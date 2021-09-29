Рыбацкие байки: скрытые крупицы опыта Андрей Швец | 29 сентября 2021 г.

Ловля хищной рыбы на искусственные приманки, особенно на воблеры, всегда была, есть и будет очень азартной. Однако работа со спиннингом - занятие еще и весьма высокоинтеллектуальное, и чтобы успешно отловиться не только при высокой активности щуки или окуня, а делать это всегда и стабильно, нужно приложить немало усилий.

И тут подспорьем окажется осмысление своего и чужого опыта - как позитивного, так и негативного - при выборе тактики ловли на конкретном водоеме, при подборе приманки к сиюминутному месторасположению и настроению хищника.

Решая на рыбалке головоломки на предмет «что сегодня хочет рыба», нужно не только постоянно экспериментировать, но и стараться использовать очень объемную виртуальную «Библиотеку коллективного опыта спиннингистов».

С каждым годом эта библиотека у каждого рыболова пополняется всё новыми и новыми сведениями - где, когда и на что кто-то успешно ловил хищника, а также чередой интересных историй, связанных с той или иной приманкой.

В итоге многое из того, что ранее казалось непонятным и настораживающим, станет простым и само собой разумеющимся – и индивидуальное мастерство спиннингиста будет постоянно расти. Такими историями делятся обычно на рыбацких посиделках возле костра, за рюмкой чая или тарелкой ароматной ухи. Есть истории-были, происходившие в разные годы и связанные с приманками, и у меня.

Попперные страдания

Поехали мы как-то в конце августа с моим товарищем половить окуня на мелководные разливы верховьев Киевского водохранилища: бывали мы там не одну сотню раз, места знали отлично, имелись наработанные окуневые точки и рабочие приманки - словом, мы надеялись на приятный выезд на результативную рыбалку.

Окуня там всегда стояло очень много, он хорошо реагировал и на всевозможные топ-вотеры, и на минноу с крэнками, так что если полосатый вдруг по какой-либо причине и закапризничает, выбирать было из чего. С утра стоял практически полный штиль, но чем выше поднималось дневное светило, тем сильнее задувал довольно неприятный северо-восточный ветерок, разгоняя по бескрайнему разливу сначала рябь, а потом и довольно высокую волну.

Послерассветная активность окуня постепенно затухала и часам к десяти сошла на нет. Да и ветер подразгулялся не на шутку, а ловить в высокую волну на попперы с уокерами не очень-то комфортно. Само собой разумеется, наш рыболовный азарт постепенно исчезал – неотвратимо назревало монотонное и практически бесперспективное полоскание приманок, могущее испортить настроение даже самому заядлому спиннингисту.

Товарищ мой Олег, с которым мы ловили из одного «Язя», парнем был хорошим, рыбалку любил, но даже при недолгом отсутствии поклевок капитулировал, при этом у него сразу же просыпался аппетит - и он принимался основательно перекусывать, теряя всякий интерес к происходящему за бортом лодки.

Так получилось и в этот раз: клёв прекратился, ветерок крепчал с каждой минутой - и Олежка, отложив спиннинг, удобно устроился на широкой кормовой банке «Язя», развернул кульки со снедью и принялся неспешно трапезничать. Я же еще не наловился и продолжал упорно кидать небольшой попперок - это был Chug Pop Smith.

Пока товарищ принимал поздний завтрак, я успел еще и стоянку поменять, заякорив лодку у одиноко стоящего среди песчаного мелководья камышового островка. Через прозрачную воду было видно, как с желтого дна то тут, то там к поверхности тянулись покрытые листьями длинные стебли рдеста - такие места окунь очень любит, поэтому я всегда беру их на заметку, отмечая в памяти.

