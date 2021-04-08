Рыболов-конструктор, или почему самодельная прикормка почти всегда лучше фабричных аналогов Николай Линник | 8 апреля 2021 г.

Апрель! Первый по-настоящему весенний месяц! В апреле даже самые заядлые «пингвины» прячут свои зимние снасти и вплотную планируют летнюю рыболовную кампанию. Я знаю, что многие мои коллеги по поплавку и фидеру первым делом интересуются новинками среди сухих прикормочных смесей. И каждый год, посещая рыболовные выставки, вижу, какой ажиотаж наблюдается возле стендов с прикормками. Благо сейчас существует столько солидных фирм, выпускающих замечательные прикормки на любой вкус и кошелек, что просто глаза разбегаются.

Было время, когда я непременно зависал возле прикормочных стендов. Да и как пройти мимо?! Всё так заманчиво пахнет! И представляется, что нет ничего проще, чем выбрать в наши дни прикормку.

Хочешь прикормку подороже – бери европейского производителя. Французы, бельгийцы, итальянцы, поляки одно время доминировали на нашем рыболовном рынке. Их продукцию знают и любят многие рыболовы. А благодаря агрессивной рекламе многие из рыболовов уверовали, что эти прикормки обладают едва ли не чудодейственными свойствами. Доводилось мне слышать и о секретных добавках - аминокислотах и других элементах, которые могут запросто расшевелить даже самую вялую рыбу. Как любят писать многие рыболовные эксперты - возбудить у рыбы пищевую конкуренцию.

Но несколько лет назад, когда в мире разразился очередной экономический кризис, у европейских производителей прикормки возникли определенные трудности с поставками своей продукции на просторы стран СНГ. Одни прикормки вообще исчезли с прилавков местных рыболовных магазинов, другие заметно подросли в цене. Многие мои коллеги тогда прям в уныние впали. Ну, привыкли они рыбачить с этими прикормками, что поделаешь.

Но нет худа без добра. Эти события подтолкнули отечественных производителей к производству собственных прикормок. И знаете, многие из них оказались никак не хуже забугорных, а в некоторых случаях - и намного лучше. В свое время мне удалось плотно поработать и с «Миненко», и с «Оптимистом». Пробовал я и «Дунаева». И скажу вам, что все эти прикормки - очень высокого качества, так что при переходе на них я не испытал никакого дискомфорта.

Гордость за отечественного производителя, намного более приятная цена – всё это, понятно, очень хорошо. Но вот что я еще заметил: производитель поменялся, сырье, надо думать, тоже отечественное, а рыба эти прикормки кушает всё так же охотно. Значит, в рассказах о секретных добавках, рожденных где-то в недрах европейских лабораторий, не всё правда?

А, может, многое в успехе рыбалки зависит и от умения рыболова работать с сухими прикормочными смесями? Чтобы убедиться в правоте своих мыслей, я решил провести эксперимент: отказаться от узкоспециализированных прикормок с громкими названиями типа «Красный лещ» или «Черная плотва» - и перейти на использование базовых смесей.

Благо многие ведущие отечественные производители выпускают подобные смеси в достаточном количестве. Да и кое-какой опыт самостоятельного производства прикормок из подручных материалов у меня имелся еще с тех времен, когда фабричных сухих смесей и в природе-то еще не существовало. Что из этого вышло и какие выводы я сделал по результатам этих экспериментов – читайте ниже.

Что такое «база»?

Фабричная базовая смесь от привычной для нас готовой прикормки отличается тем, что содержит совсем малое количество активных компонентов. Это лишь основа для приготовления полноценной прикормки. Состоит она из продуктов растительного происхождения - муки, семян различных растений, отрубей и специальных, изготавливаемых из бездрожжевого теста молотых сухарей. Иногда в такую смесь добавляются и красители.

Качественная «база» должна быть однородного помола и содержать небольшой процент отрубей (отруби являются самым дешевым компонентом прикормки, это наполнитель, позволяющий сэкономить на более дорогостоящих составляющих смеси, они практически не впитывают воду и имеют очень низкую пищевую ценность). Хорошая «база» обязательно должна иметь приятный растительный запах.

