Преднерестовая щука и размеры приманок: мифы и реальность Андрей Швец | 6 апреля 2021 г.

Про преднерестовую щуку не раз писалось и в нашей, и в зарубежной периодике, при этом в подробностях приводились все тонкости и нюансы охоты за ней со спиннингом в этот период. И что интересно, многие авторы подобных материалов, даже имеющие в рыболовном мире достаточный авторитет, утверждали, что ранней весной ловить щуку на большие приманки бессмысленно, поскольку животы щук до отказа забиты собственной икрой, поэтому они все как одна питаются тюлькой размером максимум со спичку.

Тут же следовал логический, так сказать, вывод: значит, и ловить её в это период следует на приманки маленького и очень маленького размера - и всем будет счастье. На самом же деле, если немного подумать, получается совсем иная картина, нежели та, которую описывают в эпических статьях типа «Весна - время ультралайта».

Ну, насчет ультралайта возражать не стану - ему, перефразируя известное выражение, все сезоны покорны, а не только весенний, а вот законы природы пока никто не отменял: в природе, в том числе и в подводном мире, всё живое подчинено закону целесообразности, и любое напрасное расходование энергии живым существом попросту невозможно. И та же щука, например, не станет гоняться за спичечным мальком, т.к. количество калорий, полученных после переваривания такой несерьезной добычи, не покроет затрат энергии на бросок за жертвой.

Поэтому зубастая с размером атакуемой ею кормовой рыбы и не церемонится. Ей выгоднее взамен потраченных на молниеносный бросок сил получить приз, гарантированно дающий необходимое количество калорий. И кто заглядывал в желудки пойманных весенних щук кондиционного размера, тот точно знает, что для нормальной рыбины воблер минноу длиной 13 – 15 см отнюдь не будет казаться каким-то гигантом. Плотву или густеру такого же размера запросто заглотит докилошная щучка, а 2 – 3-килограммовая хищница этакую добычу слопает походя.

Сдается мне, что миф об особой уловистости весеннего ультралайта родился потому, что перед нерестом клёв щуки очень нестабилен: можно нарваться на хорошую «раздачу», а можно и пролететь, а на маленькую приманку всегда хоть что-то, да поймаешь.

Однако ж несть числа примеров, когда весной щука распрекрасно ловилась и на биг-минноу, и на джерки, так пугающие многих ультралайтщиков. И кочующие по рыболовной периодике и по различным видеосюжетам утверждения всякого рода «мастеров спиннинга», что крупные минноу (про джерки вообще молчу) являются приманками строго сезонными и эффективны лишь осенью, являются, мягко говоря, не соответствующими действительности.

Щука охотно реагирует на большие приманки круглый год - наверно, просто не читает умных статей в журналах, и питается, бессовестная, как ей это удобно, наплевав на всех уважаемых авторов глубокомысленных публикаций. Ну а я попробую доказать всесезонность крупных минноу на примерах из практики - как собственной, так и моих друзей: итак, щука на сносях и крупные воблеры - сермяжная правда спиннинговых будней перед нерестом…

…Март месяц в том году порадовал: водоемы вскрылись ото льда сравнительно рано, так что был хороший шанс половить щуку с лодки до наступления весеннего запрета, который в теперешнем его странном виде давно устарел и изжил себя, но всё равно соблюдается всеми правильными рыбацюгами.

Два моих хороших товарища, заядлых спиннингиста, перед самым началом запрета сумели вырваться на лодочную рыбалку на одну из наших любимых проток возле границы с Беларусью. Протока эта тянется на 5 – 6 км, причудливо извиваясь среди заросших непроходимым лесом берегов, и богата на самые разные глубины - тут тебе и 5 - 6-метровые ямы, и отмели, и столы-поливы с приблизительно одинаковой на всём протяжении глубиной.

С самого начала было понятно, что в такую пору искать щуку нужно на небольшой глубине - благо мелководных мест в протоке предостаточно, а в самом конце её вообще имелся огромный полутораметровый полив, зарастающий в летнее время редкой кувшинкой и прочей ботаникой.

