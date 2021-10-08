Речной гурман Сергей Акулич | 8 октября 2021 г.

Эволюция окружающей среды за последнее десятилетие поспособствовала росту популяции голавля в реке, протекающей через наш город. Но ловля его здесь на спиннинг затруднительна и малоэффективна – водоток прилично закоряжен, забит техногенным мусором, к тому же в теплое время года обильно зарастает. А это подразумевает большой расход воблеров, блёсен и других спиннинговых приманок. Поэтому я и ловлю голавля поплавочной удочкой. И делаю это на нитчатые водоросли, к каким лобастый очень неравнодушен. Расскажу о нюансах и особенностях такой рыбалки, очень интересной и увлекательной.

Периоды активности

Начну с того, что после зимнего относительного застоя голавль в начале апреля постепенно активизируется. Примерно в это же время на сваях водосбросов и опорах мостов появляются первые молодые побеги нитчатых водорослей. Но в середине весны поимка речного коника носит скорее случайный характер. Всё-таки сказывается еще довольно прохладная вода в реке, а также скудность шелковицы (она же – нитчатка, Charophyta) в рационе рыбки.

В конце апреля – начале мая с существенным увеличением продолжительности светового дня неуклонно растет и температура водных масс в городском водотоке. Также под воздействием яркого весеннего солнышка происходит бурный рост нитчатых водорослей. И наряду с различными козявками, букашками и молодью рыб других видов, в меню лобастого всё больше места занимает шелковица.

Но говорить о результативных выходах в это время пока преждевременно. Скорее всего, при благоприятно сложившихся факторах (близкий к норме на момент ловли уровень в реке, её хорошая освещенность, благоприятные погодные условия, правильный выбор места ловли и т.д.), приходится довольствоваться поимкой нескольких речных коников.

Где-то с середины мая голавль в нашем регионе начинает активно питаться, потому как готовится к нересту. И шелковица наряду с различными насекомыми по-прежнему составляет основу его рациона. Именно окончание весны характеризуется в моей практике самыми результативными рыбалками.

Подчас за полдня, проведенных на реке, удавалось поймать с десяток лобастых, а то и более. Причем попадалась как откровенная мелочевка, так и особи приличного размера. Хотелось бы отметить очень важный момент. В отличие от большинства видов рыб, которые во время процесса воспроизводства прекращают питаться или же их пищевая активность существенно снижается, голавль продолжает отлично кушать и в это время.

Довольно часто в конце весны - начале лета в один день попадаются икряные самки и самцы с обильными молоками, а уже через несколько дней в улове присутствуют исключительно «пустые» рыбы.

Через неделю-другую после нереста активность речного коника существенно снижается. Сейчас у меня в уловах преобладают уже некрупные рыбки, да и те в малом количестве. К тому же в июне река в черте города так обильно зарастает водной растительностью, что подчас кажется, что с берега на берег можно перейти по траве.

Практически все перспективные места ловли оказываются труднодоступными. И если в каком-то месте и удается осуществить проводку на протяжении десяти метров, то вероятность достать потом подсеченного голавля без определенной сноровки и навыков ничтожно мала. А всё потому, что лобастый, как правило, ныряет под ковер растительности, а из-за этого приходится обрывать оснастку.

В начале - середине августа (в зависимости от климатических условий) на реке начинает массово отмирать водная растительность. Мест для ловли становится всё больше. Да и голавль в это время становится куда посговорчивей. Количество его поклевок возрастает, размер также неуклонно растет.

Промежуток между окончанием лета и началом осени (опять же всё зависит от погодной обстановки в среднесрочном периоде) характеризуется вторым по значимости (после майского жора) периодом активности речного коника. Видимо, чувствуя приближение осени (а сигналом служит, прежде всего, падение температуры воды в реке), рыбка начинает хорошо кушать. И шелковица в это время служит для голавля настоящим деликатесом. В уловах сейчас преобладает преимущественно среднекрупный лобастый.

Замечу, что для нашей реки 600 – 800-граммовая рыбка – это уже крупняк. При удачно сложившихся условиях за рыбалку можно поймать до десятка таких речных коников.

Когда октябрь - стабильно теплый, приемлемая активность голавля наблюдается практически в течение всего месяца. И лишь к его окончанию рассчитывать можно только на редкие поклевки. Но даже в начале ноября в периоды краткосрочного потепления рыбка на короткое время вновь активизируется. И если повезет, то во время одной рыбалки удается получить до трех - пяти поклевок довольно крупного лобастого.

