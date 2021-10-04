Семь схем джиговой анимации Константин Кузьмин | 4 октября 2021 г.

Само слово «джиг» мы узнали в начале 90-х. Но базовая техника джиговой проводки была хорошо знакома нашим рыболовам еще задолго до того. Потому учиться совсем уж с нуля нам не пришлось. В принципе, даже по прошествии такого количества лет очень многие наши товарищи остаются верны этой самой простой и понятной схеме анимации и по сей день. Но всё же нельзя не отметить, что чем дальше – тем чаще мы применяем схемы альтернативные. Давайте же попробуем всё это как-то систематизировать.

Двумя десятилетиями ранее

В конце 90-х я написал две книги – «Практика ловли судака» и «Джиг-спиннинг». Понятно, что как основной тип приманок в них фигурировал джиг.

Я тогда старался донести до читателя максимум из того, что знал. И хотя сам в девяти случаях из десяти придерживался классического стандарта нашей джиговой проводки, сжато описал и некоторые другие варианты анимации. Кому-то могло показаться, что это я сделал чисто формально – просто «чтоб было».

Однако – как факт – в 2000 году я оказался в призерах на двух представительных турнирах по спиннингу – под Краснодаром и на Озернинском вдхр. И в обоих случаях результат был достигнут с помощью техники пелагического джига – по красноперке и окуню. Это я к тому, что если эффективность метода подтверждается на спортивных соревнованиях, то есть все основания для его применения в схожих условиях на обычной рыбалке.

Еще вот в 90-е я пришел к технике подачи джига, которую в книге назвал «пунктирной проводкой». Годы спустя вдруг обнаружилось, что точно такая схема анимации широко используется в ловле басса на Техасскую оснастку. Стало быть, какого-то открытия я тогда не сделал.

Параллельно я стал почитывать зарубежные журналы и книжки и смотреть видео – тогда еще на VHS-кассетах. Оказалось, что наши методы джиговой анимации и те, что в ходу в Европе и Америке, практически одни и те же. Разве что приоритеты у нас и на Западе несколько отличаются.

«Русская ступенька», или «Техника номер один»

Именно её я имел в виду, делая оговорку о разных приоритетах. У нас схема «три оборота – пауза» при неподвижном удилище была, что называется, канонизирована еще нашими отцами и дедами, ловившими полвека назад уже на «поролон», а еще ранее – на снасточку с мертвой рыбкой.

В России именно эта, базовая, техника подачи джиговой приманки выступает в роли классической и продолжает оставаться основной, если не единственной, для большинства практикующих ловлю на джиг. Ступенчатая проводка проста и понятна. Но главное – даёт стабильный результат. А от добра ведь добра не ищут.

За границей «нашу» технику тоже неплохо знают, да и применяют тоже, но всё-таки сравнительно редко. Считают её примитивной, что ли. Но нам с вами от того ни тепло, ни холодно. Мы исполняем свои «три оборота – пауза», и мало кому хочется в этой схеме что-либо менять. Разве что количество оборотов в зависимости от условий может быть не три, а два или, наоборот, четыре - пять. Может - и больше. Но тогда надо говорить уже об иной, не классической технике подачи приманки.

«Длинная ступенька»

В 2000-м году я успешно участвовал в турнире под Саратовом. Что тогда запомнилось – это поимка по одной схеме трех щук. Поймал я их, правда, на «колебалку», но так, что оно оказалось в дальнейшем полезно для ловли на джиг…

Выглядело это так. Неглубокий залив водохранилища. Сразу после заброса начинаю равномерно в среднем темпе вращать катушку, блесна идет в полуметре от поверхности. И вот в какой-то момент замечаю позади неё волну. Щука сопровождает приманку пять метров, десять… - но не атакует. Но вот я останавливаю подмотку… И через секунду блесна подвергается нападению! И так же, напомню, в тот день повторилось еще два раза.

Чуть позже я произошедшее осмыслил. И вот какая идея пришла в голову. Если мы ловим не на «колебалку», а на более выраженную джиговую приманку, то она идет несколько глубже - и мы уже не можем видеть, пристроился там кто-то сзади или нет. А потому есть резон несколько раз за проводку «на всякий случай» останавливать подмотку – с расчетом получить в один из таких моментов поклевку.

Здесь вы вправе спросить: а зачем вообще что-то изобретать взамен всё тех же трех оборотов и паузы? Отвечаю: мы часто ловим на джиг в более-менее мелководных местах, где трех обротов попросту недостаточно для того, чтобы поднять приманку на должную высоту над дном. Это – во-первых. А во-вторых, хищник (особенно щука) отнюдь не всегда склонен атаковать джиговую приманку на фазе её погружения.

