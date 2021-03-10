Как я заболела спиннингом Наталья Рогова | 10 марта 2021 г.

Спиннинговая ловля увлекла меня с первого с ней знакомства. Окунь, судак, голавль и другая пресноводная рыба попадались мне на российских водоемах, басс, барракуда, снэппер, снук и сарган - на зарубежных. Но щука в рыбалке для меня оставалась приоритетом. Самую крупную, четырехкилограммовую, мне с большими сложностями удалось поймать на Волге. Но и бережно держать её, чтобы, сделав фото, быстро отпустить, оказалось очень нелегким делом.

Не только все мальчишки, но и многие девчонки в детстве полавливали рыбу. Не стала исключением и наша дворовая команда, негласным лидером которой была я. В ход шли не только снасти, приобретенные в «Спорттоварах», но и подручные материалы. Помню неподъемный ореховый прут, к которому мы, как могли, прикрепляли умопомрачительно толстую леску и ставили на неё разноцветные поплавки. Мелкие карасики – вот наш тогдашний улов.

Однажды пруд, где мы рыбачили, слили, чтобы облагородить, и мы увидели действительно крупную рыбу. Оказалось, что такую никто из нас тут никогда и не поймал. Меня ждало глубокое разочарование! А поскольку я была очень активным ребенком, затяжное и неподвижное сидение на водоеме с поплавком показалось нудным и бесперспективным занятием.

На долгое время я забыла про рыбалку, хотя много раз пытались приобщить к так называемому отдыху на природе. «Только посиди, ничего не делай!» Но и это не помогало. Кормлению комаров я предпочитала езду на велосипеде. А что такое спиннинговая ловля, узнала намного позже и случайно. И именно этот метод ловли стал для меня наиболее привлекательным, т.к. подразумевал постоянное движение, вдумчивый подход к рыбалке.

…По стечению обстоятельств, как оно позже выяснилось, мы учились в одной школе с Константином Кузьминым. Как-то, лет без малого десять назад, я зашла на сайт kkuzmin.ru. И здесь меня ожидали открытия. И какого плана! Я, имея высшее гуманитарное образование, подчас просто не понимала, о чём пишут. Буквы знакомые, слова - нет. Терминология - специфическая.

Но, как говорится, Гугл нам в помощь. Воблеры, уокеры, попперы, пилкеры, джиг, твичинг, «равномерка», «Третьяк», «чебурашка», «выход», «жаба» и прочее – ах, как мало о чём говорили мне тогда эти слова. Однако со временем разобралась - и сейчас свободно использую эти термины при общении с коллегами-рыболовами.

«Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Но нет, восторг вызвала у меня загадочная коробочка, которую открыли при мне. В ней лежали приманки, разнообразные по цвету, размеру и форме. Что они еще предназначены для ловли конкретной рыбы, узнала значительно позже.

…Первая ловля на спиннинг на Большой воде. Забыть такое не в силах никто. Спиннинг в руки – давай, лови. Кривые забросы, приманки на деревьях, но результат, как сейчас понимаю, был хорошим. Жерех на три с лишним килограмма! Поймать такого порой не удавалось и искушенному рыболову. Дальше – больше.

Решила настойчиво идти к намеченной цели - овладеть навыками ловли спиннингом разной рыбы. Здесь столкнулась с тем, что в интернете, а именно на Ю-тьюбе, на тот момент отсутствовали видеоуроки по практике ловли на спиннинг. Но мне повезло – Константин Кузьмин оказался хорошим и терпеливым учителем, понимающим, что перед ним новичок. Мне захотелось всё, что я узнавала от Гуру, показать начинающим спиннингистам. Так родилась идея снимать видеоролики «Начало начал».

На Ю-тьюбе был создан канал «Константин Кузьмин», который на данный момент насчитывает более 230 роликов, раскрывающих как теоретическую составляющую спиннинговой ловли, так и практическую её часть.

Там можно найти рассказы о снастях – спиннингах, катушках, плетеных лесках, о различных девайсах – поляризационных очках, лип-грипах, о новинках рыболовной одежды и о многом другом. Приоритетным для нас было показать практику ловли рыбы в различных условиях, технику и нюансы. Ведь советы Кузьмина помогают многим рыболовом досконально понимать спиннинговую рыбалку.

Спиннинг всё больше и больше увлекал меня. Щука, окунь, судак, голавль и другая пресноводная рыба на водоемах России и микроречках Подмосковья. Басс, барракуда, снэппер, снук, сарган – эту рыбу мне удалось поймать за рубежом. Щука в рыбалке для меня является приоритетной рыбой. Самая крупная, весящая 4,05 кг, попалась на Волге.

