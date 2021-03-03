Как я соблазнял голавля в ледяной воде Геннадий Шеляг | 3 марта 2021 г.

…Согласно календарю шла очередная зима, но непривычно слабые морозы чередовались с оттепелями, каждой из которых я вовсю пользовался, отправляясь с проводочной удочкой на заветную речку в Ростовской области. И пусть с переменным успехом, но там мне сопутствовала удача, и в частности - в поиске голавлей. Перипетиями одной такой рыбалки я и хочу поделиться.

В последние годы не только в моём регионе, но и в большинстве областей средней полосы России множество рек не замерзают всю зиму или покрываются ледяной коркой лишь на короткое время. Это связано как с работой речных электростанций, меняющих уровень воды и повышающих её температуру (так сложилось издавна), так и с небывало теплыми зимами (а это уже климатические «достижения» настоящего времени). И эта ненормальность в природе дает возможность большую часть календарной зимы ловить по открытой воде. Конечно же, в первых рядах энтузиастов такой рыбалки стоят спиннингисты, тут не поспоришь. Но, тем не менее, я решил в это, казалось бы, совершенно бесклёвое и глухое для поплавочной ловли время поэкспериментировать с данной снастью. Я даже не знал, на кого конкретно охочусь, просто хотелось добиться хоть каких-то поклевок и поймать хоть какую-то рыбу.

Волшебная прикормка

Приобрел в магазине специальную прикормку для очень холодной воды. Запах у неё был замечательный – будь я рыбой, ни за что бы не проплыл мимо. Вот если б у рыбы с людьми хоть как-то совпадал вкус… Ну да ладно, экспериментировать - так экспериментировать. Сварил за час полкилограмма перловки, непосредственно на реке перемешал её с килограммом магазинной прикормки, добавив немного воды.

Через некоторое время сыпанул туда примерно полкилограмма грунта и замешал всё до получения однородной массы, из которой удалось бы слепить прочные шарики. Отделил 2/3 прикормки, добавил в неё 3 порции опарышей (в рыболовных магазинах обычная порция где-то 50 мл), вновь всё хорошо перемешал и сформировал несколько этих самых шариков.

Конечно же, опарыши мешают делать всё это полноценно, и некоторые советуют их сварить - и в таком виде смешивать с прикормкой. Однако я считаю, что живые добавки становятся для рыбы более соблазнительными и намного эффективнее работают. Ну а оставшуюся треть смеси оставил про запас – для докорма.

Для стартового закорма выбрал на реке место с ровным течением, глубиной на стрежне 3 – 3,5 м и с камышами по обоим берегам. Быстро, чтобы опарыши не успели выбраться из смеси (а они это исполняют очень живо), забросил приготовленные шары.

Я рассчитывал на разную рыбу, поэтому сделал оснастку как нечто среднее между очень деликатной и рассчитанной на более крупных экземпляров. Думал, что смогу половить карася, но местные рыбаки категорично заявляли, что он не клюет в такое время, зато может взять плотва. Правда, верховодка, красноперка и бычки тоже присутствуют в реке, но они всегда очень мелкие и радоваться их поклевкам можно разве что при полной безнадёге.

Пусть не так прочно, зато легко

Теперь опишу любимые снасти, которыми я ловил. Это легкая 5-метровая болонская удочка и безынерционная катушка 2500 по японскому типоразмеру. Более короткое удилище существенно ограничивает дальние забросы и длинные проводки, да и сложнее с ним реагировать на деликатные поклевки. А более длинное - тяжелее настолько, что им трудно долго манипулировать, а со временем даже теряется острота ощущений при подсечках и вываживании.

Конечно, дорогое удилище из высокомодульного графита значительно легче своих бюджетных аналогов, однако оно и очень хрупкое, требующее к себе аккуратного отношения. Каждый рыбак в данном случае сделает свой выбор. Лично я склоняюсь к легкости, даже в ущерб надежности и прочности.

Оснастка для очень капризной рыбы

Основную леску я намотал диаметром 0,18 мм, хотя, коль уверен в своих навыках, можно использовать и более тонкую. Поплавок для деликатной ловли в холодное время я подбираю под 2 – 3-граммовую огрузку, но если потребуются очень дальние забросы или будет необходимость ловить в ветреную погоду, подходят и более тяжелые модели.