Начали ребята ловить в самом что ни на есть приподнятом настроении - надо сказать, что щуки, в том числе и крупной, несмотря на усилия троллингистов и прочих любителей рыбозаготовки, там пока еще водилось в немалом количестве. Конечно, с наскока её, особенно умудренную опытом крупную, было не взять, но при должном опыте и изрядной доле везения мы не раз ловили хищниц от трех до шести килограммов. Однако часы шли, а даже намека на какую-то заинтересованность рыбы предлагаемыми ей приманками не наблюдалось.

Постепенно хорошее настроение стало падать. Время приближалось обеденное, ветра почти нет, не по-мартовски припекало весеннее солнышко, заставив даже раздеться. И тут щука проклюнулась. Первая, килограмма на три и с раздувшимся, как бурдюк, от распиравшей её икры пузом, попалась на Эвергриновский Faith длиной 11,5 см (фото 1) на глубине около двух метров - поклевка произошла на не очень длинной паузе: настроение у моих приятелей мигом поднялось, в глазах появился азарт.

Еще одну докилошницу поймали на другой Эвергриновский 12-сантиметровый минноу, затем парочку, килограмма по полтора, взяли на 10,5-сантиметровый суспендер Jackson Artist FR 105SP (фото 2) - рыба явно оживилась и выглядела довольно активной.

Затем, сместившись на обширный полив с полутораметровой глубиной, ребята поймали еще пару щук немного за килограмм, а кульминацией рыбалки стала 4-килограммовая «мамашка», позарившаяся на 13-сантиметровый Draga 130F от TsuYoki (фото 3), который она атаковала при стаскивании этого медленно всплывающего на паузе воблера с мели на глубину.

Абсолютно у всех щук животы чуть не лопались от переполнявшей их созревшей икры - тем не менее, она активно интересовалась именно крупными приманками, наплевав на теории Жюль Вернов от спиннинга. При этом попытки заработать поклевку, используя среднего размера минноу и крэнки, никакого результата не принесли - вот вам и время ультралайта!

Вся щука, понятно, была отпущена на свободу - давать потомство, с этим в нашей рыболовной компании строго, никто никогда без особой надобности не забирает рыбу, а тут еще икряная - вообще грех брать, рука не поднимется.

Кто-то, конечно, скажет, что это был исключительный случай, лишь подтверждающий правило – просто, мол, рыба с какого-то перепугу пребывала в высокой активности и бросалась на всё, что движется. Однако мой многолетний опыт свидетельствует, что это не так – и вся статистика ловли спиннингом ранней весной, перед нерестом, подтверждает тот факт, что, невзирая на уймищу икры в животе, щука отлично ловится на крупные приманки, и в частности - на минноу длиной 11 – 13 см.

Очень показательной вышла одна из моих лодочных рыбалок, последняя перед нерестовым запретом, на которую со своим постоянным напарником я отправился на Киевское водохранилище. На тамошних многокилометровых мелководьях можно поохотиться за окунем, часто очень крупным, и щукой, а на самом водохранилище, на широких плесах с глубокими канавами, хорошо ловится судак и жерех.

Уровень воды в водохранилище той весной был аномально низким - на мелководьях обнажились все разлапистые пни, оставшиеся от старых вырубок, на них важно восседали, как на тронах, огромные чайки. Появившийся накануне метеопрогноз обещал сильный ветер – 8 м/с, в такой ветерок на разливы водохранилища даже на большой надежной лодке лучше не соваться, поэтому мы решили ловить в плавнях, где всегда удается найти укрытие за стеной камыша.

Плохо, что мы попадали в аккурат на самый перелом погоды - синоптики дружно обещали на следующий день сильное похолодание и осадки, вплоть до мокрого снега. Мы предположили, что с большой долей вероятности относительно активная до этого щука плотно закроет рот на замок, однако выбирать не приходилось - значит, будем бороться, пытаясь поймать даже ушедшую в отказ неактивную рыбу.

