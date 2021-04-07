Теплые протоки и весенний жерех Алексей Коломиец | 7 апреля 2021 г.

Когда-то, еще в начале спиннинговой карьеры, я упорно не верил, что жерех клюет весной, не говоря уж о том, что в означенный период у него бывает жор. Я был молод, круглый год проводил на рыбалках, а редкое присутствие в моих весенних уловах злосчастного жереха подталкивало к мысли, что это исключительно летняя рыба.

Но где-то с 2002 года белый хищник жестко перерисовал мои взгляды на его счёт. И с тех пор именно весенней ловле жереха я уделяю немало времени, потому как многое в этой теме мне стало понятно, так что теперь я даже кое-чем могу поделиться с коллегами.

Прошло девятнадцать лет – с ума сойти! А ту рыбалку, когда жерех беспардонно атаковал мои джиговые приманки, из памяти стереть невозможно. Было это на Ахтубе 19 апреля. Мы приехали с резиновой весельной лодкой, переправились на противоположный обрывистый берег и пытались поймать хоть какую-то рыбу. Джиговали, ловили на донные удочки. День выдался серый, неприветливый, вода холодная.

И мы, собственно, на особый клёв и не надеялись. Однако ближе к обеду на джиг что-то стало брать. Не системно, изредка, и совершенно в разных местах. Поклевки злые, но на свинцовом грузе никаких следов не оставалось. Для окуня – слишком сильные рывки. Очень похоже на поклевки щуки, но тогда бы мы увидели царапины от зубов, а их не было.

Пару раз даже удавалось подсечь кого-то, но рыба отваливалась во время вываживания. Дело в том, что ловил я на поролоновых «рыбок» с прижатыми к их телу крючками - иначе под обрывистым берегом вусмерть замучили бы зацепы. Примерно на третьей или четвертой поклевке всё же получилось завести рыбу в подсак. И оказалось, что это жерех!

Сейчас я бы не удивился такому факту. Но тогда, 19 лет назад – это было абсолютным откровением. У меня сохранились фото и записи о той рыбалке. Самые главные наблюдения, как я их помнил. Поклевок случилось довольно много, а реализации – никакой.

Я пробовал ловить на унцовый Кастмастер. Но на мощной струе вдоль берега тот просто не тонул, а жерех брал как раз около обрывистого склона. Попытался ловить на «дождик», но каждая проводка приносила лишь комок травы или кореньев. Смонтировал Патерностер с «вертушкой», старался волочить эту конструкцию вдоль береговой линии - протащил три раза и оторвал. Дело в том, что блесну течением прижимало к обрывистому склону, а из него торчали корни.

Выходило, что из всего имеющегося арсенала приманок «поролон-незацепляйка» оказывался наиболее эффективным. По крайней мере, удавалось сделать несколько проводок подряд, да и на белых поролоновых «рыбок» клевало в принципе.

В тот день мы с товарищем увидели очень много поклевок, но смогли припарковать только по паре жерехов. Правда, хороших - от полутора до двух кило с копейками. Поскольку одного жереха товарищ поймал за хвост, он предположил, что хищник сначала бил приманку хвостом, а потом только кушал. Поэтому и вышло столько холостых сильных ударов. Я эту точку зрения не разделял, потому как никакого «боя» мы не видели и все поклевки случались у дна.

Рыбалка получилась настолько яркой и интересной, что на следующий день я нарисовался в этом же месте, но уже с другим товарищем. Всё повторилось точь-в-точь. Поклевки начались ближе к обеду, затем явный перерыв часа на три или четыре. Аж руки стали опускаться - показалось, что жерех куда-то свалил. Я даже на донку принялся ловить, чтобы отдохнуть от джига. Ну и под занавес выловил одного приличного жереха и получил пару бешеных поклевок.

Вот как забыть такие рыбалки? Никак! Всё записано. И, что самое ценное, есть отметка, что Волжская ГЭС в 2002 году открыла шандоры 23 апреля. Иными словами, паводок уже плавно начинался, уровень воды медленно поднимался.

Статистика набирается медленно

Последующие два года на весеннего активного жереха попасть не удавалось. Хотя, по правде-то, я его не искал, а ждал. А чего не ждать, коль я продолжал джиговать «поролоном»? Пробовал облавливать характерные места, но безуспешно. Слышал, что кому-то жерехи всё же попадались на джиг, но мне не везло. И только в 2005 году я в апреле снова поймал жереха на «поролонку».

