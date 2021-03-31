Пруд, лед, май Алексей Фалалеев | 31 марта 2021 г.

Сезон открытой воды мы с братом обычно открываем в начале мая, но в том году всё пошло не так. И ту весну мы еще долго будем вспоминать как пример природного катаклизма. А дело в том, что набирающий обороты апрель был бесцеремонно прерван внезапно вернувшейся зимой, которая враз вывалила на наш регион треть месячной нормы осадков в виде снега и сильно понизила температуру окружающей среды.

Студеная погода во второй половине апреля держалась с неделю, вводя в состояние ступора как автомобилистов с пешеходами, так и рыбаков. И если первые вскоре хоть как-то определились с дальнейшими действиями, то рыбаки в большинстве своем оставались в раздумьях, как им быть: ждать милости от природы и, как следствие, открытой воды - или всё же пробовать закрывать сезон ловли со льда. Об этом же думали и мы с братом, готовясь к очередным выходным.

Поступающая из разных источников информация оказалась крайне неоднозначной. Где-то неплохо половили, но при этом почти все искупались. А в другом месте лед оставался вроде бы более-менее пристойным, но клевало нехорошо и некрупно. Пожалуй, единственным плюсом было то, что не возникало проблем с наживкой, ведь в уже появившихся и прогретых весенних проталинах удавалось найти червей – оптимальную весеннюю приманку. Мотыля у нас в продаже не найдешь, поэтому все надежды возлагались именно на червя.

По приезду на водоем мы с удивлением обнаружили, что на льду нет ни человека. То ли голос разума подсказал коллегам ждать окончательного распаления льда, то ли накануне здесь не случилось никакого клёва. Льда как такового, правда, особо-то и не наблюдалось - скорее это был плотно спрессованный снег, обильно пропитанный водой.

В некоторых местах мы его пробивали пешней с одного удара, но кое-где он оставался еще приемлемым. Потемневшие участки ледяного покрова, как и места открытой воды, мы старательно обходили, стараясь добраться до мест, где раньше удавалось хоть что-то поймать.

В первую очередь проверили на наличие активного окуня береговую линию - там, где по нашему опыту имелся неплохой коряжник. В ход пошли «безмотылки» и мелкие мормышки, наживленные кусочками червя, но через пару часов активнейшей ловли нам удалось достать из воды лишь пяток «полосатиков», которые годились разве что в качестве живцов для жерлиц.

И тогда мы применили один интересный и, как часто уже бывало, добычливый способ рыбалки. Как уже было сказано ранее, по весне первейшей наживкой становится земляной червь, которого мы или покупаем в рыболовных магазинах, или ищем в первых проталинах и в местах прохождения теплотрасс.

В принципе, способ ловли элементарный, но в то же время - весьма занимательный. Мы берём несколько зимних поплавочных удочек, наживляем их червем и расставляем: либо какой-то одной группой, когда есть интерес заполнить своей насадкой какое-то примечательное место, либо вытягиваем снасти в линию с расстоянием между ними от трех до десяти метров, когда стоит задача найти активную рыбу.

Диаметр используемой лески варьируется от 0,1 до 0,14 мм - в зависимости от предполагаемого размера рыбы. Аналогично подбирается и размер крючков. В общем, состав оснастки - поплавочек, груз-дробинка и крючок.

Поплавок - небольшой, грузоподъемностью меньше грузила-дробинки. Так нужно потому, что иногда - при ловле, например, подлещика - поплавок нужно размещать чуть ниже уровня поверхности воды, ведь эта рыба иногда выкладывает поплавок на поверхность при своей поклевке. Если ловля происходит на значительной территории, то бывает полезным оставить запас лески на льду, т.к. попавшаяся рыба нередко утаскивает под воду и поплавок, и эту леску.

Поначалу бывало так, что рыба утаскивала и удочки в воду. Не полностью, не топила и удочки мы не теряли, но снасти всё же оказывались в воде. Вот поэтому и нужен запас свободной лески на льду. Ну или можно под удочку класть ветку или палочку поперек лунки – это гарантированно не позволит рыба утопить вашу снасть, однако, как показала наша многолетняя практика, лучше оставить запас свободной лески, чтобы рыба меньше осторожничала и не чувствовала ограничения своего хода.