В месте выхода нашего плавсредства на воду, которое было нам хорошо знакомо, вода отступила от берега метра на два, делая окрестные мелководья еще более мелкими и до предела затрудняя ловлю спиннингом. Поворачиваем направо в плавни и идём на малом ходу, хоть и не хочется терять такое драгоценное на рыбалке время, однако скорость набирать опасно - можно налететь на один из многочисленных пней. Берем курс на огромный мелководный плес с затопленной кое-где вырубкой на дне, где всегда хорошо ловилась щука с окунем.

Воды просто катастрофически мало: под лодкой всего полтора, где-то - вообще метр до дна, а слой чистой воды - и того меньше, если учитывать стелющиеся над дном прошлогодние отмершие водоросли, которых тут в изобилии. Понятно, что кроме плавающих мелководных воблеров класса SSR и SR в таких условиях ничего не проведешь.

Как вариант, правда, можно использовать неогруженную «резину» на офсете, но мы с Денисом на неё не ловим, к тому же она мало заметна в мутноватой воде. Пытаемся ловить то тут, то там, но внезапно поднявшийся, как и было обещано синоптиками, сильнейший порывистый ветер делает ловлю совершенно некомфортной.

Решаем искать убежище за стеной камыша где-нибудь по нешироким мелководным протокам, опутавшим густой сетью все близлежащие окрестности, стараясь остаться поближе к выходу на просторы водохранилища. Поворачиваем за камыши, стена которых образует здесь практически прямой угол. Прямо за поворотом, где ветер не так свирепствует, якоримся перед небольшим заливчиком, вдающимся в камыш: отсюда мы можем бросать и в протоку, и в сам залив.

Пристегиваю к поводку 11-сантиметровый мелководный минноу-суспендер Dead Minnow110 SP Tsuribito (фото 4). В коробке лежала и плавающая модель той же серии, но суспендер я выбрал не случайно - по всей видимости, щука перед переменой погоды неактивна, поэтому приманка с более вялой «игрой» окажется весьма кстати.

Кроме того, воблер с глубинной хода до полуметра подходил для здешних глубин просто лучше некуда, да еще и позволял делать паузы в проводке требуемой продолжительности. И по характеру «игры» плавающая версия и суспендер здорово отличаются: плавающая модель более верткая и с более сильным «роллингом», её легко запустить классической «елочкой», а у суспендера чуть менее сильные поперечные колебания корпуса и он не такой живой, к тому же классического рысканья влево - вправо от него не получишь.

Однако именно такая приманка и нужна неактивной рыбе - за шустрой она в инертном настроении погонится с очень малой долей вероятности. И играет она очень красиво, заглубляясь сантиметров на 30 – 40 - как раз то, что нужно.

Забрасываю метров на 40 - воблер летит отлично, да еще и небольшой, приглушенный камышом попутный ветерок помогает полету. Делаю небольшие, до двух - трех секунд паузы - и на второй проводке после первых же «твичей» садится полуторакилограммовая щука. Почти до самой лодки она не показывается на поверхности, тугими толчками давя вниз, но борьба с мультипликаторной снастью бессмысленна - и после финальной «свечи» у борта лодки я подхватываю трофей рукой за холку и переношу в лодку.

Со щуки буквально сыплются пиявки, которыми усеяно всё её тело, причем много очень крупных - это подтверждает предположения, что щука закрыла рот перед непогодой и стоит на месте без движения. Начинаю аккуратно снимать её с крючков - и тут замечаю, что задний тройник после вываживания превратился в одинарник: значит, повезло, что не сошла. Делаем несколько фотографий с рыбой и я отпускаю её восвояси - живот у щуки раздут от икры до такой степени, что его аж распирает.

Теперь надо заменить тройники на воблере: вообще-то, я всегда сразу меняю крючки на купленных приманках на проверенные Owner или Decoy, однако изначально на Dead Minnow110 стояли тройники вроде как довольно приличного качества - и в результате я чуть не поплатился за излишнюю доверчивость.

