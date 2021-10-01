Козыри методов живцовой ловли Владимир Клень | 1 октября 2021 г.

Осень у большинства наших рыболовов ассоциируется, согласитесь, в основном-то с ловлей хищников. И для этого предназначены разные снасти, среди которых числятся и те, что используют естественные приманки – тут и живцовые удочки разных конструкций, и жерлицы, и кружки. Они хоть и уступают ныне по популярности спиннингу, но подчас способны превзойти самые смелые ожидания.

Я попытался с учетом собственного опыта ловли обозначить ключевые достоинства разных живцовых снастей с акцентом на осенний период. Причем не ставил целью проведение сравнительного анализа, какая из них лучше, а какая хуже, это мне кажется бесперспективным. И новомодные ныне «батлы» с одновременным использованием разных снастей считаю не более чем дешевым шоу - среди снастей, прошедших проверку временем нет плохих и хороших.

Другое дело, что есть те, которые в конкретных условиях и умелых руках способны дать более высокий результат. И даже превзойти по эффективности ловлю на искусственные приманки, т.е. мегапопулярный ныне спиннинг.

Безусловно, в рыболовной среде есть ярые приверженцы исключительно одного (редко – пары) способа ловли на живца - и отвергающих все остальные. Однако ж на практике часто бывает так, что кто-то просто не пробовал иные методы, а посему не ощутил всей их прелести. Это как если любить шоколадные конфеты, игнорируя при этом мармелад, халву или зефир без их пробы на вкус.

Я уверен, что в рыбалке надо хотя бы попытаться получить ощущения от всех видов ловли, а уже затем определять те, которые стоит ввести в собственный обиход, назначив им если не ключевое, то достойное место. Такой подход позволяет пытливому человеку не только закрыть белые пятна в рыболовной премудрости, но и обогатить опыт, разнообразить ощущения, дарит ему новые эмоции.

Живец-молодец

Очевидно, что главное достоинство живцовых снастей кроется в использовании в качестве приманки именно натуральных приманок. Щукам, судакам, окуням и прочим «любителям мяса» предлагается не просто знакомый, а основной и излюбленный ими корм (фото 1). Поэтому живец на крючке вызывает минимум опасений, особенно если он ведет себя довольно естественно на идеально скомпонованной оснастке.

Размышляя над вопросом, почему при таком козыре популярность живцовых оснасток значительно меньше, чем у спиннинга с его невзаправдашними «рыбками», я пришел к выводу, что причина кроется… в самих живцах.

Ситуация парадоксальная, но факт: современный массовый рыболов тяготеет к максимальному упрощению подготовительного процесса к любой рыбалке. И при наличии альтернативы отказывается от обременительных для себя действий. Ему проще укомплектовать коробку пластиковыми приманками для спиннинга (а они, чего греха таить, достигли такого совершенства, что внешне, да и по «поведению» в воде мало отличаются от живых прототипов), нежели покупать живца и возиться с ним. Какие уж тут сложные снасточки или монтажи.

Добавлю, что ловля на живца требует определенного багажа ихтиологических знаний, более вдумчива и деликатна, а потому хлопотна. К тому же выбор магазинных живцов у нас часто ограничивается карасями, причем не всегда нужного «калибра».

Реже можно разжиться пескарями, а о плотве, густере, окунях, красноперках и прочей мелочи мечтать не приходится. Но ведь есть водоемы, на которых даже обитающая в больших количествах щука любит исключительно определенный вид мальков. Знаю озеро, где без окуньков-матросиков или внешне схожих с ними искусственных приманок (блесен, воблеров, «резины») бесполезно даже помышлять о пятнистых хищницах.

Выходит, что для обстоятельной живцовой рыбалки рациональнее всего добывать живцов самостоятельно, что в условиях осени не так-то просто сделать. Пути два – либо использовать малявочницу-подъемник (фото 2), либо ловить на удочку. В первом случае придется заходить в холодную воду с риском для здоровья, во втором – четко знать места с высокой вероятностью присутствия мелочи.

Меня такие трудности не смущали никогда. Считаю их неотъемлемой частью процесса рыбной ловли и поэтому имею в личном арсенале всё необходимое для добывания и хранения мелких рыбок (подъемник, кан и пр.). Причем если принимаю решение о ловле на живца, то универсальным для осени считаю не карасика, а пескаря, который, как известно, премудрый (фото 3).