Немало поклевок приходится и на фазу подмотки. И достаточно часто бывает так, как описано выше: ведомая монотонно приманка привлекает рыбу, но не пробуждает в ней хватательный рефлекс. А вот прерывание монотонности (остановка подмотки - как основной вариант) провоцирует хватку.

И еще вот что. Возможно, вы смотрели прямые репортажи с турниров PAL. Если нет, то их несложно найти в интернете. В кадре хорошо просматриваются все технические действия спортсменов, направленные, понятно, на достижение максимального результата. И что характерно, техника «длинной ступеньки» - с десятком оборотов в неспешном темпе и остановкой - не так уж и редко попадает в кадр.

Подбросы

В конце 70-х в журнале «Рыбоводство и Рыболовство» была опубликована статья А. Мытарева «Акатовское блеснение». Она явно опередила ход времени. Автор описывает особую технику ловли на тяжелые брусковатые блесны, которые существенно позже мы стали именовать «пилькерами».

У нас вот на Оке в те годы ловили на подобные блесны, но – всё тем классическим джиговым методом, т.е. работая только катушкой. В статье же речь шла о технике, в которой ведущая роль отводилась удилищу. После опускания блесны на дно следовал средней силы рывок спиннингом - и тут же несколькими оборотами катушки выбиралась слабина лески. Затем цикл повторялся.

Чем этот тип анимации отличается от привычной «ступеньки»? А большей «агрессивностью» - если это слово здесь уместно. И общая скорость проводки в целом выше, и приманка (которая здесь еще и потяжелее) резче меняет направление своего движения. Что заводит и провоцирует полупассивного хищника. С пилькерами техника подбросов особенно эффективна по окуню и жереху. А с «поролоном» и «силиконом» она частенько «выстреливает», когда мы ловим щуку или судака.

Резкость подбросов может быть разной – от рывков, похожих на размашистую подсечку, которые более актуальны при ловле на тяжелые пилькеры с дальним забросом, до легких подергиваний, когда ловим окуня сверхлегкой снастью.

«Техасский пунктир»

В конце 90-х я осваивал Техасскую оснастку, описание которой нашел в американском журнале. Осваивал не по прямому назначению – ловил не басса, а судака с окунем. Как полигон был выбран участок Москвы-реки в Фаустове – со средними глубинами и средним течением.

Я экспериментировал с техникой анимации - и довольно неожиданно лучше других показала себя схема, к которой я пришел чисто случайно. Заключалась она в следующем. Заброс, даём приманке опуститься на дно, держа спиннинг в положении «на 9 часов». Поднимаем довольно резко вершинку удилища «на 10 часов», выдерживаем паузу в полсекунды, далее – «на 11» - пауза – и «на 12». И выбираем слабину, одновременно возвращая спиннинг в исходную позицию.

Всё это чем-то похоже на рисование воображаемой прерывистой линии. Поэтому я назвал данную технику подачи приманки «пунктирной проводкой». И даже дал её описание в книге «Джиг-спиннинг».

А спустя несколько лет вдруг увидел тот же метод анимации в исполнении гида, когда ловил басса на Кубе! Задал тому несколько вопросов. Оказалось – да, «пунктирная» техника является едва не основной для Техасской оснастки у многих ловцов басса. Вот так вот.

А что там с нашей рыбой – насколько она лояльна к «пунктиру»? Говоря честно, я для себя не пришёл к какому-то однозначному выводу. То есть не готов уверенно утверждать, что он способен системно приносить больше поклевок, чем классика. Но вот что я заметил: среди моих знакомых есть те, кто регулярно применяет эту бассовую технику при ловле щуки и судака. Причем не на «Техас», а на «наш» джиг. На «поролон» – как вариант. И говорят, недурно так получается…

«Поползень»

Нет, речь пойдет не об одноименной маленькой птичке, а о приманке, ведомой методом волочения по дну. А само словечко «поползень» как-то вырвалось у случайно оказавшегося поблизости рыболова, который видел, как я поймал судака, протаскивая джиг по самому дну.

Вообще, проводка с волочением считается одной из основных, когда мы ловим на поводковые оснастки – на «Каролину» в первую очередь. Но сегодня мы говорим о компактных джиговых конструкциях. Для них волочащаяся проводка местами тоже очень даже показана. Прежде всего, если ловим окуня или судака.