Делаю заброс вдоль берега, сериями «твичей» веду суспендер к лодке - и недалеко от её борта происходит поклевка небольшой щучки, которую я благополучно стряхиваю с крючков прямо в воде, благо она еле-еле висела на одном тройнике. Тут уже Денис не выдерживает и спрашивает, есть ли у меня еще один такой воблер: даю ему плавающую версию, другой ведь нету. Полные надежд – может, «выход» какой-то начался - продолжаем делать забросы, но щука отказывается проявлять себя.

Смещаемся дальше по протоке, якорясь через каждые 40 – 50 м и облавливая забросами пространство вокруг лодки. Экипажи встречающихся по пути лодок, идущих со стороны водохранилища, все как один жалуются на полное бесклевье - ну что ж, будем дальше пытаться поймать неактивную щуку. Потыкавшись-помыкавшись еще километр-полтора по протоке и всевозможным заливам, решаем возвратиться на то место, где я ранее разжился щукой.

Только заякорились – ветер начал «крутить», т.е. внезапно и резко менять направление: если раньше он дул нам в спину, так что камыш создавал возле нас небольшой затишок, то теперь стал задувать вдоль протоки, формируя неслабую волну. Снова снимаемся с якоря и малым ходом идём к небольшой ямке - собственно, перепад глубин там всего-то метр с небольшим, но для здешних мелководий - это уже яма.

Якорь бросаем в самом её начале, на выходе из узкой протоки. Под нами чуть больше метра, а впереди - метра полтора, максимум два. Пока Денис мучается с выбором приманки, решаю побросать тонущий минноуобразный четырехсоставник F-Lead Jointed Lipless 135S от Anglers Republic, у него длина 13,5 см, а масса - 33 г: моделька очень интересная, к тому же новая в модельном ряду этой японской фирмы. Выпускается как в безлопастном варианте (фото 5), так и с лопастью.

Безлопастником легче управлять и он больше подходит для ловли на малых глубинах. А лопастная версия упористее и настойчиво стремится занять свой паспортный горизонт, который составляет полтора метра. Обе версии забрасываются отлично, не парусят в полете, как многие составники, тонут со средней скоростью, но, как всякий безлопастник, после пары-тройки потяжек, особенно энергичных, по наклонной выходят к поверхности.

Приманка так изгибается на «твичах» всеми своими сегментами, что просто смотреть на неё уже доставляет эстетическое удовольствие. Твичить можно как угодно - воблер одинаково хорошо работает как на плавных потяжках, так и на резких отрывистых рывках, очень широко разворачиваясь с плавным змеевидным изгибом всего тела.

Сделав пару пробных проводок, сразу убеждаюсь, что воблер хоть тяжелый и тонущий, но четко держит горизонт проводки и прекрасно подходит для мелководья. Еще один нюанс: если выполнять потяжки в горизонтальной плоскости, то приманка проходит за единицу времени немного больший путь, а вот если твичить её короткими вертикальными, снизу вверх, потяжечками, то продвижение вперед получается достаточно медленным и подобным джиговой проводке, когда воблер скачкообразно движется над дном.

Очень важная деталь: на рывковой проводке даже при самом резком твичинге этот четырехсоставник ни при каком раскладе не цепляется поводком за передний тройник, хотя многие «многочлены» этим грешат.

После пары тренировочных забросов, выполненных на небольшое расстояние, легко перекидываю воблером довольно широкий приямок – и он приводняется возле самого камыша на противоположном берегу. Веду его к лодке сериями по два-три довольно энергичных «твича» с короткими, до двух секунд, паузами: нельзя забывать, что здесь очень мелко и надо постоянно контролировать горизонт прохождения приманки.

Положение спасает тот факт, что «твичами» я немного поднимаю F-Lead Jointed Lipless 135S к поверхности, а на паузах он возвращается примерно на тот же горизонт, в котором я его вёл до этого. И на третьем или четвертом забросе происходит поклевка. Но не резкий удар, а как бы тугой навис, после которого шнур круто уходит в сторону.

Разворачиваю щуку и быстро веду к лодке – благо с мультипликаторной снастью с рыбой можно не церемониться. У этой рыбины тоже тело облеплено пиявками, но пореже, чем у той, что я поймал утром: приятно, когда сразу же облавливаешь приманку, да еще которая тебе очень нравится.

