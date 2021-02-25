Верховые окуни последнего льда Владимир Клень | 25 февраля 2021 г.

«В последний лёд - хорошо клюёт». Популярное зарифмованное наблюдение касается фактически всех рыб, однако ярче иных в «клёвом» деле проявляют себя окуни. Причем особо удачливой становится их ловля у самой поверхности льда. Именно эта особенность в рыбьем поведении поздней зимой и обусловила появление термина «верховые окуни».

В природе ничто не происходит само по себе - всегда имеет логическое обоснование. Учащающиеся к концу зимы и особенно началу весны подъемы окуней к поверхности льда – не исключение, ибо их вызывает ряд обстоятельств. За период глухозимья все виды рыбы теряют свою активность, на что негативно влияет среда обитания. Толстый лед нарушает газообмен, в результате чего не выводится наружу и скапливается углекислота.

Попутно этот процесс усиливают гниющие у дна водоросли, а кислород из окружающего воздуха практически не поступает. В результате подводные обитатели становятся пассивными, теряют аппетит и чаще «зависают» вполводы и выше.

Такое явление четко отмечается на экранах эхолотов, когда большие косяки рыб курсируют на глубоководных участках, но держатся от верхней трети до середины условной лестницы (фото 1). А на наиболее подверженных заморам водоемах вообще происходят мини-экологические катастрофы, влекущие гибель рыб.

Как правило, типично стайные разбойники, окуни начинают подниматься к поверхности водоемов как раз примерно со второй половины зимы, когда лед еще толстый и прочный. Причем рассредоточены они не в каких-то особых акваториях, а там же, где и прежде – в районах прибрежной травянистой зоны, на отмелях, горках и т.д.

Вот только по мере приближения весны клюют они всё чаще не у дна, а ближе к ледяной корке. Такое поведение полосатой братии особенно ярко характерно после оттепелей, благодаря которым под лед через лунки и микротрещины проникает обогащенная кислородом талая вода. Приходя в тонус после глухозимья и стимулируемые потеплением, рыбы ведут себя бойко, настырно и порой бесшабашно. И чем ближе к нересту, тем более резво и лихо атакуют потенциальную добычу, доставляя рыболову массу удовольствия от состязания с ними.

Однако приток кислорода является не единственной причиной такого изменения в поведении окуней. Вторым влекущим их маяком становится кормовая масса, сосредоточенная у поверхности – речь, прежде всего, о мальках, которые особенно чувствительны к недостатку кислорода и потому держатся как вполводы, так и у самого льда, где концентрация O2 во время оттепелей увеличивается. С позиции рыболова сказанное наглядно подтверждается учащающимися поимками верховых окуней на балансиры, опущенные на небольшую глубину (фото 2).

Есть и еще одно интересное наблюдение, связанное с излюбленным, так сказать - деликатесным кормом самых разных рыб – рачком-бокоплавом. В начале весны при недостатке кислорода он не прячется в грунт и среди донной растительности, а поднимается к поверхности и усеивает нижнюю поверхность ледяной «крышки». Соответственно, рачок становится доступнее для рыб, которые для его поедания тоже двигаются вверх. Не представляю, как окунь будет отгрызать прилепленного бокоплава ото льда, хотя и видел разные изощренные фортели полосатых.

Вероятнее всего, рыба попросту выжидает, когда гаммарус неосторожно оторвется от замерзшей воды и станет легкой добычей. Потому и курсирует у поверхности, чтобы оказаться в числе первых. И на доступный и буквально сваливающийся в рот корм претендентов хоть отбавляй.

Проводки на встречных курсах

Загодя вычислить точки на водоеме с гарантированной концентрацией верхового окуня невозможно. Для появления рыб у поверхности нужен комплекс указанных выше составляющих, поэтому остается уповать на опыт, собственную наблюдательность и полагаться на интуицию.

Вместе с тем, отмечу, что целенаправленно ловить окуней у кромки лунок в акваториях с глубинами менее полутора, а то и двух метров, нерезонно. В прибрежных мелководьях он концентрируется преимущественно у дна и своим привычкам не изменяет. Хотя случается, что окуни могут заходить на участки с глубиной всего в десяток-другой сантиметров, где талая вода струится от берега. Как-то раз я даже видел крупных окуней, передвигавшихся подо льдом на боку, ибо они попросту не помещались в мизерное пространство между дном и льдом.

Схем поиска верховых окуней может быть две. Первый вариант – когда ловля начинается в придонном слое. Пешней делаем отверстие во льду и быстро доводим мормышку до дна и начинаем облов от него. Реализуем, конечно, поклевки окуней, если таковые происходят, но при каждой очередной проводке приманки укорачиваем её спуск (фото 3). Даже если окуни стоят у дна, на фоне благоприятных факторов и гонимые своим природным любопытством, они всё равно поднимутся за приманкой к поверхности. Клевать они будут до тех пор, пока на крючок не угодят все, кто перепутал искусственную приманку с натуральной пищей.

