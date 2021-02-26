Не только щука Алексей Фалалеев | 26 февраля 2021 г.

Зимние жерлицы у большинства рыбаков ассоциируются с ловлей щуки. Это и на самом деле так, но если взглянуть на вопрос шире, могу с уверенностью сказать, что на жерлицу удается поймать из-подо льда и других хищников. И сейчас я расскажу, каких именно, а также поделюсь нюансами этой ловли.

Налим

Это - ночной хищник, поэтому для его поимки логичней заряжать становленки (ставенки, поставушки, т.е. жерлицы без сигнализатора поклевки) именно на ночь. Ну а без сигнализатора потому, что хоть и не часто, но на рыбалке, увы, встречаются случаи воровства снастей, оставленных без присмотра на продолжительное время.

Другое дело, когда мы ловим на реке налима днём. Да, его можно соблазнить на поклевку и в светлое время суток, и вот на таких налимьих рыбалках стандартные жерлицы бывают очень даже уместны. В этом случае мы с братом лишь немного переделываем их оснастку.

Дело в том, что после поклевки налим - в отличие от щуки – далеко не уходит, ограничиваясь броском до ближайшего укрытия или аномалии на дне. И если он сумеет забраться в подводный завал из веток или капитально спрятаться под утонувшее бревно, то серьезно осложнит нам жизнь - достать его после такого бывает очень непросто.

И ладно если просто леску оборвешь, но ведь появляется и вероятность того, что рыба зазря погибнет. Именно поэтому при ловле налима на стандартные жерлицы мы используем два вида нестандартной оснастки.

Первый вариант – это когда на основной леске размещается скользящее грузило, упирающееся в карабин с вертлюжком, к которому цепляется поводок с крючком (фото 1 и 2). Почти классический вид жерличной оснастки, за той лишь разницей, что грузило применяется более габаритное, способное на течении удержать всю систему на дне.

Попавшаяся рыба практически не чувствует сопротивления снасти и свободно перемещается по акватории после поклевки. Такой вариант мы стараемся использовать только в проверенных местах или там, где уверены, что нет сильных подводных завалов. Это обычно протяженные песчаные участки дна, свалы с речных кос, выходы из ям, границы заливов, куда налим наведывается за легкой добычей.

Из плюсов такой оснастки – более уверенные и результативные поклевки. Из минусов – не всегда удается точно угадать, особенно в новом месте, есть ли подводный хлам в точке установки снасти. Поэтому и приходится особенно внимательно следить за подобными жерлицами и своевременно реагировать на поклевку.

Второй вариант оснастки – это когда на конце лески стационарно крепится габаритное грузило, а чуть выше него - поводок (реже – два, но в этом случае на верхний и нижний поводок насаживаются разные приманки – скажем, червь и живец).

Поводок иногда привязывается к вертлюжку, иногда просто к петле из основной лески (фото 3), при этом по длине он, как правило, значительно больше расстояния от точки его крепления до грузила. Ведь налим – это классический донный хищник, и если живец будет располагаться выше дна, он на него может просто не обратить внимания.

С такой оснасткой можно ставить жерлицы в непроверенных местах, практически не опасаясь, что попавшийся налим сможет спрятаться в подводном укрытии – всё-таки тяжесть грузила будет ограничивать его в перемещениях.

Из минусов: бывает, что, почувствовав сопротивление, рыба бросает наживку, даже при том, что налим – достаточно жадный хищник, и даже откровенная мелочь (фото 4) способна и заглотить наживку, и заставить сработать жерлицу. Свободного хода лески бывает достаточно, чтобы жерлица «выстрелила», поэтому клюнувший налим практически всегда извещает о себе взмахом флажка.

Поводки при налимьей ловле используются всегда лесочные. Во-первых, пятнистый разбойник леску не перекусывает. Во-вторых, если использовать более серьезные поводки, это уменьшает шанс и количество поклевок, это проверено. Насадкой служат мелкая рыбка (ерш, пескарь, окунь или некрупная плотва) или навозный червь (лучше пучком из нескольких штук).

Крючок используется одинарный, живец цепляется под губы (фото 5) или, если хищник осторожничает, за хвост (фото 6). Что так, что этак - живец расположен в воде естественно, вдоль дна, и не настораживает хищника.

При жерличной ловле налима на реке мы редко занимаемся перестановкой снастей в течение дня. Но не потому, что уверены, что нашли так называемую налимью тропу. Да, есть такое дело, что налим передвигается по определенной постоянной траектории, этой самой тропе, и нащупать её – большое везение для рыболова.

Но в том-то и закавыка, что все эти тропы, как я считаю, в основном относятся к ночному времени, а днём хищник более маневрен, и реально рассчитывать на его поклевку можно где угодно, пусть даже вы не попали на его ночной маршрут.

