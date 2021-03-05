Порыбачили… Николай Линник | 5 марта 2021 г.

Каждый год - одно и то же. Приходит зима, а вместе с ней, одна за другой, начинают поступать печальные новости: подледная рыбалка собирает свою страшную дань. Погибают люди. Молодые и старые, гибнут поодиночке и группами. Что это, фатальная неизбежность? Или же малопонятная необходимость вот так просто рисковать своими жизнями? Ведь никто никого не заставляет лезть на лед, игнорируя все мыслимые и немыслимые меры безопасности. Кто-то, прочитав эти строки, скажет: «Банальный азарт, желание побывать там, где другие не бывали». Всё это так. И именно такое вот желание - побывать там, где другие не бывали - однажды едва не стоило мне жизни. И, может быть, мой рассказ об этом приключении заставит кого-то подумать, прежде, чем затевать с судьбой игру в прятки.

На юге Беларуси зимы всегда мягкие, кратковременные морозы часто сменяются продолжительными оттепелями. Особенно богат на подобные сюрпризы февраль. Ледяной панцирь к концу зимы вроде толстый, и даже после нескольких теплых дней кажется, что никакой опасности прогулка по такому льду не представляет. А если еще и лодку с собой в качестве страховки взять, тогда точно переживать совершенно не стоит. Но так бывает далеко не всегда.

В ту зиму мы с товарищами разведали в пойме Припяти одно интересное озеро. На мормышку там клевали великолепные окуни, иногда подходила увесистая плотва. А местные щуки вообще были сказочными: если повезет раздобыть живца (большинство клевавших в этом озере плотвиц и окуней никак не подходили под эту категорию), то вполне можно рассчитывать на поимку гигантских «мамок». Однажды за день нам удалось добыть четырех «крокодилов», каждый из которых весил более шести кило. И еще с десяток зубастых, самые мелкие из которых тянули где-то на «полторашку».

Уникальность этого водоема состояла в том, что располагался он в сильно заболоченной местности, и подобраться к озеру на автомобиле было невозможно. Да и летом прыгать до него почти 3 км с кочки на кочку, да еще со снастями, не представлялось приятным развлечением. Зато зимой, если перебираться по льду через Припять, то прогулка по замерзшему болоту оказывалась совершенно не обременительной. Тем более что впереди ждало рандеву с великолепной рыбой. Особенно, если ждешь эту встречу всю трудовую неделю.

Так было и в тот раз. Всю неделю мы усиленно готовились к предстоящей рыбалке: созванивались, планировали, кто за какие организационные моменты будет отвечать. И, как это всегда бывает, чем ближе подходили предстоящие выходные, тем пуще расцветала в душе эйфория. А ночь накануне рыбалки и вовсе вышла бессонной. К жерлицам я отношусь прохладно, зато безнасадочная мормышка – это для меня песня души.

В короткие периоды сна виделись мне увесистые местные горбачи - почти чёрные, с ярко красными плавниками. Они медленно и уверенно нагибали кивок на моей удочке, а потом ожесточенно сопротивлялись при вываживании, да так, что леска звенела от натуги. И мне с трудом удавалось завести их в лунку. Сладкое предвкушение этих приятных моментов сопровождало меня всю дорогу до деревни, где мы должны были встретиться с двумя местными ребятами - Юрой и Гришей. Они-то в своё время и показали нам это озеро.

К моему великому удивлению ребята встретили нас, сидя на перевернутой деревянной лодке. На вопрос - зачем нам это плавательное средство? - они авторитетно заявили, что, мол, раз оттепель уже который день, то реку переходить надо, а лодка - как коллективный спасательный круг, и если на пути встретится промоина, то мы в лодку - прыг, и нам всё будет нипочём. Вот только я заметил, что вёсел к этой лодке почему-то не прилагалось, но в предвкушении великолепной рыбалки этот факт остался мною проигнорированным.

По хорошо укатанной луговой дороге привязанная к фаркопу автомобиля лодка скользила легко. И где-то через полчаса мы уже очутились на берегу Припяти. Быстренько погрузили в плавсредство свой скарб и приступили к осуществлению третьего этапа нашего путешествия к сказочному озеру. Река здесь широкая, метров 400, да и потом до озера еще около часа топать, а успеть надо к рассвету.

Впереди с пешней шёл Гриша – самый легкий из нашей команды. Он нащупывал в темноте дорогу. А мы, толкая лодку за борта, старались идти за ним след в след. Несколько раз Гриша останавливался, чтобы ощупать пешней лед, и указывал нам наиболее безопасное направление для передвижения. Один раз он даже встал на четвереньки - и в такой позе преодолел опасный участок. А нам-то что, нам бояться нечего - у нас лодка. И если что, мы скок в неё - и в безопасности. О том, что под нами метра три воды и течение - никто из нас не думал. Ведь впереди, совсем рядом, ждут огромные щуки, окуни и плотва.

