Записки о трёх «К»: Камчатка, кижуч и компания Федор Мухарев | 1 марта 2021 г.

…Мысли о Камчатке не покидали меня последние несколько лет. Этот далекий край манил тем, что только там можно в России увидеть всё рядом и сразу - суровый Тихий океан, снежные шапки величественных сопок, три десятка действующих вулканов, термальные источники и гейзеры, бьющие из недр земли. А также уникальных камчатских лососей – и медведей, охотящихся на них в многочисленных реках. С расстояния в семь тысяч километров мне это казалось какой-то сказкой, но ведь кому-то удавалось превратить её в быль. Этим чувством я всерьёз проникся после рассказов моих знакомых о незабываемых ощущениях от увиденного и невероятно интересной камчатской рыбалке.

Со стороны все действия по реализации моей мечты могут представляться легкими и простыми, но это далеко не так, и вот почему. Кропотливая подготовка снаряжения, бронирование туров чуть ли не за год до предполагаемой поездки, заказ мест в самолете на нужное число - всё это требовало немалых хлопот. И когда я уже стал похож на загнанного коня, и даже чуть было не потерял надежду, всё в этом пасьянсе сложилось само собой и как-то сразу. И вот уже на финишной ленточке куплены билеты, быстро собраны вещи - и белоснежный самолет приземляется в аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского.

Любое путешествие, особенно если оно на край земли, должно иметь цель. У нас, рыбаков, на первом месте рыбалка, и я планировал поездку с расчетом не просто кого-то поймать, а рыбу, которую не встретишь в нашем регионе. В первую очередь Камчатка привлекательна рыбалкой на проходных лососей, когда они заходят в реки на нерест. Для разнообразия можно половить в море и морских обитателей - камбалу или треску, сплавать за крабами, но это будет как бы бонусом путешествия. Но главная цель - это мощные серебристые лососи, поднимающиеся по многочисленным рекам.

Большинство предлагаемых рыболовных туров делятся на два сезона и два вида рыбы - чавычу и кижуча. Остальные лососи – горбуша, кета, микижа, нерка, сима, а также мальма и кунджа (это гольцы), сиг и хариус - считаются не настолько ценными, чтобы ради них зазывать в Камчатский край. Ловля чавычи — это обычно июнь - первая половина июля, кижуча – весь сентябрь. Однако, надо отметить, что два года назад кижуч зашел только в конце сентября. Между этими сезонами иногда бывают скидки на базах, где предлагают половить гольца, микижу, иногда - горбушу. При этом в сентябре также можно поймать все эти виды рыб, а в июне - июле еще попадется сима.

Чавыча — это королевский лосось, дорастает он за 10 кг. Поймать эту рыбу в последнее время стало большой удачей. Я не раз читал о провальных поездках, когда за неделю случалось буквально пара поклевок даже без поимки заветного трофея.

Кижуч в этом плане намного проще. Рыба заходит в реки исправно, и при определенном рыболовном опыте обязательно её поймаете в течение нескольких дней. Величина кижуча достигает пяти – шести кило, и такие громилы дадут достойный бой любому рыболову. Поэтому многие для первого знакомства с камчатской рыбалкой выбирают именно поездку за кижучом.

Выбор локации

Если обычно сборы в путешествие начинаются с покупки авиабилетов, то в случае с рыбалкой необходимо в первую очередь определиться с принимающей базой. Край для большинства - неизвестный, не до всех рыболовных мест можно добраться на автомобиле, порой без вертолета не обойтись. Местные правила рыбалки мало знакомы для большинства приезжих, еще тут и возможность покупки лицензий, которых может просто не быть в наличии. Поэтому я для себя однозначно решил, что пока нет проверенной базы или гида, ни о какой поездке не стоит и задумываться.

В интернете я быстро нашел нужные материалы. Изучив разные форумы и соцсети, а также переговорив с побывавшими там знакомыми, определился с оптимальным для себя вариантом локации. Вообще, выбор мест оказался велик, на любой вкус и кошелек: палаточный лагерь, сезонный домик из легких стройматериалов, основательная база с печкой и кухней, предлагались и апартаменты с санузлом, питанием «все включено» и доставка на вертолете, хотя в этом случае стоимость комфортабельного житья подскакивала до стоимости небольшой квартиры. Зато у разборных палаточных лагерей было преимущество в удобном расположении прямо на берегу.

