Южный берег Ладоги в апреле Максим Перов | 9 апреля 2021 г.

Некоторые питерские рыболовы считают апрель бестолковым месяцем - дескать, уже не зима, но еще и не весна. И предпочитают просто готовить снасти для майской рыбалки. Между тем в апреле можно не просто хорошо отловиться, а очень хорошо, просто отлично. Как по последнему льду, так и по открытой воде.

Опытные рыбаки прекрасно знают, что по последнему льду активизируется клёв практически всех видов рыбы - как мирной, так и хищной. Ведь после таяния снега под лед устремляются потоки богатой кислородом воды, что бодрит рыбу. Да и перед нерестом щука, например, старается наесться впрок, ведь впереди долгий пост, а она во время икромёта не питается.

Да, в это время рыбалка хороша, но никогда не надо забывать о безопасности. И порой начинающие рыбаки, получившие где-то толковый инструктаж, ведут себя разумнее и осторожнее аксакалов рыбалки, склонных преуменьшать опасность. Лед, с которого сошел снег, и по которому стало легко и удобно ходить, остается практически тем же по толщине, что и зимой.

Но в этом и его коварство: пропитанный водой, он держит гораздо меньший груз, чем такой же при морозе. В первую очередь начинает проваливаться разная техника, и это сигнал пешеходам, что лед ослабел. Последний лед не предупреждает треском об особенно слабом участке - в отличие ото льда первого. К тому же после ночного заморозка его крепость может усилиться, но это очень обманчиво - промерзает только верхняя корочка. Днём она размягчается, и может так случиться, что ранним утром рыболов ушел далеко от берега, а потом приходится возвращаться ползком.

Если нет полной уверенности в прочности льда, нужно брать с собой пешню. Она поможет понять, насколько надежным стал лед - или за ночь промерз только тонкий верхний слой. От так называемых «спасалок» весной мало толку, т.к. в рыхлый лед их надежно не воткнешь, а вот костюм-поплавок очень полезен. Он поможет гораздо легче выбраться на лед, если провалился. Еще неплохо иметь с собой длинную прочную веревку с грузом на конце, чтобы бросить провалившемуся товарищу и вытащить его, не подходя близко.

Когда веревки нет, приходится подползать вплотную и протягивать ремень, шарф, в общем - что у кого есть. Но приблизившись, есть риск искупаться самому, а коллективные купания нередко заканчиваются печально.

Впрочем, не буду сгущать краски. Много раз ловил и буду ловить по последнему льду, и пока никаких проблем. К тому же рыба не только лучше клюет, но некоторые виды подходят близко к берегу, так что добраться до них легче.

Конечно, в первую очередь я имею в виду ладожскую плотву. Она сбивается в большие косяки и рыщет вдоль берега на глубине 1 - 2 м, подыскивая места для скорого нереста и при этом активно питаясь. Никакие палатки в это время не нужны, лучше просверлить побольше лунок на расстоянии 5 м одна от другой, не меньше, все их прикормить и ходить, собирая урожай из самой крупной и активной рыбы.

В таком популярном месте, как Креницы, весной можно застать большие стаи крупного ладожского окуня на глубине всего метра два. Ловля идёт очень быстро, особенно если ловить на «безмотылку». Не секрет, что по весне ладожский окунь гораздо лучше ловится на мормышку, чем на блесну. Те, кто упорно продолжает блеснить, чаще всего получают мелочь, а в толпе мормышечников то один, то другой рыболов поднимает на лед солидных горбачей.

Бывает, что сосед засверливается культурно - метрах в тридцати от рыбака, у которого клюет, но вскоре прибегает «стадо» - и расстояние между рыболовами становится метра два. Самое удивительное, что не всегда этот набег «орды Мамая» отпугивает стаю. Иногда клёв продолжается. Но у человека, которого обсверлили, окунь может перестать брать.

В такой ситуации совсем не обязательно уходить и пересверливаться. Если слева и справа активно ловят, нужно просто привлечь окуня под свою лунку. Для этого есть классическая окуневая сверхбыстрая игра. Масса мормышки должна быть подобрана под кивок так, чтобы при легких движениях кисти, которой вы держите удильник, кивок с мормышкой входили в резонанс - и кивок двигался настолько быстро, что его даже нечетко видно.

