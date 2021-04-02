Северо-Запад. Правила рыболовства в двадцать первом году двадцать первого века Владимир Соколов | 2 апреля 2021 г.

На территории нашей Необъятной разные природные условия, разные водоемы, водится в них разная рыба, поэтому региональные законодатели направляют в федеральный центр свои предложения о поправках в Правила рыболовства в соответствии с местной природной средой, а иногда - и традициями.

И те, для кого путешествие на рыбалку в дальние края – жизненная потребность, перед поездкой туда должны открыть Правила именно для этого региона и внимательно их изучить. Иначе появится риск испорченного отдыха и немалых финансовых потерь. А оно кому-то надо?

Объять в одной статье огромный материал, посвященный особенностям ловли в каждом из уголков России, невозможно - читатель нашего журнала просто устанет от большого количества информации, разыскивая нужные ему крупицы. Поэтому в этот раз я уделю внимание одному региону, который мне близок и в котором я провожу почти 90% своих рыбалок.

Это родной Северо-Запад, а рыбалку в нём регламентируют «Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна» (https://sztufar.ru/pravila-rybolovstva-dlya-severnogo-i-zapadnogo-rybohozyaystvennyh-basseynov). К этому меня подвигли обсуждения в социальных сетях с частыми ссылками на мнения непонятных личностей, в комментариях которых просматривается искаженное представление о Правилах.

И вторая причина состоит в том, что довольно часто за последнее время в этот документ вносятся какие-то уточнения, дополнения и изменения, которые подчас носят значимый характер. Поэтому постараюсь максимально кратко, фрагментарно, но именно о том, что имеет непосредственное отношение к нам - рыбакам -любителям.

Начинаю со статьи 1 наших «Правила рыболовства». Она регламентирует деятельность российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыбную ловлю во внутренних водах Российской Федерации.

Законодатель адресует эти Правила исключительно лицам, которые занимаются рыболовством, т.е. все ограничения и запреты, в том числе и моторно-лодочные, если нет дополнительных уточнений, адресованы именно рыбакам. Если же акцент сделан на чём-то другом, то это особо оговаривается.

Следующие двадцать три статьи Законодатель посвятил промыслу, поэтому мы их пролистываем и переходим к разделу IV «Любительское и спортивное рыболовство». Сразу же хочу сказать, что в нашем регионе рыбакам-любителям ЗАПРЕЩЕНО (!) использовать сети. Разрешены только спортивные снасти, и это касается всех выделенных Законодателем районов для рыбалки.

Начнем с 32-го подрайона Конвенционного района Международного Совета по Исследованию моря (ИКЕС) «Балтийское море». Проще говоря, речь идет о Финском заливе, который примыкает к границам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Законодатель вводит запрет на вылов осетра атлантического и кумжи (форели, пресноводной жилой формы). Вместе с этим отмечу, что запрет на добычу (вылов) лосося атлантического (семги) имеет исключение. Его можно ловить на рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных на основании договоров пользования рыболовным участком или договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства.

На вылов рыб других видов накладываются лишь временные ограничения. Так, судака и леща в Финском заливе нельзя ловить с 20 мая по 30 июня. Получается, что на другую рыбу никаких ограничений по срокам Законодатель не накладывает и режима ограничения пользования маломерными судами также не вводит. Есть лишь некоторые ограничения по срокам рыбалки в ряде бухт Выборгского залива и на акваториях, связанных с Выборгским заливом.

По всему Западному региону введены очень похожие запреты на применение некоторых способов лова. Но нам интереснее поговорить о разрешенных способах и снастях, а также о том, какие ограничения в их применении установлены. В этом абзаце я подробно их перечислю. А в дальнейшем, говоря о разных акваториях, буду обращать внимание только на принципиальные различия.

- Запрещено использовать более трех раколовок на гражданина, причем они должны иметь диаметр не более 80 см, размер (шаг) ячеи - менее 20 мм.

- Запрещается использовать ручные удочки и спиннинговые снасти всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников, далее - крючков) более 10 штук на гражданина.

- Запрещено использовать переметы, если на них установлено более 20 крючков на гражданина.

- Запрещено использовать более 10 кружков и жерлиц на гражданина.

