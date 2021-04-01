Апрельские направления Константин Кузьмин | 1 апреля 2021 г.

Второй месяц календарной весны вызывает к себе двойственное отношение. С одной стороны, вроде бы с каждым днём становится теплее, природа оживает, да и рыба в целом делается активнее. С другой - при этом имеется и целый ряд негативных факторов. Тут и половодье, и бездорожье, и нередкие возвраты холодов, и нерестовый запрет на ловлю спиннингом. Поэтому найти решение вопроса, куда в апреле отправиться на рыбалку, бывает – ой как непросто. Но варианты решения есть, причем далеко не один.

«Платники» как самое простое

Я вот не очень понимаю тех наших товарищей, что независимо от сезона ловят почти что исключительно на платных прудах. Впрочем, это их выбор, поэтому – на здоровье. В рамках же нашей сегодняшней темы «платники» ценны тем, что дают возможность, не отправляясь в даль дальнюю, половить рыбу спиннингом именно в апреле (да и в мае тоже), когда делать это на окрестных «обычных» водоемах можно лишь с риском «попасть под санкции». В силу этого для многих любителей спиннинга платные пруды становятся этакой весенней отдушиной.

Что характерно, для немалой части тех спиннингистов, что посещают «платники» в апреле месяце, основной целью рыбалки является ловля щуки, а не форели. Объясняется это тем, что арийная форель в понимании поклонников «дикой» рыбалки ведет себя как бы противоестественно. Некоторая доля истины в этом определенно есть. Но я бы здесь заметил, что и арийная щука (если так можно выразиться) далека в своём поведении от щуки вольной.

Понятно, что на это влияет на порядок большая плотность щучьего населения на «платниках» - по сравнению с похожими бесхозными прудами. И, наверное, так сказать, недокорм зубастой в «платниках». Я, конечно, не очень в курсе, чем подкармливают (и делают ли это вообще) щуку на платных прудах. Но создается впечатление, что она там перманентно голодна.

Вот и с нерестом – природные часы на «платниках» сбиваются. Пару лет назад я запомнил дату, когда я побывал в прудовом хозяйстве – 21 апреля. На других похожих подмосковных «жабовниках» щука, как оно и должно быть в среднюю по срокам весну, вовсю нерестилась. И, соответственно, не клевала в принципе. На «платнике» же она просто-таки накидывалась на предлагаемые ей приманки. В этот день там даже прошел этап турнира с символичным названием «Щучья Охота». Нулей в протоколе было немного.

Впрочем, сказанное – это отнюдь не попытка отговорить вас от апрельской рыбалки на платных прудах. Если «аномальное» поведение щуки вас не смущает, таскайте её в своё удовольствие. Ну и разумеется, основная рыба платных прудов – радужная форель. Она ведь более активна именно по холодной воде. А потому апрель – один из лучших месяцев для её ловли.

Нижневолжская лотерея

Что общего у Волги между Волгоградом и Астраханью - и подмосковными «платниками»? Вы удивитесь, но это всё та же «противоестественность» в поведении рыбы.

Тем из наших сограждан, кто далёк от рыбалки на зарегулированных больших реках, выражение «открыть шандоры» сродни китайской грамоте. А для нас с вами, кто в апреле намеревается отправиться на одну из баз Волго-Ахтубинской поймы, открытие этих самых «шандор» имеет первостепенное значение. Речь тут, говоря по-простому, о задвижках на плотине ГЭС в Волгограде.

Но давайте всё начнем сначала. Когда только приходит апрель, уровень воды в Волге и сообщающихся с ней акваториях – низкий, течение – небыстрое. По берегам еще местами лежат льдины, да и сама вода – ледяная, градуса два всего. Но судак – клюет. Клюет, правда, средне. Тем не менее, многие предпочитают бронировать места для поездки на первую половину месяца. В этот период больше вероятность попасть на дурную погоду, зато (это важнее) шандоры еще точно будут прикрыты, и можно говорить о стабильности уровня воды.

Проблема в том, что наступление «дня Х», когда с плотины резко увеличат сброс воды, после чего «всё поплывет», а рыбалка станет, мягко говоря, проблематичной, загодя предсказать почти невозможно. Ведь столь дальние поездки мы обычно планируем минимум за неделю, а даже инсайдерская информация с ГЭС о сроках и объемах сброса поступает в лучшем случае дней за пять до начала событий. Обычная-то дата начала интенсивного сброса – число 25 - 26-е. Но можно запросто приехать на базу числа 18-го – и попасть на половодье.

Тем не менее, желающих «сыграть в лотерею» бывает предостаточно. Многие базы фрахтуются полностью почти до самого конца месяца. В чём смысл? И стоит ли идти на риск? Во-первых, если вдруг вода еще не дошла до высоких отметок, а это несколько дней от начала подъема, можно очень неплохо половить щуку в озёрах поймы. Наберите в поисковой строке Яндекса «Кузьмин. Рыбалка в Калмыкии» - и вы увидите ссылку на видео, которое мы сняли именно в такой ситуации: приехали в середине месяца, но Волга уже начала «вспухать». Переключились на пойму – и обловились!