На реке мы жерлицы на налима обычно устанавливаем с утра, а снимаем к вечеру, всё остальное время занимаясь ловлей мирной рыбы. То есть, налим на жерлицы – это для нас больше сопутствующая рыбалка, но, в то же время, нередко весьма добычливая.

Вот мы с вами сейчас обсудили речную ловлю налима на жерлицы, но ведь его ловят и в стоячих водоемах, таких как пруд или озеро. Скажу честно, сам я налима в прудах не ловил, не приходилось, но с коллегами-рыболовами по этому вопросу общался.

Раз, уже в сумерках, собирая живцовые снасти после дня ловли, я обратил внимание, что один местный рыболов и не думает убирать свои жерлицы, а наоборот – ходит, проверяет, собираясь, по-видимому, оставить их на ночь. Нормальная практика, особенно если надеешься на выход крупной щуки и не боишься за оставленные без присмотра жерлицы. Разговорились. Оказалось, что он, отловив зубастую днём, теперь свои снасти нацеливает на ночной клёв налима, который также обитал в том водоеме.

Собственно, весь процесс перестройки снастей заключался исключительно в том, что на ночь живец перемещался к самому дну. И даже при условии, что там была больше вероятность, что живец быстрее уснет (у дна вода более насыщена продуктами разложения подводной растительности), рыболов не сомневался в своих действиях, уверяя меня, что именно так он с успехом ловит пятнистого хищника в этом месте. Он даже поводки не менял, используя дневные щучьи (хотя я бы как раз насчет поводков подумал).

Не знаю почему, но причин не верить ему в тот момент я не нашел. Одним словом, если есть возможность поставить жерлицу на налима на реке (или в пруду) – не пренебрегайте ею - вполне вероятно, что результат порадует вас.

Окунь

На заре нашей с братом жерличной карьеры ловить именно окуня мы не планировали – ориентиром была традиционная щука. Но в какой-то момент пришло понимание, что и неплохого окуня можно добыть зимой на живца. Вот, скажите, случалось у вас, что некоторые щучьи жерлицы то и дело сигнализировали взмахом флажка, но при этом никто не попадался и, мало того, живец оставался живой и почти не травмированный? Уверен, что да, такое бывает довольно часто. Вот причина этого – как раз окунь. Полосатый – интересный объект ловли на жерлицы, потому что такая рыбалка всегда активная, динамичная и нередко достаточно успешная (фото 7).

Прежде всего, жерлицы для окуня должны быть более деликатными, чем для щуки. Разумеется, возможно ограничиться лишь использованием более тонкого поводка и меньшего по размеру крючка (двойника, тройника) на стандартной щучьей жерлице.

Но, как показывает наш опыт, если у вас в наличии будут именно легкие живцовые снасти, то результат такой ловли окажется более удачным. Чувствительная снасть (в большей степени это относится к тому, чтобы флажок срабатывал даже при осторожной поклевке), небольшой по массе грузик (чтобы клюнувший окунь чувствовал минимальное сопротивление снасти), относительно тонкие основная леска и лесочный поводок (менее заметные рыбе в воде, но выдерживающие многократные поклевки), небольшой по размеру крючок.

Окунь – рыба резкой поклевки. Он не отходит, схватив живца, в укрытие, а пытается съесть его здесь и сейчас. И если вы нашли активного хищника, то при сработке флажка долго выжидать с подсечкой не стоит. Здесь два варианта – либо он надежно попался, либо не зацепился, нередко сумев сбить при этом живца с крючка. И если вы живца подцепили крючком под губы или двойником/тройником под спинку, иногда случается, что после поклевки ваш крючок вылетает на лед пустым.

В этом случае лучше перейти на вариант, когда вы заводите двойничок в рот рыбке, выводя поводок через жабры, (фото 8). Использование именно лесочного поводка в этом варианте, кстати, благоприятно сказывается на продолжительности жизни и бодрствования живца.

Но нужно понимать, что всё это ведет к более быстрому выходу из строя наживки, да и вялый живец в этом случае будет неестественно располагаться в толще воды, что может насторожить окуня, особенно если тот не очень активный. Поэтому вариант, когда вы цепляете живчика под губки (фото 9) или под спинку (фото 10), тоже совсем отметать не стоит.

Окунь любит в качестве живца пескарей, уклейку, некрупную плотвицу, и, что особенно выделю, своих полосатых сородичей, но более мелкого размера. Есть резон поставить на жерлицы поводки с крючками, наживленные червем.