Меня также научили, что при любом из этих вариантов проживания рыбалка будет зависеть от гида, насколько хорошо он знает реку, сможет ли привести на место, где стоит активная рыба. Вся рыбалка лицензионная, на базе гиды вам объяснят, как не нарушить местные рыболовные законы.

Сборы снаряжения

При подготовке к поездке на первом месте идет сбор личных вещей. Погода на Камчатке переменчивая, причем не важно, летом или осенью. Нужно быть готовым к сильным ливням, ночным заморозкам и палящему солнцу. Погода чем-то напоминает питерскую осень, когда не знаешь, чего ожидать в течение дня. Поэтому, в первую очередь, я взял непромокаемые куртку и штаны, комплект теплого флиса и термобелье. Обязательно стоит прихватить с собой запасной комплект одежды - к примеру, в нашем лагере все хоть раз, но промокли насквозь, несмотря на дорогую и качественную одежду. Без шапки, перчаток и термоносков я даже не выходил из лагеря.

Важно заранее решить, что взять - резиновые сапоги (болотники) или вейдерсы. Всё нужно обязательно взвесить, ведь ограничение по клади в самолете никто не отменял. Взвешивание показало, что сапоги весят меньше, чем вейдерсы с ботинками, поэтому выбрал сапоги. Кижучевая рыбалка может происходить как с лодки, так и с берега, но если применять классические спиннинговые приманки, стоит быть готовым, в основном, к береговой ловле. Конечно, часто придется заходить в воду, но редко выше колена. Вейдерсы удобны тем, что не сковывают движения, зато сапоги всегда в любой момент можно снять и дать ногам отдохнуть - например, при смене места ловли на лодке.

Из мелочей не стоит забывать фонарик, ножик, батарейки — это те вещи, которые обязательно понадобятся. Меня убеждали, что мошки и комаров там нет, поэтому репелленты я не брал, но пару дней мошка одолевала, и приходилось от неё отмахиваться руками.

Сбор снастей для меня всегда головная боль: какие спиннинги взять, что из приманок не забыть. В первую очередь послушал рекомендации гида с выбранной мною базы по снастям, ведь во многом от него будет зависеть успех рыбалки, да и сам он в этом заинтересован.

Также позвонил друзьям, которые уже ловили кижуча, и определился с рыболовным комплектом. Важно отметить, что сначала необходимо определиться с комплектом приманок, а уже потом выбирать под них спиннинги. По рекомендациям я купил утяжеленные «вертушки» с крупными лепестками и «колебалки» массой от 10 до 20 г, причем все их подбирал ярких расцветок.

От воблеров меня категорически отговаривали - дескать, кижуч на них не клюет, а на многочисленных зацепах в реке их можно оставить не один десяток. Естественно, взял кучу «вертушек» и «колебалок», но, проявив дальновидность, прихватил и несколько воблеров с разным заглублением и разного размера. Иногда нестандартные решения, дорогие товарищи, приводят к неплохому результату, на что я и рассчитывал.

Само собой, взял лососевое удилище. Длина его 230 см, тест - до 20 г, среднебыстрый строй, оно отлично работает с блеснами и способно сдерживать активно сопротивляющуюся рыбу.

Что где водится

На Камчатке несколько рек, куда заходит на нерест кижуч, но самая популярная - это река Большая (ориентир - пос. Октябрьский), именно там расположено основное количество рыболовных баз. Река состоит из множества рукавов, и в сентябре она не столь полноводна, как в начале лета - обычно шириной 50 - 70 м, хотя иногда попадаются разливы до 200 м и больше. Кижуча ловят, как правило, на довольно широких участках, ближе к основному руслу. В небольших протоках тоже возможны поимки, но рыбы там намного меньше. Берега рек покрыты густым лесом и травой, причем последняя выше человеческого роста.

Для рыбалки подбирались места, чтобы лес был минимум метрах в трех от уреза воды - для комфортного заброса. А еще рыбачить на отмели или каменистой косе - никто не мешает и медведь бесшумно сзади не подкрадется. Как не смешно это звучит для жителя мегаполиса, но медведь - наибольшая опасность на реке.

