Меж открытой и твердой водой Алексей Фалалеев | 30 сентября 2021 г.

Общеизвестно, что рыболовный год достаточно четко делится на два основных сезона: время открытой воды и ловля со льда. Но есть еще два небольших промежуточных периода, которые как таковые многими рыболовами воспринимаются неоднозначно. Это время весеннего и осеннего межсезонья. И сегодня поговорим о периоде межсезонья осеннего. Обсудим перспективы ловли в эту не самую удачную (с точки зрения уловов и активности рыбы) пору и рассмотрим варианты подходящих для неё рыбалок.

Осенняя меланхолия

Осеннее межсезонье - оно более тоскливое, нежели весеннее. Весной движение идет к периоду комфортной ловли по открытой воде, а осенью мы движемся в проблематичную зиму. Да, несомненно, перволёдок – это радость, это праздник рыболова. Но прежде-то - вот этот промежуток времени, и он весьма нерадостен, потому как на берег выбираться не очень приятно из-за плохой погоды и низких температур, а первый лед еще не виден даже в перспективе. Однако и сейчас можно рассчитывать на хорошие уловы. И как же этого добиться?

Прибрежная щука

Осенним межсезоньем я не называю сентябрь, как и большую часть октября. Нет, сентябрь и первая половина октября – это еще благодатные месяца для рыбалки, и в первую очередь - для ловли хищной рыбы, конечно.

Но вот конец октября и подпирающий его ноябрь – это как раз то самое время, когда рыболовы, сложив на хранение летние снасти, начинают готовиться к зимней ловле. Ведь с похолоданием атмосферного воздуха снижается и температура воды в водоемах. Рыба становится пассивнее, менее активно перемещается, а, если брать во внимание реки, то и вовсе скатывается в ямы, оставляя те места, где повсеместно обитала и ловилась ушедшими летом и ранней осенью.

Тем ни менее, кое-кто прикидывает, где и как еще можно порыбачить по открытой воде. Некоторые используют спиннинги в этот период, особенно если у них есть возможность ловить с лодок в местах со значительной глубиной, на ямах. Но для себя я такую рыбалку давно исключил. Она, конечно, может статься и добычливой, но находиться целый день в лодке, когда температура воздуха близится к нулевой отметке – то еще удовольствие. Особенно когда и снежинки начинают попархивать, и кольца на удилище обмерзают, и пошевелиться-подвигаться возможности практически никакой.

Другое дело, когда вы этого же хищника, щуку например, пытаетесь поймать с берега на пруду или озере. Естественно, это можно сделать и привычным спиннингом с его искусственными приманками, особенно если вы знаете какие-то доступные для вашего заброса ямы, но, скажу за себя, всё-таки в условиях, когда воздух уже довольно прохладен, мне комфортней выжидать, когда щука заинтересуется моим мальком на живцовой удочке, согреваясь теплом костра и горячего чая.

Так что, чтобы не издеваться над снастями, спиннинговые комплекты я в это время уже убираю на зимнее хранение - и в октябре - ноябре продолжаю охотиться на хищника с живцом методом дальнего заброса.

Об этом традиционном способе ловли и о применяемых снастях (фото 1) я уже, как мне кажется, достаточно подробно рассказал на страницах ноябрьского номера «СР» в 2019 году. Единственное отличие, что с аномальным похолоданием точки ловли приходится выбирать на чуть больших глубинах, куда хищная рыба смещается вслед за собирающимся в стаи мальком.

Чтобы подсечка была более эффективной, использую тройник, которым цепляю живца за спинку (фото 2). Сейчас особенно важно, чтобы он, живец, дольше оставался в подвижном состоянии, т.к. остывшая воды этому никак не способствует. Правда, в отличие от мирной рыбы, щука и в этот период остается активной, так что ловить её в осеннее межсезонье удается с большим успехом. А чтобы рыбалка происходила с минимальным ущербом здоровью и максимальным комфортом, лучше организовать костер, у которого можно согреться после того, скажем, как вы отреагировали на очередную поклевку.

Налимьи ночи

Весь сезон открытой воды, не считая времени весеннего паводка, налим, как правило, мало проявляет себя и связано это с тем, что пятнистый хищник плохо переносит теплую воду и лишь осенью, когда вода значительно остывает, он активизируется.

Раньше мы с братом осенью, как по весне и в начале лета, рыбачили ночью (фото 3), но постепенно пришли к выводу, что в осеннее прохладное, мягко выражаясь, время не стоит рыба того, чтобы подвергать свое здоровье опасности. Поэтому в основном мы стали ловить, скажем так, дистанционно, т.е. мы не коротаем ночь на берегу в ожидании сигнала колокольчика, а обычно оставляем закидушки - и уже утром, иногда еще потемну, проверяем, кто заинтересовался предложенными нами наживками (фото 4).

Самый оптимальный вариант для осенней ловли налима – это если вы знаете места с ямами или значительными приямками, куда налим наведывается по ночам в поисках неактивной мелочи. На песках, на мели сейчас его нет, а если и есть, то в очень небольших количествах, поэтому самый лучший вариант – искать ямы (фото 5).