Первый заброс, короткая серия бульков - и на поппер садится щука явно не меньше двух килограммов: она выходит к поверхности, шумно, с брызгами, брыкается, стремясь освободиться от острых тройников. Олег всё прекрасно видит, но жевать не прекращает, делая вид, что происходящее ему абсолютно безразлично - дескать, мелочи всё это, суета, и не такое видали. Подвожу яростно сопротивляющуюся хищницу к борту лодки и с третьего захода беру её подсаком. Пока отцеплял глубоко сидящий в пасти тройник, пока возился с куканом - Олег сидел, не проронив ни слова.

Но молчание это было какое-то недоброе, с нотками то ли зависти, то ли еще чего-то… Бросаю щуку на кукане в воду - и опять забрасываю поппер, на это раз прямо в направлении камышового островка. А волна кругом уже поднялась крутая, высокая. Как теперь станет попперок работать, не будет ли захлебываться?

Однако, несмотря на приличное волнение, приманка пока действует без сбоев: я успеваю только пару раз булькнуть поппером после приводнения, как он исчезает - и кто-то сильно дергает спиннинг, пытаясь вырвать его из моих рук. От неожиданности даже не успеваю подсечь - рыба садится на крючки сама и, сгибая удилище, мощно давит тугими толчками ко дну.

Надо было видеть при этом лицо Олега! Но отдам должное его выдержке: он мужественно продолжал изображать, что ему всё происходящее не интересно, жуя свои бутерброды и запивая их компотом. По силе сопротивления я грешил опять на щуку, но тут в прозрачной воде увидел крупного окуня - горбач сумасшедшее упирался, ходя полукругами вдоль борта лодки.

Уже сажая килошного окушка на кукан, я скосил глаза на товарища и не сдержался от ухмылки: выражение его лица стало прямо-таки страдальческим. В довершение бросаю поппер к камышовому островку еще разок - и опять на него садится окунь, граммов на сто меньше первого: меня уже просто распирает от смеха, а Олег нервными движениями принимается собирать снасти…

Минут через сорок мы уже ехали домой, а товарищ со мной почти не разговаривал. А дня через три после той рыбалки звонит мне из рыболовного магазина с вопросом – мол, какого цвета Chug Pop лучше взять?

Ночной экстрим на отмели

Ловля на поверхностные приманки в последние годы у наших спиннингистов стала одной из любимых: тут тебе и зрелищность - атаки, промахи с бурунами и кучей брызг, и в обращении они довольно просты, да и, как внезапно оказалось, ловится на заграничные топ-вотеры отечественный хищник просто отлично.

Самое большое распространение получили, став воистину народными, попперы с уокерами - для большинства рыболовов они проще и понятнее, а вот с другими типами «поверхностников» оказалось посложнее.

Например, такие популярнейшие за рубежом приманки, как пропбейты, у нас и сейчас продвигаются в массы очень медленно и с большим скрипом, хоть и окунь, и щука в соответствующих условиях от них просто без ума. Причем реагирует на них рыба как на «равномерке» или на разной длины и резкости потяжках удилищем, так и при твичинге - уже на водоеме нужно экспериментировать с проводкой, отталкиваясь от того, на что откликнется в данный конкретный день хищник.

Верховья Киевского моря с обширными многокилометровыми меляками - отличный полигон для проверки любых поверхностных приманок: там всегда изобилие и щуки, и окуня, причем полукилограммовый горбач здесь - рядовое явление.

В начале осени наступает золотое времечко для ловли в этих местах именно на топ-вотеры: ночи становятся холоднее, водичка начинает потихоньку остывать, а окунь - сбиваться в стаи и устраивать шумные групповые охоты на поверхности.

В этот период я часто практикую поездки туда с ночевкой - тогда получается захватить самое лучшее время, когда окуневая братия наиболее активна, т.е. вечернюю и утреннюю зорьки. Правда, частенько полосатый хорошо ловится и днем, но так бывает далеко не всегда: окунь - рыба капризная, и предугадать что-либо заранее никогда не получается.

