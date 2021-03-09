Скорость Константин Кузьмин | 9 марта 2021 г.

Прошло уже без малого полвека, но я очень хорошо помню, как поймал своего самого первого жереха. Забросил – так далеко, как мог, сразу же начал с бешеной скоростью крутить катушку. И жерех съел приманку… Вышло именно так, как было рекомендовано в тогдашних рыболовных книгах.

По шаблонам

Возможно, вы успели заметить, что уже далеко не первую свою статью я начинаю с экскурса в историю. Это чтобы рыболовам более молодых поколений было понятнее, насколько тяжело нам в 70-е - 80-е давалось постижение науки ловить рыбу. Ни тебе интернета, ни рыбалки в телевизоре, ни вороха профильных печатных изданий. Учиться приходилось либо в общении в узком кругу себе подобных, либо на книгах, изданных еще несколькими десятилетиями ранее.

О книгах стоит сказать отдельно. В советские годы их тексты тщательно выверялись и цензурировались. А у читателя формировалось глубокое доверие ко всему тому, что он находил на их страницах. Даже порою чересчур глубокое. Например, мысль автора о том, что окунь охотнее отзывается на вращающуюся блесну, а судак – на колеблющуюся, мы воспринимали как рекомендацию ловить окуня исключительно на «вертушку», а судака – на «колебалку».

В одной из тех старых книжек я нашел таблицу, которая отвечала на один из самых важных для начинающего спиннингиста вопросов. А именно: в каком темпе следует вести приманку при ловле тех или иных хищных рыб. Надо ли говорить, что ту табличку я вскоре мог воспроизвести с закрытыми глазами – не хуже таблицы умножения!

Еще в той книжке была другая таблица – где давалась расшифровка качественных характеристик скорости проводки. Например, «средняя» соответствовала 120 оборотам катушки в минуту. И так далее.

Здесь важно сделать оговорку, что катушка-то подразумевалась инерционная, а такие – выбирали в среднем один метр лески за три полных оборота, т.е. были минимум вдвое тихоходнее, чем большинство «мясорубок».

Я ловил в те годы большей частью как раз «инерционками» и, как вы поняли, старался соблюдать «табличные» шаблоны скорости проводки. С судаком, к примеру, это выходило без малейшего напряга, а вот с тем же жерехом… После часа активной ловли кисть правой руки уставала почти до изнеможения. Приходилось делать перерыв на отдых.

В целом мои результаты тех лет были весьма скромными. Я ведь еще мало что знал и умел. Но и с какого-то момента мне стало казаться, что следование книжным канонам, в том числе по части скорости проводки, это не всегда лучший путь к достижению цели. Появились основания для таких выводов.

«Основания» эти касались ловли разных рыб в различных условиях. Я бы хотел рассказать несколько историй по данной теме.

История первая. Голавль

В первой половине 80-х я здорово увлекся ловлей этой рыбы. Одним из самых голавлевых был участок правого берега Оки с зигзагообразно идущей метрах в десяти - пятнадцати от береговой линии глинистой бровкой. Ловил я самой ходовой в то время оснасткой: груз граммов 15 - 20 – поводок с полметра – блесна. Голавль – скажем так, попадался. Один-два за рыбалку. Бывало, что и ни одного.

Но вот как-то я решил что-то – да поменять. И вместо инерционной катушки поехал на Оку с «мясорубкой». Пожертвовав тем самым дальностью заброса, т.к. тогдашние «безынерционки» не отличались дальнобойностью в принципе, да и леской тоньше 0,3 мм ловить спиннингом было не принято. Зато теперь я мог легкую, 4 – 5-граммовую «вертушку» хоть как-то, но бросить без дополнительной огрузки.

Как итог – я поймал в тот день пять или шесть голавлей! Призадумался над тем, в чём могла заключаться причина такой перемены. И нашел только одно существенное отличие – в быстроте подачи приманки. Если монтаж с грузилом я вел со скоростью, которую следовало бы определить как «среднюю», то неогруженная «вертушка» при подмотке в том же темпе начинала просто глиссировать по поверхности. Поэтому скорость приходилось снижать до «очень медленной», т.е. выходить за рамки, рекомендованные в книгах для голавля.