Если в месте установки не крутится мелочевка, способная объесть предложенное угощение, весьма вероятно, что им заинтересуется вполне пищевой окунек. Как я уже не раз отмечал в своих жерличных материалах, продуктивна ловля, когда в качестве наживки выступает козара – личинка стрекозы (фото 11). Поймать её можно тут же на водоеме. Она живуча и интересна полосатому.

Для себя я выделяю три типа ловли окуня на жерлицы. Первый - когда вы рыбачите на водохранилище с большими глубинами и с хорошими ямами, тогда неплохо будет на эти самые ямы выставить жерлицы для ловли окуня.

В идеале – на свалах или выходах из ямы. Или непосредственно рядом с естественным подводным возвышением. Одним словом, явной неровностью дна, которую не оставляет без внимания разная рыба, и окунь, в том числе и крупный. Не скажу, что рыбалка в таком варианте пассивна - нет, в течение дня рекомендуется перемещать жерлицы, но, как правило, перестановка ограничивается выбором новой точки в этой яме/возвышении. Смысл подобной ловли – дождаться активности и атаки крупного окуня.

Второй тип ловли на жерлицы – это когда обрабатываешь явные подводные укрытия, в которых может обитать окунь. Упавшее в воду дерево, прибрежный куст, вмерзший в лед, или небольшой островок травы на пруду. И все эти интересные участки мы по очереди заставляем живцовыми снастями (фото 12).

Как правило, глубина в таких точках небольшая, поэтому после установки жерлиц лучше отойти от этого места на некоторое расстояние и наблюдать за своими снастями оттуда. Скажем, поставили жерлицы возле торчащих веток упавшего дерева или пучка травы - и рыбачите в отдалении, скажем, на удочку, периодически поглядывая на снасти. Нет поклевок продолжительное время? Ничего страшного. Берём и переносим жерлицы к следующему кусту или ставим их вдоль травяной кромки. Мало того, что так удается найти и поймать самых крупных окуней этого места, так тут впоследствии можно успешно поработать с мормышкой или блесной - поверьте, проверено не раз.

Третий тип ловли окуня на живца плавно вытекает из второго, но его я всё же считаю отдельным вариантом. Когда перед вами ровная гладь озера или пруда без явных признаков подводных укрытий, а вы собираетесь поймать полосатого на жерлицы, вам поможет только активный поиск. Расставляете жерлицы, ждете активности и, если её нет – переносите снасти. Но если сработки есть – переносите все остальные жерлицы к этому месту.

Главный смысл – зацепить стаю активного окуня, которая, с одной стороны, перемещается по водоему, но в то же время кружится на какой-то своей территории. Если на точке, где еще час назад прошли несколько сработок, наступила тишина, то немного подождите – возможно, это щука разогнала слишком активного окуня и сейчас прицеливается к вашему живцу (тут, кстати, можно уже и жерлицу на щуку поставить, если она у вас есть с собой).

Если же ничего не происходит – меняйте место, ищите ушедшую стаю окуня. Как вы уже, наверное, поняли, постоянно есть вероятность (или даже опасность), что на окуневую жерлицу клюнет щука. И, проверено: вы не всегда сможете выйти после этой поклевки победителем (хотя бывают и приятные исключения), потому как используете деликатную снасть, но к этому нужно быть готовым.

Чтобы немного подстраховать себя на случай поклевки щуки, но при этом оставить свою снасть ориентированной на окуня, советую использовать поводки из флуорокарбона. Материал - более дорогой, но в то же время менее заметный, чем, скажем, нейлон или вольфрам, но в то же время довольно-таки устойчивый к щучьим зубам.

Иногда окунь попадается на жерлицы попутно - при охоте на щуку (фото 13). Естественно, в данном случае полосатый выступает в качестве прилова, и менять поводки на лесочные не стоит, оставляйте щучьи, грубые, так больше вероятность успеха при поклевке щуки, ну а очередным полосатиком можно пренебречь.

Чем мне нравится ловля окуня на жерлицы, так это её динамикой. Если место расстановки жерлиц выбрано удачно, то поклевки следуют одна за другой. Учитывая, что у вас имеется сразу несколько живцовых снастей, эффективность рыбалки превышает даже ловлю на мормышку или блесну в моменты окуневых «выходов».

Поэтому рыболову нужно быть готовым к тому, что придется побегать от жерлицы к жерлице. Но крупный окунь клюет не всегда - нередко рядовые окуньки устраивают соревнование, кто быстрее изведет вашего живца. И тут уже принимайте решение – или ловить их, или поискать более весомые экземпляры. Но в любом случае ловля окуней на жерлицы – это очень интересный и активный способ ловли. Особенно, если подойти с умом к месту установки своих живцовых снастей.