Сама техника особыми изысками не отличается. Даём приманке лечь на дно и начинаем довольно медленно её по нему протаскивать. Полезно через каждые несколько метров делать секундные остановки.

Что вот допускает два варианта решения, так это выбор основного инструмента для осуществления ползучей проводки. Это может быть как катушка, так и удилище. Катушкой протаскивать приманку проще, но удилищем – получается, на мой взгляд, более информативно.

Если учесть, что в ходе волочения приманка постоянно натыкается на донные шероховатости, поклевку, особенно окуневую, удается распознать далеко не всегда. Это, конечно, некоторый минус данного способа анимации. Но рыба, стоит заметить, часто засекается сама, без нашего участия.

Второй минус – гораздо большая, чем обычно, угроза зацепов. Поэтому ловим в относительно чистых местах и «резина» - строго на офсетных крючках.

Можно ловить и на обычный виброхвост с «чебурашкой», но всё же более уместны для ползучей проводки оснастки джиг-риг (Jig Rig) и Токио-риг (Tokyo Rig). А в роли приманки классикой волочения считается силиконовый «рачок». Но это, скажу вам, вовсе не обязательно.

Наконец, принципиальный вопрос: при каких обстоятельствах стоит перейти от более привычных схем анимации к ползучей технике? А при таких, когда «обычная» проводка вас не устраивает количеством поклевок. Нередко такой переход всё радикально меняет.

С ветки на ветку

Когда я в конце 90-х впервые оказался на Чебоксарском водохранилище, мне впору было «забыть всё, что умел». Ибо с такой массой затопленных деревьев я прежде и близко никогда не сталкивался. Стволы, ветки толстые, ветки тонкие – всё это хаотично переплетено, и где-то там сидит хищник…

Было понятно сразу, что те ритмично-регулярные схемы джиговой анимации, что эффективны в более щадящей обстановке, здесь неприемлемы. Но задача-то была поставлена: как поймать щуку или судака в ломовом коряжнике, не перезасадив весь свой комплект приманок? И уже в ходе первого же сезона мы более или менее приноровились, т.е. можно сказать, нашли решение. И сейчас те, кто часто ловят на подобных водохранилищах, скорее ищут плотный коряжник, чем избегают его. Принципы такой рыбалки следующие.

Во-первых, приманка должна быть не просто «незацепляйкой», а «незацепляйкой» радикальной. Поэтому если «поролонка», то жала двойника ни на полмиллиметра не должны отстоять от её тела. Если «силикон», то кончик жала стоит в нём слегка притопить. И ставить не офсетник, а крючок со «штопором». Головка лучше не в форме шара (специально проверяли – шар в серьезных корягах засаживается и без крючка), а виде пули или т.н. «проходимец».

Сама же проводка на каждом забросе выходит своя – наш джиг всякий раз натыкается на разные ветки. Главное правило: не делать без веских причин резких движений. Ведём наш джиг как бы равномерно, но вот чувствуем, что наезжаем на препятствие.

Аккуратно, лучше посредством подъема удилища, перетаскиваем джиг через него - и «спрыгиваем» вниз. В этом момент ожидания поклевки максимальны. Но подсечку делаем только в полной уверенности, что это реальная рыба, а не «деревянная щука». Немало поклевок при этом теряется, но при наработке некоторого навыка начинаешь на автомате довольно точно различать контакты с рыбой и древесиной.

В толще

Многим из нас, привыкшим ловить на джиг, просто-таки позарез необходимо чувство дна – ну, чтоб «вершинка отыгрывала» или чтоб «в руку отстукивало». Однако имеется масса вариаций на тему джиггинга вполводы. Это и ультралайт (окунь и красноперка), и пилькеры (жерех и окунь), и многое другое. Вопрос, который при этом неизбежно возникает: по какого вида траектории следует вести приманку? Иными словами, какую схему выбрать из описанных ранее (только, понятно, без контакта с дном)? Или, быть может, какую-либо еще?

Единого ответа здесь нет. Надо пробовать разное. Так, в ловле весеннего жереха, пока вода еще холодна, хорошо себя показывает размеренная «длинная ступенька». Активный стайный окунь живо ведётся на подбросы. А окуня более заторможенного сильнее привлекает «синусоида». Это когда мы катушку вращаем равномерно, но одновременно покачиваем кончиком спиннинга к себе и от себя.

И еще. У пелагического джига, в сравнении с джигом донным, есть один неоспоримый плюс. На порядок меньшие потери приманок. Это веский аргумент в его пользу, не правда ли?