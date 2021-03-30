Почему я не могу поймать жереха?! Олег Ляльковский | 30 марта 2021 г.

Идешь себе берегом реки, никого не трогаешь. И тут жереховая атака – всплеск, а потом еще и еще! А у тебя по счастливой случайности - спиннинг в руках. Естественно, ты хочешь вступить в контакт с этим жерехом. Подкрадываешься - и начинаешь «продавать» ему свою коробку с приманками, одну за другой. В ход идут воблеры, «колебалки», «вертушки», снова воблеры… А «бой» тем временем стихает. Жерех ушел. «Ну и чёрт с ним, с этим жерехом, не поймать его тебе на спиннинг», - скажет поплавочник в кустах, которого сразу и не приметил-то. И по большому счету, будет прав, потому как просто так, с наскоку, жереха можно взять лишь случайно – уж больно специфичный товарищ.

В то же время есть специалисты, что ловят этого негодяя целенаправленно и, главное, регулярно. Так что же эти люди делают такого особенного? Как говорится, ничего заумного... Ниже я не стану излагать базовые вещи - понятно, что читатели журнала и так знают, за какой конец держать спиннинг и в какую сторону от воды им бросать. Расставлю лучше небольшие акценты на не менее простых, но, как показывает собственная практика, не совсем уж очевидных фактах, ибо всё это я не прочитал, не подглядел, а выстрадал…

Дальний заброс

Причин, почему при охоте на жереха нужно «бросать далеко» - несколько. Во-первых, жерех живет в основном в крупных и средних реках, ну а большая акватория – большая дистанция. Во-вторых, он очень осторожен, вблизи его можно взять, только подкравшись взабродку или на небольшой неприметной лодке. Периоды, когда он дуреет до и после нереста – не в счёт. Стало быть, это аксиома: на жереха нужна приманка и снасть, выстреливающие, по меньшей мере, метров на пятьдесят, а лучше - семьдесят с лишним. Отсюда понятные требования: удилище - подлиннее, шпуля – повместительней, шнур - потоньше, приманки – исключительно «летучие».

На требуемую дистанцию улетает обычно цельнометаллическая приманка. Либо что-то пластиковое воблерообразное, с небольшой лопастью или вовсе без неё и, как правило, с хитрыми магнитными системами внутри. Либо компактная силиконовая приманка на увесистой головке. Удилище для таких фокусов нужно довольно длинное по современным меркам: 2,5 - 3 м, строй - среднебыстрый, тест – обычно граммов до 28, можно и больше.

А универсальным я бы назвал спиннинг длиной 2,7 м с тестом до 21 - 24 г. Таким комплектом можно (и нужно) работать и 9 – 12-сантиметровыми приманками крупного жерехового калибра массой под 30 г, и мелкими стикбейтами и минноу длиной 5 – 8 см, что хороши по пассивному летнему жереху.

Катушка размера 4000 по известной японской шкале, безынерционная, легкая (можно - пластиковая), с крупной шпулей – в угоду забросу. И, главное, хорошо работающая со шнурами ## 0.6 - 0.8 (опять же по японской шкале). Очень важен тонко настраиваемый фрикцион, т.к. ловить жереха с затянутым тормозом я вам не советую – были у меня и разогнутые или поломанные крючки, и порванные застежки…

Глубины и проводка

Жерех охотится практически во всех слоях воды, в каких именно - зависит от сезона и погодных кондиций. Сегодня мы говорим о правилах, а не исключениях - значит, рыбачим мы в теплое время года, а наш нынешний жерех кормится в поверхностных, приповерхностных и средних слоях воды (глубины 3 и более метра). Д

авайте правильно понимать друг друга: если в месте, где мы рыбачим, песчаный перекат с фоновыми глубинами метр-полтора - значит, даже раттлин, обычно предназначенный для работы у дна, будет эффективен здесь в поверхностных слоях.

Жерех, как и все белые хищники - парень с характером. Сегодня он атакует всё и вся, выдавая себя эффектными всплесками, завтра - незаметно патрулирует свои угодья, лишь изредка обозначаясь на поверхности стреловидной, едва уловимой волной в самых мелких частях акватории. Послезавтра же шереспер вообще отстаивается в «обратках» ближе ко дну, будто не замечая уклею. В зависимости от его поведения мы и подбираем проводку и приманку. Ниже приведу сильно упрощенные, но всё же схемы такого подхода.

При поверхностной активности, когда реагирует жерех быстро и мощно – ловим на топ-вотеры, стики, пилкеры, «колебалки» – этот праздник зрелищности и азарта, хотя бывает он не так уж и часто. Проводку здесь можно позволить самую быструю, которую только позволяет приманка, провокационную.