Сколько раз бывало: поедешь - и так попадешь на окуня, причем крупного, закилошного, что впечатлений хватает на год вперед. А на следующий день люди приезжают туда же, используют те же приманки, но наградой за все усилия становятся только мелкие «матросики», нормального же окуня и след простыл. Иногда даже утренняя зорька, на которую всегда возлагаются особые надежды, абсолютно не работает - с рассветом активность окуня проявляется всего в течение десяти - пятнадцати минут, да и то клюет, в основном, мелкий и средний окунь.

Так уж повелось, что в тех местах я провожу ночь или в лодке, или же устроившись на широченной вымостке возле одного из заболоченных островков. Залезешь в спальник, натянешь на голову накомарник и, немного поворочавшись, проваливаешься в сон. Перед самым рассветом - подъем, утренний кофе, пять минут - и ты уже на месте.

Один год я частенько ночевал в лодке возле одного острова на обширной песчаной отмели. И вот однажды перед самым рассветом меня разбудило какое-то непонятное чмоканье: приподнявшись и прислушавшись, я предположил, что это плавилась масса мелкой рыбы. Правда, об этом можно было только догадываться, т.к. рассвет еще не наступил, не видно было ни зги, однако моё предположение подтверждали иногда раздававшиеся всплески с характерным окуневым чавканьем - полосатый, несмотря на темноту, явно вышел к скоплению малька и принялся давить его.

Спиннинг я на ночь не разбирал, а к поводку был пристегнут Мегабассовский «поверхностник», который в то время только появился в продаже - Oneten Lapstick. Этот безлопастный пропбейт с двумя пропеллерами в хвосте на «равномерке» просто тащился за шнуром – ну как палка, и даже пропеллеры практически не работали. Зато на рывковой проводке он оживал на резких коротких «твичах», бурунил поверхность лопастями пропеллеров, вздымая вверх фонтанчики воды.

Я в него тогда не очень-то верил - пропбейты были еще в новинку, но мои опасения развеяли два небольших окунька, размером чуть ли не меньше самой приманки, которых я поймал вечером возле островка кувшинок.

Так вот, забрасываю я этот пропбейт вслепую, абсолютно ничего не видя, делаю три быстрых потяжки – вжик – вжик - вжик - и сразу на том конце шнура заходила приятная тяжесть. Вот это да! В темноте я окуня на «поверхностники» никогда не ловил, а в том, что это был именно полосатый, ни секунды не сомневался. Начинаю подтаскивать рыбу к лодке, но поскольку темно, хоть глаз выколи, чуть не протаскиваю поводок в «тюльпан» - рыба совершенно незаметно оказалась уже у самого борта.

Не зажигаю фонарика, чтобы не распугать жирующую на мели рыбу, стараюсь на ощупь отцепить окуня от крючков - как назло, он крепко сидит на обоих тройниках, так что пришлось повозиться.

Наконец-то получилось отцепить полосатого, кидаю его на дно лодки и делаю следующий заброс в темноту - между тем небо на востоке понемногу стало сереть, предвещая скорый восход солнца. Тут и предрассветные комары активизировались и принялись с усердием грызть меня, практически не давая нормально вращать рукоятку катушки. Успеваю опять сделать пару «вжиков» - и снова садится хороший, под полкило, окунь.

Каким-то шестым чувством понимаю, что сейчас станет светло - и окуневая стая точно уйдет с отмели, поэтому тороплюсь ловить последние минуты. Но утро неумолимо вступает в свои права, горизонт на востоке потихонечку алеет - и вот уже становится всё хорошо видно, хотя диск солнца еще не показался и ночные тени пока лежат на воде. Успеваю поймать еще трех почти таких же окуней - и всё, клёв как обрезает, стая определенно ушла с отмели на более глубокое место.