Ротан

Результативная ловля ротана начинается с момента формирования ледового панциря и постепенно сходит на нет примерно к началу следующего года. По крайней мере, у нас в регионе точно так. Ловить эту рыбку интересно, и если она активна, то предложенную наживку хватает уверенно и жадно.

Вообще-то большинство рыболовов предлагают ротану мормышки и блесны, но в какой-то момент я решил рискнуть - и половить его на жерлицы. И вот что я вам скажу – это очень и очень увлекательное дело. Во-первых, процесс этот активный. Во-вторых, достаточно результативный. Ну и, в-третьих, размер попадающихся на жерличную снасть ротанов нередко бывает весьма достойный. Ну, уж точно больше, чем у тех, что клюют на зимнюю удочку.

Можно ли в такой рыбалке использовать стандартные жерлицы, предназначенные для ловли щуки? Да, несомненно, можно. Ротан не только всеяден, но и достаточно неприхотлив, в том числе и к снастям, на которые он ловится, поэтому классическая жерличная оснастка его не пугает.

Я когда только начинал пробную ловлю ротана на живца, специально готовил заранее некрупных плотвичек, окуньков, мелких карасиков и верховок (фото 14), на которых обычно все и ловят, но постепенно пришел к выводу, что можно успешно использовать и небольших ротанчиков (фото 15). Ведь ротан – это рыба-каннибал в самом буквальном значении этого слова. Не сумели сделать запас мелкой сорожки или верховки? Не беда. У нас картина рыбалки зачастую выглядит так: приходим на водоем, ловим несколько ротанчиков, ставим их на жерлицу, достаем из-подо льда более крупных ротанов.

Параллельно увеличиваем запас этих рыбок с помощью удочки. И вот тут нередко возникает дилемма. Или продолжать ловить на удочку, лишь иногда поглядывая на расставленные жерлицы, или сконцентрироваться на ловле жерлицами, лишь иногда пополняя запасы живца. Казалось бы, стоят жерлицы, ну и пусть стоят. Но - нет.

Ротан – это та рыба, которая благодарной поклевкой реагирует, если вы угадали с местом ловли. Да-да, его нужно искать в том числе и при ловле на жерлицы. Несомненно, сработка живцовой снасти может произойти и через час, и через два после её установки. Но если вы подали живца под нос ротану – он нередко хватает её практически мгновенно. Поэтому имеет смысл работать с жерлицами, перенося их с места на место.

Эффективная дислокация жерлиц для ловли ротана – это кромка подводных укрытий или травы. Размещать живца лучше ближе ко дну, проверяя периодически при этом, не спрятался ли тот в траве. Лично я склоняюсь к варианту, когда делается акцент на перенос жерлиц и поиск более перспективных мест. При ловле на жерлицу лучше и продуктивней насаживать живца-ротана под жабры (фото 16), нежели цеплять его под спинку.

Наш пятнистый каннибал нередко срывает собрата, наживленного за спинку, поэтому приходится поступаться продолжительностью бодрствования живчика в угоду результативности сработки. Хотя, конечно, и вариант насаживания живца под спинку имеет место быть (проще, быстрее, живец бодрый более продолжительное время). Пробовал я вместо живца использовать червя, цепляя его на одинарный крючок. Должен сказать, не самая удачная идея, т.к. червя практически сразу объедали.

Пару слов об использовании специального поводка для ротана. Если в водоеме водится щука и есть вероятность её поклевки, он, конечно, желателен (фото 17). Если же ротан - единственный местный хищник, то не возбраняется ставить лесочный поводок с одинарным крючком, цепляя при этом живца под спинку или под губки. Но всё же практичней использовать более долговечный – вольфрамовый или нейлоновый - зубы у ротана хоть и мелкие, но всё же многократные поклевки леска может не пережить, особенно нетолстая.

Не скажу, что ротан сильно боится шума, который создают рыболовы, особенно в моменты своей кормовой активности. Поэтому я нередко устанавливаю жерлицы на него прямо вблизи того места, где ловлю на удочку. Если, конечно, это не мешает другим рыболовам. А бывает и так, что, отловившись в лунке, я перехожу на другую, выставляя на отработавшей лунке жерлицу. Привлеченный активностью более мелких собратьев, крупный ротан нередко клюет на живца там, где только что ловился этот самый живец.

В общем, ловля ротана на жерлицы – несложное, эмоциональное и добычливое занятие, которое стоит попробовать, если вы хотите ощутить новые яркие моменты рыболовного дела.

Подводя итог этот статьи, хочется надеяться, что мой материал по ловле жерлицами хищной рыбы окажется интересен и полезен рыболовам и поможет открыть им новые горизонты своих рыболовных возможностей.