Случилось это в одной из проток Волги, куда я, работая тогда егерем, заплыл с клиентами моей базы в надежде, что водичка там окажется потеплее - и хотя бы окунь будет ловиться.

Самое интересное, что был абсолютно бесклёвый день, и чтобы как-то подзадорить клиентов, я красочно описывал особенности весенней ловли, рассказывал про холодную воду, про то, как непросто, но всё же можно найти рыбу… И как будто в подтверждение своих слов выловил шереспёра. Я несказанно обрадовался пойманному тогда жереху.

Ведь просто рассказывать – это одно, а поймать – ну очень в принципе классно. А теперь для полноты картины приведу точные даты: жерех попался 17 апреля, а шандоры открыли 22 апреля. Тут я обязательно должен сделать пару уточнений для Греты Тунберг и её последователей: в те годы весенний запрет на рыбную ловлю начинался у нас с 1 мая, при этом одной удочкой или спиннингом с берега ловить разрешалось и разрешается до сих пор.

Почему я привожу точную дату открытия шандор? Дело в том, что раньше в открытом доступе не имелось информации о сроках и темпах сброса паводковых вод. Я ориентировался лишь по открытию шандор, которое жителями Волгограда нельзя было не заметить. Потому как момент поднятия шандор соответствовал примерно сбросу 10 - 11 тыс. кубометров в секунду воды, и та, как правило, начинала выходить в полои. Поэтому я и считал это началом паводка ниже Волжской ГЭС.

Таким образом, статистика показывала, что активизация жереха зависела от начала подъема воды, а не от степени её прогретости. Например, в 2006 году мне удалось поймать жереха аж 30 апреля. И, что характерно, в тот год шандоры открыли 2 мая. Получается, что жерех весь апрель ждал, когда водичка начнет подниматься? У нас, в Волгоградской области - возможно, а вот ниже Астрахани жерех не ждет повышения уровня воды.

Весенний жерех ниже Астрахани

За всю практику у меня зафиксировано всего лишь два эпизода поимки жереха в районе Астрахани, и оба раза это произошло в самом начале апреля. Первый раз – мои знакомые нашли жереха троллингом на Ахтубе в районе села Селитренное. Ни на что другое он брать не хотел.

Видимо, стая задержалась на каком-то участке реки и её там нечаянно вычислили. Второй раз это случилось уже ниже Астрахани – кажется, в Володарском районе. Ранней весной я в тех местах ни разу не ловил, где искать рыбу – представления не имел. Ну и, опуская подробности неудачных поисков, оказались тогда мы в одной лодке с небезызвестным Володей Герасимовым, и в одной из проток отлично оттянулись по жереху и крупной красноперке.

Новостью для меня стало то, что жерех брал не только на джиг, а еще на воблеры и блесны. Ну и однозначно я отметил, что долгое время мы бесславно утюжили лабиринты проток, а, в конце концов, нашли ту, в которой по какой-то причине рыба нас как будто бы ожидала. Было это примерно 7 апреля 2010 года.

Понеслась… блесна по кочкам

Львиная доля моих фотографий с весенним жерехом имеет отсчет от 25 апреля 2012 года. Не буду рассказывать, кто тогда ко мне приехал и зачем, а то смотреть картинки станет неинтересно. Так вот. Приехали мы на место ловли довольно рано. По слухам, в это время должен был бы брать голавль, на которого мы и рассчитывали. Водичка уже начала прибывать. Но, как потом выяснилось, шандоры открыли ровно через два дня после нашей рыбалки.

До обеда мы не увидели ни одной поклевки. В тот момент у меня сложилось странное чувство. Вроде бы и вода поднимается, и пока еще она достаточно прозрачная. Пасьянс вроде как четко ложится в сторону жереха, только вот - ни одной поклевки, никаких всплесков. Ну, делать нечего. Организовали обеденный перерыв.

Поставили палатку, погрелись на апрельском солнышке и… оказывается, отогрелись не только мы, но и жерех! Он попросту начал ловиться. Сначала клевало, как говорится, в час по чайной ложке, потом шереспёр начал нам буквально досаждать. Поклевок много. Главное – нужно было добросить до него.

