Пятнистые сезоны в Калининградской области Денис Савченков | 29 марта 2021 г.

В Калининградской области, Янтарном крае (более 90% мировых запасов янтаря), уникальный природный ландшафт состоит из нескольких природных комплексов, каждый из которых имеет свою специфику. Для этих мест характерно немалое количество обитателей подводного мира, что делает рыбалку здесь крайне интересной и разноплановой. Но сегодня мой рассказ коснется только лососевых рыб, живущих в этом самом западном регионе Российской Федерации.

Глава 1. О природе и реках Калининградской области и о наследии Восточной Пруссии

Тысячи лет назад на небольшом участке побережья Балтийского моря, включающем в себя ныне Самбийский полуостров с Куршской и Балтийской (Вислинской) косами, Прегольскую и Нижненеманскую низменности и Виштынецкую возвышенность, начал формироваться уникальный ландшафт. При отступлении ледников огромное количество талых вод формировало водотоки и водоемы, так были созданы особые по характеру рельефы прибрежно-морских равнин.

Вода в Вислинском и Куршском заливах почти пресная, а хорошая кормовая база пригодна для обитания и размножения множества видов птиц, животных и рыб. Балтийская и Куршская косы, узкие полоски суши с хвойными лесами и песчаными дюнами, служат живым щитом от разрушительной силы штормов и часто дующих с моря западных ветров. Местные пейзажи поистине завораживают, поэтому для сохранения этого уникального комплекса в конце восьмидесятых годов здесь был основан природный парк.

Еще одним местом силы является второй по значимости в Калининградской области природный парк - Виштынецкий. На его территории раскинулась великая Роминтенская пуща, в ней находится один из самых чистых водоемов ледникового происхождения с глубиной около пятидесяти метров - Виштынецкое озеро.

Примечательно, что сформировалось оно на северных отрогах одноименной возвышенности около 20 тысяч лет назад, еще до возникновения Балтийского моря. На территории пущи можно встретить ручьевую форель и хариуса. Около двух десятков километров от границы с Польшей течения довольно мелководной и неширокой в этой части реки Роминта представляют собой уникальную природную зону.

Река вьется среди высоких берегов в глубине растущего на холмах величественного леса, местами выглядящего как девственный. Типичная природная картина здесь - каменистые перекаты, чередующиеся с песчаными мелководьями, многочисленные завалы из упавших деревьев и сучьев, устья подпитывающих водный поток речушек и ручьёв.

В наследство от германской Восточной Пруссии Российской Федерации досталось множество архитектурных памятников, усадеб, мостов и красивых кирх, выполненных из красного кирпича. Некоторые из них неплохо сохранились и по сей день, но большинство, к сожалению, находятся в плачевном состоянии. К слову, в Кёнигсберге (теперь - Калининграде) жил и трудился Иммануил Кант.

Народы Восточной Пруссии, населявшие до послевоенной депортации эти места, бережно относились к природе и сохраняли её для своих потомков. Они занимались земледелием, построили огромную цепь мелиоративных каналов, а также гидротехнических сооружений. Сейчас многие из этих сооружений пришли в негодность и стали препятствием для сезонной миграции рыбы к местам нереста.

Как правило, нерест балтийского лосося и кумжи в реках Калининградской области начинается в сентябре и может длиться до декабря месяца. Через акватории Вислинского (Калининградского) и Куршского заливов рыба устремляется в реки и мелкие речушки, имеющие водное сообщение с Балтийским морем.

Лосось и кумжа предпочитают неглубокие участки с сильным, но не слишком бурным течением, песчано-галечным или мелкокаменистым дном. Иногда отнерестившаяся кумжа остается там зимовать и ведёт оседлый образ жизни. Поймать такую рыбу на спиннинг - большая удача для рыболова, а полученных эмоций хватит на всю жизнь.

Прошлой весной мне посчастливилось поймать морскую кумжу в реке Анграпе, что возле города Озёрска. Уникальный получился на самом-то деле случай, учитывая, что ловил я голавля на соответствующие снасти. Вообще, в Анграпе встречаются как обычные для водоемов Калининградской области виды рыб, так и редкие, среди них усач, гольян, подкаменщик обыкновенный, голец, речная и ручьевая минога.

Сейчас рыбные богатства реки формируются естественным путём, а ещё 140 лет тому назад зарыблению бассейна Анграпы способствовала небольшая станция по разведению рыбы в Погриммене (7 км от Озёрска на притоке Анграпы – речке Вике). Например, с 1872 по 1880 годы было выращено 20 000 мальков лосося, 150 000 мальков форели, а также мальки рыб других видов.

