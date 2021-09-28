Осетровый нокаут Андрей Великанов | 28 сентября 2021 г.

Л.П. Сабанеев в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб» писал про осетров: «Как только покажется его голова у лодки – сразу нужно чакушить (оглушать баграми по башке), а затем споро набрасывать аркан, продеваемый через жабры в рот». Ныне же лов осетровых проходит исключительно по принципу «поймал – отпусти», никакого «чакушить». И это правильно!

…Мы собирались потревожить морскую чавычу, но Тихий океан вновь недружелюбно дыхнул в сторону берега. Даже в знойном июле, а в 2021 году этот месяц оказался самым жарким на Земле за всю историю метеорологических наблюдений (142 года), на берегу океана можно было вдоволь напиться терпкого коктейля, где основные компоненты – волны, холод, ветер и туман.

В подобных кинофильмах семи метров лодки совершенно недостаточно для выхода в Открытый космос. Потому-то в программе поездки и нарисовалось случайно устье реки Колумбии. Представьте себе десять километров необъятной ширины, где за туманом краёв не видно, только иногда на горизонте, словно из сказки про Гулливера, выплывают громады океанических судов и бойко шуруют вверх по течению в сторону города Портленда (Portland).

Западное побережье США и Канады на сегодняшний день единственное место на планете, где очень успешно проводится спортивный лов осетровых. Современники динозавров, эти хрящекостные рыбы за 70 миллионов лет практически не изменились, однако за последние 150 годков стараниями «человека разумного» ареал их обитания очень сократился, а численность многих популяций пришла в полный упадок.

В первую очередь это касается немецкого осетра, разновидности осетра атлантического (Acipenser sturio L.), еще в конце XIX века широко распространенного как у нас на Балтике, так и в Средиземноморье. В те годы поимка пятиметровых рыбин прямо в черте Петербурга считалась обыденной реальностью.

Например, из сообщения в газете «Северная пчела» № 161 за 1851 год можно узнать, что прямо у завода Берга вблизи Петербурга был вытащен осётр, потянувший на 13 пудов. Сам осётр был продан за 300 рублей серебром, а икра шла по полтора рубля за фунт. Но многие факторы, среди которых главные - загрязнение рек и постройка плотин, предопределили печальную судьбу немецкого осетра.

Сейчас его массово можно обнаружить разве что в сушёном виде - в зоологических музеях. Несколько лучше обстоят дела с русским осетром (Acipenser Gueldenstaedtii) – как вид он в природе еще существует в бассейнах рек, впадающих в Каспий, но и эта рыба никогда не была объектом любительского рыболовства.

Совсем иная ситуация сложилась в Северной Америке, где до сих здравствуют около десятка видов осетровых, наиболее многочисленными среди которых считаются два - белый (white sturgeon, Acipenser transmontanus) и зеленый (green sturgeon, или тихоокеанский, Acipenser medirostris), они обитают на Тихоокеанском побережье от юга Аляски до Калифорнии.

Самые большие популяции этих осетров идут на нерест в канадскую речку Фрейзер (Fraser River) и американские – Колумбию (Columbia river) и калифорнийскую Сакраменто (Sacramento River). Именно во Фрейзере в 2012 году на удочку был успешно припаркован 65-летним Майклом Снеллом (Michael Snell) гигантский белый динозавр (499 кг, 376 см). Хотя абсолютный осетровый рекорд для этой реки при ловле на удочку составляет 680,5 кг.

Но в отличие от России, коммерческий лов осетровых в Америке категорически запрещен, за ними охотятся лишь со спиннингово-удочной снастью. Поскольку рыбоводных программ по искусственному воспроизводству осетровых в Штатах почти нет, а рыбы нерестятся исключительно естественным путем, «чекушить по башке» и изымать на котёл позволяется хвосты всего от метра до полутора. По величине это будут особи в вилке от 10 до 30 кг. Впрочем, во Фрейзере лов осетровых проходит исключительно по принципу – «поймал – отпусти». Тут рыбу вообще запрещено вытаскивать из воды.

…Американцы обожают открытые катера и румпельные моторы. Увидеть тут «ручку» на 250-сильном движке – дело привычное. Есть в природе и румпельные «тристапятидесятки». И когда в кокпите нет клиентов, то спасжилеты всегда лежат в рундуке. И писаешь ты в черпак или ведро, и ром можно пить, когда душа захочет. Это и есть наша сегодняшняя компания. Три человека с богатым и противоречивым прошлым. Гиды с Аляски, что тут скажешь…

Жизненный цикл американских осетров происходит исключительно в реках и речных эстуариях, далеко в море они не уходят, что приводит к присутствию в рыбе всей периодической системы химических элементов Д.Менделеева без каких-либо исключений. Поэтому местные диетологи настоятельно рекомендуют употреблять их в пищу не чаще трех – четырех раз в год.