У Константина Евгеньевича, который рыбачил в вейдерсах, это получалось лучше, разумеется. Ну а на что он ловил – лучше спросить у него самого или почитать его материалы на тему весеннего жереха. У меня же образовался свой набор уловистых приманок.

Дело не в приманке?

Разумеется, я перечислю свои уловистые воблеры и блесны. Но сперва расскажу, на что при выборе приманки для жереха в первую очередь я стараюсь обращать внимание: это на то, можно ли с ней делать проводку около дна.

Достигают такого маневра обычно двумя способами. Либо, зная реальную массу блесны, отсчитывают секунды её погружения – и вовремя начинают проводку, дабы попасть в нужный горизонт. Либо подбирают воблер с такой рабочей глубиной, чтобы можно было добиться того же самого эффекта. И что интересно, даже на такой известный пилкер, как Kastmaster, я весной так и не смог соблазнить жереха.

И тут дело как раз в том, что мне не удалось подобрать правильную проводку. Да, конечно, летит Kastmaster лучше многих приманок, тонет хорошо, но затем его приходится вести крайне быстро, чтобы он не упал на дно. Вот теперь расскажу предметно о моих жереховых приманках.

Все мои уловистые «вертушки» имеют две главных особенности. Это узкий лепесток и массивный сердечник. Первым по жереху отличился у меня 20-граммовый Myran Panter. Вообще, эти шведские блесны стоят у меня на вооружении по белому хищнику с давних пор. И к весеннему жереху я приспособился именно с их помощью.

Кстати сказать, замечено, что цвет лепестка или степень его начищенности на количество поклевок не влияют. Но на всякий пожарный я отыскал в рыболовных магазинах еще парочку интересных «Мюранов», а конкретно - 18-граммовый Myran Toni с ярко-оранжевым сердечником, красным оперением тройника и тускловатым латунным лепестком. Правда, пока что эта живописная раскраска поймала только меня - как покупателя. Жереху я её еще не показывал. Но, надеюсь – и уверен, что «вертушка» не подведет.

Также очень хорошо ловила жереха «вертушка» Daiwa Silver Creek. В большинстве своем блёсны этой линейки легковаты для такой ловли (самая тяжелая модель – 12 г) – приходится делать забросы чуть с упреждением течения и максимально топить. Вот таким макаром получалось завести лепесток как раз в тот момент, когда блесна приближалась к зоне поклевок.

Думаю, с таким же успехом будут работать однотипные (со смещенным центром тяжести тела) «вертушки» других фирм. Например, отлично «стрельнула» Abu Garcia Active Spinner.

Массу моей модели я уже не помню - блесну одолжил закадычному товарищу, который в своей коробке не смог найти ничего уловистого, а в моей – нашел. И буквально с первых забросов «его жизнь наладилась». Блесну эту он мне так и не отдал. Говорил, что, мол, представь, что я её оторвал, потерял… Вообще-то у нас в Волгограде не все рыболовные магазины предлагают богатый ассортимент «вертушек» Abu Garcia. А на этой был темный сердечник, оранжевый округлый (!) лепесток и довольно крупный тройник с белым оперением.

А вот переднеогруженная 28-граммовая блесна Morrums Spinnaren жереха соблазнить не смогла. Точнее, я не смог. Я уж и около дна её вёл, периодически постукивая о камешки, и рывками, и равномерно – поклевок нет. Джиговая проводка Кастмастером тоже не приносила результатов, так что я перестал экспериментировать с неравномерными проводками.

Ну и закончу тему «вертушек» моей находкой прошлого года – моделью Stinger Copter. Я уже писал в августовском номере журнала прошлого года о том, что она выручила меня как-то вечером на Дону.

А вот весной по жереху блесна работала еще лучше. Весит мой «Коптер» 12 г, летит чуть хуже «Мюранов», но зато дополнительный пропеллер спереди позволяет ему практически без подмотки широким полукругом парить над дном в зоне поклевок. Где-то далеко потом течением «Коптер» выносит наверх, но зато ему удается обловить тот участок, до которого воблеры не всегда доныривают вовремя.