Пару раз я даже успевал заметить, как голавль возникал из-под бровки поблизости от неторопливо идущей на полторы ладони от поверхности приманки, на секунду замирал, разглядывая её, а затем – атаковал! Я это запомнил - и взял на заметку.

История вторая. Щука

Основным моим полигоном по ловле щуки на мелководье был расположенный на границе леса и речной поймы торфяной карьер. С берега пролавливалась только треть площади водоема. По-нормальному следовало бы ловить с лодки. Но у меня её просто не имелось. Поэтому ловил с берега.

Доступную часть акватории я довольно быстро облавливал. И поглядывал за её пределы, где по логике должна была стоять непуганая, ненаколотая щука. Но вот достать её мне долгое время не представлялось возможным. Хотя нужно-то было всего лишь бросить подальше и провести приманку так, чтобы та не нацепляла травы. Средняя глубина карьера была около метра, а свободными от водорослей оставались верхние сантиметров сорок.

Это сейчас у каждого из нас найдется несколько типов приманок, хорошо подходящих для ловли в подобных условиях. В начале же 80-х я располагал только «колебалками». Водились они у меня больше самодельные – вырезанные из латуни толщиной 1 или 2 мм. Теми, что более толстые, я ловил на течении на Оке. А на торфянике, понятно, пользовал тонкие - такие удавалось очень легко провести в среднем темпе над травкой. Только вот забрасывалась легкая парусящая колебалка просто-таки отвратительно. Вдвое более тяжелую блесну, ясное дело, можно было запулить гораздо дальше. Но она уже в самом начале проводки собирала на себя пук травы…

По идее, такого варианта развития событий можно было бы избежать, начиная скоростную подмотку буквально в момент касания блесною воды – ну и задрав вершинку спиннинга повыше. Но, держа в уме ту самую таблицу, я принимал как данность, что в случае со щукой подача приманки должна быть от «медленной» до «средней».

Однако однажды я всё же позволил себе нарушить предписание. Поставил «колебалку» граммов за двадцать, швырнул метров на семьдесят - и сразу же начал быстро подматывать леску… На первом забросе блесна пришла свободной от травы. Уже неплохо. А забросе на четвертом я увидел явную атаку: щука ринулась наперерез ходу блесны. Промазала, правда, но это было уже не суть важно.

Главное, что щука отреагировала на очень быстро ведомую приманку. Оставалось выяснить, случайность ли это или система. И многое стало понятно уже на той же рыбалке.

До конца того дня я увидел еще восемь или девять атак «на дальняке». Поймал с них, правда, всего двух щук. Но это, как позже выяснилось, было нормальной реализацией при ловле по траве скоростной проводкой. Главное, что подобная скорость щуку нисколько не смущала.

История третья. Судак

В середине 80-х я уже много ловил на «поролон». Самих «рыбок» делал сам, а вот грузики – покупал в магазине. Тут имелась одна проблема. Из имевшихся в продаже грузов для оснащения «поролонки» подходила только фильда. А она отливалась с массой от 17 г и выше. В целом меня это вроде как устраивало. Но – до одной рыбалки в середине июня.

Накануне я получил от товарища наводку, что на Оке под деревней Подмоклово судак вышел на мелководный плес, где его неплохо половили на «колебалку». Участок тот был мне знаком. Глубина – метра два, среднее течение. Колеблющаяся блесна вроде бы напрашивалась. Однако я в тот момент был столь «инфицирован» джигом, что расценивал ловлю на «железо» как не комильфо. И поставил «поролонку».

Однако сразу пришло понимание, что головка в 17 г на том участке акватории - это явный перебор. При стандартной схеме «три оборота – пауза» паузы-то собственно и не получалось. «Поролонка», можно сказать, почти волочилась по дну.

Решение, впрочем, напрашивалось: резко увеличить скорость проводки – вместо двух-трех оборотов делать четыре-пять – и в максимально быстром темпе. Так получалась более-менее полноценная «ступенька», что, как мы знаем, имеет в джиговой ловле большое значение.