К примеру, Кастмастер при таком темпе может вылетать из воды, булькать, словно поппер – это нормально. Стикбейт приходится вести более степенно, т.к. он попросту войдет в штопор, если переборщить с оборотами катушки. Таким же макаром можно и нужно проводить раттлин на мелких местах - при поднятом вверх удилище, чтобы приманка чиркала по барханам дна, поднимая муть. В общем, принцип понятен. Именно для таких условий потребуется катушка пооборотистей, с передаточным числом 5,8 - 6,2:1.

Если «боя» не видать, при этом ветер небольшой и на реке нет особой волны, вполне возможно, что жерех также будет отзываться на самую быструю проводку поверхностных приманок, но более эффективным в этих условиях представляется классическая равномерная анимация на привычных скоростях. В этом случае незаменимы тяжелые тонущие стики, «колебалки» и пилкеры. Приманка идет мягкими осцилирующими движениями в подповерхностном слое, т.е. без выхода на саму поверхность, и где-то рано или поздно встречается с жерехом.

Если видимой активности нет никакой, а ловля вслепую тоже не принесла ничего, имеет смысл проловить придонный слой. Выручают здесь раттлины, тонущие стикбейты, пилкеры и «колебалки» на самой медленной проводке. Приманка при этом либо сыпется в толще воды на паузах при ступенчатой проводке, либо чиркает по дну на самой медленной равномерной. По весне хорошо работает «силикон» при волочении его по дну.

Ультралайт или хэви?

Жерех – рыба всеядная. Может и жучка с паучком прикусить, а может и 20-сантиметровую селедку сожрать. Стало быть, реально его поймать и на сухую «муху» нахлыстом, и на сибасовую морскую 40-граммовую «болванку» в полфута длиной.

Есть любители помучить шереспера ультралайтом, благо современные снасти позволяют на легкие удочки довольно лихо «припарковывать» толстых рыб - при определенных навыках и некоторых благоприятных условиях, разумеется. Но всё это блажь, я считаю. Давайте отдавать себе отчет, что весит нормальный экземпляр жереха от трех килограммов и выше. Причем это не эксклюзив – нередки и рыбы в 4 - 5 кг. Так для чего же нам мельчить? Мой универсальный рецепт по жереху - спиннинг класса медиум с тестом до 21 - 28 г.

Жерех знаменит своей поклевкой. Иногда так вжарит, что удочку из рук вышибает. Я не знаю, как у вас, но у меня именно на спиннинг пожестче, да помощнее поклевка передается наиболее ярко. В ловле на легкие и сверхлегкие спиннинги, разумеется, есть свой прикол, но он не связан с ударом при поклевке («сопливая» удочка всё смазывает), а скорее с последующим «перетягиванием каната».

В общем, дело на любителя, но для себя я решил, что ультаралайтом по жереху не балуюсь – жалко и рыбу, и себя. Да и в прилове жерешатника, как показывает практика, не так уж редки метровые щуки.

А вот выбор между спиннингом до 18 и до 28 г – дилемма посерьезнее. Зачастую приходится таскать с собой пару удилищ - и по ситуации переходить на большие или меньшие приманки. Вообще, при прочих равных, я сторонник укрупняться в приманках, трофейная ловля – она такая.

Направление проводки

По течению, поперек или против? Да как угодно! Жерех может атаковать приманку, идущую в любом направлении, тем более что любит он часто участки со сложным течением – «обратками», водоворотами, у островов. Там приманка, ведомая прямолинейно, за время одного прохода преодолевает участки с кардинально противоположным направлением течения. Потому-то наша жереховая приманка должны быть одинаково хороша и при ловле по течению, и поперек, и против. Именно поэтому недолюбливаю я пока еще уокеры и попперы – насколько они хороши при проводке по и поперек течения, настолько же беспомощны при продвижении против потока.

Помнится, на Ю-тьюбе один товарищ удивленно прокомментировал мой ролик с жереховыми поклевками на стикбейт (можете найти, при желании, поиском по моему имени и фамилии) - дескать, ловлю я против течения, чего с ним не случалось. Пообщались, выяснилось, что пользуется он в основном уокерами – и ведь действительно, на мощном речном течении ими против потока особо не половишь.

Тип приманки

Жерех – мало того, что рыба всеядная, так еще и довольно крупных размеров и с достаточно большим ртом, чтобы не стесняться даже «щучьих» калибров. Получается, что изловить его можно великим разнообразием приманок – от деликатных форелевых минноу ультралайт класса до морских пилкеров и стикбейтов. А что же лучшее в этом множестве? Снова упираемся в конкретику условий и предпочтений. Однако ж свой выбор я на сегодня сделал.