Воблеры – не летят, но ловят

Когда вода поднимается настолько, что жерех начинает беспардонно бродить над каменистой отмелью – лучше всего ловят воблеры. Если нахваленный мною Stinger Copter удается медленно провести где-то на основном свале, то на глубине метра в два и меньше ловить им уже сложно. Ведь любой «вертушке» однозначно нужно поступательное движение, ну а воблер с нужным заглублением легче подобрать - и просто вести его вдоль уреза воды, усевшись на каком-нибудь береговом выступе.

Перепробовал я много моделей воблеров, но так и не выявил среди них однозначных лидеров нескольких сезонов. Первым назову Lucky Craft Clutch. В моём арсенале есть вся одноименная линейка по заглублению, поэтому мне легче подстроиться под условия рыбалки. Цвет значения не имеет. На фото вы видите Clutch совершенно неяркой расцветки.

Это воблер с заглублением SR (shallow runner, т.е. мелководный), и жерех догнал его почти у самых моих ног. Ну и летит этот воблерок для своего размера и формы очень недурно. Дело в том, что когда вода прибывает, по поверхности тянутся всякий сор и пена. Сплавить воблер толком не получается. Иногда даже приходится заходить по пояс в холодную воду, чтобы своим телом тормозить плывущий мусор - и в образовавшемся более-менее чистом кильватерном следе ловить воблерами.

Есть еще одно наблюдение. Если кто-то стоит в воде ниже вас по течению, рыбьих хваток почти не бывает. Но стоит уйти этому рыболову или самому перебраться ниже него – тут же вероятность поклевки увеличивается. Лучше всего стоять на берегу и облавливать суводь за какой-нибудь прибитой к берегу коряжиной.

В подобном месте обязательно пробую ловить на воблеры. Среди уловистых моделей по весеннему жереху числятся кэнки Owner Cultiva, SanSan Crank Malvina. Ну и, однозначно, Usami Namida. Что интересно, у «Намиды» жерехам не удавалось разогнуть тройники, вот голавли на Дону «нарушали это безобразие». И хоть жерехи поболее весили, у голавлей прыти оказалось больше. Сейчас я, правда, уже перебрал свою коробку с воблерами и заменил штатные тройники более крепкими (наверное).

Можно и дальше перечислять воблеры, на которые я успешно ловил жереха, их вагон и маленькая тележка. Но есть «правило номер пять», которое я неуклонно соблюдаю и о котором обязательно расскажу в дальнейших строках.

Пять основных правил ловли весеннего жереха

Я рискну подвести некоторые итоги моих наблюдений за весенним жерехом. Первое правило, которым я исправно пользуюсь: не надо ждать в утренние часы какой-то активности от шереспёра. В подавляющем большинстве случаев, что на Волжских протоках, что на Ахтубе, жерех более активным бывает в обеденные часы. Ну и случались выходы ближе к вечеру. Эта статистика набиралась труднее всего. Редко когда ловишь целый день на одном месте, особенно если добрую часть дня не видишь ни единой поклевки. Но если нацелен на весеннего жереха – терпеливо жди обеда.

Второе правило: надо стараться ловить около дна. Ближе к берегу или дальше – это не так важно, как важен придонный горизонт проводки. От этого правила, как говорится, и надо плясать. Джиг-приманка, тяжелая «вертушка» или воблер – нужно прямо-таки облизывать дно, ибо жерех должен находиться там.

Третье правило, а точнее ориентир – это подъем воды. Как только Волжская ГЭС начинает пропускать воды больше, чем во время среднестатистического сброса, уже можно пытаться ловить жереха. Самый пик клёва приходится на период, когда вода вот-вот выйдет или начинает заходить в пойменные места (в полои).

Четвертое наблюдение – мутная вода и плывущий мусор мешают ловле, но не жереху. Как он ухитряется находить джиговые приманки или «вертушки» с воблерами – не знаю и не понимаю. Но однозначно дело тут не в яркой расцветке. Мои фотографии с рыбалок этому подтверждение.

Ну и, наконец, то самое пятое правило, которое надо соблюдать в первую очередь. Если удалось найти весеннего жереха и подобрать к нему ключик – необходимо вовремя остановиться. Даже если правилами разрешено – не надо зверствовать, представляя себя крутым добытчиком. Жереху ведь нереститься скоро, не забывайте об этом.