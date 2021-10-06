«Безмотылка» как особый род рыбалки Владимир Соколов | 6 октября 2021 г.

Если бы лет пятнадцать назад мне кто-то заявил, что на «безмотылку» можно безоглядно, как говорится, подсесть, я бы лишь скептически улыбнулся. Но в конце первого десятилетия этого века такое произошло и со мной. Сказать, правда, что «безоглядно», я не могу - блесны и балансиры и посейчас остались в арсенале, даже новые добавляются.

А вот мормышки с животными подсадками для меня перестали существовать как класс. Хотя им до этого была посвящена большая часть моего полувекового рыбацкого стажа.

Отказ от насадки на мормышке, на мой взгляд, стал вполне естественным шагом, т.к. ловля на «классику» и ловля на «безмотылку» - совершенно не коррелируются меж собой. Хотя, читая статьи или просматривая ролики на Ю-тьюбе, вижу, что многие спокойно совмещают эти два способа лова. И когда сталкиваюсь с таким подходом и начинаю вникать в детали, что за приманки применяет автор, по какому принципу подбирает ту или иную мормышку, какие использует снасти и какой конструкции, то понимаю, что у нас это не сработает.

У нас – это на Ладоге, Балтике и на озерах Карельского перешейка. Ну, не сработает – может, слишком категорично, иногда результат всё же можно получить и с такими снастями, но претендовать на постоянный успех не выйдет однозначно. Даже при условии, что рыба будет поблизости от лунки. А уж о том, чтобы привлечь её, рыбу, издалека, речь просто не идёт.

Точно такая же ситуация и с ловлей на «безмотылку» с применением прикормки. Если ранневесеннюю плотву еще как-то можно пробовать соблазнить с той или иной степенью благоприятного исхода, то с окунями такой номер однозначно не проходит. Частенько дают рекомендации использовать прикормку при ловле рыбы вообще и окуня в частности в тростнике.

Да, если на заросшем участке водоема присутствуют какие-то подводные течения, то шанс, что на прикормку подтянется рыба, хоть небольшой, но имеется. Если же течения нет, то вероятность того, что прикормка будет использована вхолостую, близка к 100%.

К слову, это только кажется, что любые тростники – убежище для рыбы. И на любом участке этих самых тростников она есть. Я, например, в этом году, открывая сезон именно в прибрежной тростниковой зоне, впустую пробегал не один километр с камерой подводного наблюдения Calypso в поисках окуня.

Кое-где окунь в зарослях, конечно, стоял, причем в больших количествах, но очень уж локально. Скажем, на пятачке в 200 соток (это пара гектаров) - и там же кучилась сотня, а то и две рыбаков (фото 1). А потом 200 - 300 м по береговой линии просто космической пустоты, хотя лунок насверлено, как дырок в решете (это значит, что искали предметно и целенаправленно). И потом снова попадается пятно с окунем, но поменьше - в десяток квадратных метров. И так далее, и так далее.

Не буду гадать о причинах такого локального разброса полосатого, но рекомендация применять прикормку явно не привела бы к успеху или даже к единичным поклевкам.

Но вернемся к вопросу, почему, на мой взгляд, насадочные и безмотыльные приманки – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Когда в нашей рыболовной компании появилась первая камера подводного наблюдения Aqua-Vu, первые выезды с ней на лед мы рыбу не столько ловили, сколько наблюдали за её повадками. За её реакцией на разные приманки, на разную игру этими приманками. Что-то было понятно и так, о чём-то мы догадывались, но камера расставила все точки над «i» - и что-то стало откровением.

Например, реакция окуня на мормышку с насадкой. Чаще мы видели, что он реагировал именно на небольшой пучок мотыля. Средний и крупный окунь обычно подходил со стороны насадки - и, как следствие, в подавляющем большинстве случаев оказывались на крючке.