Кто-то скажет, что при ловле такой рыбы, как окунь, сорога или подлещик, особенно весной, подобные хитрости и не нужны как таковые. Частично соглашусь, т.к. если попасть в клёв, то рыба по-любому попадается очень хорошо. А если клёва нет и рыба чувствительна к малейшим мелочам? Ведь бывает и так.

Еще нюанс: если у вас несколько удочек расположены вдали от вас, лучше установить их вертикально и по положению шестика видеть, случилась поклевка или нет. Упала удочка, шестика не видно – точно, рыба клюнула и, скорее всего, попалась на крючок. Бывает очень занятно побегать от удочки к удочке, вынимая одну рыбу за другой. Как говорится, только успевай червя подсаживать.

Почему весной лучше ловить на червя, чем, скажем, на мотыля? Вопрос неоднозначный, и нельзя ссылаться только на доступность первого и недоступность или отсутствие второго. Могу предположить, что это связано с образом жизни комаров, ведь в средней полосе они активны с мая по начало октября, т.е. в апреле - мае они, получается, превращаются из личинки (мотыля) в куколку и далее непосредственно в комара.

Таким образом, количество мотыля в воде к началу распаления льда значительно уменьшается, и рыба традиционно начинает более активно переключаться на другие виды питания, в том числе и на смытого вешними водами червя. Но это всё мои домыслы, хотя при этом многолетняя практика, и не только наша, уверенно подтверждает, что на червей ловится намного лучше.

Где мы расставляем наживленные удочки? В первую очередь, у мест впадения речушек и ручьев, если, конечно, нам позволяет это делать состояние ледового покрытия. По весне, когда нередко вода в стоячих водоемах чрезмерно насыщена продуктами разложения и гниения водной растительности (всё это очень сильно пахнет), рыба перемещается по водоему в сторону свежей воды. А свежая вода идет как раз от впадающих речек и ручьев, которые весной питаются тающим снегом по пути своего движения.

Плюс, если есть понимание о местах подводных укрытий типа коряг или затопленных кустов, нужно пробовать ставить удочки и там. Слышал я предположение, что деревья, кусты, корни и ветки создают негативный ареал гниения, особенно в глухозимье, и рыба там старается не держаться. Не могу с этим согласиться, ведь укрытие – это в любом случае и в любое время года гарантия сохранения жизни укрываемых, несмотря ни на какие второстепенные факторы. И, если есть опять же понимание, можно расставить снасти вдоль русла. Несведущий рыболов скажет: откуда, мол, русло у пруда, ведь пруд – это не река.

Это, бесспорно, не река, но пруды, как правило, формируются за счет того, что перекрывается и запруживается какая-то речка - и постепенно определенная площадь заполняется водой. А место, где протекала речка, остается (и называется) руслом, являясь при этом, как водится, самой глубокой частью водоема.

По количеству используемых снастей мы с братом пришли к однозначному выводу: не нужно выставлять более пяти удочек. Три - четыре удочки – это самое оптимальное соотношение временных затрат на их контроль, наживление червей и оперативное реагирование на активность рыбы.

По рыбе: в первую очередь по весне такими снастями ловится окунь, плотва и подлещик. В прилове нередко попадается ерш, сопа и густера. Если весна ранняя, то иногда проскакивает и карась. А если заменить червя на малька, то можно рассчитывать на поклевку щуренка, хотя эту уже совсем другая история. Размер рыбы в среднем - так называемый, «пищевой», т.е. такой, что рыбу уже не стыдно взять и домой, хотя, конечно, попадается и мелочь, которую мы в обязательном порядке отпускаем обратно в воду.

…Тот рыболовный день подошел к концу. Рекордов или трофеев он нам не преподнес, хотя выставленные удочки на червя, как обычно бывает, сработали, обеспечив увлекательные моменты поимки рыбы.

Так называемые «выходы» рыбы произошли сегодня несколько, пусть и не продолжительных, но раз, поэтому улов у нас имелся вполне солидный. Тающий на глазах лед добавлял остроты этой рыбалке, ведь проваливающаяся под ногами наледь заставляла каждый раз задумываться о целесообразности такой ловли. Да, это был самый что ни на есть последний лед. Тот факт, что мы рыбачили в мае со льда, может считаться уникальным для нашей местности и навсегда останется в памяти ярким пятном.

Ну что ж, вот так наш зимний сезон закончился, но сделал он это достойно, не правда ли?