Эта мелкая рыбка обитает практически повсеместно и считается желанным лакомством всех хищников, в т.ч. любимым мною судаком. К тому же является стайной, и даже зимой её можно обнаружить в прибрежной зоне. В отличие от плотвы и уклейки, у пескаря довольно крепкие губы, он вынослив и подвижен, а посему не инертен при проводке. Плюс - обитает именно у дна, поэтому отлично подходит для донной проводки.

Жива «живцовка»

Переходя к ловле на живца с использованием удилища, отмечу, что фактически именно она стала самым первым оружием рыбаков для целенаправленной охоты на хищных обитателей глубин. Поэтому освоить её следовало бы каждому, кто намерен специализироваться и на спиннинговой ловле хищников. Такая рыбалка дает хорошие базовые знания, касающиеся образа жизни и поведения хищников, их повадок и предпочтений. В общем, у неё есть свои бесспорные плюсы, которые не отнять.

Первый из них – это возможность эффективной ловли хищников с берега. Да, дальний заброс, подвластный спиннингу, удочкой с живцом не сделать, но часто этого и не требуется. Более того, в закоряженных прибрежных зонах и на заросших травой акваториях (фото 4) «живцовка» способна переиграть спиннинг.

Распространенных тут щук и окуней серьезно беспокоят спиннингисты, поэтому разборчивых и неголодных хищников скорее соблазнит малёк, нежели искусственная приманка. Стоит отметить, что такая рыбалка позволяет ловить и в стоячих водах, и на течении, удобна она и из лодки. Но главное - она отличается неповторимым колоритом, самобытна, азартна и добычлива.

Если выбирать реку или озеро для ловли на живца, то осенью я чаще склоняюсь к первому варианту. Исхожу из того, что водная растительность опускается на дно, переставая привлекать внимание хищников, вынужденных теперь искать пищу в глубоких местах. Ведь все рыбы смещаются на открытую воду, удаляясь от берега. При этом на основной струе их искать всё же не стоит.

Они держатся пусть минимальных, но укрытий – бровок, коряг, подводных валунов. Облюбовывают неровности рельефа дна и глубоководные места – ямы и резкие перепады глубин, подчас у островов и устьев впадающих притоков. Причем именно осенью в таких точках хищники сосредотачиваются массово, мигрируя из иных мест.

Я практикую два базовых подхода. Первый – ловля со дна, к которому живец «прижимается» грузилом. Ловля ведется с берега или рядом с ним (если есть забродники) без поплавка, путем отслеживания поклевки по движению кончика удилища или ощущения удара в руку (фото 5). Выходит что-то подобное фидерной тактике с акцентом на хищника.

Перемещение рыбки-приманки производится благодаря смещению груза силой течения или посредством выполнения потяжек оснастки движением руки. Наиболее актуальна такая тактика на реках со слабым течением и чистыми незаросшими берегами. Облавливать подобные акватории удобно болонским удилищем длиной 5 - 6 м. Леска сечением 0,25 - 0,3 мм, груз в виде скользящей «оливки» массой 5 - 10 г, поводок из сдвоенной скрученной лески длиной 50 - 70 см (фото 6). Чем легче груз, тем меньше живец травмируется при забросах.

Второй вариант связан с применением поплавка (фото 7 и 8). В целом данный способ более универсален, подходит и для рек, и для водоемов со стоячей водой, ибо позволяет удерживать живца в заданном горизонте. Но если течение сильное, то гонимый струей малёк ведет себя менее естественно.

На одной из крупных рек у прибрежного острова я вычислил локальную яму глубиной где-то под 6 м, по контуру которой стоят щуки, причем это я замечал несколько лет подряд. А чуть выше неё прямо на течении курсируют судаки. Как говорится, выбирай цель и лови, не сходя с одного места. Не случайно при хорошем клёве за день можно поймать до десятка «хвостов». Причем приезжаешь спустя неделю на то же место - и ситуация повторяется: освободившиеся после моей рыбалки места занимают другие хищники.

При ловле на живцовую удочку я использую одинарные крючки №№ 4 - 6. Цепляю на них пескаря двумя способами: за ноздрю - или через нижнюю губу, после чего жало вывожу наружу опять же через ноздрю (фото 9). При втором варианте рыбка надежнее держится на крючке, но её надо чаще менять. Цеплять живца по-иному - к примеру, за спинку - считаю нецелесообразым, ибо рыбка не будет вести себя естественно. Разве что можно прибегнуть к такому способу, когда стоит задача ловли именно на снулого пескаря.