Спектр питания осетра довольно однообразен - любая органика, что он может накопать на дне. Эта особенность, а также отсутствие зубов (осётр постепенно засасывает пищу шамкающим нижним ртом), предопределили и методы охоты за гигантами.

Наиболее технически сложной считается ловля с берега - собственно говоря, даже не сам процесс вываживания, а дальний заброс. Вообразите, как непросто 11-футовым спиннингом запулить метров на восемьдесят приманку и почти килограммовое грузило. Без тренировки маятникового броска ничего путного не выйдет. Вдобавок при неблагоприятных обстоятельствах можно знатно получить свинчаткой по башке.

Лучшим осетровым лакомством испокон веков была жирная корюшка или костлявая селедка-шэд, насаженная на зацеп величиною в детский палец и для надежности обмотанная вокруг бечевкой.

Но бывают и лирические отступления от классической партитуры. Что и произошло в этот раз. Шутник Стив Грутбо вооружил друзей довольно хрупкими хлыстами (2,35 м – одночастники Berkley IM7) и «мультами» Shimano Tekota со шнуром Fireline. На конце которого привязывался крючок на крупного леща и три оборота поводка вокруг приманки – анчоуса (ни корюшки, ни шэда нам найти в тот день не удалось). Мы целый час потратили на поиски свежей приманки в городке Илвако (Ilwaco), а цена этого жалкого анчоуса в сезон может достигать доллара за штуку!

Июль - дрянное время в осетровом спектакле, т.е. у нас сегодня исключительно «поймал – отпустил», задувает знатный ветер, лодку нещадно раскачивает на якоре, так что желающих помериться силой с доисторическими монстрами практически нет. Сколько хватает глаз – за мифической рыбой приехали еще две открытые «люминьки» и больше никого, от горизонта до горизонта, как ни тужься и ни рыскай глазами.

Алгоритм рыболовного процесса прост, как зрелый марокканский апельсин – насадил, забросил, воткнул комель спиннинга в стакан и ждешь поклевки. Поначалу мы пытались охотиться за удачей на глубине восемь – десять метров. Но безуспешно - и Стив ушёл на пару миль восточнее, ближе к берегу, на два с половиной метра.

Тут я вспомнил историю, как лет сто назад на Поное у меня в лодке нарисовались два немецких клиента. Толстенные спиннингисты, по виду - чемпионы мира по поглощению пива. Август, на Кольском - бесклевье, немчура нервничает и усиленно пьёт шнапс. И вдруг после очередного тоста один из фрицев выливает в речку полстопки элитного алкоголя.

Увидев такое, любой абориген Каневки убил бы гада! Но не тут-то было. «Сейчас будет клевать!» – уверенно сказал толстый. И что вы думаете? Ровно через пять минут этот деятель на желто-красную «колебалку» Luhr Jensen Krocodile с пластиковым язычком вдруг цепляет совершенно серебряного лососёвого самчика на верную «пятерку»!

Подобный трюк я проделал и на этот раз. Только вместо шнапса в стопариках у нас в лодке сверкал всеми оттенками зрелого янтаря пахучий вискарик из штата Теннесси. И что вы опять-таки думаете? Не успел я поделиться напитком с речными духами, как мой спиннинг резко согнулся - и начался длительный диалог с множеством неясностей и противоречий. Где главным стоял вопрос, почему хозяин корыта не укомплектовал катер специальными поясами (fighting belt), предназначенными для вываживания крупной рыбы?!

А нашими анчоусами интересовались как назло рыбки в весовой категории 50 – 60 кг, что в переводе на время при имеющейся снасти означало как минимум полчаса усиленной физкультуры. Раз за разом опытный боец выматывает по сто метров шнура - и когда, казалось бы, до хвоста уже рукой подать, вновь раздаются знакомые позывные мультипликатора - «зыыыы». Значит, начинай всё сначала!

В конце этой истории ты - словно после нокаута - в полном изнеможении падаешь на дно лодки, а сослуживцы аккуратнейшим образом отцепляют противника и отпускают его восвояси. Это тот случай, когда три человека в лодке – самый девке раз.

Сфотографироваться во всю длину с сегодняшними гонцами Посейдона у нас никак не получается. Не достать из воды, хоть застрелись – тяжело. На исходе дня в лодку удается втащить лишь козырного валета на «двадцатку плюс». Какое там «вытянуть руки с добычей в сторону объектива», как модно нынче делать – тут для фото локти упираешь в корпус, иначе никак.

…Удивительное дело – и снасть трещала (но держала), и осётр давил что есть мочи, и мы были без спецпояса – казалось бы, растяжение межреберных мышц обеспечено. Но - нет, ведь нашей троице уже всё в рыболовных спектаклях параллельно, ведь мы когда-то дружно рыли ямы для клиентских сортиров на Кольском, в самых эпических далях промерзшей тундры…