- Запрещена ловля на «дорожку» (троллинг) с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство.

На выделенный здесь текст обращаю особое внимание, т.к. это изменение было внесено в Правила лишь пару лет назад.

И далее устанавливается минимальный размер для разрешенной к вылову рыбы, причем измерение производится от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Несколько лет назад были введены и нормы суточного вылова - добычи водных биоресурсов. Всё это можно видеть в таблице 1.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, не указанных выше, не должна превышать 10 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 10 кг.

Далее переходим к пункту 26 «Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек».

Законодатель запрещает ловлю:

- в заливе Переменный от устья реки Авлога до мыса Максимова и вглубь озера до 5-метровой изобаты;

- на акватории Нижне-Свирского заповедника от устья реки Свирь до границы Ленинградской области с Республикой Карелия.

Нельзя ловить лосося озерного, кумжу (форель, пресноводная жилая форма), сига волховского. Вводятся ограничения на лов щуки от распаления льда до 31 мая; судака и леща от распаления льда по 15 июня.

Эти запреты действуют по всей акватории Ладожского озера. Но кроме этого, в северной (шхерной) части озера, начиная примерно от Коневца и выше, вводится масса ограничений на применяемые снасти и периоды ловли. Причем там они носят буквально точечный, локальный характер. И тем, кто туда собирается рыбачить, стоит самостоятельно пройтись по пунктам Правил в поиске запретных островов и проток.

Для Ладоги разрешены уже несколько другие снасти. Так, к примеру, переметы запрещены. А вот для любителей ловли на «дорожку» (троллингом) выдержка из Правил выглядит так: «Запрещается ловля на «дорожку» (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более двух приманок». И, вспоминая, кому адресован первый пункт настоящих Правил, становится понятным отличие от того, как можно ловить на Финском заливе. На Ладоге рыбаки вправе ставить по две приманки/спиннинга на каждого рыбака, находящегося в лодке.

Минимальные размеры выловленной рыбы на Ладоге такие же, за исключением леща. Здесь он должен быть не менее 30 см. Да и улов у ладожского рыбака может быть другой. В общем, смотрите таблицу 2.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, не указанных выше, составляет не более 10 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 10 кг. Но здесь надо помнить, что в Ладоге иногда ловится рыба, которая внесена в Красную книгу. Но об этом чуть позже.

Теперь снова возвращаемся на Балтику. Пункт 27 «Водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской области и 26-го подрайона Балтийского моря». Ограничения и запреты вводятся на следующие биологические ресурсы.

- Повсеместно запрещен с 1 сентября по 30 ноября вылов лосося атлантического (семги).

- В течение всего года запрещен лов лосося в акваториях с шириной пояса радиусом в 1 морскую милю от устьев рек, впадающих в Балтийское море.

- С 1 марта по 10 апреля добыча (вылов) щуки.

- С 1 октября по 30 июня запрещен вылов раков.

В этом районе также введен полный запрет на рыбалку:

- перед устьями рек Матросовка, Немонин, Дейма на расстоянии менее 0,5 км вправо и влево от устьев и на расстоянии 2 км и менее вглубь залива по линии фарватера;

- в реке Северной (Скирвит) за исключением рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, а также во всех озерах и каналах, имеющих гидрологическую связь с рекой Северной (в ред. Приказа Минсельхоза России от 26.10.2018 N 476);

- в Куршском заливе - от поселка Мысовка до границы с Литовской Республикой, на расстоянии 3 км и менее от береговой черты;

- на расстоянии 0,3 км и менее от ставных орудий добычи/вылова (или садков для выращивания и выдерживания рыбы);

- в 26-м подрайоне Балтийского моря, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, а также на расстоянии 0,1 км и менее на озере Виштынецком и реках Калининградской области;

- в 26-м подрайоне Балтийского моря, в Калининградском и Куршском заливах, озере Виштынецком в темное время суток с плавучих средств.

В правилах указан и ряд других, локальных ограничений, с которыми имеет смысл знакомиться в том случае, если именно там запланирована рыбалка.

В Калининградской области, как и на Ладоге, запрещено использование переметов. А для всех крючковых орудий лова введено ограничение в 10 единиц на рыболова. Разрешено применять 5 раколовок на человека. И как и на Ладоге при троллинге можно использовать по две приманки на каждого рыбака в лодке.

