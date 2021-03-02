Воблерный спецназ: старые друзья Андрей Швец | 2 марта 2021 г.

Превосходно ловящие хищника воблеры западают в душу, и с какого-то времени они для тебя перестают быть просто кусками пластмассы или дерева – и становятся старыми надежными друзьями, на которых всегда можно положиться в трудную минуту. О таких приманках я и хочу поговорить в этом материале.

Одни покупают новинки воблерного мира просто потому, что это что-то свеженькое и их интересно попробовать на рыбалке, другие решаются на покупку только после тщательного изучения многочисленных отзывов счастливых обладателей таких приманок.

Но, думаю, все эти любители воблерной ловли сталкиваются с тем, что с годами количество коробок с приманками просто чудовищно разрастается, ведь фирмы всего мира всё выпускают и выпускают новые модели, одна интереснее другой. Некоторые из новинок действительно интересны, но много выходит и довольно сырых моделей – такие воблеры без изюминки я для себя называю «из серии еще один».

С некоторых пор я научился более-менее правильно фильтровать информацию о выходящих в свет новых приманках, что уберегло меня от бесконечного разбухания своего рабочего набора, в том числе и от моделей, лишенных той самой изюминки. И в итоге в моём арсенале остались приманки-фавориты, представленные в нескольких расцветках, и есть рабочие воблеры-одиночки, на которые обязательно ловишь, но в достаточно специфических условиях.

Ну и что именно у меня в коробках? Начнем с вибов (или безлопастных крэнков), сейчас находящихся у нас на пике популярности. У меня за долгие годы ловли подобрался довольно обширный набор этих приманок, и только лучших из лучших (фото 1). Универсальней их не найти – имея грамотно подобранный комплект вибов, можно успешно ловить практически в любых условиях.

За последние годы выпускалось предостаточно моделей самых разных вибов, на многих из них я ловил и ловлю по сей день, однако до поры ни один из них не оставил особого следа в моей душе: просто хорошие рабочие приманки, не больше. Но всё изменилось, когда в мои руки попал безлопастной крэнк Raid Level Vib (фото 2).

Впервые его увидев, я не ждал от новой приманки чего-нибудь сверхвыдающегося – просто понравился воблер внешне, однако первые же рыбалки с новой приманкой меня приятно удивили. И теперь, через пару сезонов его эксплуатации, я могу утверждать, что лучшего виба в моей коробке нет – разумеется, под определенные условия ловли.

Вообще, приманки Raid Japan на сегодняшний день находятся в топе у рыболовов Страны восходящего солнца, и все они разработаны Такаши Канамори, известным рыболовом и популяризатором береговой ловли басса. А при береговой ловле, как известно, расстояние, на которые ты можешь забросить приманку, порой играет решающую роль, и недолет в пару-тройку метров запросто может лишить тебя желанной поклевки.

Именно поэтому все воблеры этой конторы имеют прекрасные полетные характеристики - на это делался особый акцент при их разработке, к тому же они очень стабильны в работе и привлекательны для рыбы, т.е. уловисты.

Начнем с полетных характеристик: при довольно небольшой массе скомпонован этот безлопастной крэнк так, что забрасывается очень далеко и точно, причем даже при сильном боковом ветре. При лодочной ловле всё это играет второстепенную роль, а вот при береговой - иногда решает успех всей рыбалки: далеко и точно положить приманку, например, под бровку у противоположного берега на реке средней величины порой дорогого стоит.

Level Vib заводится и активно «играет» уже на самой малой скорости проводки, что очень важно, и идеально подходит для облова глубин от метра до трех, но я использовал его и при облове ямок глубиной до пяти метров. Причем, что интересно, щуку он ловит в самых разных стадиях её активности, надо просто проводку подобрать. Также этот виб очень любит судак, как озёрный (фото 3), так и живущий на просторах водохранилищ.

Чтобы мелкий окунь взял на Level Vib - вообще не помню, а крупный - очень неравнодушен к этому воблеру: на небольших глубинах, например, у меня это номер один по горбачам. Я на рыбалке часто проводил сравнительные испытания разных моделей вибов, однако Level Vib в большинстве случаев одерживал верх по количеству поклевок – именно поэтому он имеется у меня во множестве расцветок и модификаций (фото 4).

