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Журнал №3 отправлен подписчикам 19-го февраля
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Скорость

Константин Кузьмин |

Прошло уже без малого полвека, но я очень хорошо помню, как поймал своего самого первого жереха. Забросил – так далеко, как мог, сразу же начал с бешеной скоростью крутить катушку. И жерех съел приманку… Вышло именно так, как было рекомендовано в тогдашних рыболовных книгах.

По шаблонам

Возможно, вы успели заметить, что уже далеко не первую свою статью я начинаю с экскурса в историю. Это чтобы рыболовам более молодых поколений было понятнее, насколько тяжело нам в 70-е - 80-е давалось постижение науки ловить рыбу. Ни тебе интернета, ни рыбалки в телевизоре, ни вороха профильных печатных изданий. Учиться приходилось либо в общении в узком кругу себе подобных, либо на книгах, изданных еще несколькими десятилетиями ранее.

О книгах стоит сказать отдельно. В советские годы их тексты тщательно выверялись и цензурировались. А у читателя формировалось глубокое доверие ко всему тому, что он находил на их страницах. Даже порою чересчур глубокое. Например, мысль автора о том, что окунь охотнее отзывается на вращающуюся блесну, а судак – на колеблющуюся, мы воспринимали как рекомендацию ловить окуня исключительно на «вертушку», а судака – на «колебалку».

В одной из тех старых книжек я нашел таблицу, которая отвечала на один из самых важных для начинающего спиннингиста вопросов. А именно: в каком темпе следует вести приманку при ловле тех или иных хищных рыб. Надо ли говорить, что ту табличку я вскоре мог воспроизвести с закрытыми глазами – не хуже таблицы умножения!

Пожелтевшая страница «древнего манускрипта»

Еще в той книжке была другая таблица – где давалась расшифровка качественных характеристик скорости проводки. Например, «средняя» соответствовала 120 оборотам катушки в минуту. И так далее.

Здесь важно сделать оговорку, что катушка-то подразумевалась инерционная, а такие – выбирали в среднем один метр лески за три полных оборота, т.е. были минимум вдвое тихоходнее, чем большинство «мясорубок».

Я ловил в те годы большей частью как раз «инерционками» и, как вы поняли, старался соблюдать «табличные» шаблоны скорости проводки. С судаком, к примеру, это выходило без малейшего напряга, а вот с тем же жерехом… После часа активной ловли кисть правой руки уставала почти до изнеможения. Приходилось делать перерыв на отдых.

В целом мои результаты тех лет были весьма скромными. Я ведь еще мало что знал и умел. Но и с какого-то момента мне стало казаться, что следование книжным канонам, в том числе по части скорости проводки, это не всегда лучший путь к достижению цели. Появились основания для таких выводов.

Я рассказывал, как сработала сверхмедленная проводка легкой «вертушки». А это — другая крайность: голавль — на «сверхбыстрый» пилкер

«Основания» эти касались ловли разных рыб в различных условиях. Я бы хотел рассказать несколько историй по данной теме.

История первая. Голавль

В первой половине 80-х я здорово увлекся ловлей этой рыбы. Одним из самых голавлевых был участок правого берега Оки с зигзагообразно идущей метрах в десяти - пятнадцати от береговой линии глинистой бровкой. Ловил я самой ходовой в то время оснасткой: груз граммов 15 - 20 – поводок с полметра – блесна. Голавль – скажем так, попадался. Один-два за рыбалку. Бывало, что и ни одного.

Но вот как-то я решил что-то – да поменять. И вместо инерционной катушки поехал на Оку с «мясорубкой». Пожертвовав тем самым дальностью заброса, т.к. тогдашние «безынерционки» не отличались дальнобойностью в принципе, да и леской тоньше 0,3 мм ловить спиннингом было не принято. Зато теперь я мог легкую, 4 – 5-граммовую «вертушку» хоть как-то, но бросить без дополнительной огрузки.

Как итог – я поймал в тот день пять или шесть голавлей! Призадумался над тем, в чём могла заключаться причина такой перемены. И нашел только одно существенное отличие – в быстроте подачи приманки. Если монтаж с грузилом я вел со скоростью, которую следовало бы определить как «среднюю», то неогруженная «вертушка» при подмотке в том же темпе начинала просто глиссировать по поверхности. Поэтому скорость приходилось снижать до «очень медленной», т.е. выходить за рамки, рекомендованные в книгах для голавля.