Перспективные места ловли

В середине весны вода в реке еще довольно холодна, поэтому голавль придерживается относительно глубоких мест. Это всевозможные ямы различной протяженности, русловые участки водотока, глубоководные «обратки» и места с приличной глубиной, где существенно замедляется течение. Конечно же, нельзя не отметить и коряжник, находящийся в ямах или русле.

Резкие повороты реки с существенным понижением глубины (как правило, у одного из берегов) также сейчас посещаются этой рыбкой. С дальнейшим прогревом водных масс ситуация на водотоке начинает значительно меняться - лобастый смещается в места со средней глубиной.

Излюбленными для него в это время являются входы и выходы из ям. Протяженные участки с более или менее постоянной относительно небольшой глубиной, так называемые прогоны, также привлекают нашего героя. И в коряжнике и выше перекатов сейчас также можно массово встретить речного коника.

Вообще-то в конце весны - начале лета голавль встречается практически на всей речной акватории. Но есть и приоритетные места. Это, прежде всего, всевозможные перекаты, а также участки выше них и на некотором удалении ниже, где течение уже несколько замедляется.

Относительно мелководные «обратки» и прогоны с не очень быстрым течением подходят для ловли в это время. А еще неглубокий коряжник как магнит притягивает речного коника. Но еще лучше, если какое-то затопленное дерево, кустарник или всевозможный техногенный мусор находятся полностью под водой или чуть выступают над поверхностью. Нельзя не отметить и ковер из водной растительности, где лобастый стоит массово. Ну а для ловли отлично подойдут «окна» в траве. Порой такие места протяженностью всего 3 – 5 м и шириной до полуметра могут принести несколько поклевок довольно крупного голавля.

На экваторе лета (плюс-минус неделя или чуть больше - в зависимости от погодных условий) температура воздуха и воды в реке достигают своего максимума. Голавль продолжает гулять, где ему вздумается, по всей акватории. Вот только городской водоток на 70 – 80% покрыт водной растительностью - и угрозы многочисленные рыболовы для него сейчас практически не представляют. Но всё же есть ряд мест, где ловля лобастого возможна и весьма перспективна в это знойное время. Это мелководные перекаты и быстрины чуть ниже, неглубокие прогоны с сильным течением, куда не добралась растительность, участки реки непосредственно за водосбросом. Но объективно отмечу: здесь попадается исключительно мелкий речной коник.

Привлекательны для ловли и участки реки под мостами и различными путепроводами, которые ввиду слабой освещенности (постоянный полумрак) не зарастают вообще. Замечено, к слову, что между опор сооружений и за ними частенько держится крупная рыбка. Хороши и участки водотока с относительно небольшой глубиной, находящиеся в тени нависающих деревьев - там постоянно патрулирует прямо-таки маленькие армии голавлей.

К примеру, я довольно часто замечал, как с ветвей на речную поверхность падают различные насекомые и другая живность. И не проходит и нескольких секунд, как сразу пара-тройка лобастых атакует потенциальную добычу, либо убедительно происходит мощный одиночный удар крупной рыбы.

Во второй половине и особенно ближе к окончанию лета водные массы городского водотока начинают постепенно остывать. Голавлю это служит сигналом, что пора покидать летние квартиры. Рыбка снова перемещается на прогоны со средней глубиной и не очень сильным течением. Места выше перекатов, а также входы и выходы из ям часто выбираются голавлём для стоянок.

Обязательно сейчас облавливаю всевозможные «обратки» с приличной глубиной, которые образуются за нагромождением техногенного мусора, коряг или камней-валунов. Течение может тоже закручиваться и несколько замедляться из-за встречи потоков и их наложению один на другой. Участки речной акватории за мостами и гидросооружениями, особенно если здесь происходит пусть и незначительное понижение глубины, являются излюбленными для крупного голавля в это время.

За окном - осень. Довольно теплолюбивый речной коник постепенно готовится к зимовке, скатываясь еще глубже. Сейчас его можно встретить непосредственно в русле водотока и относительно глубоких ямах. Затопленные корчи также служат домом для разнокалиберного голавля, там в большинстве случаев он и зимует.