Все три варианта этой приманки весят одинаково - по 10,5 г – и ловят одинаково хорошо. Первый - тихий Level Vib Silence, затем идёт Level Vib B.I.G., имеющий внутреннюю камеру с несколькими мелкими шариками, издающими при проводке ненавязчивый шум, и третий - Level Vib Counter, самый громкий, в камеру которого добавлен крупный шар. Нельзя не упомянуть и о тройниках моделей этой линейки: хотя на вид они хлипкие, на самом же деле отлично держат зубастую «пятерку» даже на силовом вываживании, к тому же необычайно остры, просто липнут к рыбе.

Применяю я их в разных ситуациях. Скажем, большую модель Level Vib B.I.G. использую на глубинах от трех метров, в основном при ловле по рельефу – она работает очень стабильно: её основные клиенты щука, судак и сом, хотя порой влетает и крупный окунь. За пару лет плотного использования было несколько рыбалок, когда при плохом клёве хищника этот виб буквально спасал меня – такое случалось и в верховьях крупного водохранилища, и на небольших озёрах, и на малых реках.

Покопаемся дальше в моей коробке с безлопастными крэнками. Не один год я мучился в попытках подобрать для ловли на мелководье с глубинами до полутора-двух метров полноценный крупный виб. Большинство этих приманок выпускается тонущими, и чтобы провести их без зацепов на такой глубине, скорость проводки должна быть высокой, что далеко не всегда приветствуется щукой или тем же окунем, особенно если они не слишком активны.

Конечно, есть масса альтернатив для облова небольших глубин – те же мелководные минноу или лопастные крэнки, но иногда по условиям ловли нужен именно безлопастник. И однажды я таки нарыл подходящую модель – это Imakatsu Piranha 70SSS (фото 5): при длине 70 мм она весит всего 11 г и тонет с очень малой скоростью. А поскольку любая лишенная лопасти приманка, и виб в том числе, на монотонной «равномерке» без пауз стремится по наклонной подняться к поверхности воды, то понятно, что именно для мелководий это оказался идеальный вариант.

Теперь этот безлопастной крэнк всегда выручает меня – им без проблем можно ловить даже на метровой глубине, причем проводить приманку можно очень медленно, что является только плюсом. И на самой малой скорости Piranha начинает активно «играть» – на таких ничтожных глубинах получается даже делать небольшие паузы в проводке, что немыслимо с обычными тонущими вибами. Единственный маленький минус – весящий недостаточно при таком объеме виб при ловле в ветреную погоду немного парусит при забросе, но это некритично, плюсов среди его рабочих качеств значительно больше.

Классические крэнки с носовой лопастью - приманки отнюдь не новые, это вообще один из старейших классов воблеров: рабочих моделей на рынке превеликое множество, однако до недавних пор я бы затруднился ответить, какой один-единственный лопастной крэнк положил бы в коробку под усредненные условия ловли. А ответ пришел после того, как я половил пару рыбалок на небольшого толстячка Level Crank Raid.

Надо сказать, что эта модель вообще уникальна – мало какая воблеростроительная контора может похвастаться медленно тонущим лопастным крэнком, почему-то все приманки этого типа выпускаются плавающими.

Летит Level Crank просто как пуля, даже в ветреную погоду – среди воблеров его типажа он у меня безусловный чемпион по дальности заброса и точности попадания в цель. Начинает активно «играть» с первых же сантиметров работы, причем на самой медленной скорости, очень хорошо держит горизонт проводки, который при моём шнуре составляет плюс-минус метр.

Что интересно, его можно по-разному подавать рыбе: при низкой активности щуки, например, я часто твичу крэнк легенькими тычками кончика удилища – на такой проводке он разворачивается буквально на одном месте с шикарным роллингом. Интересно, что такую мелководную модель благодаря её отрицательной плавучести можно вести и ниже паспортного заглубления – я не раз ловил ею на глубинах до трех-четырех метров, давая опуститься до дна, а затем проводя с паузами в придонном слое.