Нерест у многих рыб этой акватории привязан скорее не к температуре воды, как это бывает в иных местах, а к тому самому растущему уровню воды. Как только вода начнет заметно прибывать, рыбы самых разных видов, включая хищников, группируются вблизи точек предстоящего захода в водоемы поймы. Одни – собираются туда на нерест, другие – чтобы перекусить теми, кто собрался нереститься. Просто идеальный расклад для спиннингиста. Разве что точки такие надо знать.

Наконец, у некоторых видов рыб с началом подъема уровня отмечается нерестовый ход. Это когда они массово перемещаются к местам близкого уже нереста. Речь идёт, в частности, о жерехе и язе. Их получается ловить где-то на подходе. Фото с жерехом – как раз в тему. Снимок сделан 26 апреля. Через день вода резко поднялась и помутнела, а клёв – прекратился. А еще через пару дней наступил запрет на рыбалку в том районе.

Выше по Волге

Сроки начала и окончания нерестовых ограничений в разных субъектах Федерации могут отличаться. Год от года они могут меняться, поэтому я не рискую давать рекомендации с абсолютной уверенностью – вам стоит глянуть в интернете, как оно обстоит с периодом запрета. Но замечу, что я не раз приезжал в апреле на рыбалку в Саратов - а там можно ловить спиннингом с лодки вплоть до конца месяца. Само по себе это несколько странно, т.к. по словам моих местных знакомых, щука, например, у них нерестится в первой половине апреля, часто еще подо льдом. Ну да ладно. Нам это только в плюс.

Ловить можно на самых разных участках Волгоградского водохранилища, но мы обычно уезжаем довольно далеко вниз вдоль Волги. Там, примерно не границе Саратовской и Волгоградской областей, находится база, на которой мы останавливаемся. Сразу замечу: ценник на ней дороговат, но это издержки монопольного положения: других баз в радиусе нескольких десятков километров просто-напросто нет, поэтому выбирать не приходится. Зато вот акватория малопрессингуемая – не только в апреле, но и вообще.

В апреле же здесь интересны два вида спиннинговой рыбалки. Вам доводилось ловить рыбу с глубины 25 метров? В апреле на этом участке Волги судак с бершом держатся на русловом свале или непосредственно в русле, а это – те самые глубины. Чтобы джиг побыстрее «проваливался», лучше использовать шнур потоньше - # 0.8 - 1.0 (0,15 – 0,165 мм). Масса джиг-головки зависит от течения, но чаще это 30 - 35 г. Рыба клюет чаще некрупная, но зато в количестве.

Другая апрельская тема – жерех. Если весна соответствует климатическим срокам или опережает их, то где-то ближе к концу месяца он уже вовсю проявляет активность. Что стоит отметить, речь идёт уже о постнерестовом жерехе. Помните, ранее мы упомянули о ловле в этих числах преднерестового жереха? Но тогда дело касалось рыбалки ниже Волгограда, где идущая с плотины вода еще остается холодной, тогда как в те же дни на водохранилище на полпути от Саратова она заметно теплее. А потому нет ничего странного в том, что здесь, т.е. на несколько сотен километров севернее, жерех начинает и заканчивает метать икру раньше. А вскоре после того начинается его постнерестовый жор.

Жерех кормится на широком плесе со средними глубинами и умеренным течением. Ловим – как вслепую, забрасывая в разные стороны «по площадям», так и прицельно – кидая по всплескам, которых в это время бывает уже довольно много. Весенний жерех, как правило, не «котлит», поэтому мы работаем по разрозненным «плюхам». Но это не должно смущать. Не раз замечено, что весенний жерех легче, чем летний, ведется на приманку, посылаемую прицельно на всплеск. По моему опыту, результативнее ловить с дрейфующей лодки, чем с заякоренной.

Анклав

Калининградская область – явно недооцененный в плане рыболовного туризма регион. И климатически, и по разнообразию видов рыбалки она отличается от «материковых» областей Российской Федерации.

Сдерживающий фактор – отрезанность анклава от основной территории страны. Если отправляясь из Москвы или Питера на ту же Волгу, мы просто цепляем к машине прицеп с лодкой – и поехали, то в Калининград так попасть на порядок сложнее, ибо это связано с пересечением государственной границы. Поэтому мой вам совет: отправляйтесь в Кёниг налегке. Самолетом. А если планируете лодочную рыбалку, воспользуйтесь услугами местного гида. Прямых контактов давать не буду – Яндекс поможет. Но замечу, что стоит это вполне адекватных денег, а результат - процентов на девяносто гарантирован.

Собственно, интересных вариантов именно лодочной рыбалки в апреле два. Это судак в заливе и треска в море. Чем так интересен заливный судак? А тем, что существенное большинство из нас привыкло ловить клыкастого в реках и водохранилищах. Это другое. Залив - это небольшие или средние глубины, сглаженный – без резких бровок – рельеф, отсутствие течения и коряжника. Но основной тип приманок – всё тот же джиг. Поймать на заливе по десятку мерных судаков на человека – в порядке вещей. Как прилов попадается окунь. И отнюдь не мелкий.