А вот и противоположный берег. Лодку втащили на небольшой обрыв, замаскировали её от посторонних глаз - и скорее к озеру, ведь уже светало, надо к утреннему жору рыбы успеть. И всё у нас получилось, как задумали. Солнце еще не выкатилось из-за верхушек ближайшего леса, а мы уже сверили во льду озера первые лунки.

Но что-то рыба сегодня никак не хотела разделять с нами восторг. Утренний клёв на мормышку продолжался не более часа. За это время я успел поймать с десяток окуней и несколько плотвиц. И только один из полосатых оказался достойного размера. У ребят на жерлицы было еще хуже: несколько поклевок шнурков-недомерков - и всё. Ни перестановка жерлиц, ни обновление живцов никаких результатов не приносили.

А день выдался яркий, весенний. К полудню температура воздуха явно перевалила за плюсовую отметку. Сидеть на льду было комфортно. Ласковое солнце даже плавило лед вокруг, грело лежащих на нём окуней: повернется рыбка, а от неё на льду трафарет остается. И тут часа в два пополудни со стороны Припяти донесся странный гул. Очень похоже на то, что лед на реке сорвало.

Делюсь своей тревогой с товарищами, но те и ухом не ведут. Все ждут вечернего клёва. По словам Юры, именно в предзакатные часы есть шанс нагнать упущенное. Но и вечером ничего интересного не произошло. Щука полностью проигнорировала все наши усилия, а на мормышку клевали лишь маломерные «матросики». Словно крупной рыбы в этом озере и не водилось. Это явно был не наш день, но мы слишком поздно это поняли.

Возле лодки мы оказались где-то в 16.30. Солнышко уже пряталась за растущими на противоположном берегу реки деревьями. А открывшаяся нашим глазам картина оказалась совсем не радостной. Мои тревожные сомнения подтвердились: лед на реке действительно сорвало, но полноценного ледохода не вышло: от берега до берега Припять оказалась забитой мелкими льдинками, которые образовали непроходимое для лодки поле.

Пытаясь успокоить и себя, и своих товарищей, я начал рассуждать, что нам еще и повезло - случись на реке классический ледоход, суждено было бы нам сидеть отрезанными от цивилизации несколько дней. А так есть шанс перебраться на противоположный берег. Остается только найти удобную для переправы промоину. Логика подсказывала, что мы намного быстрее достигнем результата, если будем в поисках переправы двигаться против течения реки. Сказано – сделано.

Сначала мы пытались толкать лодку вдоль берега. Занятие это оказалось не таким уж и простым. Промоины чередовались с участками, где ледяной припой был еще достаточно прочным, и чтобы протащить лодку, нам приходилось обкалывать его пешней. Всё это отнимало немало времени. Но мы хотели как можно быстрее покончить с этой канителью, не обращая внимания даже на такие, казалось бы, мелочи, как вода в сапогах или прилипшее к вспотевшему телу белье.

Сумерки в феврале очень короткие, и уже приблизительно через полчаса от затеи провести лодку по воде нам пришлось отказаться - темно. А из источников света у нас с собой на четверых были только мобильные телефоны. Да и мороз очень быстро вернулся. И хотя в пылу работы мы этого совсем не замечали, на промокшей одежде кое-где начали образовываться корочки льда.

Вытаскиваем лодку на берег и пытаемся нести её на руках. Процесс поиска промоины заметно ускорился, но и трудозатраты возросли - намокшая деревянная лодка весит килограммов сто. И чтобы её нести, требуются усилия всей команды.

Но кроме лодки у нас есть еще рыбацкое снаряжение - буры, пешня, ящики, каны для живцов, ну и скудный улов. Весь этот скарб теперь не имел никакой практической пользы, однако бросать его нам ну никак не хотелось. Алгоритм передвижения выходил следующим: метров сто мы вчетвером тащим лодку, потом несколько минут отдыхаем - и возвращаемся за снарягой. И так получалось, что на 100 м полезного перемещения мы преодолевали путь втрое больший.

Через некоторое время этот челночный бег нам стал надоедать. Мы увеличили длительность отдыха, а в это время пускали в разведку неутомимого Гришу. Смотрю на часы - 19.00. Наши приключения продолжаются уже два с половиной часа, а сколько еще впереди – никто не знает.

В который раз Гриша возвратился с грустным известием о том, что края ледяного поля не видно. А это значит, что нужно опять подниматься и тащить тяжелую лодку навстречу неизвестности. Так прошло еще полтора часа. Интересно, но на усталость никто из нас не жаловался - избыток адреналина в крови делал своё дело.

И вот во время очередного привала мы слышим из темноты радостный возглас:

- Хлопцы, е прамоина!

- Где?

-Да вунь, метрау двесци!

Не сговариваясь, подрываемся и бежим в указанном направлении. Так и есть - промоина. Большая. Верхнего края ледяного поля не видно. Красота ночной реки завораживает. От берега до берега словно огромное зеркало положили, а в нём яркими фонариками звезды отражаются. В морозном воздухе многие из них мерцают, словно подмигивают нам: «Смелее, ребята!» В другое время можно было бы остановиться и полюбоваться этой красотой. Но сейчас нам не до этого. Быстро возвращаемся за лодкой со снаряжением и готовимся к переправе.