Заброс оснастки произвожу с таким расчетом, чтобы течение тянуло груз и живца на крючке по нужной траектории: если это яма, то на границу свала в неё, постепенно течение вынесет оснастку к выходу из ямы, где обычно и следуют поклевки. Если круг сделан вхолостую, можно методом легких потяжек вывести живца на нужную струю и пустить на очередной виток.

Смену живца осуществляю после каждой поклевки - вне зависимости от её итога. Кроме того, выбраковываю вялого живца. Рыбки разные, одна выдерживает и несколько десятков забросов, другая – в разы меньше.

Кружит кружок

Что касается кружков, то мои выводы относительно ловли на эту снасть следующие. В подготовительном и организационном плане такая рыбалка довольно трудозатратна. Требует больше времени на сборы до начала и после своего завершения. Предназначена для тех, кто любит использовать лодку и готов к активной вдумчивой рыбалке.

Я определил для себя три основных типа водных объектов, на которых даже при большой любви к спиннингу считаю рациональным использовать кружки. Первый – густо заросшие растительностью небольшие озера и пруды. Раздвинув траву и опустив в «окно» кружок (фото 10) - подобраться к щукам значительно проще.

Второй – крупные водоемы или их участки с большими, но равномерными глубинами. Выбор в пользу последнего варианта обусловлен тем, что резкие осенние ветры стремительно гонят кружки по воде, поэтому на перемежающихся глубинах рабочий спуск живцов выходит за оптимальные рамки (50 - 60 см от дна). Соответственно, они перестают выполнять поставленную задачу. Как следствие, возрастает элемент случайности. Неопытные или не желающие подумать рыболовы не придают этому значения.

Ну и третий тип – это сильно запрессингованные спиннингистами водоемы с достаточным количеством ставшего осторожным и капризным хищника. В таких условиях предложенный ему медленно проплывающий живец воспринимается как доступная и не настораживающая добыча.

Нелишне отметить и тот факт, что именно на крупных водных объектах возрастает вероятность поимки хищников разных видов, включая трофейных. В мелких прудах и прибрежной черте всё-таки чаще ловятся щуки-травянки и окуни.

Не разделяю позиции тех, кто сочетает ловлю на кружки еще и с ловлей спиннингом. Сначала рыболов пускает на воду кружки, затем якорит рядом или среди них лодку и начинает джиговать (фото 11). А после того, как кружки удаляются на внушительное расстояние, вынужденно подрывается за ними следом. На этот счет как нельзя лучше подходит поговорка – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Использование огрузки-якоря, удерживающей кружки на одном месте, считаю полезной и разумной методой, но это сопряжено с дополнительными заботами. Требуется грамотный расчет массы груза, оснастка чаще путается и переворачивается вхолостую. Я предпочитаю обходиться без неё и пускаю кружки с интервалом в десяток метров друг от друга.

Не оправдывает себя и практика одновременного использования большого количества кружков, даже если это не противоречит правилам ловли. Оптимальным считаю работу не более чем с пятью кружками. Их проще контролировать, снимать с не принесшей результата акватории и перевозить в другую часть. Кроме того, специально под осеннюю ловлю и большие глубины полезно иметь не легкие пенопластовые или пластиковые кружки, а более тяжелые. Мои, например, изготовлены из дерева, хорошо пропитаны маслом для защиты от воды и выкрашены. Кружковая оснастка в целом аналогична описанной выше у живцовой удочки (фото 12).

За неимением пескарей и использованием в качестве живцов карасиков, цепляю их не за спинку, а пропускаю поводок через жаберную крышку, после чего торчащий изо рта двойник образует некое подобие усиков (фото 13).

Подводя черту всему сказанному, выражу уверенность, что ловля хищников на живцов не уйдет в забвение, а динамика сокращения количества их приверженцев способна смениться на положительный рост.

Неслучайно, наверное, на воде стали чаще появляться специальные плавающие флажковые жерлицы (фото 14), а также работающие по принципу кружков пенопластовые цилиндры. История всегда развивается по спирали, и рыбалка тут не исключение.