Базовые прикормочные смеси низкого качества, как правило, представляют собой молотый комбикорм или имеют в своем составе не менее трети отрубей от общего объема прикормки. Оттого и запах у них получается соответствующим. Однако при покупке прикормки не всегда удается определить её рабочие качества, руководствуясь внешним видом и запахом.

Некоторые недобросовестные производители пытаются замаскировать низкосортную «базу» при помощи ароматизаторов и грануляции. Я несколько раз попадался в подобную ловушку - и теперь ароматизированные базовые смеси стараюсь обходить стороной. А лучше всего покупать прикормку у известных производителей.

Какие преимущества даёт рыболову базовая прикормка?

С точки зрения экономии бюджета, базовая прикормка – идеальный вариант. «База» гораздо дешевле полноценной прикормки и часто продается в более крупной расфасовке. Наиболее ощутимо финансовые преимущества базовой прикормки проявляются на любительских рыбалках при ловле на течении (особенно в отсутствие конкуренции со стороны других рыболовов). Корма на течении всегда нужно много - приблизительно на треть больше, чем в стоячей воде. Заменив однажды дорогостоящую полноценную прикормку на «базу», я был приятно удивлен результатом рыбалки. Как говорится, дёшево и сердито.

Открывать и закрывать сезон мокрой воды всегда эффективнее с «базой». В холодной воде (ниже 10 – 12 °С) нередки случаи, когда базовая прикормка оказывается необычайно эффективной. Особенно часто это бывает ранней весной. Очевидно, связано это с тем, что у базовой прикормки отсутствуют ароматизаторы. Повторюсь, пищевые ароматизаторы, которые некоторые производители так любят добавлять в свои прикормки, больше предназначены для привлечения внимания покупателя (рыболова). А с позиции рыб излишне ароматизированные прикормки могут иметь и отталкивающий эффект.

Еще одним неоспоримым преимуществом базовых прикормок является более длительный период её годности. Секрет прост: «база» состоит из медленно окисляющихся компонентов, большинство из которых не подвергались термической обработке. Ведь бисквиты и жареные семена масленичных культур, которые обязательно содержатся в любой полноценной качественной прикормке, могут храниться, не прогорькая, лишь при наличии дорогостоящих консервантов.

Ну и, конечно (собственно с этого и начались мои эксперименты), «база» даёт рыболову неограниченный подход к сочинению собственных уникальных рецептов. Так, многие из нас с увлечением смотрят видеоролики с участием Евгения Середы. Нестандартность его подхода к ловле рыбы во многом обусловлена тем, что Евгений использует прикормки, смоделированные к каждой конкретной рыбалке.

Воодушевленный его опытом, я принялся сам активно экспериментировать с составами - и вскоре с удовольствием заметил, что по сравнению со стандартными полноценными смесями мои прикормки оказались лучше адаптированными к конкретным водоемам, на которых я преимущественно рыбачу. После нескольких тренировочных рыбалок я довольно точно ориентировался в том, какой активный компонент и в каком количестве нужно добавить для достижения наилучшего результата.

А еще самостоятельно приготовленные прикормки получались гарантированно свежими, я верил в их рабочие качества и постепенно приходил к пониманию того, добавление каких активных компонентов играет решающую роль на конкретном водоеме и в конкретное время. Процесс компоновки собственной прикормки оказался очень увлекательным занятием. Вот я и хочу поделиться с вами этим опытом.

Что я добавляю в прикормку

Добавки – это обязательный компонент, который, собственно, и отличает «базу» от полноценной прикормки. Вот только набор добавок, которые присутствуют в том или ином сорте массово производимой прикормки, не всегда соответствует рыбьему настроению. В иные дни некоторые из них оказываются явно лишними. Это как с покупкой современного смартфона: большая часть опций, которую производитель закладывает в аппарат, остается невостребованной. А платить за услугу приходится.

К некоторым добавкам нас постоянно подталкивает реклама, так что многие рыболовы начинают использовать их, уже не задумываясь. Хотя делать это нужно всегда взвешенно и осторожно.

Животный компонент. На сегодня это самый раскрученный ингредиент готовой прикормки. Спортсмены активно используют животные добавки и на соревнованиях, и, пончтно, в рекламе. Настолько активно, что многие рыболовы-любители уже считают «живучку» этакой палочкой-выручалочкой, которая способна только улучшать результат рыбалки.