Глава 2. Сезонность рыбалки. Ловля форели весной

Теперь давайте подробно остановимся на ловле ручьевой форели. В какое время года её лучше ловить? Вообще, клюет она, как правило, в течение всего календарного года - кроме разве что нерестового периода. Весной можно начинать форелевую ловлю в марте, но я больше люблю апрель, а точнее - его вторую половину. Жизнь в лесу обретает новый яркий облик - это настоящая магия!

Обычно я беру отпуск в это время и устраиваю настоящий форелевый марафон - целую неделю непрерывной рыбалки! Начинаю с проверенных маршрутов на маленьких лесных речках, а также стараюсь присмотреть новые для себя места и сравнить количество и активность рыбы в это время года на разных участках. Отдельно выделяю два-три дня для поездки в Роминтенскую пущу - в гости к хариусу и ручьевой форели. Природа этих мест всегда по-особому красиво встречает рыбаков и просто туристов, а те сюда устремляются со всех уголков области.

Весной после зимнего паводка уровень воды в реках еще достаточно высокий, да и прозрачность оставляет желать лучшего. Зато наступает время, когда можно рассчитывать на встречу с настоящим трофеем: уровень метаболизма у рыбы повышается - и форель принимается активно кормиться, становясь менее осторожной.

Основной её рацион составляют мелкие и не очень лягушки, ручейники и первые насекомые. Рыба по-прежнему придерживается относительно спокойных и глубоких мест, а активность проявляет в течение двух-трех часов на дню. Во время паводков река часто меняет свое русло, образуя новые перспективные места. Вроде бы знакомый участок реки, а бывает - смотришь и не можешь узнать, всё уже по-другому.

К примеру, в 2018 году сильнейшее половодье превратило берега некоторых рек Калининградской области в песчаные дюны, протянувшиеся в лес на десятки метров. Очень непривычно было тогда идти по обрывистым берегам, оставляя после себя следы на песке. Зато с рыбалок я привез красивые и атмосферные фото.

Весь май форель тоже достаточно активна. Она уже становится на свои летние места, переходя на поверхностную пищу и насекомых. В это время года хорошо работают некрупные приманки различного вида – «микроколебалочки», воблеры и «вертушки». Главная тонкость ловли - оказаться в нужном месте в нужное время и правильно подать приманку в перспективную точку.

В основном это забросы апстрим на участках реки, где находятся струи и «обратки». Именно там можно рассчитывать на встречу с крупной форелью. Как правило, если рыба там есть, она сразу же себя проявит. Атака форели - молниеносна, но, правда, часто заканчивается без контакта с приманкой. Здесь важно не спугнуть рыбу и попытаться уговорить её на повторную атаку.

А еще в мае в лесу появляется черемша и первые цветы, а помимо них зацветает рапс, окрашивая бескрайние поля в ярко желтый оттенок. Неудивительно, что ленты социальных сетей пестрят в этот период обилием фотографий, словно сам Ван Гог рисовал эти пейзажи.

Глава 3. Ловля форели летом и осенью

С начала июня и до середины августа наступает достаточно жаркая погода, так что вылазки на форелевые рыбалки носят у меня скорее эпизодический характер. Рыба распределяется по всей акватории реки и держится преимущественно на течении, а пики активности случаются довольно редко. Но предугадать их можно, и подсказку нужно искать у синоптиков.

Крупные особи кормятся преимущественно в темное время суток, а днём прячутся в своих «домиках» - в завалах деревьев или корневой системе подмытых берегов. Поэтому рыбалка летом - это, как правило, очень ранние часы в первой половине дня, либо вечерний выход во время вылета мошки. А если попасть на слом погоды в пасмурный день или через пару дней после сильного дождя, то можно также неплохо половить пеструшку. У меня случались рыбалки, когда термометр показывал +25 градусов, но рыба клевала в течение всего дня.

В засушливое лето уровень воды в реках становится критически низким. Каждый раз задаю себе один и тот же вопрос: «Как дикая форель умудряется выживать в таких условиях?» Воды - по щиколотку, плюс прессинг со стороны рыболовов достаточно приличный, и это не считая браконьеров и тех, кто ловит не совсем спортивными методами. Но она всё равно есть, и меньше форели точно не стало.

Я люблю форелевую рыбалку летом. Во-первых, это целое приключение. Мне нравится гулять по низкой воде, когда река предоставляет тебе возможность увидеть структуру дна. Вода очень прозрачная, под ней различима каждая коряга, травинка или камушек. Видно разбегающихся в разные стороны рыбок, это и ельцы, и гольяны, и миноги.

Во-вторых, сама форелька очень нарядна. В зависимости от конкретного места у неё свой специфический наряд. Где дно песчаное - она светленькая с желтым отливом и алыми пятнами. А вот среди лесных массивов встречаются более темные рыбки с бурыми пятнышками, таких я называю «Брауни» - от Brown Trout.