А вот мелкий – иногда подбегал и пытался схватить приманку с тыла. Чем в итоге оборачивалась подобная атака? Правильно, сходом или зацепом буквально за край губы. Большинство насадочных мормышек имеют отверстие в середине тела и на леске висят горизонтально или близко к этому, т.е. параллельно дну. При всасывании приманки та начинала вращение, но не всегда окунь делал это медленно, не всегда дожидался, пока приманка развернется к нему наживкой, а не металлической частью. В итоге, почувствовав подвох, он выплевывал приманку раньше, чем крючок оказывался у него в пасти, хотя рыбак уже и успевал сделать подсечку.

Для безмотыльной же ловли чаще используются мормышки, имеющие петлю, ушко, либо наклонное отверстие, которые обеспечивают подвес под углом 20 – 45° к вертикали. А после установки бисера/бус такая приманка может висеть и почти вертикально (фото 2).

Дело в том, что «обманки», если окуня привлек их размер, цвет и обвес, атакуются или всасываются с любого направления. Причем вне зависимости от размера рыбы её поведение одинаково. И теперь вспоминаем физику и прикидываем. Сколько потребуется времени на вращение на леске насадочной мормышке, висящей под углом 90°, и сколько почти вертикально висящей «безмотылке»? То-то. И исходя из этого, уже становится понятна разница в вероятности того, окажется ли крючок приманки во рту рыбы или она, рыба, раньше почувствует подвох, а рыбак при подсечке ощутит «удар по губам».

Из этого описания становится понятно, что не стоит на крючок «безмотылки» вешать органику - рыбу она, может, и привлечет, но количество холостых поклевок и сходов заметно прибавится. Лучше поменять приманку и попытаться подобрать игру ею. О чём и пойдет речь чуть ниже.

Примерно по таким же причинам мормышка для насадки, т.е. в обычном положении висящая под 90° к горизонту, но с нанизанным обвесом, уступит по уловистости, но превзойдет по сходам мормышку с петлей. Если, конечно, мы не попадаем на так называемый «лифт» или на жор окуня, тогда разницы не будет никакой. Но такие праздники жизни случаются нечасто. Поэтому я предпочитаю ориентироваться на будни, т.е. на пассивного и привередливого окуня - и предлагаю ему строго определенный набор приманок.

Говоря о мормышках с отверстием в теле, отмечу еще один важный момент – это сохранность лески на перегибах. В зависимости от способа подвески их может быть один или два. И даже на свинцовых мормышках, где отверстие удается хорошо обработать – снять фаску или даже развальцевать, вероятность фатальной травмы лески при ловле из «золотой лунки» окажется заметно выше, чем для мормышек, привязанных узлом за петельку или с помощью микрозастежки.

И теперь ближе к рыбалке. У нас всё началось на льду в первую неделю декабря. И как традиция последних четырех лет - с ловли в тростнике (фото 3). Учитывая, что на первый месяц зимы выпадают самые короткие дни, мы приезжали к Ладоге еще в полной темноте и до лунок шли с фонариками. С фонариками и начинали рыбачить, но здесь имеются нюансы, о которых обязательно расскажу.

Из подготовленных по итогам прошлых сезонов мормышек в итоге заработали только две. Это относительно небольшие вольфрамовые «креветки» массой около 0,5 г. Хотя их тела я дома размалевал в разные цвета, но на льду всё перекрасил в черный цвет.

Именно он интересовал полосатого капризника больше всего. А вот из «украшений» крючка кроме ядовито-желтой (и не менее ядовито-оранжевой) акриловой бусины, дополнительно подвешенной на серьге на цевье (фото 4), окунь ничего не принимал. Но принимал весьма своеобразно: оказалось, что на «акрил» он отлично берёт в полной темноте, когда тебе самому еще ни зги не видно, лишь с трудом угадываются на фоне белого снега очертания зарослей тростника.

Но судя по удару в руку на глубине чуть больше метра (для такого действа есть специально подготовленная удочка с леской 0,12 мм), процесс начался, когда еще ни у кого и мыслей не возникло купать какие-то другие «безмотылки» или мормышки с органикой.

Рассеянный ультрафиолет делал приманку с «акрилом» в воде заметной. Но, к слову, стоило мне включить налобный фонарик, когда возникли затруднения при снятии очередного окуня с крючка, как «лифт» прекратился - и окунь сделал паузу в клёве минут на 3 – 5, давая мне возможность слегка посыпать голову пеплом и пожалеть о включенном налобнике, луч от которого волей-неволей попал и в лунку.