Мой типичный щучий комплект середины 80-х

Пару раз я даже успевал заметить, как голавль возникал из-под бровки поблизости от неторопливо идущей на полторы ладони от поверхности приманки, на секунду замирал, разглядывая её, а затем – атаковал! Я это запомнил - и взял на заметку.

История вторая. Щука

Основным моим полигоном по ловле щуки на мелководье был расположенный на границе леса и речной поймы торфяной карьер. С берега пролавливалась только треть площади водоема. По-нормальному следовало бы ловить с лодки. Но у меня её просто не имелось. Поэтому ловил с берега.

Доступную часть акватории я довольно быстро облавливал. И поглядывал за её пределы, где по логике должна была стоять непуганая, ненаколотая щука. Но вот достать её мне долгое время не представлялось возможным. Хотя нужно-то было всего лишь бросить подальше и провести приманку так, чтобы та не нацепляла травы. Средняя глубина карьера была около метра, а свободными от водорослей оставались верхние сантиметров сорок.

Это сейчас у каждого из нас найдется несколько типов приманок, хорошо подходящих для ловли в подобных условиях. В начале же 80-х я располагал только «колебалками». Водились они у меня больше самодельные – вырезанные из латуни толщиной 1 или 2 мм. Теми, что более толстые, я ловил на течении на Оке. А на торфянике, понятно, пользовал тонкие - такие удавалось очень легко провести в среднем темпе над травкой. Только вот забрасывалась легкая парусящая колебалка просто-таки отвратительно. Вдвое более тяжелую блесну, ясное дело, можно было запулить гораздо дальше. Но она уже в самом начале проводки собирала на себя пук травы…

И на малых глубинах судака иной раз эффективнее ловить на джиг

По идее, такого варианта развития событий можно было бы избежать, начиная скоростную подмотку буквально в момент касания блесною воды – ну и задрав вершинку спиннинга повыше. Но, держа в уме ту самую таблицу, я принимал как данность, что в случае со щукой подача приманки должна быть от «медленной» до «средней».

Однако однажды я всё же позволил себе нарушить предписание. Поставил «колебалку» граммов за двадцать, швырнул метров на семьдесят - и сразу же начал быстро подматывать леску… На первом забросе блесна пришла свободной от травы. Уже неплохо. А забросе на четвертом я увидел явную атаку: щука ринулась наперерез ходу блесны. Промазала, правда, но это было уже не суть важно.

Главное, что щука отреагировала на очень быстро ведомую приманку. Оставалось выяснить, случайность ли это или система. И многое стало понятно уже на той же рыбалке.

До конца того дня я увидел еще восемь или девять атак «на дальняке». Поймал с них, правда, всего двух щук. Но это, как позже выяснилось, было нормальной реализацией при ловле по траве скоростной проводкой. Главное, что подобная скорость щуку нисколько не смущала.

История третья. Судак

В середине 80-х я уже много ловил на «поролон». Самих «рыбок» делал сам, а вот грузики – покупал в магазине. Тут имелась одна проблема. Из имевшихся в продаже грузов для оснащения «поролонки» подходила только фильда. А она отливалась с массой от 17 г и выше. В целом меня это вроде как устраивало. Но – до одной рыбалки в середине июня.

Накануне я получил от товарища наводку, что на Оке под деревней Подмоклово судак вышел на мелководный плес, где его неплохо половили на «колебалку». Участок тот был мне знаком. Глубина – метра два, среднее течение. Колеблющаяся блесна вроде бы напрашивалась. Однако я в тот момент был столь «инфицирован» джигом, что расценивал ловлю на «железо» как не комильфо. И поставил «поролонку».

Однако сразу пришло понимание, что головка в 17 г на том участке акватории - это явный перебор. При стандартной схеме «три оборота – пауза» паузы-то собственно и не получалось. «Поролонка», можно сказать, почти волочилась по дну.

Эта щука попалась после того, как я вдвое уменьшил массу головки

Решение, впрочем, напрашивалось: резко увеличить скорость проводки – вместо двух-трех оборотов делать четыре-пять – и в максимально быстром темпе. Так получалась более-менее полноценная «ступенька», что, как мы знаем, имеет в джиговой ловле большое значение.