Всё это так, но при условии, что вы потом будете ловить на того же мотыля или опарыша, а также если животный компонент в прикормке будет выглядеть чуть менее привлекательно, чем наживка на крючке, и если количество добавленной в прикормку «живучки» окажется разумным. И вот когда все эти «если» срастутся в один пазл, результат рыбалки может быть великолепным.

Тот же мотыль хорошо работает в случаях, когда рыба малоактивна (по холодной воде) или избалована большим количеством прикормки (на соревнованиях). А на любительских рыбалках часто случается так, что эффект от добавления мотыля в прикормку намного скромнее затрат, которые понесёт рыболов при его покупке. Вообще, к добавлению рубиновых червячков в прикормку я всегда отношусь очень осторожно. По мне так проще сыпануть в готовый корм несколько горстей обваренного, (замороженного) опарыша или рубленого червя.

Грунт. Очень важный компонент любой готовой прикормки. Особенно, если рыбачить предстоит на течении или в холодной воде. Великолепные результаты даёт грунт и при ловле на поплавочные оснастки. Он заметно утяжеляет прикормку, делая её более удобной для доставки к месту дислокации рыбы. В каких-то случаях доля грунта в прикормке может достигать и 80% от общего объема готовой смеси.

Какой использовать грунт - рыхлый, вязкий, тяжелый, светлый – зависит от целей, которые ставит перед собой рыболов. Оттого и советов, что за грунт более пригоден для рыбалки, великое множество. Большинство из этих советов основано на личном опыте, поэтому, естественно, нуждаются в вашем тщательном анализе и корректировке. Зато, если вы подберете свой рецепт грунта для конкретного водоема – результаты рыбалок непременно улучшатся.

При работе с грунтом следует помнить об одном простом, но очень важном правиле: добавлять этот компонент в прикормку следует в самом конце, когда остальные её ингредиенты уже хорошо пропитались водой. В противном случае вместо прикормки вы рискуете получить земляную жижу.

Разрыхлители. Эти добавки к «базе» нужны для того, чтобы сделать прикормку более легкой. Например, чтобы шар из прикормки, попав в воду, быстро разваливался. Конечно, можно просто недоувлажнить или, наоборот, сильно переувлажнить прикормку - и эффект получится приблизительно такой же.

Но в этом случае вы рискуете нарваться на клёв мелочи. Та же плотва из-за своей природной осторожности обычно не торопится вставать на прикормку. А вот частички прикормки, которые будут вырываться из шара спустя некоторое время, её явно привлекут.

Самым доступным разрыхлителем являются вышеупомянутые отруби. Они хорошо впитывают ароматизаторы и медленно тонут в воде. К существенным недостаткам отрубей я бы отнес их способность быстро прокисать.

Кокосовая стружка – великолепный разрыхлитель приятного для рыбы вкуса и запаха. Еще дольше, чем отруби, она набирает воду. Продается в бакалейных магазинах. Так же, как и с отрубями, с кокосовой стружкой нужно быть очень осторожным. Особенно, если активна уклейка или другая мелочь. Динамично всплывающие в воде частицы сильно привлекают эту категорию рыб. Чтобы уменьшить этот эффект, можно замочить кокосовую стружку на ночь - и уже в таком виде добавлять в прикормку.

Из магазинных добавок-разрыхлителей я бы хотел отметить копру-мелассу (Copra melasse), выпускаемую многими прикормочными фирмами. Изготовленная на основе кокоса, эта добавка еще более мелкая, чем кокосовая стружка, имеет коричневый цвет и хорошие аттрактивные свойства.

Мучные продукты. Они уже присутствуют в «базе», но иногда, чтобы усилить привлекающий эффект прикормки, их нужно добавлять дополнительно. На рыбалках наиболее часто я использую несколько таких продуктов.

Слегка поджаренная кукурузная крупа очень хорошо работает в теплой воде по карпу, карасю и лещу. В прикормках для этих рыб эта добавка может составлять до половины объема всей смеси.

Поджаренный и смолотый в кофемолке «Геркулес». Очень удачная добавка в прикормки для течения. Но вводить в смесь её нужно очень осторожно - овсяные хлопья обладают сильным связывающим эффектом.