В-третьих, рыба достаточно осторожна, замечает малейший шорох, а ловля трофейных экземпляров превращается в серьезную охоту. И победитель в этой схватке может быть только один. Форелевая рыбалка в летне-осенний сезон - это настоящий полигон для творчества. Одинаково успешно можно ловить как спиннингом, так и нахлыстом. У спиннингистов так вообще огромный выбор приманок и стилей ловли: воблеры тонущие, воблеры плавающие, топ-вотеры, колеблющиеся блесны, «вертушки».

Почему я объединил лето и осень, спросите вы? Ответ прост. Климат у нас довольно мягкий, весь сентябрь и первую половину октября стоит теплая погода, поэтому рыбалка в это время года на форелевых речках не сильно отличается от летней. А потом начинается нерест - и форель перестает клевать, переориентируясь на пополнение потомства.

Лучше в это время её не тревожить. Зато с начала осени активно начинает клевать хариус, места его стоянок обнаруживаются невооруженным взглядом. Поэтому вооружившись ультралайтом и «микроколебалочками», можно отвести душу по «харьку». Очень бойкая рыбка, клюет, как правило, с хорошей хваткой. В наших широтах хариус достигает величин в 400 - 500 г.

Глава 4. Ловля дикой форели зимой

Зима-зимушка. Самое неоднозначное время года в плане ловли пеструшки на лесных речках. Каждый сезон всё по-разному, каждый раз с нетерпением ждешь первую рыбалку в новом году, перебирая снасти во время двухмесячника тишины. Иной раз приезжаешь на речку аккурат после Нового года, а там - белым-бело.

Навалило снега столько, что хочется просто идти и наслаждаться падающими снежинками вместо того, чтобы выманивать «микроколебалочкой» сонную форельку. А бывает, что температура воздуха - плюс девять градусов, и рыба стоит на диких струях, вылетая за тонущим воблером во время активной проводки.

Немного статистики для сравнения: 2020 год - все три зимних месяца стояла плюсовая погода с редкими минусами, рыба клевала, причем крупная, работали все типы приманок; 2021 год - был ударный конец декабря, буквально пару вылазок, а следом открытие сезона в первых числах января. Рыба стояла на зимних точках и неплохо брала в активных фазах. А потом бац - и минус 20 за окном, реку на 80% сковал лед - и финита ля комедия. Понятно, что рыбалка в подобных условия принесла бы мало удовольствия. И вот снова включен период ожидания в целях сохранения энергии и приманок в кошельках.

Поэтому утверждать, что зимой рыба стоит на таких-то и таких-то участках и нужно выполнить такую-то и такую-то проводку, чтобы её поймать, я не берусь. Всё зависит от конкретной погоды в конкретном месяце, от уровня воды и от других вторичных факторов.

Этой зимой для меня стало открытием возможность ловли форели на крупные воблеры минноу в плавающей вариации. Никогда бы не подумал, что это будет работать по холодной воде. Если раньше я частенько ловил даунстримом только на колеблющиеся блесны массой 3,5 г, то этой зимой я ни разу их не поставил. Только воблеры, только активная анимация, как учил создатель нескольких серий снастей, «рабочих лошадок» для пятнистой, и великий мастер форелевой рыбалки Мотояма-сан!

Зимой рыбалка на форель наиболее трудозатратна и требует определенной сноровки. Как и летом, нужна специальная экипировка. Но если в теплое время года главный дискомфорт вызван лишь большим обилием кровососущих насекомых и густо заросшими берегами рек, то зимой главная угроза - это холод, снег и ледяной покров.

Очень легко получить переохлаждение, поскользнуться на кромке льда или, что еще хуже, провалиться в ледяную воду или попасть ногой в бобровую нору. Поэтому утепленные вейдерсы и запасной комплект сухой одежды обязателен! Они обезопасят вас от преждевременного завершения рыбалки и сохранят ваши любимые приманки в случае зацепа.

Даже если вы житель нашего анклава, не говоря уж о приезжих с материковой России, настоятельно рекомендую обратиться к услугам местных гидов. Заранее разработанный маршрут позволит с наибольшей эффективностью использовать короткий световой день. Когда гиды рядом с вами, это гарантия безопасности, в полном смысле этого слова.

Глава 5. Снасти и тактика ловли

Чем ловить дикую форель в реках? Вопрос непростой и зависящий от множества факторов и личных предпочтений. Я начинал познавать мир форелевой рыбалки со снастями класса ультралайт и «микроколебалками».

Спиннинг тестом до трех граммов, тонкая «нитка» на шпуле и приманки массой от одного грамма. Всё это и сейчас имеет место быть, есть в такой рыбалке свой японский ареа-шарм и романтика, но если вы хотите регулярно доставать из воды крупную форель от 700 г и выше, то нужна другая снасть.