На следующую рыбалку в подобных условиях я уже привез пару миниатюрных светодиодных налобников с прищепками (фото 5). И цеплял их за ближайший тростник - так, чтобы даже бликов не наблюдалось на льду у лунки, чтобы не било по глазам и была видна пойманная рыба при извлечении крючка. И ловить стало намного комфортнее.

Народ по темноте неподалеку пытался ловить на какие-то свои различные приманки, но особого успеха это не имело. Не имело до тех пор, пока один коллега не подошел и по-простецки не попросил показать приманку. После осмотра он впал в глубокое раздумье, из которого его вывел его же товарищ, пообещав поделиться «флюровым» силиконовым кембриком. Эти узенькие колечки они нацепили на тела своих мормышек - и, худо – бедно, но процесс пошел и у них.

Моя же активная рыбалка продолжалась до той поры, пока не рассвело. Клёв оборвался мгновенно, хотя камера подводного наблюдения показывала, что неподалеку от лунки постоянно крутится несколько окуней. А те, кто рядом ловил на обычные мормышки с насадкой, стали после рассвета заметно чаще радоваться поклевкам. В общем, время желтого или оранжевого «акрила» на серьге – ранние утренние предрассветные, а также закатные часы.

Какое-то время у меня отнял подбор приманок на светлый период суток. Приступал к апробации разных моделей, только убедившись, что в лунке есть рыба. Из того арсенала приманок, что у меня имелся в запасе, рабочей оказалась только «креветка» с бисером диаметром 4,2 мм «белый арбуз» (фото 6).

Но справедливости ради отмечу, что по количеству поклевок днём эта приманка всё же несколько уступала мормышкам с подсадкой мотыля, на какие ловили мои знакомые. Здесь еще есть обширное место для поиска и эксперимента. И лишь когда стало уже смеркаться, и я снова достал «акрил», чаша весов опять качнулась в пользу «безмотылки».

Уже позднее, когда мы с друзьями выбрались из тростника на открытую часть озера, попробовал другие, не такие яркие цвета акриловых «неонов». И оказалось, что окунь при хорошем освещении на них тоже реагирует.

Чтобы полностью убедиться в верности этого наблюдения, я даже сбегал в тростники для сравнительного эксперимента. И результат в целом порадовал. Хотя сказать, что это были полноценные испытания, не могу. Но серию из нескольких новых приманок, имеющих общую конструкцию – подвес плавающего «акрила» на серьге из шнура, к новому сезону подготовил (фото 7). Мормышки делал сам, использовав половинки заготовок, напаянных на форелевые крючки Saikyo №14 длиной около 10 мм. Получились довольно миниатюрные приманки.

Попытки половить в этих условиях на блесны особого успеха не имели - уж больно часто они цеплялись тройником за тростник, а операция по их избавлению занимала приличное время. Жалко было на это убивать и без того очень короткий день.

Когда «эпоха ловли в тростнике» закончилась и мы вышли на Ладожский простор, я опять попробовал весь ассортимент своих приманок. Начиная от разноцветного «акрила» и до крупной керамики с разными способами подвеса - как непосредственно на цевье, так и на серьге. «Акрил» в итоге оставил до следующих рыбалок в тростнике – практически сразу стало понятно, что открытые пространства не его стихия: окунь на глубинах 2 - 4 м на него хоть и реагировал, но предпочитал лишь рассматривать издалека. Даже когда приехали как-то раз на лед и пробурились затемно.

А вот на мормышки с крупным бисером «желтый арбуз» он отзывался уже правильно. На открытой воде «белый арбуз» стал несколько уступать по окуню в эффективности своему желтому собрату, но заметно стал выделяться чуть позднее по другой рыбе.

Белый цвет в этом сезоне ощутимо лучше привлекал мирную рыбу – плотву (фото 8), густеру, рипуса и даже сига (фото 9).