Отлично подойдут для ловли и глубоководные «обратки» и участки с приличной глубиной выше перекатов. Но здесь надо оговориться: в периоды так называемого бабьего лета или просто при краткосрочном потеплении лобастый может ненадолго сместиться на более мелководные участки реки. Там его клёв несколько активизируется, но с похолоданием рыбка снова возвращается поглубже.

Во второй половине осени поклевки приносит исключительно глубоководная акватория городского водотока - это и само русло, и ямы различной протяженности. И, конечно, коряжник.

Нюансы и особенности ловли

Сперва коротко поговорим о погоде. В начале сезонной активности голавля лучшей результативности удается достичь в солнечную погоду или при переменной облачности. Ветры сейчас предпочтительнее от слабых до умеренных, южных, западных или восточных направлений, а также в их сочетаниях. Показатели атмосферного давления - близкие к норме для этого времени или несколько ниже.

Поздней весной и летом лобастый в силу своей повышенной активности попадается при любых погодных условиях. Даже ураганные ветры северных направлений с высоким атмосферным давлением - не помеха для ловли (в отличие, скажем, от плотвы, тоже любительницы шелковицы, пищевая активность которой при такой климатической обстановке может полностью затихнуть).

В середине осени и по мере её исхода предпочтительнее становится тихая безветренная погода. Переменная облачность или пасмурная дымка окажутся как нельзя кстати. Осадки различной интенсивности сейчас весьма нежелательны. Атмосферное давление лучше пониженное.

Одно из важнейших значений имеет подача шелковицы (т.е. проводка) в зависимости от сезонной активности голавля, погодных условий и конкретного места ловли.

В середине весны по причине еще довольно низкой температуры воды я провожу оснастку у самого дна. Порой даже лучше, чтобы кисточка нитчатых водорослей при проводке изредка задевало дно. Поскольку лобастый в это время не очень активен, любые придержки оснастки исключаю. Вот во время краткосрочного потепления уже можно поиграть с отпуском, подняв насадку в водную толщу. Речной коник, возможно, атакует её и здесь. Прозрачность водных масс сейчас довольно высокая. Поэтому голавль крайне осторожен, так что его поклевки «под ногами» вообще отсутствуют. Дистанция проводки доходит порой до 40 – 60 м.

Потому как в конце весны начале лета лобастый довольно активен, вариантов проводки предостаточно. Когда тепло и дуют ветры южных направлений, оснастку провожу вполводы. Также во время проводки периодически делаю краткосрочные придержки. При этом кисточка шелковника поднимается в водной толще и дополнительно провоцирует речного коника на атаку.

С северными ветрами, которые на большинстве перспективных мест дуют попутно течению, приходит небольшое короткое похолодание. Рыбка сразу опускается в нижние горизонты водотока. Поэтому опускаю кисточку водорослей ближе ко дну. Да и количество придержек существенно уменьшаю, либо вообще исключаю.

Летний период и начало осени также характеризуются отличным аппетитом голавля. В это время я стараюсь проводить насадку не иначе как вполводы. А в жаркую ясную погоду с ветрами южных направлений, которые создают небольшую рябь или даже приличную волну на поверхности реки, поднимаю её еще выше. Лобастый выходит за ней и в этот горизонт. Проводка в это время включает в себя довольно много придержек оснастки. Если же происходит похолодание, их число я уменьшаю и чуть заглубляю горизонт подачи шелковицы.

Из-за разрастания различных микроорганизмов и многочисленной водной растительности в реке, прозрачность водных масс летом здесь опускается до своего минимума. Поэтому, как и поздней весной, сейчас очень часто поклевки речного коника происходят, как говорится, «в ногах». Но всё равно проводку осуществляю, насколько позволяет протяженность перспективного места.

Чем ближе окончание сезонной активности голавля, тем осторожнее и капризнее он становится. Если ловля происходит в русле или по ямам, то проводку оснастки делаю у самого дна, а еще лучше, чтобы кисточка нитчатых водорослей периодически касалась дна. Когда же окучиваю коряжник, насадку пытаюсь провести буквально в нескольких сантиметрах от него, не выше. Иначе лобастый так и не отважится на атаку.