Однако, как вы уже поняли, такая схема анимации вступала в противоречие всё с теми же рекомендациями по выбору скорости проводки. Да и мой личный опыт ловли судака (на тот момент уже довольно приличный) говорил в пользу скорости подачи приманки от «средней» до «медленной». Тем не менее, я решил попробовать. Да и вариантов у меня не очень-то имелось, ибо кроме «поролонок» я тогда с собой просто ничего не взял.

Ощущения от самой по себе скоростной джиговой проводки оказались довольно непривычными. Но сильнее впечатлили поклевки – и впечатлили своей силой. Тогда мы ведь еще не знали плетеных лесок, а «монофил» – тот существенно притупляет судачью джиговую поклевку. Но в этот раз все контакты судака с «поролонкой» ощущались четкими ударами «в руку». И самих этих контактов было неожиданно много. Поэтому о том, что веду приманку с «превышением рекомендованной скорости», я как-то быстро забыл.

Сознательный уход от «золотой середины»

В рассказанных выше историях я менял скорость проводки относительно той, что считалась оптимальной, скорее вынужденно. Позже – пришел к тому, что скорость ведения приманки можно, а порою и нужно варьировать целевым образом – дабы добиться увеличения числа поклевок. Причем варьировать как в одну, так и в другую сторону. Проще это обосновать в случае с джигом.

В джиге, опять же, имеется неписаное правило: приманка на паузах в ступенчатой проводке должна в среднем зависать на полторы-две секунды. Если получается меньше, то надо облегчать джиг-головку, больше – соответственно добавить к её массе сколько-то граммов. Но что делать, если зависание укладывается вроде бы в обозначенные рамки, но реакция со стороны хищника – нулевая?

Можно, конечно, сказать себе, что «здесь рыбы нет» - и поменять место. Но часто убеждаешься, что «рыба всё-таки есть», если радикально, раза так в два, а то и более изменив массу джигового груза.

Помнится, в начале 00-х в кругах столичных спиннингистов активно обсуждался стиль ловли Александра Васильева. Это ведь было время, когда в береговом джиге главенствовал принцип «ставь больше – кидай дальше». А Васильев ставил головку граммов на пять - и стабильно ловил на Москве-реке и Волге в прибрежной зоне серьезного размера щук и судаков. В тех же самых точках, в каких джиговые приманки других спиннингистов массой от 20 г, что называется, пролетали со свистом. Хищник просто не успевал среагировать.

Сильное облегчение массы головки показано, когда хищник откровенно вял и пассивен. По опыту, оно наиболее часто оказывается эффективным на сравнительно компактных акваториях, где не особо критична дальность заброса, а уровень активности хищных рыб не имеет разброса от экземпляра к экземпляру.

На Большей воде в отсутствие поклевок скорее есть резон утяжелиться. Это, понятно, приведет к ускорению и в целом темпа облова акватории, что само по себе следует расценить положительно, и каждой отдельно взятой проводки. Здесь уже мы пассивного хищника не уговариваем, а провоцируем. Кому-то, наверное, сама эта идея – предлагать заторможенной рыбе шустро идущую приманку – покажется сильно сомнительной. Однако многие из тех, кто изначально был настроен скептически, смогли в итоге на собственном опыте убедиться, что метод реально работает. Попробуйте и вы при случае.

Power cranking и power twitching

Мне вспоминается чемпионат мира по бассу в Португалии на озере Алкева. Мы тогда выступили неудачно, хотя перед заключительным игровым днем у нас еще оставались шансы. Но мы ими не воспользовались.

Басс – очень многогранный хищник в плане разнообразия моделей поведения. А потому крайне важно бывает угадать самый рабочий из типов приманок и не ошибиться с методом проводки. У нас с напарником это получилось только ближе ко времени финиша. Поэтому мы не «закрылись» - поймали лишь трех бассов вместо положенных пяти.

Метод мы подсмотрели у одного из местных экипажей. Он известен в бассовом мире как «рower cranking». Это, понятно, ловля на крэнки, но главное – скоростная проводка и активное перемещение лодки.