Кстати, под лодкой было не больше сорока - пятидесяти сантиметров чистой воды - я впервые ловил окуня на «поверхностники» на такой экстремальной глубине. С тех пор при упоминании модели Lapstick мне сразу вспоминается та экстремальная ночная рыбалка на отмели…

Дебютант против бесклевья

У большинства наших спиннингистов, ловящих взаброс, крэнки не так уж и популярны, т.к. их проводка монотонна и навевает скуку - то ли дело воблеры, идеально подходящие для твичинга с его широким разнообразием вариантов анимации.

Тем не менее моделей крэнков у самых разных фирм, зарубежных и отечественных, просто неисчислимое множество – к примеру, только в свежем каталоге японской Lucky Сraft насчитывается чуть не сотня моделей самых разнообразных крэнков. И это не по дурости производителей, тому есть серьезное обоснование. И в качестве иллюстрации этому тезису хочу рассказать о крэнке из бассовой cерии компании DUO - модели Realis Crank M65 8A.

На первый взгляд - вроде непримечательный воблерок вытянутой каплевидной формы, однако в действительности всё не так просто.

Начнем с того, что все модели пресноводной серии Realis, созданной для ловли басса, ловят просто лучше некуда. Недаром этот крэнк разрабатывал, тестировал и доводил до ума один из ведущих японских профессиональных рыболовов Хаджиме Мурата (Hajime Murata), а уж подобные ребята дело своё знают досконально. Поэтому и в крэнк этот я поверил как-то сразу, да и сам вид его понравился - короче говоря, лег он в рабочую коробку с другими крэнками дожидаться своего звездного часа, да пару рыбалок просто покатался вхолостую - руки не дошли до обновки.

Но потом наступил тот день, абсолютно провальный по клёву - ни щука, ни окунь, даже мелкий, категорически не желали брать ни на какие, даже самые соблазнительные, казалось бы, приманки.

Ловили мы тогда с моим напарником Глебом на протоках и на самом русле Днепра немного выше его впадения в Киевское водохранилище: места, конечно, просто прекрасные в отношении рыбалки. Но в тот жаркий июльский день рыба просто ушла в глухой отказ, ни на что не реагируя.

Пробовали ловить и на мели, и на глубине, и на течении, и на «стоячке», до бесконечности меняя приманки - ровно никакого результата все наши ухищрения не давали. И вот единственная щука за день, причем хорошая, килограмма на два с половиной, была поймана мной именно на Realis Crank.

Произошло это на повороте реки у ямки небольшого размера с четырехметровой глубиной, куда задувало несильное течение. Заякорившись примерно посередине ямки, мы выполняли забросы к урезу воды и стаскивали диповые крэнки на глубокое место - такая тактика облова ям в прошлом уже принесла нам немало щук и крупных окуней. Я забросил свой DUO к границе плавающего возле берега небольшого «пятна» телореза и сразу же начинал проводку - тогда крэнк, круто заглубляясь, уходил вниз, проходя как раз над свалом.

Я медленно вращал рукоятку катушки, как вдруг кто-то под водой попытался отнять у меня спиннинг, хотя вначале это выглядело как пара щипков за воблер, а потом уже - резкий, уверенный рывок. На автомате подсек, хотя вполне можно было этого не делать - немаленькая щука (по характеру и силе сопротивления это сразу почувствовалось) туго заходила в глубине. Несколько раз она делала отчаянные попытки закрутить шнур за находившуюся неподалеку якорную веревку, но я каждый раз, зажав пальцем шпулю «мульта», удилищем отводил её в сторону - от греха подальше.

После полуминутной возни и выхода на красивую «свечу» щука наконец-то сдалась, была вытащена из воды, сфоторафирована в разных ракурсах и благополучно отпущена домой, в родную стихию. Вот так и появляется вера в новую приманку: бесклевье, абсолютно ничего не работает, тут «выстреливает» новинка - и всё, она сразу переходит на самые первые ступени вашего личного воблерного хит-парада.