Бурых красавцев тут очень много, практически каждый день я сталкивался с их следами на рыбалке и в лагере, но хорошо, что они сами не искали с нами личной встречи. Медведь в ту мою поездку был сытый, а большой заход горбуши в реку обеспечил его питанием на весь август и сентябрь. Рыбу даже не приходилось ловить - ею были завалены все берега: горбуша после нереста умирает, а её безжизненные тушки становятся пищей для водных беспозвоночных, рыб, птиц и вот как раз медведей.

Кроме береговой рыбалки, возможна ловля с лодки, но данный вариант в этот мой приезд мне попробовать не удалось. Хотя я лично вижу лишь одно преимущество лодочной ловли – это возможность подхода к местам, слабо доступным с берега. На соседней с нами базе предпочитали именно ловлю с лодки, но их уловы мало чем отличались от наших, так что каких-либо явных преимуществ я не заметил. А стоя на берегу, можно и ноги размять, и прогуляться по реке, и менять места ловли без особых усилий.

Кроме ловли классическим спиннингом очень популярна ловля кижуча так называемой «камчатской оснасткой». По сути - это донка, только вместо крючков на длинном поводке крепится неогруженная «вертушка» с большим лепестком. Забрасываешь и ждешь, пока грузило опустится на дно, потом натягиваешь леску так, чтобы почувствовать игру блесны - и балдеешь в ожидании поклевки. Местные ловят с подобной оснасткой одновременно тремя - пятью удилищами. Рыбалка пусть и добычлива, но не совсем спортивна, и лично мне не интересна. Вот именно такой снастью наиболее продуктивно ловить с лодки, т.к. есть возможность встать прямо по ходу рыбы.

Приезжая в новое для себя место, я стараюсь посетить местный рыболовный магазин - для понимания, какие приманки и снасти популярны в этом регионе. Зайдя в рыболовную лавку недалеко от аэропорта, я обратил внимание, что ассортимент приманок состоял из однотипных ярких «вертушек» крупного размера и снастей для морской рыбалки.

В какой-то мере этот набор показался скудным, особенно на фоне питерских магазинов, где моделей блёсен и воблеров предлагают в таком количестве, что теряешься в выборе. Подумалось: неужели зря не послушал советов и взял с собой воблеры?

Вот я и на месте

Примерно трехчасовая дорога от аэропорта - и мы располагаемся в лагере. Начинается подготовка к рыбалке. Распорядок дня был таким: утренняя ловля с 7 утра до 11 - 12 дня, затем отдых. И завершает день вечерний выход в районе 17 часов и до сумерек. Этого вполне хватало, чтобы и рыбы половить, и отдохнуть. По словам егеря, кижуч лучше клюет с утра и вечером, хотя днем на реке рыболовов тоже было в достатке. А я во время послеобеденного отдыха ходил на небольшую протоку рядом с базой - половить гольца и кунджу.

Нас (в лодке обычно 2 - 3 человека) высаживали на берегу или на каменистой косе, так что, не отходя от лодки, можно было приступать к ловле. Некоторые косы здесь тянутся на сотню метров, поэтому можно пролавливать каждый участок реки. Незнакомые участки опасны только зацепами - довольно много поваленных деревьев несет по течению реки, да и огруженные «вертушки» очень любят цепляться за дно и подводные камни, так что иногда приходилось на лодке спасать приманку. С собой берешь ограниченный набор блёсен и воблеров, поэтому в процессе ловли каждая приманка на счету.

В первый выход на реку я не совсем понимал, куда забросить приманку, чтобы поймать кижуча. Мне казалось, что рыба будет сторониться сильного течения и больше стремится стоять в затишках, за камнями или корягами. Менял судорожно приманки, забрасывал во все стороны - в итоге за час оборвал две уловистые блесны. Ну что ж, любое новое место сразу рыбаку не сдается.

С каждым выходом на воду приходило всё больше понимания ловли кижуча. Осознаешь особенности поиска места, заброса, проводки, выбора приманки. И если в первое утро на реке мне удалось получить лишь пару холостых поклевок, то с каждым следующим днем уже росло количество поимок. При этом я подмечал свои ошибки, которые допустил при выборе снастей.