А «желтый арбуз», отлично взаимодействуя с окунем (фото 10), частенько привлекал и некрупную щучку (фото 11). Кроме этих бусин неплохо показали себя бусы-эксцентрики (фото 12) и «жабий глаз» (фото 13).

В 2021 году на некоторых своих мормышках я в дополнение к бисеру подвесил и цепочки из четырех - шести совсем небольших звеньев (фото 14). Скорее для личного успокоения - что, мол, сделал всё, что мог для обеспечения шумности приманок.

Кроме этого, показалось, что если попадаешь на «золотую лунку», то приманкой с цепочкой даже особо играть-то вроде как не надо. Окунь и так схватит её на падении, в крайнем случае – на первых сантиметрах после отрыва от дна. Но уже на первой рыбалке столкнулся с тем, что окунь вдруг перестал на цепочечную мормышку реагировать. Отправляю в лунку камеру Calypso - окунь никуда не ушёл, даже позирует мне с удовольствием.

Тогда внимательно осмотрел мормышку - и оказалось, что из-за своей длины цепь крайним звеном нанизалась на жало крючка (фото 15), что и изменило характер «игры» приманки. Тут же бокорезами убрал лишнее звено - и всё моментально стало хорошо. Поэтому отметку на будущее для себя поставил: при изготовлении новых приманок проверять длину цепочки-подвеса.

В этом сезоне я с друзьями особо не перемещался по просторам Ладоге и на глубине за 7 м ловил только один раз. Кстати, на «раздачи» в ту поездку не попали - цедили по одной - две поклевки с лунки.

Для таких условий лова я опробовал весь комплект своих больших мормышек, масса которых превышала 1 г. Все модели работали в целом удовлетворительно, но лишь одна из них, самая тяжелая, с «жабьим глазом», один раз принесла из лунки трех окуней подряд и два раза – по паре полосатых.

Понятно, что по такому результату делать какие-то глобальные выводы преждевременно, но, учитывая её работу на протяжении трех сезонов подряд, всё же выделю эту приманку особо. Потому как помимо значительной массы и размера керамики, «жабий глаз» у меня подвешен на флуорокарбоне Power Phantom 0,14 мм (и даже бывает 0,16 мм для глубинных «раздач»), что позволяет и доставку приманки на дно выполнить побыстрее, учитывая заметно больший удельный вес материала лески, и вываживание более интенсивно проводить – прочность позволяет.

По темпу лова – это самый, так сказать, шустрый комплект. На «раздачах», даже оказавшись рядом с блеснильщиком, когда его приманка окуня еще интересует, «жабий глаз» работает практически синхронно с блесной.

Несколько слов об окрасках тел мормышек. В истекшем сезоне рыба не отдавала приоритета какому-то одному из цветов, что оказались в моём арсенале. Примерно одинаково хорошо работал и черный, и бордово-красный. Не выделялся на их фоне и золотистый цвет покрытия вольфрама. А вот серый металлический и цвет оловянного припоя рыбе нравились чуть меньше. Хотя эта оценка, что называется, на пороге чувствительности измерения.

То есть, допускаю, что просто так сложились обстоятельства. Но один момент отметил уже не только я, но и трое моих коллег, в арсенале которых имеются сделанные мной приманки. В ранние утренние часы, еще перед восходом или пока солнце на горизонте закрыто тучами, лучше работают приманки, на теле которых есть какие-то «точки прицеливания», выполненные либо флуоресцентными красками белого/желтого цветов, либо на нижнюю часть тельца надето колечко из ядовито-желтого силиконового кембрика (фото 16).

И несколько слов про удочки. Как всегда, перед подготовкой к сезону я не удержался и изваял еще пару новых конструкций (что, к слову, позволило пройти показатель в 60 самоделок за 10 лет). Но в этот раз уже за основу брал проверенную «концепцию хлысто-кивка», а в качестве доноров мотовилец, хлыстов и кивков послужили изготовленные в прошлом удочки.

Удалось оптимизировать длину для ловли сидя на относительно высоких стульчиках. Для меня она самое то в районе 35 - 50 см, из которых на хлыстик и кивок приходится 30 - 43 см (фото 17). Удочки длиннее 35 см у меня выполнены в складном варианте - как 2- или 3-коленные телескопы.