Любые придержки оснастки осенью исключены. По мере того, как вода в реке становится всё прозрачнее, дистанцию отпуска оснастки увеличиваю до 50 - 70 м. Ближе речной коник не подпустит. И лучше, чтобы перспективные места находились под противолежащим берегом, подальше от места моего расположения.

Примером из личной практики хочу показать, насколько важно для достижения результата уметь подстраиваться под изменяющиеся условия ловли, т.е. держать в голове не один план на рыбалку, а и резервные варианты тоже.

…Начало осени 2021 года. За окном 16 °С, ясное небо регулярно перемежается переменной облачностью. Рыбалку на реке, которая встретила высоким уровнем воды, начал 6.30. Набрал достаточную порцию водорослей, обосновался недалеко от водосброса. (К слову, при повышенном уровне всегда ловлю начинаю около плотины.) В течение часа поймал полдесятка хороших плотвиц, но пришёл-то не за ними... Сместился к автомобильному мосту. Здесь удалось реализовать долгожданную поклевку некрупного голавля. Уже хорошо. К тому же вычислил уровень, где отзывалась рыбка – оказалось, у дна. Перешел еще ниже гидросооружения - лишь парочка плотвичек.

В 11 часов начался долгожданный сброс воды, продолжавшийся около получаса. Решил пройти еще ниже по течению. Встал на излучине реки, где под противоположным берегом имелась пусть и небольшая, но глубина, заканчивался же перспективный участок нависающими над водой ветвями деревьев. Зашел в забродниках практически на середину водотока. Несколько проводок у дна поклевок не принесли. Сделал отпуск вполводы. На первой же проводке при легкой придержке оснастки - классная поклевка. Мгновенная подсечка - и приличный речной коник вышел на «свечку». Но рыбка быстро угомонилась, благополучно завершил вываживание, отпустил.

К часу дня потеплело, да и солнышко полностью осветило водоток. Лобастый заметно активизировался, выдавая свое присутствие редкими ударами на поверхности. Число его поклевок также возросло. И если мелкий голавль атаковал насадку практически у моих ног, то более крупные особи интересовались кисточкой шелковника исключительно в тени нависающих деревьев. Тем приятнее было вываживание упитанной рыбки с дальней дистанции.

Все поклевки - при придержках оснастки и вполводы. После обеда же усилился юго-западный ветер, дующий против течения и создающий приличную волну. Тем самым скорость проводки несколько замедлялась, что позволяло еще лучше контролировать оснастку на дистанции до 50 – 60 м. К тому же голавль стал менее осторожным. В итоге получил еще несколько реализованных поклевок.

Снасть для «шелковичной» ловли

На реку за голавлем отправляюсь исключительно с 6-метровым болонским удилищем. «Шестерка» позволяет уверено контролировать проводку на дальней дистанции даже при очень сильном, попутном течению реки ветре. И при вываживании приличного лобастого - с ней больше возможностей для маневра.

Катушка - безынерционная, среднего размера с хорошей укладкой лески. Основную леску использую диаметром 0,18 мм нейтральной плавучести. Поплавки - с длинным килем в форме перевернутой капли и грузоподъемностью 2,5 – 4 г. Обязательное условие – антенна у сигнализатора поклевки должна быть умеренно толстой. Это необходимо, чтобы распознать поклевку на дальней дистанции.

Иногда применяю поплавки со сменными разноцветными антеннами, которые позволяют подстроиться под меняющуюся освещенность в ходе одной рыбалки. Салатовая лучше видна в пасмурную погоду, красная подойдет для переменной облачности, а комбинированная черно-красная - для ясной погоды с приличной ветровой обстановкой, создающей блики на воде. В качестве грузил использую «оливки» с силиконовыми трубочками внутри, которые предотвращают повреждение лески при частых забросах, зацепах и вываживании.

Поводки длиной 15 – 20 см изготавливаю из качественной умеренно жесткой лески диаметром 0,14 – 0,15 мм. Соединяю их с основной леской методом «петля в петлю». Крючки №№ 8 - 12 по японской классификации с коротким цевьем из довольно прочной проволоки.

Некоторое время назад приобрел еще один важнейший аксессуар для голавлевой охоты. Это подсачек-ракетка. На многих перспективных местах ловля ведется взабродку, а речной коник очень бойкий - и при вываживании некоторое время его не удается взять руками. А с ракеткой это получается на раз, не причиняя никакого вреда рыбке и позволяя её потом отпустить восвояси.