Второй вариант – противоположный: неторопливая проводка от поверхности лунки до дна и обратно. Если окуни настроены решительно, то, заинтригованные стуком пешни, они будут караулить появление какого-то корма - и атакуют приманку сразу после её погружения. В этом случае следует продолжать ловлю в том же ключе, определяя нижнюю границу рабочего спуска. Ну а затем действовать по описанной выше схеме, уже сокращая спуск.

По общему правилу верной приметой предрасположенности окуней клевать у поверхности является сам характер их поклевок. Обычно это резкие хватки приманки слёту, сопровождающиеся так называемым ударом в руку. При ловле на небольшой глубине в просверленной буром лунке можно даже ловить их вприглядку, визуально контролируя непосредственно приманку и не обращая внимания на кивок. Забавно бывает наблюдать, как окуни устраивают самые настоящие скоростные заплывы, стремясь опередить друг друга в попытке слопать заветную обманку.

«Колебать» не колеблясь

По мере того, как стайка окуней редеет, количество, частота и резкость поклевок снижаются. Остающиеся в воде полосатые начинают с настороженностью относиться к пляшущей мормышке, «Козе», «Чёрту» или иной имитации. Не покидая сектора ловли, они чаще всего сопровождают приманку, подбивая её носом и не заглатывая.

Зачастую на хватку рыб провоцирует разве что банальная жадность, вызванная нежеланием упустить потенциальную добычу, быстро удаляющуюся вверх к лунке. Соответственно, поймать окуней становится сложнее.

Воскресить их живой интерес можно сменой вида, типа или цвета приманки, а также изменением характера игры ею. Активный верховой окунь хоть и не слишком разборчив к самому виду презентации приманки, но если при очередной проводке та колеблется с иной частотой или амплитудой, он воспринимает её уже иначе.

Следовательно, способен атаковать, казалось бы, уже примелькавшийся и отвергнутый им объект как нечто новенькое. Кроме того, положительный результат даёт неторопливая игра на одном месте в наивысшей точке проводки. Фактически надо просто раздразнить упрямцев.

В том же случае, когда клёв пропал окончательно и бесповоротно, прежде чем сменить лунку, стоит еще раз прощупать мормышкой дно – а вдруг окуни просто опустились вниз. Тогда их можно доловить в точке концентрации или попробовать снова подтянуть к поверхности. Любая импровизация в этом плане способна привести к желанному результату.

На видах и типах приманок останавливаться не вижу смысла. Вариантов «под весну» или «под последний лед» не существует. Наверное, это именно тот случай, когда уловистой становится любая модель. Поэтому приоритет лучше отдавать тем, которые привычнее использовать для собственной уверенной ловли. У меня лично безнасадочные (фото 4) однозначно дают фору требующим подсадки мотыля или иного натурального корма.

Шустрые окуни настолько лихо сшибают с крючка личинок комара, что рыбалка превращается в проверку на прочность нервов. А число холостых подсечек способно в разы превосходить результативные.

Подсечь, но лед не засечь

Ловля верхового окуня заставляет обратить пристальное внимание на леску и характер подсечки. При ужении у поверхности следует оставить столько стравленной со шпули лески, чтобы в наивысшей точке проводки приманка находилась вблизи нижней кромки льда. То есть ловить приходится с короткой леской (вплоть до полуметра), что с одной стороны весьма удобно, но с другой – увеличивает риск обрывов.

Амортизационные свойства такого лесочного отрезка совсем невелики, плюс усугубляют дело резкость и размашистость подсечки, а также активное сопротивление не только крупных, но и мелких рыб. А ведь ловить на «безнасадки» приходится с использованием самых тонких лесок, имеющих довольно-таки небольшую разрывную нагрузку.

Выход можно найти в переходе на использование более толстой и, соответственно, прочной лески. Но даже в этом случае не стоит забывать о еще одной коварной преграде – близости льда. В пылу азарта зацеп за нижнюю кромку приводит к остановке кивка и может быть воспринят как окуневая поклевка.

Особенно это характерно для малых по диаметру отверстий, пробитых пешней. В такой ситуации рефлекторно следует подсечка и происходит фатальный обрыв оснастки. Да и при полноценной хватке иногда подсечка случается холостой, что в условиях близости льда опять же способно привести к зацепу об него приманки и её обрыву.

Дабы избежать такого неблагоприятного исхода, следует рассчитывать рабочую траекторию спуска мормышки, так, чтобы не доводить последнюю до самого льда. Кроме того, использовать на удильнике мягкий и хорошо гнущийся шестик, а подсечки производить расслабленной рукой.

Лунки бывают разные

Упомянув выше изготовление лунок для ловли верхового окуня, полагаю необходимым уточнить кое-что в этом процессе. А именно: в моем представлении самым оптимальным решением является применение пешни, каковая в начале и конце сезона подледной ловли вообще становится незаменимой (фото 5).

