространенными вариантами ловли становятся забросы вперед и в стороны. Какую конкретно точку выбрать для закорма, нужно решать на месте с учетом глубин, чистого водного пространства и т.д.

Я больше тяготею к забросам по сторонам впритирку к высокой жесткой растительности. Поэтому прикармливаю не одну, а две перспективных точки - слева и справа. Ну а если по прямой линии есть заманчивое «окошко» среди травы, можно и туда бросить пару шариков ароматной прикормки. Очень хорошо ловить с мостков вдвоем, одновременно проверяя несколько мест. А где клёв и результаты лучше, туда и забрасывать обоим. Дальность заброса часто ограничивается десятью метрами, так что болонские удочки позволяют это делать без особых трудов (фото 12).

С учетом сложности акваторий и обычного формата ловли «вечер/ночь/утро», маховые удилища для такой рыбалки я не рассматриваю. А вот матчевые удилища нравятся мне больше всего. Безусловно, их основное целевое предназначение – дальний заброс, который с мостков тоже возможен и порой просто необходим.

Однако еще важнее, что скользящая оснастка такого удилища даёт возможность точных забросов в ограниченные растительностью секторы, минимизируя зацепы. Кроме того, никто ведь не ограничивает в использовании матча еще и на ближней дистанции с небольшой глубиной. Поэтому фактически такое удилище подходит на любой случай жизни (фото 13).

Говоря о ловле с мостков на «поплавочку», хочу выделить еще одну интересную возможность, которую мало кто принимает в расчет. С длинных Т- или Г-образных сооружений существует вариант забросов оснастки не с основного настила, а с ведущего к нему, так сказать, трапа, т.е. справа или слева от «коридора» сооружения, фактически в траве.

Преимуществ у классической поплавочной удочки в этом случае больше, нежели у традиционной зимней удилки. Последняя ведь позволяет опустить приманку впритирку к мосткам, а удочка даёт возможность облавливать прогалы и небольшие «окна» на удалении (фото 14). На этот счет приведу показательный пример из своей практики.

На одной из рыбалок я с очень низкой результативностью отловил вместе с приятелем до вечера. Перед отъездом домой мы решили попробовать последнюю точку и перебрались на уходящие в воду деревянные Г-образные мостки. С обеих сторон они были прикрыты рогозом и местами камышом.

Расположились мы не на основном настиле, а на ведущей к нему части мостков. Сложили коленья болонских удочек, сократив их по длине, и уменьшили рабочие спуски поплавков. Оснастки с парой мотылей забросили среди небольших «окон» меж растительности. И через десяток минут поймали первую рыбку – ерша, затем – окуня. А после прикармливания точек рассыпчатой прикормкой проклюнулась плотва, которая стала попадаться одна за другой.

Периодически её разряжали еще и красноперки с густерками. Когда же после очередного заброса мой поплавок приподнялся и затем лег на воду, стало ясно – подошел подлещик. Результативная подсечка это подтвердила. Сместив с точек плотву, по натуре пугливые подлещики начали активно кормиться у самого берега на мелководье рядом со скрипучим дощатым мостком, пополняя наши садки. В результате рыбалку удалось сделать на падающем флажке, как выражаются спортсмены.

С фидером на мостках

Особенный колорит мостки придают пикерной и фидерной ловле, а также карп-фишингу (фото 15). Применяемые в этих видах оснастки созданы, прежде всего, для забросов с берега. И, конечно, им необходимо свободное пространство для размаха при забросах.

На реках с этим проще, а вот на озерах – сложнее. Не считая водной растительности, возможности ограничиваются примыкающими к урезу воды деревьями и кустарниками. Как говорит мой приятель, «поплавочкой» можно из-под любого кустика забросить и под ногами ловить, а фидером – нет. Вот и выходит, что мостки выступают своего рода плацдармом, обеспечивающим необходимый оперативный простор.

Учитывая, что порой мостки сооружаются не рыболовами, для фидерной ловли годятся не все из них. Не подходят недостаточно удаленные от прибрежных препятствий и с малой площадью настила. Ориентироваться, а порой и приспосабливаться необходимо на месте. Как-то меня занесло судьбой на один прочный, но уж больно маленький мостик.

Акватория была очень привлекательная, но глубина под настилом – почти 2 м с илом. Пришлось держатели под фидер вырезать из веток упавшего недалеко дерева. Рогатки устанавливал в воде, ибо на мостке сам с трудом умещался. Ни треногу поставить, ни кресла. Сидя на ведре, подлещиков я наловил прилично, однако всё время провел в повышенном напряжении, боясь свалиться в воду. И хоть тельце своё сберег, но на дно всё-таки ушел фотоаппарат. Достал из-под воды его с трудом, более получаса черпая подсачеком ил.

Вот на широких и просторных настилах мостков донная рыбалка удобна. Есть возможность ловли в сегменте 180 градусов. Ограничить её могут затопленные рядом деревья, а еще пуще – растительность, поэтому лучше, когда сектор будет без них.

Для размещения фидерного удилища практично использовать фидер-арм (лучше двухопорный - фото 16) – закрепляемую на переднюю ножку профильного кресла специализированную трубку, в которую вкручивается «гребенка» или держатель удилища иного плана. Он регулируется и по горизонтали, и по вертикали, и вокруг своей оси, что очень удобно.

Вместе с тем я успешно применяю еще и рыболовную треногу (фото 17). Главное, чтобы шипы на её стойках чуть втапливались в доски настила, иначе они будут просто разъезжаться - и конструкция повалится.

При боковых забросах фидера или пикера на значительное расстояние вплотную к стене тростника следует учитывать возрастание риска обрыва оснастки и сходов рыб. Особенно если осуществляется ночная ловля. Не выходит из памяти упущенный как-то летом либо крупный линь, либо карась: метров 20 успешно вел его к мосткам, но затем рыбе удалось зацепиться за несколько прочных стеблей. Минут пять бились и она, и я. В результате всё закончилось обрывом поводка толщиной 0,12 мм. Впрочем, это не остановило от изменения направления заброса - уж слишком привлекательным был сектор облова.

В летний период, когда начинается цветение воды, при использовании фидера с мостков можно получить дополнительное преимущество, обусловленное дальностью заброса. Дело в том, что размножающиеся клетки водорослей пронизывают толщу воды и всплывают на поверхность, образуя толстую плёнку. Ветры сгоняют цветущие водоросли в заливы, заводи, затоки. Рыба уходит подальше от отравленных ядовитыми веществами (аммиаком, фенолом, сложными эфирами и др.) акваторий к свежей проточной воде. Поэтому ловля на значительном удалении от берега даёт шанс на результат.

Ну и в заключение добавлю, что рыбача с мостков, не обойтись без подсачека (фото 18), особенно если используются тонкие поводки. Прижать рыбу к берегу и взять рукой не удастся, да и дотянуться до неё, шагнув вперед, тоже. Но зато не обязательно иметь подсак с длинной рукояткой – короткая нам вполне подойдет.