Сделайте десяток таких проводок с подъемом вверх быстрее обычного - и вскоре кивок покажет уверенный загиб. И вот он, горбач, уже на льду. После этого можете снизить частоту игры, но только до ухудшения клёва. А как только поклевки прекратились, но соседи продолжают ловить, делаем фокус со сверхбыстрой игрой еще раз. Кстати, с «безмотылкой» это тоже отлично работает.

Днём вдоль кромки тростника успешно ловят щуку на жерлицы, а на ночь, если найдется каменистый участок, которых много на южной Ладоге, имеет смысл поставить донки на налима. Но знайте меру! На популярных местах, в тех же Креницах, в выходные дни по последнему льду, если человек приехал не на рассвете, а чуть позже, ему бывает некуда свои жерлицы поставить.

Я сам не жерличник, но ситуацию эту частенько наблюдаю. И то, что на одного человека многие выставляют десятки жерлиц, тоже в курсе. А уж сколько донок на налима может наставить иной «добытчик»! Тьму лунок просверлить - это ж нелегкая работа, он, чёрт побери, настоящий труженик! Значок рыболова-ударника таким надо выдавать. Только дорогой, с протоколом на несколько тысяч рублей.

Но вот ночные заморозки, укреплявшие лед, постепенно прекращаются, и зимняя рыбалка плавно переходит в весеннюю. Лично у меня перерыва нет. Можно ловить возле устья Волхова с берега, там во второй половине апреля начинается клёв крупной сопы. А скоро и в Новоладожский канал заходит преднерестовая плотва. Больше всего её возле проток, ведущих в Ладогу. В последние годы мне не хочется лишний раз болтаться на ладожской волне, когда такую же плотву можно половить на тихой воде канала.

Тем, кто всё же ловит с лодки, мой совет по решению проблем с инспекторами, желающими содрать штраф за выход в Ладогу под мотором. Еще в протоке просто снимите мотор и положите его в лодку. Да, это неудобно, но штраф от 2 до 5 тысяч платить не придется. Если пройти до нужной протоки под мотором, а в озере просто поднять его, это не спасает от наездов рыбнадзора. Но если полностью снять мотор, практически всегда быстро отстают. А если попались особо жадные и всё равно требуют штраф, просто прекращайте общаться с ними.

Никаких протоколов и любых других бумаг даже в руки не берите. В крайнем случае, если разозленный вашим неповиновением вымогатель потребует следовать за ним в инспекцию, а это в Новой Ладоге, отвечайте, что раз вы нарушитель, то свой мотор на транец не повесите, пусть катер инспекции вас буксирует. Такая потеря времени им совершенно не нужна, ведь рядом есть немало согласных безропотно заплатить. В итоге от вас всё-таки отстанут, поверьте моему опыту.

Не нужно бояться начинать рыбалку слишком рано. Самая крупная плотва ловится сразу после схода льда, хотя есть риск не найти её и уехать пустым. Но если найдете, если хорошие шансы побить свой рекорд по плотве, причем не по общему улову, а по величине одной рыбины.

В апреле, когда вода еще не прогрелась, часто бывает, что лучший клёв - во второй половине дня. Обязательно нужна прикормка, причем кормить надо понемногу, но часто. Однако если больше часа не клюет, лучше меняйте место. Плотва, в отличие от некоторых видов рыб, питается и в период нереста, но, правда, её нужно найти.

Главное для плотвы сейчас - это всё же не еда, а выбор места для нереста. Если нашли, но рыба мелковата, а раскормить точку не получается, ищите другую стайку. И вот еще совет напоследок: ставьте лодку на два якоря, чтобы её не крутило, чтобы закормить место как можно более кучно. И не выбирайте точку прикорма слишком близко от лодки. Да, я понимаю, что это удобно, но у тех, кто ловил с расстояния метров в 10 или даже больше, улов может весить как и у вас, но у него будут трофейные экземпляры, а у вас - нет.

Что касается ловли щуки, то она под запретом от распаления льда до 31 мая включительно. Причина запрета непонятна, ведь непосредственно во время нереста и около недели после него щука не питается, так что самый искусный спиннингист не соблазнит её на поклевку. Стало быть, нересту щуки спиннингист помешать в принципе не может.

Но раз запрет всё же есть, ловите по принципу «поймал – отпустил». Нет рыбы - нет нарушения. Помните, спиннинг весной не запрещен, запрещена только ловля щуки и судака. А окунь под запрет не подпадает, его можно ловить свободно, хоть отпуская, хоть изымая.

Ни хвоста, ни чешуйки, уважаемые рыбаки и рыбачки!