Она обеспечивает необходимую маневренность, ведь для поиска окуней приходится постоянно находиться в движении. Но немаловажно, что пешней можно не только оперативно сделать любые отверстия, но и прочность льда проверить. К тому же, повторюсь, стук пешни привлекает внимание любопытного от природы окуня.

Диаметра ударной части (стержня) пешни и соответственно таких же отверстий во льду обычно хватает для прохода ходовых по размеру окуней (фото 6). Зато солнечный свет в этих местах под лед проникает минимально и рыбы не ощущают подвоха, смелее двигаясь к лунке. Дополнительное достоинство таких достаточно узких шурфов в том, что они максимально маскируют точку ловли от конкурентов.

Ну а на случай поимки трофейного упитанного окуня, не проходящего в лунку от пешни, можно сделать несколько дополнительных ударов, расширив отверстие, для этого у меня под рукой всегда имеется специально изготовленный небольшой багорик из тонкого нержавеющего прутка со специальным загибом остро отточенного жала (фото 7).

Конечно, подходят для ловли верхового окуня и лунки, проделанные с помощью ледобура, однако их следует предварительно подготовить. Как именно? Поскольку не рекомендуется прошедший через лед шнек резко выдергивать наружу, выбрасывая крошево на поверхность (на льду-то надо себя вести максимально тихо), приходится бур просто выкручивать в обратную сторону, оставляя крошку в лунке. Ну а отверстие для пропуска лески делать ручкой черпака, а если его нет, то какой-нибудь палкой или стеблем тростника.

Порой я практикую интересный вариант сверления косых лунок, т.е. сделанных под углом. Когда-то давно это впервые вышло совершенно случайно, но эффект оказался неожиданным - окуни наперебой ловились не просто вплотную у нижней кромки льда, а фактически заплывали в лунку, напоминающую собой положенную под углом трубу (фото 8). И для их поимки хватало лески длиной сантиметров в 30. И что любопытно, среди множества стандартных работала именно эта единственная неказистая лунка, проделанная под углом в 60° - 70°. Причем стоило мне её слегка вычистить, как клёв мгновенно затихал.

Пришлось воссоздавать первоначальный облик - и это возымело успех. С тех пор я время от времени делаю такие косые лунки, в т.ч. пешней - благодаря их конфигурации водное пространство засвечивается минимально, так что рыба ведет себя смелее.

К слову, частенько сложности возникают при вываживании рыбы из незатемненной лунки, пусть даже просверленной над немалой глубиной. Стоит окуню, даже вымотанному борьбой и уже сдающемуся на милость победителю, попасть в зону яркого света, как у него словно открывается второе дыхание. Совершая резкие неожиданные рывки, он способен застать вас врасплох и сорваться. Поэтому маскировать лунки необходимо, особенно в яркие солнечные дни.

И утро, и вечер – мудренее

Пики активности и у держащегося дна, и у верхового окуня в течение дня отличаются незначительно. Оба они высоки на рассвете и перед закатом, а в середине дня обычно наблюдается спад. При этом у верхового окуня все фазы выражены четче и на наше счастье сопровождаются большей результативностью - утренние и вечерние уловы у поверхности способны в десятки раз превышать донные. Видимо, утром голодное полосатое войско поднимается вверх именно с намерением насытиться.

Утолив голод, окуни возвращаются ко дну – месту своей типичной дислокации. Поэтому первенство в уловах в середине дня всё-таки выигрывает донный окунь, клюющий чаще. Так что примерно с полудня и до 15 - 16 часов основной упор лучше делать именно на облов нижних горизонтов, где окуни продолжают попадаться. Они всё еще голодны и опустились только потому, что поддались стадному инстинкту. Или это новые в данном месте гости, которые, проявляя любопытство, только-только подошли в расчете на совместное пиршество.

Еще раз обращу ваше внимание на то, что выражение «Тишина – залог успеха» при ловле верхового окуня имеет особое значение. Неоднократно отмечал, что при большом скоплении рыбаков на ограниченном пространстве искать его почти бесполезно.

Конечно, сплоченной командой проще и быстрее обнаружить активного поверхностного окуня, однако попутно усиливается издаваемый компаньонами шум, особенно от ледобуров, который отпугивает рыб. Поэтому ловля чересчур большой толпой не сулит радужных перспектив. Но даже оказавшись в одиночестве на просторной акватории, следует минимизировать нежелательные шумы и стуки, совершать как можно меньше резких телодвижений, особенно на прозрачном льду. Не следует недооценивать осторожность рыб, особенно когда на их глазах несколько сородичей покинули подводный мир или накололись на крючок мормышки.

Активный клёв окуней у кромки льда падает с таянием льда. Вода на всех уровнях всё больше насыщается кислородом - и верхний горизонт перестает притягивать рыб. Они опускаются ко дну вслед своей надышавшейся и пришедшей в себя добыче. Так сказать, в привычную стихию, где и происходят последние приготовления к нересту, сопровождаемые еще более интенсивным клёвом ловящихся уже вперемешку разных видов рыб.