И тут вспомнилось, что вёсел-то у нас нет. Но проблема решилась быстро. Невдалеке от берега росли молодые осинки, а у меня имелся перочинный нож с пилкой по дереву. С помощью этого ножа я спилил 4 осинки толщиной с запястье взрослого человека. Не вёсла, но хоть что-то.

Еще одна проблема. Лодка хоть и большая, но под тяжестью четырех взрослых человек слишком глубоко просела в воду. Переправа через ночную реку с осиновыми кольями вместо вёсел и так-то затея очень рискованная. А на перегруженной лодке вообще не оставляет нам никаких шансов на спасение. Любая, даже самая незначительная льдина при столкновении с нашим ковчегом быстро пустит его ко дну.

Делимся на две группы. Я со снаряжением остаюсь на берегу, а ребята уходят в ночь. Сказать, что я волновался – это ничего не сказать. Я прочитал все известные мне молитвы, разговаривал с рекой, как с родным человеком. И мне показалось, что река решила меня успокоить. Вода чуть слышно плескалась у берега, и в этих всплесках мне слышалось: «Не волнуйся, всё будет хорошо».

Так и получилось: через десяток-другой минут до меня донеслись радостные возгласы - ребята уже на том берегу. Очередная волна тревоги накатила на меня, когда кто-то из них в одиночку погрёб в мою сторону. Для ориентира подсвечиваю ему телефоном, а сам шепотом молитву читаю: «Спаси и сохрани, Боже. Пусть его путешествие будет успешным».

Через некоторое время, которое показалось мне вечностью, из темноты вынырнул расплывчатый силуэт лодки, а в ней неутомимый Гриша. Поистине резиновый человек! Быстренько забрасываем в лодку снаряжение и что есть сил гребем к противоположному берегу. В общем, переправились через реку успешно. Никогда бы не подумал, что колом можно грести так же эффективно, как и веслом…

Наша компания снова вместе. Теперь нужно позаботиться о сохранности лодки. Её нужно вытащить на берег и привязать к какому-нибудь надежному дереву. Но сил на это совершенно не осталось. Интересное дело: еще час назад мы были полны сил, а теперь они нас покинули. Кое-как выволокли лодку на берег, привязали к толстой вербе, перевернули её и сели сверху - дух перевести и осмотреться по сторонам.

Казалось бы, все наши приключения в этот день должны уже закончиться, но не тут-то было. Оказывается, переправились мы на один из многочисленных островов. Остров густо порос ивой, и бродя по этим зарослям в темноте, я вспомнил сцену из фильма про Рембо, как он бродил во Вьетнаме по зарослям бамбука. Только там тепло было, а здесь холод всё плотнее забирался под наши промокшие одежды.

Спрашиваю у Юры: «А далеко ли машина, и в каком направлении нам следует двигаться?» Оглядевшись по сторонам, Юра уверенно ответил: «Если пойти правее, попадем на дорогу, а по ней до машины километра два будет. Если же взять левее, то по берегу реки - метров 600. Только в этом случае через кустарник пробираться придется». Верите - в тот момент мне было наплевать на любые преграды, лишь бы быстрее попасть в тепло. И после стольких часов приключений казалось сущим пустяком пройти каких-то 600 м по ивняку. Иду в его направлении, а, видя мою решимость, остальные ребята двинулись вслед за мной.

Метров через полсотни суша закончилась. Дальше - брод. Глубина чуть выше колена. В других условиях я сильно бы подумал, стоит ли так опрометчиво лезть в ледяную воду. Но мой организм снова настроился на достижение конечной цели - и выброс адреналина опять отогнал накатившую было усталость. Но кроме меня в ледяную воду никто не полез: у Юры на ногах были забродные сапоги - и ребята по очереди переправились через протоку на его плечах. Вот так, продираясь гуськом через заросли ивняка, мы наконец вышли к машине. Смотрю на часы - 21.30.

Итак, переправа через реку растянулась для нас на 5 часов. Всё это время мы напряженно работали, совершенно не предвидя, что с нами будет через мгновение. Мы реально подвергались опасности, когда тащили лодку по рыхлому речному льду. Мы смертельно рисковали, переправляясь через реку по открытой воде. И всё это ради того, чтобы половить рыбу там, куда другие не могут добраться.

Не слишком ли высока цена за удовольствие, которое, кстати, мы так и не получили? Все эти вопросы теперь встают предо мной всякий раз, когда друзья зовут меня на какую-нибудь сомнительную рыбалку. А такие предложения поступают регулярно. Но свой выбор я уже сделал: сначала безопасность, а потом уже удовольствие. Надеюсь, что после прочтения моего рассказа такой выбор станет естественным и для вас. Берегите себя и своих близких!