Насадка такая же, какую мы используем и весной. Обычно это навозные черви, но если есть возможность, всё же делаем больше акцент на рыбку-живца. Вода осенью очень прозрачная, поэтому если у вас на крючке снасти будет находиться активный живец, то вероятность, что его заметит хищник намного больше, чем весной, когда он ищет себе пропитание больше «на ощупь».

Кстати, бывали случаи, когда, проверяя утром закидушки, мы обнаруживали, что какого-то живца на снасти нет вместе с крючком. Самый логичный вывод, что это щука, находясь где-то в районе этой ямки, схватила его, перекусив при этом лесочный поводок. От этого не уйти, это всегда может случиться, но менять лесочные поводки на более крепкие не нужно. По нашему опыту, ночных атак зубастой на живца случается не настолько уж много, а вот качество поклевок налима заметно снижается, проверено.

Если место для ловли налима выбрано правильно, то с утра можно одновременно снять сразу несколько штук с одной точки. Однако самый лучший вариант - если вы знаете несколько перспективных точек на каком-то участке реки. Тогда, оставив с вечера на них снасти, утром можете собрать вкупе весьма неплохой улов.

Мирная рыба и живец впрок

Надеяться сейчас, глубокой осенью, на активную «белую» рыбу не стоит. Я, конечно, знаю несколько фанатов ловли на фидер, которые и по холодной воде умудряются возвращаться с реки с уловом, но, как по мне, так сентябрь – это тот граничный месяц, когда еще можно выходить на реку с этой снастью. Вполне пойму, если мастера этой ловли не согласятся со мной, но даже если субъективно судить по активности фидеристов у нас в районе, то когда заканчивается лето, тогда их на берегах водоемов не особенно-то и встретишь.

Однако это не означает, что поздней осенью нельзя пытаться ловить на поплавочную удочку. На реке-то, по большому счету, сейчас с удочкой делать нечего, но вот пруды еще могут порадовать. Однако сделаю несколько уточнений, исходя из своего ежегодного опыта.

Повторюсь, сидеть в такую погоду в лодке и надеяться на случайную поклевку просто глупо. Но вполне можно позволить себе ловить такую прибрежную рыбу, как карась. Да, именно карась, но уже немного в другом исполнении. Сейчас самое время заняться заготовкой живца на перволёдок - и любители зимних жерлиц в этот период времени зря времени не теряют. Есть у меня один пруд с карасем, где я каждый год заготавливаю живца.

Естественно, с похолоданием воды рыба уходит на глубину - и просто так её уже не достать. Но можно поступить, как делаю я. Где-то в сентябре - начале октября я выбираю место (каждый год - одно и то же), где на некотором удалении от берега очищаю участочек дна от травы помощью специальной косы или простых грабель.

Это место находится не на пустой акватории, а в окружении плотного травяного ковра - и сюда время от времени наведывается рыба. И если это место периодически закармливать, то даже и поздней осенью можно рассчитывать поймать здесь мелочь. Мелкие карасики и пескарики крутятся тут - и обычно в конце октября, а иногда – и в начале ноября я за одну-две непродолжительные рыбалки успеваю заготовить достаточное количество живца для перволёдка (фото 6).

Разумеется, с меньшими трудозатратами можно их наловить тут и пораньше, но тогда возникает момент, что их придется более продолжительное время хранить в домашних условиях. А если осень окажется затяжной и перволёдок наступит нескоро, то, сами понимаете, ухаживать за пойманными рыбешками придется достаточно долго и хлопотно.

Окунь на донку

[img(center)Фото 7]https://sfish.ru/uploads/_pages/2243/4-7.jpg[/img]

Осеннее межсезонье, когда уже появляются забереги (фото 7), я, как правило, закрываю ловлей окуня на донную оснастку, опять же на малька. Поймать сейчас рыбу на искусственную приманку хоть и удается, но уже сложно - как говорится, это в большей степени дело случая (фото 8).

Если получается заранее наловить и сохранить некрупных пескариков или сорожек, то такая ловля может оказаться весьма интересной. Да, её пик приходится на сентябрь месяц, но даже и в ноябре можно рассчитывать на поклевку полосатого. Нужен лишь простой спиннинг с катушкой, оснастка, состоящая из грузила и пары поводков с крючками чуть выше него - и, пожалуйста, если наживить их мальком и забросить опять же на глубину, поближе к руслу пруда, то можно закрыть сезон открытой воды вполне внятным дребезжанием колокольчика-сигнализатора. Бывает, что уже и ледок от берега отходит (фото 9), и снег сыпется временами, а ты сидишь у костра - и ждешь последнюю поклевку этого сезона.

Сходить с ума и пытаться ловить, когда на водоеме уже появляется тонкая корка льда - не стоит. Был как-то у нас с братом не совсем удачный опыт, когда, пробив в тонкой корке льда отверстия, мы пытались в этих импровизированных лунках что-то поймать с помощью поплавочных удочек (фото 10).

Единичные поклевки, конечно, случались, но, поверьте, не стоят такие усилия и потраченное время того незначительного улова. В общем, просто возьмите паузу. Даже если очень хочется половить. Еще немного времени - и этот период межсезонья и, можно сказать, рыболовного голода закончится и наступит общий праздник всех рыболовов-зимников, под названием Перволёдок.