Чтобы подобрать ключик, позволяющий поймать этого хищника, нужно действительно подумать, но даже тогда, когда хищница уже на крючке, не стоит расслабляться. Одно ваше неверное движение - и рыба сойдет. Со мной такое было не один раз. До сих пор не забыла вселенское горе от схода своей самой первой, что свалилась буквально в ногах.

Самой интересной приманкой на щуку для себя считаю поверхностную, а конкретно – силиконовую «лягушку». Атака - яростная, всё на глазах, очень красиво. Как использовать эту приманку, наглядно можно посмотреть в ролике на канале о рыбалке в Калмыкии. Три части дадут исчерпывающий ответ тем, кто хочет применить приманку в деле.

Теперь – о загранице. Наиболее запоминающей была первая поездка на Кипр, после которой второй после щуки любимой рыбой стал басс. Рыбалка на острове - очень трудовая, поскольку залог успеха - постоянные переезды и утомительные переходы с точки на точку. Плюс еще непредсказуемое поведение рыбы в разное время года. Здесь немаловажную роль играет работа команды, поэтому обычно в поездке принимают участие несколько человек.

На какие приманки клюет, где стоит рыба – сообща понять легче. Весна на Кипре – это, в основном, воблеры, спиннербейты, вэки. Осенью – «Техас» и спиннербейты. Особенно интересен вечерний выход. Солнце только садится за горы и у вас есть буквально 30 - 40 минут до наступления темноты. Уокер – основная приманка в это время, а атака рыбы - зрелищная и порой очень неожиданная. Самый крупный басс, которого мне удалось поймать на Кипре, потянул на 2,6 кг. Это мой личный рекорд.

Была и авантюрная поездка в Испанию, которая принесла мне опыт поимки речной форели. Я, никогда не ловившая эту рыбу, совершенно не зная языка, поехала одна в каталонский городок Риполь на рыбалку. И ведь получилось! Проводка приманки вдоль стеночки, обрамляющей берег - и крупная форель уже на крючке! Что примечательно: передо мной на этой точке делал многочисленные веерные забросы местный спиннингист - и ничего. А фишку - вдоль стеночки или берега, а именно там и стоит чаще всего рыба, – я переняла у более опытных товарищей.

Куба!

Целью первой поездки в Варадеро было снять фильм о ловле морской рыбы с берега, ведь не всегда и не все хотят проводить многочисленные дни отдыха на острове только на пляжах и в барах. Рассказ об используемых снастях, приманках, тактике ловли, многочисленные советы, а также поимка кубинских рыб – барракуды и тарпона, колорит местности сделали фильм интересным и познавательным. Именно в ту поездку, когда на рыбалку мне дали 20 минут свободного от видеосъемки времени, я поймала свою первую и крупную барракуду. Это действительно очень сильная рыба-боец, но я справилась. Ну а адреналин в крови просто зашкаливал!

Отдельной темой в моей рыбалке стоит ловля ротана на спиннинг. Расхожее мнение, что его можно поймать чуть ли не на гвоздь, не соответствует действительности. Ротан далеко не такая глупая рыба, как многие думают. Летом водоемы практически полностью зарастают водорослями, но остаются «окна» возле берега, где обычно и стоит ротан, или вокруг камыша.

Именно здесь и надо ловить. Ловля в отвес, оснастка, напоминающая вэки, легкие движения спиннингом - и если ротан присутствует на водоеме в достаточном количестве, его можно наловить за рыбалку действительно много. Самый же крупный ротан, которого мне удалось поймать, весил 375 г, это был дедушка местного водоема. Или бабушка – пока не научилась различать... Но, что примечательно, опыт ловли ротана помог мне в охоте на басса, т.к. в чём-то эти рыбы схожи. И оснастка вэки иногда является более результативной, чем все другие.

Параллельно практике я детально изучаю теорию, общаясь с друзьями по увлечению на выставках, встречах, обмениваясь информацией на сайте Кузьмина. Кроме всего вышеперечисленного, наиболее интересной считаю реализацию идеи встречи Константина с рыболовами. Шесть лет назад состоялось первое такое мероприятие сайта Кузьмина, которое получило название «Шабаш».

Оно проходит в Москве два раза в год - зимой и летом, и позволяет рядовым рыболовам не только поучаствовать в нём и половить рыбу в Москве-реке, но и задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы от знатока рыбалки, а также попробовать завоевать приз от самого организатора. Ближайший «Шабаш» запланирован на август - имейте это в виду.

И напоследок хочется сказать: не так важно, чем вы занимаетесь, где работаете (в моём случае – это библиотека), сколько вам лет - если нравится какое-то хобби, идите к главной цели своего увлечения, не останавливаясь ни перед чем. И всё у вас получится!