Не секрет, что мировая индустрия заточена под богатые и большие рынки – Северную Америку, Западную и Южную Европу, Восточную Азию. Вот и получается, что ловим мы всем заграничным бассово-лососевым, благо на нашу почву эти вещи ложатся не хуже.

Жерех тут не исключение – он просто слепок с их сибаса, лаврака то бишь – тот же калибр, те же горизонты охоты, течение. И перед морским спиннингистом стоят те же задачи – забросить подальше, мотать побыстрее. Вот вам и ответ: морские сибасовые приманки – стикбейты, уокеры и всякие разные гибриды - просто созданы для нашего жереха. Объединяют всё это великолепие общие черты – заброс за полусотню метров, деликатная колеблющаяся игра, мощные морские крючки.

Большая часть таких приманок имеет тонущее исполнение – это дает игру «осыпание на паузе», имеют они и отличную аэродинамику – летят даже против ветра (на море это ловля «в прибой»). Габариты сибасовых приманок обычно 7 - 15 см, масса – 15 – 40 г. Наиболее ходовой размерчик – 10 см с массой около 20 г.

Жереха эти цифры не смущают даже на небольших реках, не говоря уже про крупные водотоки. На Нижней Волге, к примеру, шереспер с удовольствием подъедает каспийскую селедку во время её хода – а размер жертвы там от 15 см! А еще - то ли по дурости, то ли какому-то чистоплюйству - хочется при ловле жереха ловить именно жереха. Не голавля, не язя, а именно жереха! И увеличивая размер приманки до 8 - 10 см, мы работаем в верхних слоях прицельно по жереху.

Общий признак во всём этом множестве приманок есть еще один – колеблющаяся деликатная игра, лучше частотная, чем упористая. Именно поэтому, на мой взгляд, «вертушки», крэнки, тейлспиннеры – не очень для жереха, уж лучше деликатные минноу, что на равномерной проводке еле заметно колеблются.

Мощная рыболовная школа жереха есть в Польше – там его кличут боленом (bolen) - приманки у них там сплошь самопальные, часто невзрачные. Нет в них, скажем, японского лоска, детализации и лака. Всё скромно, «made in на коленке». Иногда кажется даже, что приманка недоделана, над ней бы еще поработать наждачкой, ан ничего - клюет, и клюет хорошо. Это я к тому, то не стоит выбирать «чешуйки да полосочки» - это маркетинг.

На что действительно стоит обратить внимание – так это на полетные характеристики, «игру» и качественную фурнитуру – крючки да кольца. Многие польские «боленевые» воблеры часто, на первый взгляд, не обладают вообще никакой собственной «игрой». На самой быстрой проводке такие минноу пытаются немного колебаться, едва заметно, а бывает и вовсе «игры» никакой, приманка просто гонит перед носовой частью воздушный пузырь - и только. Но что парадоксально, жерех на них берёт! Так что - больше практики, меньше сомнений.

Леска = шнур

Сегодня две тысячи двадцать первый год и, думаю, рассказывать, почему при ловле жереха я выбираю шнур, а не монолеску, не стоит. А что с диаметром? Универсальное – враг хорошего, но всё же мой ответ - # 0,8 по японской классификации (примерно 0,15 мм реального диаметра). И вот почему: такая леска обеспечивает обычно честных три килограмма на разрыв в «легкой динамике», что позволит простить многие технические ошибки при активной поклевке трофейного жереха даже с затянутым фрикционом.

Потом еще эти три килограмма дают какую-никакую надежду при зацепе раттлина за корягу или стикбейта, переброшенного на противоположный берег прямехонько в кусты. И ничего здесь нет смешного - при дистанции заброса в 70 м и более глазомеру очень сложно понять, начинать уже подтормаживать полёт приманки или же будет «самое оно».

Строго говоря, при ловле жереха на больших реках мощной снастью (спиннинг от унции и катушка размера 4000), по объективным причинам хочется «плетенку» даже мощнее 0.8-й, но дальность заброса, как мы говорили, имеет решающее значение. Дистанция полета важна настолько, что вопрос часто не стоит в плоскости: больше поклевок на «дальняке», а формулируется куда острее: поклевки только на «дальняке». Уж таков он – этот хитромудрый и осторожный жерех.

Самым толстым шнуром, что я использовал целенаправленно на жереха, был и есть # 1,2 (0,185 мм) – и избыточной мощности там, поверьте, нет. Применяю его весной по мутной воде вкупе с самым мощным своим спиннингом и крупными увесистыми приманками.