Щука и окунь не пропускают Level Crank, и даже при невысокой активности хищника несколько поклевок всегда можно заработать. Что интересно, при таком небольшом размере приманки на неё часто попадаются достаточно крупные, по 3 – 5 кг зубастые (фото 6).

Для облова более глубоких мест существует такая версия этой приманки, как Level Сrank Mid, идущий при проводке на полутора-двух метрах - в зависимости от толщины используемого шнура и расстояния, на которое заброшена приманка. К слову, обе версии этого крэнка оснащены теми же тройничками размера №8, которыми комплектуется и Level Vib – чрезвычайно цепкими и хорошо держащими рыбу. По «игре» глубоководная версия даже немного активнее своего мелководного собрата, т.к. её заглубляющая лопасть больше по площади (фото 7), и заводится воблер практически мгновенно.

Отлично забрасываетcя, быстро набирает свой рабочий горизонт и идёт в нём до самого выхода из воды, стабильно ловит – своего рода эталонный крэнк среднего размера для самого разного хищника. По этой версии у меня опыта пока меньше, чем по мелководной, но щука и окунь ловились на Mid превосходно – эта приманка первая, которую я поставлю при ловле на крэнки на средних глубинах.

Если бы стояло условие выбрать один-единственный щучий минноу, как говорится, на все случаи жизни - это, как ни странно, был бы совсем не чистопородный «японец». Мой многолетний фаворит по зубастой на любом водоеме и в любую пору года – это «китаец» TsuYoki Mover 128SP, который выручал меня не раз в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Модель создана по мотивам минноу Pointer 128SP Lucky Craft, однако это не просто копия, которую создать проще всего - это измененная, можно даже сказать - улучшенная версия оригинального воблера. У TsuYoki создание новых моделей налажено очень правильно: сначала изготавливается небольшая партия, которая раздается на тестирование практикующим спиннингистам России и Украины. Рыболовы некоторое время обкатывают её на рыбе, а затем вносят свои пожелания по той или иной доработке новинки.

Пожелания учитываются, в конструкцию вносятся необходимые изменения – и снова небольшая партия отправляется на тест, а если всех всё устраивает, то модель запускается в массовое производство. Я считаю такой подход очень грамотным – поэтому воблеры этой фирмы и прекрасно ловят все до одного, да и по расцветкам там такое многообразие, что позавидует любой японский бренд.

В чем же отличие этого воблера от оригинала? Я ловил той и другой моделью, поэтому знаю, о чём говорю: по сравнению с «японцем» Mover 128SP менее упорист на рывковой проводке, зато обладает более ярко выраженным роллингом. А поперечные колебания воблера вокруг своей оси на паузе после твича всегда действовали на щуку как красная тряпка на быка, выводя её из душевного равновесия.

Как бы то ни было, а ловит этот «китаец» так, как не снилось многим брендовым японским минноу – что на рывковой проводке, что на стоп-энд-гоу, что на «равномерке», нужно только подбирать подачу приманки, подстраиваясь под настроение щуки (фото 8). А главное у него по сравнению с «японцами» более гуманный ценник, что позволяет иметь его во многих рабочих расцветках, а также меньше переживать за судьбу воблера при ловле с берега, когда часты зацепы.

Расскажу еще про один небольшой крэнк Imakatsu Waddle Bats, который сперва конкретно меня озадачил, хоть это и трудно – на заднице у него был расположен какой-то металлический лепесток. На равномерной проводке со средней скоростью воблер шел как самый тривиальный среднестатистический крэнк, колеблясь со средней амплитудой и частотой - ничего особенного. Но стоило лишь чуть увеличить скорость, как Waddle Bats на доли мгновения как бы приостанавливался, а затем резко вилял в сторону, тут же возвращаясь обратно на линию проводки.

