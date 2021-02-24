За что женщина полюбила рыбалку Елена Отрадина | 24 февраля 2021 г.

Пожалуй, сейчас трудно припомнить, когда это случилось в первый раз. Скорее всего - в 1989 году. Кольский полуостров, Ми-8, Поной, палатка, август, комары. Удача тогда повернулась ко мне спиной, сёмгу только ела, хоть и во всех видах. И счастью не было предела, когда самолёт Ту-154 увозил меня из Мурманска в Ленинград. Затем было еще несколько попыток по рыболовному делу в Ленинградской области. Воложба – река лососёвая, в верховьях ноги переломаешь, а чтобы сделать точный заброс, нужно в кастинговой школе потренироваться. Опять не моё.

Первое понимание и удовольствие от активной рыбалки случилось в Мексике в 2000 году. На дворе - декабрь, форма одежды – неопреновые гидрокостюмы для подводного плавания, поверх них ветровки, на голове - шерстяные шапки, на надувном «Каймане-360» с 15-сильным Mercury вышли под вечер в Тихий океан. Вокруг никого, дикий берег (живём в палатке), ближайший городок Лорето – в тридцати километрах. Тихим самый крупный и глубокий океан на планете Магеллан назвал благодаря удивительному стечению обстоятельств, но мне повезло меньше.

Морская болезнь не заставила себя долго ждать – ну какая тут может быть рыбалка! Голова мутная, живот прилип к горлу, да еще спиннинг в руках надо держать. Волохаем за лодкой блёсны на скорости 5 км/ч. Но вдруг, при очередном позыве этой самой гадости, удилище резко согнулось, затрещала безынерционная катушка - и неведомая сила потянул меня в морскую пучину. Помощи было ждать неоткуда – муж сидел на румпеле и всё время пытался идти безопасным галсом…

Это была моя первая победа! Макрель – три килограмма силы, эмоций и вкуснейшего мяса. В полной суматохе рыбину удалось затащить в лодку, при этом даже не проколоть тройником надувной борт! От морской болезни не осталось и следа, а к концу дня оказалось, что мой трофей – единственный «хвост» за наш выход.

На несколько дней океан пришёл в полное неистовство, лодку не спустить. Но золотобокая макрель кормила нас дня три. И я вдруг ощутила себя королевишной. С того дня и подружилась с рыбалкой. Теперь мы неразлучны. Так за что ж я люблю свою подружку?

Она настырная и не даёт мне скучать, всё время зовёт в новые места и показывает самые заповедные уголки на планете. Иногда эта непоседа заводит в такие дыры, куда не то что автотурист, даже пеший путешественник добраться с трудом сможет. Подружка держит в тонусе, запрещает лениться и наращивать зад, поднимает ранним утром, чтобы я увидела неповторимые рассветы, и не позволяет рано заснуть, дабы я смогла полюбоваться пламенем заката.

Она дала возможность по-настоящему оценить тепло, пробирающееся по тушке после глотка коньяка, сделанного в лодке «За первую кровь!». И не важно, кто из друзей отличился и в какой лодке была поймана рыба - главное, чтобы чарки были подняты.

Каждая рыбалка - неизвестность, это интрига, испытание, неожиданность, сюрприз. Ну, поймала рыбку - и думаешь: какая интересная селедочка, а на берегу вдруг оказывается, что зацепила необычную форель. Сюрпрайз, сюрпрайз!

Рыбалка - мой главный психотерапевт. В любое время дня, по первому звонку и бесплатно. И время сеанса не ограничено. Задавать вопросы и отвечать на них можно без стеснения и боязни быть непонятой. После таких сеансов понимаешь, что тебе многое по плечу и зависит только от себя самой, а не от «коуча» или народного целителя.

Рыбалка — это преодоление внутреннего я, особенно в зимний сезон. Глухой январь, мороз – минус 20, снег - по самое не балуйся, солнце, легкий ветерок за окном. А рядом - диван, интересная книга, мохнатый плед, дрова потрескивают в камине - лежи, читай, смотри в окошко под горячий бергамотовый чай. Так ведь нет - подружка теперь зовёт вступить в отряд космонавтов!

Одеваешься так, что видны только глаза, ящик на плечо, ледобур, широкие лыжи - и ты вновь на тропе. Всю дорогу тельце шепчет: «Вернись, у камина ведь так приятно!» Но ты ведь упрямая - и идешь, идешь до места, где делаешь лунку, садишься к ветру спиной и долго ждешь. И потом сверлишь еще и еще. А удача приходит в тот момент, когда ты уже еле чувствуешь пальцы, но ведь ты точно знаешь, что надо делать дальше. Как же вкусны зимою налим, щука, сиг! А крупный окунь! Полосатик – это ведь целая философия под видом рыбалки.

И даже если приходится возвращаться домой без рыбы (а с моей подружкой такое случается крайне редко), то себя убаюкиваешь мыслью о превосходном фитнесе. Какая красотка может себе позволить несколько часов активных занятий с персональным тренером, с отягощениями и на открытом воздухе. Да еще бесплатный макияж в виде румянца на щеках!

Затаив дыхание жду подарка от любимой подруги на 8 марта - каждый год он просто удивительный