Басс – он мало кому у нас интересен. Но «силовой крэнкинг» очень неплохо показывает себя и по более привычным нам хищникам. Лодка – либо в дрейфе (по течению или ветру), либо на медленном ходу на носовом электромоторе. Забросы – либо «в берег», либо «в никуда». И подчеркнуто быстрая равномерная проводка. Основные претенденты на то, чтобы попасться – щука и жерех. Крэнки – «бассового» размера, это примерно 10-17 г, плюс – раттлины.

Техника ловли на рывковые воблеры имеет две крайности. С одной стороны – это «умирающая» проводка с продолжительными остановками, с другой – «power twitching», или «барракудий твичинг», как я его для себя называю. Просто мой первый положительный опыт применения данной техники – это была ловля барракуды на Кубе. Проводка – скоростная, совершенно без пауз. Рывки – скорее средние по силе.

По щуке и окуню метод срабатывает в разных ситуациях. Щука отзывается на скоростной твичинг, когда её активность сильно ниже средней. Здесь уместно провести параллель с хэви джигом. Тот же расчет рефлекторную атаку: «нечто» - вдруг появляется перед хищником «в радиусе поражения», но через пару секунд – грозит исчезнуть. Времени на «раздумья» у щуки нет. И она поддается на провокацию, кидаясь на приманку…

В ловле же окуня скоростной твичинг бывает эффективность, когда тот вроде бы «проявляет любознательность», но не более. То есть то и дело выходит за воблером, но так и не отваживается его куснуть.

Тогда делаем всё то же самое, только ускоряем проводку минимум вдвое и исключаем остановки. Воблер начинает двигаться не только быстрее, но и хаотичнее. И окуня это так заводит, что тормоза у него отказывают! Окунь всячески старается ухватить шарахающийся воблер. И это ему удается…

«Запретный» метод

На малых и средних реках я иногда ловлю, сплавляя воблер. Техника эта несет в себе минимум динамики. Но иногда дает хороший результат. Часть поклевок приходится, что не удивительно, приходится на фазу подмотки, другая часть – на сам сплав, если идущий по течению воблер слегка подтормаживать. Но нередки поклевки и на остановках.

Первое, что может прийти вам в голову, это аналогия с паузами в твичинге. Но там пауза – почти мертвая, а в нашем случае, на струе, воблер, особенно если это крэнк, очень заметно так «колбасится». Что важно, поклевки случаются как сразу после остановки, так на затяжных паузах в подмотке. Это касается в основном жереха и голавля.

В этой связи мне вспоминается еще одна история из 80-х. Я ловил тогда на песчаных отмелях Оки жереха. И однажды мне пришла одна идея, которую я тут же реализовал.

Логика была следующая. Это когда мы ловим хищника-засадчика, важно сделать так, чтобы приманка «нашла» рыбу, жерех же – он постоянно в движении, поэтому он сам найдет приманку. И я – вот, что сделал. На глубине сантиметров 70-80 воткнул вертикально в дно ветку, к которой привязал примерно метровый кусок лески с перьевым вабиком на конце. Леска вытянулась по течению, а вабик за счет турбулентности потока воды колыхался вправо-влево и вверх-вниз. Курсирующий туда-сюда жерех должен был рано или поздно наткнуться на приманку и, как мне думалось, «попробовать её на зуб».

Расчет оказался верным – жерех попался! Потом еще один или два – точно уже и не помню.

Затем я попробовал поменять вабик на вертушку – совсем легкую – только лепесток, проволочный каркас и тройник. Такая – уверенно за счет течения крутится, оставаясь на месте. И вскоре был пойман голавль…

На том, однако, и закончились мои такого рода эксперименты. Как-то не жалую я самоловные снасти. Но вот спустя много лет дошла информация, что не только я додумался до конструкции «ветка – метровый поводок – приманка». Один из участков реки Урал с её помощью был «зачищен» от голавля. При паре десятков таких поставушек на одного «ловца» бригаде из трех-четырех человек требуется на это минимум времени.

Грустно это, конечно. Но надеюсь, вы правильно всё поняли. Весь этот пример я привел только как иллюстрацию идеи о том, что и при нулевой скорости проводки – тоже клюет.