Если коротко подвести итоги, то опять прослеживается преимущество крупных минноу при ловле неактивной щуки. Вот и Денис полдня безрезультатно полоскал и 9-сантиметровый Rigge, и 8-сантиметровый Orbit, а единственную поклевку за день заработал на 12,5-сантиметровый Dron 125F TsuYoki (фото 6). А всем известно, что и «Ридж», и «Орбит» - это самые настоящие щукокосилки, однако зубастая всё же проигнорировала их. И что интересно, ловил он на них практически там же, где проводил свои воблеры и я.

А наши товарищи, рыбачившие в тот же день чуть дальше от нас, на двоих добыли одну щуку килограмма на полтора, и тоже на «крупняк» - Balisong 130F Deps (фото 7), хотя практически всё время в хвост и гриву эксплуатировали именно мелкие воблеры.

И самый яркий пример того, что щука превосходно ловится на крупные приманки не только осенью или в пики своей активности - это круглогодичные джерковые рыбалки моего товарища из-под Харькова Сергея, хорошо известного в спиннинговых кругах под ником Пасечник.

Начинал Сергей с твичинга на крупные минноу, но потом ему добычливость этой ловли надоела - и он подался в ортодоксальные джерковики, распродав все воблеры другого типа. Так он отсек пути к отступлению - и с головой ушел в джеркинг, а со временем «докатился» и до того, что стал сам делать джеркбейты.

Причем джерки получались такими, что очередь на их приобретение - на много месяцев вперед, а когда счастливый обладатель на них уже ловит, он точно знает, что будет делать приманка в воде. Еще одна причина такой высокой работоспособности приманок Пасечника кроется в том, что он пошел по очень правильному пути: не стал гнаться за расширением ассортимента моделей джерков, а довел небольшое их количество буквально до совершенства (фото 8).

В результате приманки получились простыми в работе, отлично держат течение и одинаково хорошо ловят на нескольких вариантах проводок: да, гламурности им, может, чуточку не хватает, но красивые глазки-чешуйки всегда вторичнее рабочих качеств приманки. К тому же сам Серега – спиннингист сильный и думающий - без улова редко когда остается, даже когда суперспортсмены с модными снастями, ловящие рядом на берегу, все с нулями.

Это, конечно, всё предыстория - мы опять-таки будем говорить о том, почему весна, что неожиданно для многих, совсем не время ультралайта, и щуке с полным брюхом икры абсолютно не противно кушать большие и неуклюжие джерки, а не только биг-минноу.

Поскольку Серега, как я уже говорил, джерковик ортодоксальный и ловит только на эти приманки, у него, соответственно, по ним и больше статистики при ловле в разные времена года. И статистики очень интересной, которая наголову разбивает все мифы, созданные любителями всевозможных мини-приманок неприличного для щуки размера.

Без сомнения, маленькие воблерки тоже ловят щуку, и часто приличную, но всё-таки крупные приманки практически всегда, и перед нерестом в том числе, ловят в умелых руках очень стабильно. И если по биг-минноу еще могут быть какие-то вопросы, то привлекательность джерков для хищницы перед самым нерестом не оставляет и тени сомнения, кто прав в этом споре.

Дело в том, что если даже просто сравнивать минноу и джерк одинаковой длины, то последний будет однозначно габаритнее воблера, да впридачу еще и намного тяжелее. И хоть живот у щуки раздут от созревшей икры, она без малейшей тени сомнения атакует габаритные джерки. Причем со своими моделями джерков Серега ловит не от случая к случаю, а постоянно, даже когда хищница пребывает в пассивном состоянии.

Так что весной, перед нерестом, совсем не стоит мельчить с размером приманок, руководствуясь где-то прочитанными или услышенными советами, часто абсолютно оторванными от жизненных реалий. Тем более что любой опыт конкретного человека всегда в какой-то мере субъективен и не может отражать всей реальной картины, поэтому нужно не стесняться и смело экспериментировать с размером применяемых приманок самому. А уж щука сама расставит все точки над «и», выбирая ту приманку, которая ей больше по душе.