Щучий март Алексей Коломиец | 4 марта 2021 г.

У Жюль Верна был в Тихом океане «Таинственный остров». Ну а в наших широтах есть «Таинственный месяц». Это - март, он всегда считался загадочным. Будет стоять лед – или пора готовить лодки? Освежать лески на подледных жерлицах - или уже будем ловить спиннингом? Я быстренько просмотрел свой фотодневник за последнее десятилетие и вычислил, что только в 2011-м, 2012-м и 2018-м лед продержался весь март. А в остальные семь из десяти лет я уже ловил по открытой воде в озёрах, где щука оживляется раньше, чем в других водоемах. И каждый раз я решаю одни и те же вопросы: где, чем и на что.

Для начала поделюсь мыслями о том, где в Волго-Ахтубинской пойме в марте искать щуку. Тут обычно два варианта. Если зимнего паводка не произошло, то щука осталась там, где и была осенью или где попадалась зимой на жерлицы. Если же зимний паводок случился, то разыскивать щуку придется заново.

Однажды зимой я ставил жерлицы на прозрачном льду и наблюдал как плотва этак боком-боком пробирается между льдом и дном в сторону степи, куда потихоньку заходит вода. При этом и щука попадалась на жерлицы, стоявшие на самой мели. Куда щуку заводит такая охота – не знаю. Но после зимнего паводка в ерики поступает свежая водичка.

Безусловно, это рыбу бодрит, и она однозначно куда-то двигается. Перемычки между баклужами (так у нас называют небольшие болотинки) становятся глубже и шире. А вот падение уровня воды происходит всегда быстро. Протоки, связующие ерики и баклужи, пересыхают или их загромождает намерзший лед. Если же не было зимнего паводка, как это уже происходит второй год подряд, то задача упрощается - правда, несущественно.

Понятное дело, всегда хочется попытаться доловить щуку там, где на жерлицы она хоть и клевала, да ловилась из рук вон плохо. Ну там - щипала живца или не хотела в лунку пролазить, зараза такая. И, разумеется, с берега будут предприняты попытки добросить туда, где стояли удачливые жерлицы.

Правильно ли я делаю – чёрт его знает. Но думаю, что правильно. Потому как по весне я уже истосковался, а память рыбалок по последнему льду не отпускает. Чтобы память не беспокоила, её надо нагрузить свежими впечатлениями, а без чуткого спиннинга тут никак не обойтись. Все остальные попытки найти весной щуку – вполне обыденны. Забрасываешь подальше, груз используешь полегче, приманки всякие разные меняешь.

Кто-то говорит, что набитая икрой преднерестовая щука неповоротлива - и без того полное брюхо набивать крупной рыбёхой ей неудобно. Честно сказать – никогда не задумывался над этим вопросом.

Дело в том, что на озёрах и ериках в более-менее глубоких местах скапливается столько кормовой мелочи, что диву даешься. Кажется – какая тут еще приманка? Щуке достаточно просто открыть рот - и пара рыбешек там уже окажутся. Но на деле всё происходит иначе. Что осенью, что весной щука вполне себе реагирует на крупные приманки. Зачем ей это, коль еды вокруг полно? Хм… Ну пусть это останется загадкой для меня.

Спиннинг для «просто покидать блесну»

К написанию этого раздела статьи меня побудил один случай. Меня пригласили на вояж с компанией, где были как охотники, так и рыболовы. Поездка планировалась в Волго-Ахтубинскую пойму, ни больше ни меньше. Просто типа покататься по озёрам, насладиться запахами осени. А если повезет – и что-нибудь изловить.

Нацелившись в этой поездке только лишь на отдых, я не спешил расчехлять свой спиннинг. Больше мне было интересно, на что ловят другие рыболовы. А вдруг я смогу что-то дельное подсказать? Беру спиннинг водителя. Ну, что сказать… Я абсолютно не был удивлен. Многие мои знакомые используют бюджетные спиннинги и катушки. Да, спиннинг тяжеловат и мягковат для джиггинга. Катушка – можно я не буду о ней говорить? Такими обычно ловят фидеристы. С задним фрикционом, с каким-то гигантским передаточным числом и со шнуром, который намотан лишь до половины глубокой шпули.