Оказалось, что с ловлей всё намного проще, чем ожидалось на первый взгляд. Тут важно не столько мастерство рыболова в плане подачи приманки, сколько частота забросов: бросил – вытащил - повторил – это самое верное решение. Требуемая виртуозность владения снастью в большей степени заключалась в грамотном вываживании и умении делать дальние забросы в местах, где это необходимо. Надо понимать, что кижуч, как и большинство лососевых, привык сопротивляться до последнего, пока полностью не устанет или не окажется в подсаке. Нельзя рыбе позволить уйти под затопленное дерево или в любое другое место, где можно за что-то зацепиться и оборвать блесну.

Именно легкость в его поимке и определяет количество людей, которые едут на кижучевую рыбалку. Но когда цель стоит не просто поймать, а поймать больше или крупнее, тут уже надобно задуматься о выборе типа приманок и проводки. Несколько раз я замечал, как банальная смена приманки давала результат, да и эксперименты с проводкой также приносили дополнительную поклевку.

Для «вертушки» оптимален заброс поперек течения или чуть выше, потом выдерживаем небольшую паузу для заглубления приманки - и начинаем проводку. Обычную равномерную, но вот со скоростью проводки иногда стоит поиграть. Лично я предпочитаю проводить блесну в новом месте относительно быстро, а последующую проводку делаю чуть медленнее. Важно, чтобы блесна не касалась дна, после сбоев в игре приходилось её снова заводить. Поклевка могла случиться в любой момент проводки и на любой скорости.

С «колебалкой» можно больше экспериментировать. Я её забрасывал и поперек, и вниз по течению, а иногда - вверх, для проводки апстримом. Проводку чаще всего предпочитал медленную и равномерную, но иногда стоило немного подтвичивать кончиком удилища. Крючок на колеблющейся блесне ставил одинарный, при этом блесну можно было практически волочить по дну, не опасаясь зацепов. Главное правило - вести приманку до самого победного конца - несколько поклевок у меня произошло буквально под ногами, когда уже подумывал о том, куда совершить следующий заброс.

Поклевка кижуча выглядит как зацеп, и я вначале не мог к этому привыкнуть. И кумжа на севере, и форель на «платниках» часто берут с ударчиком или потяжкой, так что точно понимаешь - это рыба. Здесь же приманка может плавно идти и вдруг остановиться – и оказывается, что на другом конце лески уже сидит кижуч. Поэтому я приучал себе в любой непонятной ситуации подсекать, пусть даже случится настоящий зацеп, но чаще этот самый зацеп оказывался рыбой. А дальше - спокойное и уверенное вываживание.

«Свечек» кижуч не делает, но упирается до последнего. Видел, как местные рыбаки стараются как можно быстрее, дуром, вымотать и выкинуть рыбу на берег, но таким образом никакого удовольствия от вываживания не получаешь. У меня после поклевки кижуч сматывал пару-тройку метров шнура, а далее я начинал плавное выкачивание спиннингом, который изгибался почти до самой рукояти. Рыбу можно взять как подсачеком, особенно если в лодке, так и вывести на берег.

Пойманных рыб я старался аккуратно отцеплять и выпускать. К слову, поскольку многие приезжие рыболовы везут икру и рыбу в багаже домой, обязательно нужно уточнить, какие ограничения по перевозкам существуют у авиакомпании. Мне же лично хватило покушать рыбы и икры только во время недельной рыбалки.

Первые выводы

Перед поездкой мне катастрофически не хватало информации о рыбалке на кижуча. Несмотря на то, что сотни рыболовов ежегодно ездят на Камчатку за кижучом, данных об особенностях его ловли маловато. А иногда в интернете и журналах встречаются противоречивые выводы. Единственное, что всех связывает – бери, мол, «вертушку» № 5 ярко-желтого цвета - и больше ничего не надо. А я вот за неделю ловли вынес для себя нижеследующие особенности кижучевой рыбалки.

1. Выбор удилища — это определяющий фактор результативности рыбалки и получения от неё удовольствия. У удилища есть несколько задач. В первую очередь - это обеспечение натяжения шнура во избежание схода и утомление рыбы.