Бисквит и пастончино (крупная бисквитная крошка) - одни из главных компонентов любой фирменной прикормки. Эти добавки можно купить в рыболовных магазинах. Нужно только следить за тем, чтобы они были свежими. А чтобы не попасть на залежалый продукт, свои прикормки я предпочитаю вместо бисквитов улучшать с помощью протертого через сито батона. Хорошо, если тот будет слегка зачерствелым, такой легче пробивать на сите. Используя этот продукт, следует помнить о том, что добавлять его придется в уже увлажненную прикормку, а излишне увлажненная булка может превратить прикормку в пластилин.

Вот манка - это джокер в прикормке. Использую её крайне редко. Работает по рыбе хорошо, но при чрезмерном добавлении может зацементировать прикормку сильнее, чем овсяная мука.

Ароматизаторы и аттрактанты. Без этих компонентов современную прикормку и не представишь. Вот только пользуются ими все по-разному. И примеров, когда необдуманное использование пищевых ароматизаторов портило рыбалку, я могу привести множество.

Среди знакомых рыболовов я чаще встречаю поклонников таких пищевых добавок, как кориандр, корица, ванилин и т.п. Было время, когда я тоже плотно использовал пищевые ароматизаторы. Но время-то это не стоит на месте. И однажды попробовав в работе качественные химические «пахучки», я понял, что за ними будущее. Вкусовые предпочтения рыбы всё-таки отличаются от наших, и предлагать ей тот же ванилин будет не всегда корректно.

Своей популярностью пищевые ароматизаторы прежде всего обязаны тем, что, во-первых, они дёшевы, во-вторых, доступны, а в-третьих – их запах очень нравится… людям. Синтетические-то ароматизаторы не всегда приятны для нашего обоняния, но они всё ж таки работают!

Начав использовать синтетические ароматизаторы, я заметно повысил предсказуемость своих рыбалок. Так же, как и пищевые ароматизаторы, синтетику нужно добавлять в прикормку осторожно, в первую очередь руководствуясь принципом «не навреди». Особенно, если температура воды составляет менее 12 °С.

К аттрактантам можно отнести соль и сахар. Добавление этих компонентов в прикормку всегда заметно улучшает её рабочие качества.

Масленичные добавки. Очень эффективная добавка в прикормку, но только при условии, что она свежая. Многие мои коллеги любят щедро сдабривать свои прикормки покупным подсолнечным жмыхом, забывая при этом, что срок годности у этой добавки исчисляется всего несколькими днями, после чего она становится горькой.

То же самое можно сказать о любой другой масленичной культуре - льне, арахисе, конопле. И поэтому эти добавки я предпочитаю изготавливать самостоятельно, причем непосредственно перед рыбалкой. Смалывать любую масленичную культуру в кофемолке всегда нужно с большим количеством кукурузной или овсяной муки. Делается это для того, чтобы конечный продукт оставался рассыпчатым.

Как работать с «базой»

Всегда лучше работать с базовой смесью, которая в своем составе имеет не более четырех – пяти компонентов. Опыт показывает, что чрезмерное усложнение состава прикормки не приводит к значительному улучшению её рабочих качеств. А вот понять, какую роль играет в прикормке тот или иной элемент, у простых прикормок легче.

Кроме того, некоторые из компонентов прикормки вообще могут не дружить между собой. И об этом следует помнить при смешивании частей будущей прикормки. Это, кстати, еще одна из причин, что простые прикормки всегда предпочтительнее сложных - вычислить оптимальный состав ингредиентов у «простецов» всегда легче.

Приступая к изготовлению собственной прикормки, следует помнить, что каждый ингредиент по-разному пропитывается водой. Так, мука, бисквиты и хлебная крошка делают это очень быстро, а крупам нужно время. Поэтому- то прикормки, в составе которых много зерновых круп, всегда лучше замачивать на ночь.

А вообще, тема прикормок настолько обширна, что осветить все её аспекты в одном материале невозможно, однако тех данных, что я привел здесь и сейчас, вам вполне хватит для того, чтобы заняться изготовлением собственной прикормки. Экспериментируйте, ищите свой самый уловистый состав. И помните, что универсальной прикормки «на все случаи жизни» не существует даже среди самых дорогих. Рыбачьте в удовольствие!