Минимальные размеры рыб в улове и суточная норма вылова биологических ресурсов – в таблице 3. Разве что для угря измерение проводится по иной методике - длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при закрытом рте) до конца самого длинного луча хвостового плавника, при минимальном угле расхождения верхней и нижней лопастей хвостового плавника.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех остальных видов водных биоресурсов, на которых нет ограничений в таблице, не должна превышать 30 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 30 кг.

Продолжая рассмотрение Правил, переходим к следующему пункту «Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга». Законодатель запрещает рыбалку круглогодично на следующих акваториях:

- в Копорской губе на расстоянии 1 км и менее по обе стороны и 0,2 км и менее от гидротехнических сооружений Ленинградской атомной электростанции им. В.И. Ленина;

- в Лосевской протоке Вуоксинской озерно-речной системы;

- в озерах Вуоксинской озерно-речной системы Волочаевское, Мелководное, Луговое, во всех реках и протоках, соединяющих эти озера с рекой Вуоксой, в том числе в реке Булатная (Холодный Ручей);

- в реках и их притоках, являющихся местом обитания или нереста лосося атлантического (семги), кумжи (форели, пресноводная жилая форма), и их предустьевых участках в обе стороны от устьев и вглубь залива или озера на расстоянии 1 км и менее.

Некоторые исключения сделаны лишь для рек Нева, Нарва, Свирь, Оять, Луга, Систа, Воронка, Коваш, Савинка, Тикша, Вилига, Шадьма, Ащенка, Тутока, Явосьма, Тихвинка, Воложба, Ретища, Паша, Капша, Сясь, Б. Палья. Тем, кто туда соберется, нужно это иметь в виду и подробно ознакомиться, на каких участках можно применять те или иные снасти и в какое время.

В этом районе запрещен вылов осетра атлантического, озерной форели, кумжи (форели, пресноводная жилая форма), лосося атлантического (семги) - за исключением лосося в реке Нарва на рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

А вылов части видов рыб разрешен с ограничениями. Так, щуку нельзя ловить в Нарвском водохранилище от распаления льда до 15 мая; в реках - от распаления льда до 20 мая; в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения - от распаления льда до 31 мая.

Нельзя ловить судака, леща и хариуса - от распаления льда до 15 июня, а раков - от распаления льда по 15 июля.

Для этих акваторий список разрешенных к применению снастей и способов лова выглядит так. Каждому гражданину разрешено использовать по 3 раколовки. Можно использовать и различные крючковые снасти - ручные удочки, спиннинги, жерлицы и кружки с общим количеством крючков не более 10 штук. На ряде водных объектов (список в Правилах есть) разрешена ловля корюшки в нерестовый ход строго оговоренными сетными орудиями лова типа сачков и наметок. А любителям троллинга Законодатель разрешает использование две приманки на человека в лодке.

Хочу обратить внимание, что ловля на перемет запрещена.

Минимальный размер биологических объектов, разрешенных к вылову, и суточная норма вылова – в таблице 4.

Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов, не указанных выше, не должна превышать 10 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 10 кг.

Теперь посмотрим на «Водные объекты рыбохозяйственного значения Псковской области».

Законодатель установил круглогодичный запрет на рыбалку в заливе Лахта (Лахтинский, Залахтовский, Залахтовская бухта) Раскопельского залива Чудского озера. Ограничения по снастям введены для рыбаков на озере в Жижицкое. Ловить нельзя только одну рыбу – хариуса.

Ограничения наложены на вылов следующих биологических объектов:

- в озерах Псковское, Теплое и Чудское с 25 апреля по 15 июня нельзя ловить судака и леща,

а с 1 апреля по 15 мая – щуку;

- в озере Жижицкое с 1 апреля (или распадения льда) по 15 июня запрет на вылов всех видов водных биоресурсов;

- в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения с 1 апреля по 10 мая запрет на лов щуки, а с 5 мая по 15 июня - судака;

- от распаления льда и по 15 июля нельзя ловить раков.