В данном случае мои лососевые снасти с этим справлялись на отлично. Но в определенные моменты не хватало роста спиннинга, особенно когда требовался дальний заброс. Пожалуй, стоило обратить внимание на модели более 250 см. Также я бы повысил тест до 24 - 28 г, это поможет использовать более тяжелые блесны, особенно в местах с сильным течением. Для некоторых подобная снасть может показаться грубоватой, но кижуч - рыба сильная и выносливая. И если у вас хорошее лососевое (а лучше – японское) удилище, вы в полную силу получите удовольствие от вываживания.

2. В чём я точно принял верное решение, так это в выборе шнура и отказе от поводка из флуорокарбона, хотя мне его советовали и до рыбалки, и в первые её дни. Поводок из «флюра» не дал никаких преимуществ.

Мало того, у моих напарников место соединения со шнуром оказалось слабым звеном, из-за которого они потеряли несколько приманок. Ну а шнур с разрывной нагрузкой в 12 кг оказался совершенно достаточным для вываживания рыбы любого размера. Произошла одна поклевка рыбы, вымотавшей около 50 м шнура, которой я не смог управлять. По ощущениям это была забагренная нерка, но в итоге она сошла.

3. Приманок мало не бывает - это основное правило всех рыболовных путешествий. И это несмотря на то, что из пары десятков блёсен, лежавших в моих коробках, пригодилось меньше десяти, а стабильно ловили две - три. Анализируя ловлю и активность рыбы, могу рекомендовать взять с собой не менее 30 - 40 разных приманок, среди них «вертушек» и «колебалок» в пропорции 50/50.

4. В первую очередь разберем «вертушки». Например, самая популярная приманка — это блесна Blue Fox Vibrax. Мне советовали взять таких побольше, но из пяти разных расцветок сработала лишь одна - № 5 с зеленым сердечником, да и то в последний день. При этом напарники ловили на них стабильно в течение всей недели, но у нас не совпадали расцветки или размеры. В один из вечеров отлично сработала уже снятая с производства вертушка Kuusamo Lippo ярко-оранжевой расцветки, но в данном случае я считаю, что именно цвет привлек рыбу, а не соблазнительная «игра» лепестка.

Перебирая свою коробку в первую утреннюю рыбалку, я остановился на 12-граммовом Niakis с кислотно-зеленым сердечником. Правильность этого этот выбора подтвердил кижуч - именно на эту приманку я поймал первую рыбу, блесна и потом стабильно радовала поклевками. Главное преимущество модели заключалось в отличных полетных качествах, которые особенно оказались необходимыми в местах, где мы ловли по утрам. Жаль, но с собой не было других расцветок, а ведь у данной модели их около 25.

По итогам поездки рекомендовал бы взять два типа блёсен в максимальном возможном количестве расцветок. Причем выбирать расцветки надо как можно более яркие: зеленые, желтые, красные, розовые, фиолетовые - всех не перечислить. Можно остановить выбор на Vibrax №№ 4 и 5 и Niakis 9 и 12 г. Обе блесны с тяжелым сердечником, но у финской меньшая дальность полета, зато более упористая «игра» лепестка, а у второй - всё наоборот. Но они прекрасно друг друга дополняют.

5. Обратим внимание на «колебалки». Из них мне советовали лишь одну модель — это Wabbler 60 мм, причем по цветам сказали не заморачиваться. Данная «колебалка» тонет медленно и хорошо играет вполводы, регулярно на неё ловлю щуку на нашем Северо-Западе. Имея широкое тело, она довольно долго погружается и позволяет сделать медленную проводку, но на сильном течении её выносит на поверхность, да и полетные качества оставляют желать лучшего. У меня данная приманка была в одном экземпляре серебристого цвета, кижуч на неё реагировал регулярно, но на мелководных участках.

Но моя коробка не ограничивалась одной моделью - я взял с собой две блесны Buch Japan 24 г в кислотно-желтом и розовом цвете. В магазине приманка продается без оснащения, я её оснастил одинарным крючком, чтобы проводить у самого дна, практически не задумываясь о зацепах. При этом одинарник крепко цеплялся за пасть кижуча и удерживал его во время вываживания. И если кислотно-желтая блесна была универсальной, то розовая лучше всего срабатывала именно вечером.