Однако, как вы уже поняли, такая схема анимации вступала в противоречие всё с теми же рекомендациями по выбору скорости проводки. Да и мой личный опыт ловли судака (на тот момент уже довольно приличный) говорил в пользу скорости подачи приманки от «средней» до «медленной». Тем не менее, я решил попробовать. Да и вариантов у меня не очень-то имелось, ибо кроме «поролонок» я тогда с собой просто ничего не взял.

Ощущения от самой по себе скоростной джиговой проводки оказались довольно непривычными. Но сильнее впечатлили поклевки – и впечатлили своей силой. Тогда мы ведь еще не знали плетеных лесок, а «монофил» – тот существенно притупляет судачью джиговую поклевку. Но в этот раз все контакты судака с «поролонкой» ощущались четкими ударами «в руку». И самих этих контактов было неожиданно много. Поэтому о том, что веду приманку с «превышением рекомендованной скорости», я как-то быстро забыл.

Сознательный уход от «золотой середины»

В рассказанных выше историях я менял скорость проводки относительно той, что считалась оптимальной, скорее вынужденно. Позже – пришел к тому, что скорость ведения приманки можно, а порою и нужно варьировать целевым образом – дабы добиться увеличения числа поклевок. Причем варьировать как в одну, так и в другую сторону. Проще это обосновать в случае с джигом.

В джиге, опять же, имеется неписаное правило: приманка на паузах в ступенчатой проводке должна в среднем зависать на полторы-две секунды. Если получается меньше, то надо облегчать джиг-головку, больше – соответственно добавить к её массе сколько-то граммов. Но что делать, если зависание укладывается вроде бы в обозначенные рамки, но реакция со стороны хищника – нулевая?

Можно, конечно, сказать себе, что «здесь рыбы нет» - и поменять место. Но часто убеждаешься, что «рыба всё-таки есть», если радикально, раза так в два, а то и более изменив массу джигового груза.

Помнится, в начале 00-х в кругах столичных спиннингистов активно обсуждался стиль ловли Александра Васильева. Это ведь было время, когда в береговом джиге главенствовал принцип «ставь больше – кидай дальше». А Васильев ставил головку граммов на пять - и стабильно ловил на Москве-реке и Волге в прибрежной зоне серьезного размера щук и судаков. В тех же самых точках, в каких джиговые приманки других спиннингистов массой от 20 г, что называется, пролетали со свистом. Хищник просто не успевал среагировать.

На силовом крэнкинге бывает много поклевок взаглот

Сильное облегчение массы головки показано, когда хищник откровенно вял и пассивен. По опыту, оно наиболее часто оказывается эффективным на сравнительно компактных акваториях, где не особо критична дальность заброса, а уровень активности хищных рыб не имеет разброса от экземпляра к экземпляру.

На Большей воде в отсутствие поклевок скорее есть резон утяжелиться. Это, понятно, приведет к ускорению и в целом темпа облова акватории, что само по себе следует расценить положительно, и каждой отдельно взятой проводки. Здесь уже мы пассивного хищника не уговариваем, а провоцируем. Кому-то, наверное, сама эта идея – предлагать заторможенной рыбе шустро идущую приманку – покажется сильно сомнительной. Однако многие из тех, кто изначально был настроен скептически, смогли в итоге на собственном опыте убедиться, что метод реально работает. Попробуйте и вы при случае.

Power cranking и power twitching

Мне вспоминается чемпионат мира по бассу в Португалии на озере Алкева. Мы тогда выступили неудачно, хотя перед заключительным игровым днем у нас еще оставались шансы. Но мы ими не воспользовались.

Басс – очень многогранный хищник в плане разнообразия моделей поведения. А потому крайне важно бывает угадать самый рабочий из типов приманок и не ошибиться с методом проводки. У нас с напарником это получилось только ближе ко времени финиша. Поэтому мы не «закрылись» - поймали лишь трех бассов вместо положенных пяти.

Метод мы подсмотрели у одного из местных экипажей. Он известен в бассовом мире как «рower cranking». Это, понятно, ловля на крэнки, но главное – скоростная проводка и активное перемещение лодки.