По моему разумению, не столь важно, сколько жил в вашем шнуре. Иная «четырехжилка» летит дальше и лучше некоторой «восьмижилки», а еще выносливее на истирание. Куда важнее, по-моему, здесь правильная размотка - привычные 150 м по жереху уже не выглядят достаточными. Самые летучие приманки сматывают со шпули до ста метров в полете. Добавим к этому непременную дугу от ветра и течения - и выходит 110 - 120 м только на заброс! Поэтому предпочитаю размотку в 200 м и более.

«Флюр» или не «флюр»?

У сторонников и противников флуорокарбона много аргументов и контраргументов. Кто-то ловит с флуорокарбоновым поводком, кто-то - со скруткой из гитарной струны 2-го номера, кто-то без поводка вовсе. Причем ловят все, у всех своя статистика и убеждения.

Взгляните на скриншот с моего видео. На нём четко виден стикбейт в пасти у рыбы, но совершенно не заметно флуорокарбонового поводка, зато просматривается узел и кусок «плетенки». При этом «флюр» начиная с диаметра 0,3 мм сносно держит даже щучьи зубы. Так почему бы не воспользоваться этими преимуществами, которые дает этот «невидимый» поводок при ловле такой глазастой рыбы, как жерех?!

Весной, при ловле на джиг - струна, тут без вопросов. Там и вода помутнее, и вероятность поклевки зубастой в разы больше. Но в теплое время года при ловле в верхних слоях прицельно по белому хищнику почему бы не использовать этот лесочный малозаметный поводок? Длина флуорокарбонового поводка у меня обычно 25 - 30 см. Не мудрствуя лукаво, использую вертлюг для сопряжения со шнуром.

Засада или пробежка?

Грубо говоря, есть две тактики береговой спиннинговой ловли жереха. Вариант первый: динамичные передвижения с «покрытием площадей» и с прицелом на активную рыбу. Прибежал на место, 3 - 4 заброса веером - и убежал дальше.

Вариант второй: высиживание на перспективном месте. Это когда торчишь на нём вдумчиво, часами, а возможно - даже со стульчика. Тут многое зависит от темперамента спиннингиста – многие просто физически не могут провести «в засаде» на одной точке, скажем, два часа, что для матёрых жерешатников – обычное дело.

Но еще больше тактика зависит от настроения жереха. Тот может передвигаться по своему охотничьему участку реки, может даже массово мигрировать по реке (нерестовый период), а может неприметно отстаиваться, ни на что не реагируя. Есть, например, ключевые проходные точки. На них, дай бог терпения, не грех стоять хоть целый день, периодически полавливая.

Для полноты картины важно понимать, что рыба по реке распределена крайне неравномерно. Где-то густо, но гораздо чаще - пусто. Это мне стало понятно после того, как я занялся сплавной лодочной рыбалкой, когда за день покрываешь пару десятков километров реки и в условиях прозрачной воды видишь, что где-то рыба буквально за каждым корчиком или барханом, а где-то, в «точно таком же» месте, её нет вообще – река пуста. И с этой точки зрения лучше при береговой ловле перемещаться активно. Чем дальше уйдешь - тем больше шансов «попасть в рыбу».

В то же время есть такой факт, что мой напарник не раз напрочь уделывал меня качеством и количеством на жереховых рыбалках, двигаясь по реке вслед и вдумчиво и неторопливо долавливая рыбу по пройденным уже мною местам. В итоге дня километраж у него вдвое меньше, рыб – вдвое больше, и каких рыб! В общем, как и во всём остальном, что касается жереха, однозначного ответа здесь не ждите, пробуйте, пробуйте, пробуйте!

Маскировка

Тысячу раз об этом говорено - переговорено: при ловле жереха важна маскировка! Однако снова и снова наблюдаю на реке картину: спиннингист в яркой одежде да в полный рост с обрыва мечет свои приманки, а потом еще и по телефону поговорит, а то и перекличку с лещатником с соседнего берега устроит. Поймать он при определенной удаче может и поймает, но КПД, а главное - шансы на трофей были бы гораздо выше, если б он вёл себя тихо, осторожно, спустился к самому урезу воды, присел на корточки, а забросы делал периодически, с паузами, а не хлестал воду беспрерывно.

Белый, яркий красный, оранжевый, салатовый, как и флуоресцентный цвет одежды оставьте для лодочной ловли. Помните, что стоянка жереха может быть у самого берега, а поклевка - буквально под ногами, так что перемещаемся мягко, в полный рост не встаем, не маячим на высоком берегу, стараемся ловить против солнца, чтоб не пугать рыбу своей тенью.

Отпускай!

Ну и напоследок скажу простую вещь: жерех рыба особенная – не кулинарная, зато какие он даёт поклевки, атаки и эмоции – это гораздо вкуснее его костлявого сухого мяса! Обязательно отпускайте пойманную рыбу, ведь освободить не менее приятно, чем поймать!