Мои напарники иногда ловли на Kuusamo Professor 90 мм, но приманка оказалась нестабильной в течение дня, хотя и принесла им несколько кижучей. По «игре» она схожа с Wabbler, и из этих двух приманок можно выбрать одну, которая вам более знакома, тем более что разнообразие расцветок есть у обоих.

В следующий раз моя коробка с блеснами обязательно пополнится несколькими Wabbler и Buch Japan в разных расцветках. Последнюю добавлю с массой 18 г, она при более низком уровне воды будет незаменима. Конечно, если есть возможность, можно взять всю цветовую палитру, ориентируясь на яркие оттенки - никогда не знаешь, какой цвет может сработать.

6. Воблеры - приманки, от которых меня все отговаривали - мол, кижуч на них не берёт, нет смысла брать их с собой. В чём-то они оказались правы - долгое время воблер не давал никаких результатов.

Но я ловил с берега, и в условиях сильного течения его быстро выносило на мелководье. Уверен, что с лодки воблеры показали бы совершенно другие результаты, у них больше возможностей поиграть: остановить, дать паузу для заглубления или, наоборот, для медленного всплытия. И всё же своего кижуча на воблер я поймал - отличился мой любимчик по щуке Jib 90 мм. К сожалению, в этой поездке он был в единственной расцветке.

При этом на другую приманку, тонущий D-Contact 85, регулярно садилась горбуша. И хотя в тот период времени она не представляла гастрономического интереса и отпускалась, но от вываживания можно было получить удовольствие. Поймал я на этот воблер и несколько самок кеты, причем на другие приманки она игнорировала. И что её так привлекло в воблере? Думаю, тема с ловлей на воблеры не закрыта, надо больше экспериментировать и, скорее всего, правильно подобранная приманка станет приносить не меньший улов, чем блесна.

7. Интересную особенность стал я подмечать на третий день рыбалки. Если на новом месте на приманку не берёт в течение первых пять забросов, необходимо поменять цвет блесны или выбрать другую модель. Сложно объяснить эту закономерность, но она работала. Если поклевка происходила в эти пять первых забросов, в дальнейшем я упирался в сработавшую приманку. У меня сложилось впечатление, что на каждой новой точке ловли хоть одна рыба, но стояла всегда, так что именно вопрос выбора верной приманки отделял меня от поклевки.

8. За неделю рыбалки мною было поймано семь видов рыб: горбуша, кета, микижа, хариус, голец, кунджа и сам кижуч. Причем гольца и кунджу удавалось ловить, не отходя от базы - на небольшом рукаве реки. И мне такая ловля очень понравилась: более легкая снасть, небольшая глубина и слабое течение.

Довольно уверенные поклевки, которые сразу ощутщались, что называется, в руку. И пусть размер рыбы обычно не превышал 300 - 400 г, но ловля выходила не менее интересная. Тем более что я взял с собой маленькую коробочку с небольшими блеснами массой 4 - 6 г и 5 – 6-сантиметровыми воблерами. Блесны хорошо срабатывали на мелководье и там, где требовался точный дальний заброс, а воблеры выманивали гольцов из ямок. Голец - очень бойкий, в первый момент думаешь, что клюнуло что-то свыше килограмма - и уже вблизи понимаешь, что это небольшой, но прыткий противник. А если на маленькую приманку возьмет более крупная рыба (например – микижа), то вываживание окажется непростым и долгим, со множеством «свечей».

Так что могу посоветовать обязательно брать небольшие приманки, и если есть возможность - лайтовый спиннинг с тестом граммов до десяти. Таким набором можно внести разнообразие в рыбалку и поймать несколько видов рыб, которые для рыбака средней полосы России в диковинку.

Рыбалка на Камчатке отложится в памяти на всю жизнь. Дикая природа, бешеная рыба, незабываемые пейзажи и вкус свежей красной икры. Несмотря на расстояние, обязательно надо побывать в местах, где начинается Великая Россия. А за какой рыбой вы поедете – не так и важно, но уверен: эта рыбалка вам запомнится навсегда.