Скоростной твичинг «заводит» нерешительного окуня

Басс – он мало кому у нас интересен. Но «силовой крэнкинг» очень неплохо показывает себя и по более привычным нам хищникам. Лодка – либо в дрейфе (по течению или ветру), либо на медленном ходу на носовом электромоторе. Забросы – либо «в берег», либо «в никуда». И подчеркнуто быстрая равномерная проводка. Основные претенденты на то, чтобы попасться – щука и жерех. Крэнки – «бассового» размера, это примерно 10-17 г, плюс – раттлины.

Техника ловли на рывковые воблеры имеет две крайности. С одной стороны – это «умирающая» проводка с продолжительными остановками, с другой – «power twitching», или «барракудий твичинг», как я его для себя называю. Просто мой первый положительный опыт применения данной техники – это была ловля барракуды на Кубе. Проводка – скоростная, совершенно без пауз. Рывки – скорее средние по силе.

По щуке и окуню метод срабатывает в разных ситуациях. Щука отзывается на скоростной твичинг, когда её активность сильно ниже средней. Здесь уместно провести параллель с хэви джигом. Тот же расчет рефлекторную атаку: «нечто» - вдруг появляется перед хищником «в радиусе поражения», но через пару секунд – грозит исчезнуть. Времени на «раздумья» у щуки нет. И она поддается на провокацию, кидаясь на приманку…

В ловле же окуня скоростной твичинг бывает эффективность, когда тот вроде бы «проявляет любознательность», но не более. То есть то и дело выходит за воблером, но так и не отваживается его куснуть.

Тогда делаем всё то же самое, только ускоряем проводку минимум вдвое и исключаем остановки. Воблер начинает двигаться не только быстрее, но и хаотичнее. И окуня это так заводит, что тормоза у него отказывают! Окунь всячески старается ухватить шарахающийся воблер. И это ему удается…

«Запретный» метод

На малых и средних реках я иногда ловлю, сплавляя воблер. Техника эта несет в себе минимум динамики. Но иногда дает хороший результат. Часть поклевок приходится, что не удивительно, приходится на фазу подмотки, другая часть – на сам сплав, если идущий по течению воблер слегка подтормаживать. Но нередки поклевки и на остановках.

Первое, что может прийти вам в голову, это аналогия с паузами в твичинге. Но там пауза – почти мертвая, а в нашем случае, на струе, воблер, особенно если это крэнк, очень заметно так «колбасится». Что важно, поклевки случаются как сразу после остановки, так на затяжных паузах в подмотке. Это касается в основном жереха и голавля.

В этой связи мне вспоминается еще одна история из 80-х. Я ловил тогда на песчаных отмелях Оки жереха. И однажды мне пришла одна идея, которую я тут же реализовал.

На крэнки и «вертушки» голавля случается ловить и на нулевой скорости проводки

Логика была следующая. Это когда мы ловим хищника-засадчика, важно сделать так, чтобы приманка «нашла» рыбу, жерех же – он постоянно в движении, поэтому он сам найдет приманку. И я – вот, что сделал. На глубине сантиметров 70-80 воткнул вертикально в дно ветку, к которой привязал примерно метровый кусок лески с перьевым вабиком на конце. Леска вытянулась по течению, а вабик за счет турбулентности потока воды колыхался вправо-влево и вверх-вниз. Курсирующий туда-сюда жерех должен был рано или поздно наткнуться на приманку и, как мне думалось, «попробовать её на зуб».

Расчет оказался верным – жерех попался! Потом еще один или два – точно уже и не помню.

Затем я попробовал поменять вабик на вертушку – совсем легкую – только лепесток, проволочный каркас и тройник. Такая – уверенно за счет течения крутится, оставаясь на месте. И вскоре был пойман голавль…

На том, однако, и закончились мои такого рода эксперименты. Как-то не жалую я самоловные снасти. Но вот спустя много лет дошла информация, что не только я додумался до конструкции «ветка – метровый поводок – приманка». Один из участков реки Урал с её помощью был «зачищен» от голавля. При паре десятков таких поставушек на одного «ловца» бригаде из трех-четырех человек требуется на это минимум времени.

Грустно это, конечно. Но надеюсь, вы правильно всё поняли. Весь этот пример я привел только как иллюстрацию идеи о том, что и при нулевой скорости проводки – тоже клюет.

В номере

Скорость

Порыбачили…

Щучий март

Как я соблазнял голавля в ледяной воде

Воблерный спецназ: старые друзья

Записки о трёх «К»: Камчатка, кижуч и компания

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Верховые окуни последнего льда

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