В общем, в спиннинге всё было неправильно. Но мне сказали: «А ну-ка, Алёша, попробуй поймать рыбу на это вот чудо!» Я, пряча улыбку, начал ловить джигом щуку. Нет, скажу точнее: не джигом, а на джиг-головку со страшным старым твистером. Через два заброса я убедился, что не смогу добросить 15-граммовую приманку туда, куда своим спиннингом легко добрасываю 9-граммовую. Еще через три заброса я осознал, что абсолютно не понимаю, что происходит с этой приманкой. Дна не чувствую, джигую интуитивно. Еще в течение пяти забросов я получил две явные поклевки, но подсечь рыбу не смог из-за мягкости бланка.

На этом я выступление и закончил. Выяснилось, что тест у спиннинга был 20 – 60 г, а приманка, напомню, граммов 15. И это там, где обычно мы ловим 9 – 11-граммовыми грузами.

Все свои «восторги» я передал хозяину замечательного спиннинга, на что он совершенно спокойно возразил: «Я ведь жереха на него не ловлю. Я ж любитель. Мне просто чем-то блесну покидать…» А я в ответ похвалился своим новым джиговым комплектом, с помощью которого тут же выловил щуку, с первого же заброса. Всё прилетело куда надо, всё чувствуется, всё просекается. Именно в этот момент родилась идея обязательно написать про то, как мы с моим постоянным напарником Антоном искали свои спиннинги для легкого джига в пойме.

Как мы долго выбирали правильный спиннинг

Сперва мне казалось, что к спиннингу для поймы особых требований предъявлять и не нужно. Ерики чаще всего узкие. Щука в них клюет жадно. Далеко приманку забрасывать особо и не требуется. Можно ведь переехать на другую сторону водоема и обловить ту зону, куда не смог добросить.

В общем, я справлялся обычными твичинговыми бланками. Другими словами, чем твичил, тем и джиговал. Но в скором времени мне доверили тестирование нового джигового спиннинга от Fenwick, тест которого я для себя определил как 7 - 25 г. Самое главное в нём было – это рост 2,7 м.

Рукоятка - цельная пробковая (как мне нравится). Соответственно, кидал он лучше всех спиннингов, которые были у меня в этом тестовом диапазоне. Я смог использовать более тонкие скользкие шнуры с этой моделью. И понял, что по дальности заброса она даст хорошую фору любому конкуренту на любом озере. Но однажды на Старой Ахтубе на замахе зацепил ветку куста - и сломал. Очень жалко! Но благодаря этому спиннингу я определился, что мне нужно. И принялся искать что-то похожее, т.е. длинное, «быстрое» и с тестом примерно до 18 г.

В это время Антон выковыривал из озёр щук и остальную рыбу теперь уже снятым с производства 2,4-метровым «Графитлидером». И всё его устраивало в том спиннинге кроме теста - хотелось не до 24 г, а хотя бы до 15. В итоге он выбрал себе 2,3-метровую Yamaga с тестом 2 – 11 г. Ну а сам я долгое время джиговал предсерийным 2,4-метровым Hearty Rise, тест которого изначально заявлялся как до 21 г, но испытания показали, что на самом деле верхняя граница граммов до 18.

В результате в серию пустили чуть усиленные бланки, а мне в пользование достался именно тот, что я хотел (до 18 г). И снова меня всё в нём устраивает, только вот хочется то же самое, только более длинное и более кидучее. Идеи есть, но пока озвучивать их не буду. Надо сначала попробовать, а потом уже говорить о чём-то. Важно, что понимание того, что мне требуется – пришло. И это выбор очень не простой. Особенно, когда есть с чем сравнивать. Коротких спиннингов с нужными характеристиками – полно. А вот более длинные бланки – будем искать.