Лепесток же во время движения приманки вращался абсолютно свободно и без сбоев, что казалось весьма необычным, т.к. совместить колебания тела воблера с вращением лепестка - задача не из простых: разбрасывающийся из стороны в сторону хвост крэнка мог запросто сбить вращение, однако этого не происходило. Я долго не мог понять, каким образом и, главное, за счет чего воблер даже при незначительном увеличении скорости проводки делал резкий бросок в сторону, и лишь немного позднее осознал механизм этого действа.

Во время движения воблера вода давила на его заглубляющую лопасть, заставляя приманку колебаться, а металлический лепесток - вращаться. Лепесток напоминает своей формой лопасть воблера в миниатюре (фото 9) - и во время вращения периодически, когда направлен к головной части приманки, превращается во вторую заглубляющую лопасть. При незначительной скорости поступательного движения эффект от этого не заметен, но когда скорость увеличивалась и усиливалось давление водного потока на обе лопасти, то в этот самый момент приманка и совершала внезапный скачок в сторону.

Еще раз: при увеличении скорости проводки давление на обе лопасти резко возрастало, а когда лепесток, вращаясь, уходил назад - резкое снижение давления водного потока на приманку дестабилизировало её - и приманка выполняла бросок вбок (этот момент очень хорошо ощущается через шнур). И вот этот самый сбой, который можно было делать в любой момент (для этого стоило лишь чуть-чуть увеличить скорость проводки), просто неотразимо действовал на хищника: в последующем большинство поклевок происходили или во время броска воблера в сторону, или сразу после него.

Еще один привлекающий момент, причем немаловажный - это сверкание вращающегося во время проводки лепестка, пускающего во все стороны яркие отблески. Недаром ведь и щука, и окунь во все времена неравнодушны к вращающимся блеснам, которые относятся к одним из самых уловистых и универсальных спиннинговых приманок. Короче говоря, в одной приманке присутствовали несколько привлекающих хищную рыбу моментов: колебания классического крэнка, отблески вращающегося лепестка и периодические сбои в движении, нарушающие монотонный рисунок проводки.

Плюс ко всему, Waddle Bats как вездеход проходит заросли из листьев кувшинки и кубышки озёрной, причем не только редкие, но и сплошные. В принципе, все крэнки типа shallow runner неплохо справляются с такой задачей, но именно у этой модели это качество наиболее ярко выражено.

Супернеобычную уловистую приманку, не похожую ни на что, выпустила японская контора T.H.Tackle – модель называется Yoro Piku Train 90F: несмотря на свой диковинный вид, ловит она у меня щук на мелководье просто замечательно. Это составная приманка, скорее даже – тандем из двух минноу длиной 9 см, соединенных между собой сдвоенным вертлюгом: первый минноу - с заглубляющей лопастью, а второй – безлопастной. К первому минноу вертлюг крепится за петлю, где обычно висит задний брюшной тройник, а ко второму – за петлю носовую (фото 10).

Казалось бы, такая диковинная конструкция - всего лишь маркетинговый ход, чтобы поймать нас, покупателей, однако это не так. Вопреки моим ожиданиям, такой составник при забросе не парусил – всё же его общая масса 14 г, и не перехлестывался: задний минноу немного тяжелее переднего, и в полете тот его не обгоняет, к тому же летит четко хвостом вперед. На равномерной проводке приманка практически не имеет «игры», зато на рывковой полностью раскрывается задумка её конструкторов.

На легких коротеньких тычках передний минноу совершает проход вправо, задний – влево, затем передний «глайдит» влево, а задний – вправо, не сбиваясь и не перехлестываясь. Для нашего брата-спиннингиста это выглядит в точности как стайка рыбешек, снующая под поверхностью – не знаю уж, что видит щука, но реагирует она на этот тандемчик отлично (фото 11). С титановым поводком длиной 23 см воблер у меня становится суспендером, зависая на паузе в проводке, рабочий горизонт – до полуметра.

Приманки-фавориты у каждого спиннингиста свои, но тем и прекрасна охота за хищником со спиннингом, что даёт огромное поле для творчества, в том числе и в отношении применяемых приманок. И чем больше будет в коробках рыболова вот таких «звездочек», а не мусора, тем успешнее он станет ловить хищника в любой ситуации.