За время, которое я провел на наших водоемах в поисках «пятен», я пришел к определенному мнению: снасть лучше иметь универсальную, которая одинаково хорошо способна работать как с «железом», так и с воблерами. Спиннинг - тестом от 2 до 8 г и длиной 1,5 - 1,8 м, среднебыстрого строя, чтобы перекрыть весь диапазон используемых приманок под те или иные условия.

Для особо искушенных рыболовов могу порекомендовать иметь при себе две удочки. Одну - для души, под самые маленькие речушки и ловлю форели в летний период по низкому уровню воду. А вторую, универсальную, нужно всегда брать с собой при любом раскладе как «рабочую лошадку».

На что ловить форель в реках? Ловите на то, что вам больше нравится! Нет каких-то закономерностей. Принцип - вот на это и ни на что другое - здесь не работает. В этом и есть прелесть форелевой рыбалки, чтобы самому подобрать ключики и реализовать свои домашние заготовки. Раскрывайте ту или иную рабочую приманку, в дальнейшем она может стать вашей секретной фишечкой.

Нужен ли подсачек? Опытные рыболовы настоятельно призывают использовать подсак при вываживании кумжи и других рыб лососевых видов. Теперь-то я в данном вопросе полностью с ними согласен, хотя сам долгое время отказывался от этой идеи - мне казалось, что это лишний атрибут в и без того нелегкой экипировке, который часто мешается.

Однако на эту жертву стоит пойти, чтобы потом не было мучительно обидно за слитый трофей. А если трофей еще и прихватит с собой ваш любимый воблер, который тоже стоит денег? И, конечно, немалый плюс подсачека - меньше тактильных контактов с рыбой, и как следствие – минимум полученных рыбой травм. Хороший подсачек стоит недешево? Опять заблуждение! Для начала можно обзавестись недорогим вариантом с ручкой из ЭВА и силиконовой сеткой.

Тактика ловли очень важна, но опять же, это очень индивидуально, поскольку мозг у каждого человека работает по-своему. От себя я бы выделил следующие моменты.

1. Если вы хотите целенаправленно ловить крупную рыбу, то нужно использовать приманки соответствующих размеров. Да, есть исключения, особенно летом, когда уровень воды ничтожно мал, но основной принцип такой.

2. Залог успешной рыбалки - в правильно подобранной снасти и экипировке. Опять же, многие могут со мной поспорить – мол, ловлю «крокодилом» и в болотниках, и нормально. Но согласитесь, что когда вы не отвлекаетесь на вторичные факторы, а занимаетесь только рыбной ловлей, шансы ваши значительно возрастают.

3. Не нужно торопиться. Зайдя на маршрут, не спешите обкидывать всё подряд и не бегите вперед в надежде, что именно за следующим поворотом вас ждем заветный трофей. Лучше сначала осмотреться по сторонам, обратить внимание на уровень и прозрачность воды, не проходил ли кто-то перед вами. И после соберите в отдельную коробочку наиболее рабочие приманки под эти условия.

4. Передвигаться по реке лучше по берегу и максимально тихо. Рыбу, конечно, вы всю не распугаете, но у шумного рыболова шанс встретить трофейный экземпляр заметно упадет.

5. Ориентируйтесь на состояние погоды. И чем она хуже, тем лучше клюет форель. Проверено неоднократно.

Глава 6. Почему важно соблюдать принцип «поймал – отпустил»?

Лично я всю пойманную рыбу отпускаю и призываю вас делать то же самое. Это мой осознанный выбор с самого начала увлечения форелевыми делами. Почему коров не едят в Индии? Потому что они там священные животные.

Так вот, форель для меня - это тоже священная рыба, которая пережила не одно поколение поселенцев и живет до сих пор. А рек, где ей комфортно жить и размножаться, осталось не так уж и много, состояние экологии с каждым годом ухудшается. Вдобавок почти все поля у нас в округе выделены под сельскохозяйственные угодья, где после обильных осадков ядовитые пестицидные удобрения попадают в реки, нарушая баланс и изменяя состав воды, нередко вызывая заморы.

Вдобавок отдельная беда Калининградской области - это так называемые «янтарщики» - люди, которые занимаются незаконной добычей янтаря, помпами по откачке воды разрушая природные ландшафты рек, где водятся уникальные для региона виды рыб, которые, к слову, занесены в Красную книгу, но никаким образом не охраняются.

А что же произойдет, если мы не будем следовать принципу «поймал – отпустил»? Ну, рыбьего населения в реках от этого точно больше не станет, последствия людской жадности не видятся очень радужными и, так сказать, пеструшечными. И не ловить вроде - тоже ножом по сердцу, но хотя бы пытаться сохранить популяцию мы обязаны. Помните также, что от полученных травм при вываживании рыба не умирает, а продолжает жить, даже оставшись без глаза или жаберной крышки.

Всем спасибо за внимание и до новых встреч в самом западном регионе РФ.