И всё же первым идет «поролон»

Поролоновые «рыбки», как известно, наиболее бюджетная джиговая приманка, если их делать самому. Я уже не раз высказывал мысль, что именно щука ловится на «силикон» лучше, но на «поролон» берёт самая крупная. Но даже не в этом дело. А дело-то в сетках, которые местные рыболовы успевают понаставить там, куда из-за весенней распутицы долгое время проехать нельзя.

Я еще дома снаряжаю с дюжину поролоновых «рыбок» с грузами, сразу оснащаю их поводками из халявной проволоки, вытянутой из полевого кабеля. И мысленно провожаю их в последний путь. Они созданы, чтобы погибнуть, но найти уловистое место. А когда еще дома с ними простился – и отрывать не так жалко. Относишься к ним как к расходному материалу. Патронам, то есть.

Ну а если с ловлей всё получается, сеток нет, щука огрызается или случайно подбагривается (бывает и такое) – то тогда уже колдуешь с «силиконом», и чаще всего с тем, который лучше летит. Всегда хочется щуку удивить чем-то необычным, разлапистым, пушистым или «раком» каким-нибудь, но красоту эту частенько просто не добросить туда, где клюет.

Чаще всего - это свалы в яму, причем где-то в верхней точке. Такое впечатление, что щука сидит, как солдат в окопе, и ждет, когда канонада закончится. Перепрыгнул джигом окоп – ноль эмоций. Приказа шевелиться не было. Рано еще. А вот если получилось чуть перебросить заветный окопчик, а затем аккуратненько уронить приманку непосредственно ей под нос – зубастая огрызнется обязательно!

Вот и получается, что тяжелым грузом начало бровки трудно нащупать, а легкой приманкой (или разлапистой) – добросить трудно. Бесхвостый «поролон» в этом отношении – весьма функционален. Еще, к слову, я частенько укорачиваю твистеры, чтобы летели дальше.

Портреты щучьего мартиссимо

Как бы я ни пытался гиперболизировать значимость процесса «чем и как ловить щуку?», а вопрос «где её ловить?» всё равно каждый год будет стоять остро. Особенно актуален этот вопрос для тех, что приехали на рыболовные базы в марте. Сами понимаете, многим просто деваться некуда. Они не поедут в Таиланд не из-за нехватки денег, а из-за коронавируса.

Так или иначе, во время кратковременного пребывания на рыболовной базе тратить дни на поиск мартовской щуки – эдак можно и вовсе не отдохнуть! Я решил этот извечный вопрос расширить, тем самым облегчить самому себе задачу. «Где я буду ловить щуку в марте?» Мест, на самом деле, немного. Постараюсь описать, ну или - подчеркнуть штрихи к общему их портрету.

«Широкий полив» – это такой участок с небольшой глубиной, где 9-граммовый груз на тонкой «плетенке» тонет где-то 3 - 4 секунды. Я бы даже сказал так: 4 секунды – хорошо, 3 секунды – приемлемо. Это как раз случай для тех, кто не сможет добросить легкий джиг далеко. А именно это «далеко» заставили нас с Антоном подбирать качественный инструмент в виде чуткого дальнобойного джигового спиннинга.

На таких поливах всегда джиговать интересно. Там встретишь окуня, пасущегося на ракушечнике, а то и карася или сазана. Все эти намеки на перечисленных рыб позволяют задержаться на данной точке и спровоцировать щуку на атаку.

Чаще всего так оно и происходит, но важно и то, что щука не сразу выдаёт свое присутствие поклевками. Как правило, рядом с таким поливом находится зимовальная яма глубиной от 6 до 11 м. По свалам этой ямы тоже поклевки случаются, но такой выход щуки, который я называю массовым, угадать очень трудно. И случается он ближе к апрелю. А вот на поливе, повторюсь, щука попадается почти всегда.

«Тёплый уголок» – проще всего характеризуется наличием какой-нибудь дренажной трубы или сливающегося в бочаг ручейка. В таких местах дорогу постоянно подсыпают, чтобы мог проехать транспорт, поэтому в отличие от остальных мелких болотинок образуется своеобразное «блюдце», куда сливается подогретая талая вода.