А вот треска… Кто-то наверняка подумал, что речь идёт о ловле на пилкеры в отвес – ну, как это можно предположить, вспомнив многочисленные видео из Норвегии. Думаю, что большинству из нас этот метод не очень интересен. Наверное, под Калининградом так тоже можно. Но мы ловили взаброс. И треска клевала, может, и не «как бешеная», но величине итогового улова любой пресноводный спиннингист, наверное, позавидовал бы.

Технически всё просто, хотя и непривычно. Глубина – метров 25 - 30, джиг-головка 30 г, среднего размера «резина», заброс куда-то вдаль и стандартная придонная ступенчатая проводка. Поклевок много. Обычное дело, когда они следуют на нескольких забросах подряд. Средняя величина трески – около кила.

Есть мнение, что с гастрономической точки зрения треска из магазина «Океан» и свежепойманная отличаются как день и ночь. Если честно, я этого как-то не очень заметил. Но у вас есть шанс, приехав в Калининград, провести своё вкусовое сравнение.

Наконец, самый доступный вариант спиннинговой рыбалки в Кёниге - это стрит-фишинг в самом областном центре. Вы в этом случае ни от кого не зависите. Прилетаете, селитесь в гостинице, берёте спиннинг и, прогуливаясь по набережным, ловите на здоровье судака – именно он основной объект апрельского стрит-фишинга.

Река Преголя, на которой стоит Калининград, с её рукавами и ответвлениями напоминает Неву в Питере, разве что в виде сильно уменьшенной копии. Здесь, в центре, всё близко и компактно. Базовая точка – остров Канта, а места лова расположены в радиусе пешеходной доступности от него.

Вы точно встретите на набережной местных рыболовов. С ними полезно будет переговорить – узнать подробности того, как судак ловится именно в этом апреле.

По приманкам – всё типовое для стритового судака. Основное - это джиг и дроп-шот. Думаю, ночью сработают и воблеры. Но подтверждающей это практической информации пока нет.

Заграница

В прежние годы именно апрель был самым «выездным» месяцем. Межсезонье, большая вода, нерестовый запрет… Можно было от всего этого найти «временное убежище» в одной из ближних, а чаще – дальних стран. За последние два десятка лет я половил в апреле рыбку в Италии, Испании, Ирландии, на Кипре и Кубе.

Ослабление рубля, начавшееся в 2014-м, поумерило связанный с путешествиями на чужбину энтузиазм, но в целом окно в Европу и далее оставалось открытым. А вот что нанесло внешнему туризму удар, близкий к нокаутирущему, так это пандемия коронавируса. Границы большинства стран, куда наш рыболов привык ездить «как на Ахтубу», или наглухо закрылись, или их пересечение теперь оказалось сопряжено с почти непреодолимыми трудностями. По состоянию на весну прошлого года о рыбалке за границей оставалось разве что мечтать.

Ближе к зиме народ стал искать лазейки. И кое-что нашлось. «Приоткрылась» Куба. Но параллельно по одному из федеральных ТВ-каналов прошел репортаж о том, что, если вдруг не дай бог, ждет «руссо туристо» в тамошнем ковид-изоляторе. Не вдаваясь в детали, замечу, что есть веские основания с поездкой на остров повременить.

Минувшей зимой несколько человек из числа моих знакомых побывали на Занзибаре. Но в фотоотчетах о пребывании на том острове – больше природа и пляжный отдых. И минимум рыбалки.

А вот что из заграничного внушает оптимизм, так это открытие с марта для граждан РФ Кипра. Правда, надо провести два теста на ковид: один – незадолго до вылета в России, второй – сразу по прилету в аэропорту. При отрицательных результатах можем спокойно отправляться ловить басса. Он нас определенно заждался.

Голавль южных речек

У многих любителей ловли белого хищника есть традиция – на майские праздники ездить за голавлем на реки Черноземья. В теплую же весну голавль начинает проявлять в тех местах активность числа с 25-го апреля.

Но вот существенно раньше – числа с 10-го – голавля можно с успехом половить на речках ЮФО – примерно на широте Волгограда или Ростова. Просто потому, что вода в них прогревается раньше.

По холодной-то воде голавля тоже можно поймать – скорее на джиг или на воблеры минноу. Но по достижении некого температурного порога включается «голавлиная классика» - крэнки. И поклевок становится в разы больше.

В этот период голавль еще избегает явных перекатов. Большая часть поклевок случается на границах «обраток», в прибрежных затишках и приямках, но всё равно – где-то рядом с достаточно мощной струей воды.

А спустя еще неделю-полторы голавль начинает реагировать и на поверхностные приманки, и прежде всего на «тараканов». Поклевок, может, не так много, как летом, но после длительного перерыва эффектные атаки голавля на топ-вотеры по-особому впечатляют.

В большинстве областей региона береговой спиннинг в апреле разрешен. Но всё же, если наметите себе какую-либо речку, уточните на всякий случай момент с легальностью ловли.