Хочу сделать особый акцент на том, что удочки с хлысто-кивком на относительно неглубоких участках ловли (где-то до 4,5 – 5 м) позволяют за счет своеобразного «механического колебательного контура» добиться в разы более высокой частоты «игры» приманки, что часто становится решающим в успехе проводки. И в плане того, чтобы раздразнить вялую рыбу.

Да и собирает такая «игра» рыбу со значительно большего расстояния. И при этом еще получается четко контролировать и частоту собственных колебаний приманки, и её амплитуду, и скорость подъема в толще воды. Хлыст - в отличие от кивка - очень информативно всё это показывает, а не сглаживает колебания, задаваемые рукой.

Заметил, что на больших глубинах приманки массой до 1,3 г принимаются как бы вязнуть в толще воды. Но при этом продолжают работать. Действует и удочка, но уже больше напоминая работу классического кивка, и уже начинается заметное демпфирование.

Приманки массой более 2 г в этом году я искупал лишь единожды, причем также на жестких удочках с хлысто-кивками. Результат в целом положительный - он подтвердил все мои прикидки в технике глубинной ловле, сделанные в прошлые годы.

После доработок всех удочек я решил, что пора немного усовершенствовать и устройство для их транспортировки. Опробовав вариант с использованием индивидуальных пеналов, изготовленных из ПХВ-труб для сантехники, в этот раз соединил всё в один общий блок. Сделал сверху прорези так, чтобы удочки хорошо фиксировались в своих гнездах и не выступали выше среза трубок (фото 18).

В таком виде весь арсенал и ездит в моём рюкзаке. Когда накануне мы с приятелями-экспедиционерами планируем определенные места ловли, я под них готовлю конкретные приманки и удочки и раскладываю по ячейкам в соответствующем очереди посещения мест порядке, так что при необходимости замены не трачу времени на поиск и раздумья.

Часть приманок у меня привязаны непосредственно к тонким лескам, а часть - установлена на нахлыстовых застежках на флуорокарбоне и монолесках от 0,14 мм и толще. Небольшой запас рабочих приманок всегда путешествует со мной, поэтому подбор и замена уже на льду занимает буквально секунды.

Расскажу попутно еще об одной полезной приспособе. Когда лед встает пока фрагментарно и не всегда крепок, кто-то берет с собой на рыбалку классическую пешню, удар которой по льду является одним из самых достоверных «детекторов безопасности».

Но обычная пешня – штука тяжелая и не очень удобная. Поэтому вместо неё я использую модернизированную толстостенную трубку из алюминиевого сплава - вроде лыжной палки (фото 19). Я на ней сделал удобную «теплую» рукоятку, зафиксировал темляк-петлю из стропы. А в качестве наконечника установил мощный саморез из калёной стали (фото 20). Двухсантиметровый лед это изделие пробивает с одного удара, а если ледовый покров чуть толще, то по величине расходящихся трещин можно судить, куда можно идти, а куда нельзя.

Поскольку открытие рыболовного сезона последних лет обычно происходит у меня в прибрежном тростнике, я эту же самую алюминиевую палку решил дооснастить еще и как отцеп для блесен и балансиров. Для этого из жесткой проволоки скрутил конструкцию, с одного конца имеющую колечко для накручивания на резьбу самореза, а с другого - подобие рогатки на витой ножке, которая скользит по леске до приманки и легко отцепляет её в завалах тростника (фото 21). Поскольку леска на блеснильной удочке довольно толстая, можно работать рогаткой, не очень-то церемонясь.

Если появятся какие-то новые идеи или планы по дальнейшей модернизации снастей и приманок, то непременно поделюсь с вами, уважаемые читали журнала. Ну а о том, как у нашей дружеской компании проходили рыбалки на Ладоге в прошедшем сезоне, можно увидеть в двух небольших роликах.

Безмотылка 2021 часть 1. Windless baits - YouTube

Безмотылка 2021 часть 2 Windless baits - YouTube