Щука часто попадается в подобных местах. И, что характерно, зимой в таком уголке жерлицу поставить – даже на ум не приходит. Но весной, по открытой воде, я обязательно бы проверил «тёплый уголок» легким джигом или воблером.

«Обратный пляж» – это плавное изменение глубины. На нём, разумеется, существует какой-то рельеф в виде кочек или грядок, но спиннингом их почувствовать не получается. Самое интересное, что на «обратном пляже» удается ловить с мели на глубину, но не наоборот, т.е. если я добрасываю легкий джиг почти до противоположного берега, то небольшими шагами приманка хоть как-то отбивает «ступеньку» - и я понимаю, что происходит на дне, случаются ли контакты с рыбой, насколько «звонкое» дно и стоит ли пытаться тут провоцировать пятнистую.

Интересно, что если переехать на другую сторону, этим же грузом работать в этом месте не выходит! Легкий груз уже не хочет «шагать» как положено и больше волочится по дну. Но зато на дальнем выбросе я начинаю ловить там, где только что безуспешно ловил на той стороне ерика!

Сперва кажется, что вся щука стоит под тем берегом, а оказывается, что она есть и на этом, просто я либо быстро выматываю, либо уже не получается нужная «ступенька» с паузой хотя бы в секунду.

Есть такие места и на Ахтубе. Правда, на речке и расстояния другие, и грузы тяжелее. Только проверить сложнее, поскольку переехать на другую сторону Ахтубы – это длинная история. Лучше потоптаться на берегу и сделать забросы вбок. На пойменных озёрах это тоже работает.

Ведь частенько плавное изменение глубины происходит не от берега к центру водоема, а вдоль береговой линии. Иными словами, обойдя дерево или куст с одной стороны, можно получить хороший результат в отличие от того, когда облавливаешь это же место с другой стороны дерева или куста.

В простонародье это называется «секретная точка», но я подобным непростым местам даю свои названия, что заставляет меня не просто пулять разные приманки в воду, а облавливать интересные места с чувством, с толком, с расстановкой. И тренировать боковые забросы, так что иногда приходится брать с собой секатор, чтобы освободить место для дальнего броска.

Есть у нас еще такое понятие как «балконский». Я уже образно описывал ловлю щуки в неглубокой траншее, которую обозвал окопом. Всё примерно то же самое, только бровка глиняная и достаточно суровая, чтобы обловить её с ближнего берега, и обработать боковыми забросами редко получается - либо груз в глине вязнет, либо шнур ракушкой перерезает.

Остается одно – перебрасывать её, стараясь при этом не попадать в прибрежный камыш или осоку, аккуратно выбирать слабину «плетенки» и затем, ожидая поклевку, стаскивать приманку с бровки. Не добросил – нет шансов на поклевку. Перебросил – зацеп. А почему «балконский», спросите вы? Ну, потому как забрасываешь почти как на карниз балкона с асфальта. Ну и еще как-то раз красивые кони паслись на берегу, под который мы пытались правильно подать приманку.

Ну и, конечно же, «загон». Представьте себе небольшой залив на длинном ерике, который отделен от него камышами и с еле заметной канавкой в метр глубиной. Летом такой заливчик зарастает водорослями, так что прямо зудит предложить щуке что-то топ-вотерное.

Поздней же осенью щука уходит из таких мест. Я раза три проверял перед заморозками - щуки там нет. Видимо, каким-то образом просочилась в родительский ерик. Думаю, зимой такие места попросту могут промерзнуть до ила - и щуки об этом знают. Но весной, когда ерик еще может быть покрыт рыхлым льдом, подобные мелкие заливчики уже открыты и их быстро прогревает мартовское ярило. На таких пастбищах джиг абсолютно бесполезен. А вот мелко ныряющие воблеры минноу или огруженный офсетный крючок с силиконовым твистером – периодически творят чудеса.

К концу марта становится понятно, что на мелких местах щука начинает тереться. И ловить её не хочется, да и незачем. В это время крупная щука в глубоких ериках только еще начинает выходить из глубоким ям, да и ахтубинская щука оживает в реке. Но это уже совсем другая история, другие спиннинги, другие приманки.