Эксплуатируя нахлыстовые навыки, я делаю очень длинные составные поводки, дабы не пугать осторожную рыбу и добиваться естественного движения крючка с наживкой так, чтобы основная огрузка не оказалось в зоне внимания рыбы. Для этого к основной монофильной леске привязываю метровый промежуточный поводок из флуорокарбона диаметром 0,14 мм, а уже его наращиваю 0,12-миллиметровым поводком, тоже флуорокарбоновым, длиной 1,5 м и с крючком.

Такой паровозик из двух частей я делаю потому, что при соединении поводка 0,12 мм напрямую с основной леской 0,18 мм сильно уменьшается прочность на разрыв всего монтажа из-за большой разницы диаметров. Ну а вспомогательная часть поводка меньшего, чем основная леска диаметра, и заметна для рыбы меньше.

Крючки выбираю №№ 12 – 14 с коротким цевьем. Сразу оговорюсь, что если делать упор только на плотву, то лучше нижний поводок использовать 0,1 мм, а крючок №№ 16 – 18. Именно при ловле этой рыбы, особенно в холодное время года, минимизация толщины лески и размера крючка имеют большое значение.

Грузила-дробинки для каплеобразного поплавка грузоподъемностью в 2 г я распределяю следующим образом. Выше соединения основной лески и среднего поводка - две дробинки по 0,7 г. Над узелком между средним и нижним поводком - две дробинки по 0,25 г, а на нижнем поводке на расстоянии 0,5 м над крючком - одна 0,09-граммовая дробинка-подпасок.

Проводка с остановкой

В качестве наживки я использовал того же опарыша, наживляя одну-две личинки на крючок, а можно было взять и мотыля - по 3 – 5 личинок в зависимости от размера крючка. Высоту спуска я выставил так, чтобы крючок шел в 10 – 12 см от дна, но в процессе рыбалки приходилось менять её в зависимости от предпочтений рыбы, поднимая до полуметра от дна.

Иногда даже увеличивал спуск так, что нижнее грузило шло у самого дна, а сам крючок с наживкой катился по дну. При этом пользовался задержкой поплавка, добиваясь, чтобы поводок под воздействием течения на дне вытягивался напрямую, а наживка медленно приподнималась от дна. Знаю, что порой это провоцирует на поклевку самую осторожную рыбу.

Красноперый не устоял!

Итак, закормив место, я начал делать аккуратные проводки, наживив на крючок двух свеженьких опарышей. Первые поклевки на выставленной глубине организовали к моему неудовольствию мелкие бычки. Стараясь избавиться от голодных щекастых, я уменьшил спуск на 15 см.

Через несколько проводок последовала аккуратная поклевка - и после деликатной подсечки я почувствовал приличное сопротивление. Рывки оказались мощными, но тормоз на катушке был выставлен очень правильно – с учетом толщины поводка. Довольно долго я боролся с клюнувшей рыбой, никак не хотевшей покидать глубину - и наконец увидел мелькнувший под поверхностью красный плавник. Сомнений не оставалось – это мой старый приятель голавль, подойдя к своеобразной прикормке, соблазнился опарышем.

Размер его оказался вполне приличным – граммов 400, я вполне остался доволен началом рыбалки, положив пленника в садок. Через несколько минут - еще одна мощная поклевка, и я почувствовал сопротивление куда более крупного соперника. Не форсируя события, дал рыбе вдоволь нагуляться. Но когда мне показалось, что я уже контролирую ситуацию, голавль (а это, скорее всего, был именно он) коварно пошёл под берег и, зацепившись за водоросли, тут же оборвал поводок…

Вываживание на глубине

Такого поворота событий я никак не желал и в дальнейшем не хотел допустить других обрывов. И поэтому решил усилить нижнюю часть поводка, поставив флуорокарбон 0,13 мм. Крючок привязал также покрупнее - № 12. Взбаламученное после вываживания место на время перестало работать, так что следующая поклевка произошла метрах в 25 от закормленной точки. И на крючке оказался очередной красноперый разбойник где-то под полкилограмма!

При вываживании я уже старался предотвратить бегство голавля под берег и в камыши - просто заходил в вейдерсах подальше, как удавалось, в воду и старался утомить и подвести в поверхности рыбу вдали от берега. Данная тактика хоть и создавала определенный шум во время вываживания, но зато позволила избежать дальнейших сходов.

В итоге рыбалка вышла незабываемой! За несколько часов мне в тот раз удалось поймать 7 голавлей от 200 до 800 граммов. По традиции всех своих пленников я отпустил на волю, чего и вам рекомендую делать, дорогие читатели журнала.