В качестве разрешенных орудий лова значатся:

- по 3 раколовки на человека;

- на перемет можно ставить не более 10 крючков

- можно ловить рыбу на другие крючковые орудия лова – ручные удочки, спиннинги, кружки и жерлицы, на которых установлено не более 10 крючков на рыбака;

- при ловле троллингом можно использовать две приманки на рыбака в лодке.

Различные сетевые сачки, черпаки и наметки с ограничениями по размеру можно использовать для добычи (вылова) хирономид и хаобарид (мотыля), гаммаруса, а также снетка.

Минимально разрешенный размер, подлежащий вылову, и суточная норма вылова – в таблице 5.

Суммарная суточная норма вылова (добычи) для всех видов водных биоресурсов, не указанных выше, составляет не более 20 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 20 кг.

И в завершении обзора районов - «Водные объекты рыбохозяйственного значения Новгородской области».

Список запрещенных для ловли мест ограничивается зимним временем – начиная с 1 ноября и до распаления льда нельзя ловить на зимовальных ямах, список которых приводится в Приложении к Правилам.

В Новгородской области запрещено ловить сига в реках Волхов, Мета и в озере Ильмень. А также атлантического лосося (семгу), за исключением его ловли на рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных на основании договоров пользования рыболовным участком или договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства.

К разрешенным орудиям лова относятся:

- 3 раколовки на человека;

- ручные удочки и спиннинги, а также кружки и жерлицы, на которых установлено не более 10 крючков;

- переметы на 10 крючков;

- подъемники – «пауки» размером не более 100х100 см с ячейкой не более 10 мм:

- любители «дорожки» (троллинга) могут ловить, установив две (!) приманки на одно плавательное средство.

Особое внимание обращаю на пункт Правил, запрещающий рыбалку «крючковыми орудиями добычи» с использованием в качестве наживки живца на хищные виды рыб со льда в озере Ильмень и устьях рек, впадающих в озеро.

В районе определены и некоторые ограничения на сроки лова рыбы. Так, с 5 апреля по 1 июня нельзя ловить судака, леща и жереха; с 5 апреля по 15 мая - щуку; с 25 мая по 10 июня - раков; с 1 октября по 20 ноября - сига, пелядь, ручьевую форель, хариуса, ряпушку и угря речного.

Минимальный размер для выловленной рыбы и суточная норма вылова – в таблице 6.

Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, не указанных выше, не должна превышать 10 кг или одного экземпляра в случае, если его масса превышает 10 кг.

И в конце хочу обратить внимание уважаемых читателей на то, что некоторые виды рыб, которые народ активно ловит в других регионах, у нас на Северо-Западе, а точнее - в Ленинградской области, внесены в Красную книгу. Из наиболее интересных рыбацких трофеев в неё попали обыкновенный жерех, голавль, волховский и свирский сиги, кумжа, палия, лосось озерный, обыкновенный подкаменщик и сом обыкновенный.

А за нанесение ущерба живой природе предусмотрены меры компенсации – изучайте «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» (Документы - Правительство России (government.ru). Здесь же хочу отметить, что если ущерб нанесен с нарушением Правил рыболовства, то цена вопроса удваивается. В зависимости от тяжести совершенного проступка нарушение может быть квалифицировано и по КоАПу – ст.8.37, а в отдельных случаях и по УК РФ – ст. 256. И еще добавлю: лишь полностью выполняя возложенные на нас Правилами обязанности, мы может говорить кому-то о своих правах.

Но не хочется на такой грустной ноте заканчивать материал. Поэтому всем рыбакам в этом году – ни хвоста, ни чешуи. А любителям ловли с лодок - еще и семь футов под килем!

PS. Пока писалась эта статья, наш законодатель работал не покладая рук. В результате появился документ, который 3 марта 2021 г. уже был зарегистрирован в Минюсте РФ. Это приказ № 620 от 21 октября 2020 года «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна». Более детально о нём пойдет разговор позднее, когда удастся его прочитать, что называется, с карандашом в руке, а пока один бросившийся в глаза момент. Законодатель запрещает ловлю на «дорожку» (троллингом) по всему Западному бассейну, оставляя этот вид рыбалки лишь на Финском заливе в границах Ленинградской области – Санкт-Петербурга. Правда, этот документ вступает в силу с 1 сентября 2021 г., т.е. лето ловим по старым Правилам.