«Пробка» не по сезону

С приходом в нашу рыболовную повседневность твичинга, особенно после того, как этим методом стал ловить не ограниченный круг спиннингистов, а самые широкие массы рыболовов, вплоть до жителей самых глухих сел, в наших коробках прочно прописались всевозможные воблеры-минноу. Причем самую большую популярность завоевали минноу с нейтральной плавучестью, или суспендеры - их в коробках спиннингистов, думаю, как минимум процентов восемьдесят от общего числа разных воблеров.

Как-то так сложилось, что для большинства рыболовов они наиболее понятны и просты: подергали, сделали паузу, воблер завис на какое-то произвольное время в толще воды - а тут и поклевка щуки подоспела, всё очень предсказуемо. А вот с плавающими и тонущими минноу у наших рыболовов, увы, не сложилось - на плавающие еще так-сяк ловят, а вот тонущих большинство спиннингистов просто-таки панически боится.

Главное – не понятно, как на него ловить, если он на паузе тонет, причем иногда очень быстро, а воблер-то - приманка недешевая, и засадить тонущую модель в корягу или иной донный хлам проще простого. И хорошо, если ловля ведется с лодки и в наличии есть отцеп: подплыли, пустили хитроумную конструкцию по шнуру, подергали - пошуровали - и в большинстве случаев отцепили воблер, разогнув зацепившийся за преграду тройник. С берега же шансы отцепить «смертника» даже при толстой «плетенке» невелики: конструкции береговых отцепов в большинстве своём несовершенны и остается полагаться только на то, что тройник разогнется прежде, чем лопнет от чрезмерной нагрузки шнур.

Но и с плавающими минноу не всё так однозначно: если модели, поднимающиеся на паузе медленно или, на худой конец, со средней скоростью, еще как-то понятны, то быстро, как пробка, вылетающие на поверхность - многих спиннингистов просто пугают. Я сам раньше боялся «пробок» как огня, и если мне по какой-то оказии попадал в руки такой воблер, то я всенепременнейше старался уменьшить любыми способами его плавучесть - хотя бы до такого состояния, чтобы приманка всплывала со средней скоростью.

Правильно понять «пробки» и поверить в них помог мне минноу Evergreen Side Step, который не пользуется у нас популярностью по изложенным выше причинам, несмотря даже на сравнительно невысокую цену. У Side Step есть еще версия SF (Slow Float - медленно всплывающая), а с поводком становится практически суспендером: вот с ней всё понятно - широкое рысканье плюс очень медленный подъем на паузе, ловит замечательно. А вот у версии с высокой плавучестью и «игра» какая-то корявая - воблер постоянно выталкивает наверх неумолимая Архимедова сила, и из-за этого рысканье получается смазанным и нечетким.

На равномерной проводке, правда, или на потяжках удилищем всё просто замечательно - широкоамплитудная щучья «игра» с широким разбросом хвоста, но кому ж из нас интересно тягать минноу «равномеркой»? Такое же точно впечатление от Side Step сложилось и у меня, когда я несколько лет назад впервые забросил его в воду в радостном ожидании чуда: но чуда, увы, не произошло - чтобы заставить минноу исполнять хоть какое-то подобие рысканья, его нужно было твичить в высоком темпе, очень агрессивно.

Одним словом, воблер оказался в запасе в одной из коробок до гипотетических лучших времен, которые неизвестно когда настанут: так бы он там и пылился до второго пришествия, если бы не одна рыбалка, которая сразу определила его дальнейшую судьбу.

…В тот раз мы приехали небольшой компанией на один водоем камерного типа, хорошо нам знакомый: не раз мы ловили тут неплохих щук, поэтому никаких неожиданностей не ждали. Быстро собрали спиннинги, с высокого пригорка бегом спустились на берег - и тут нас ждал неприятный сюрприз: уровень в водоеме сильно, как минимум - на полметра упал, к тому же вода оказалась по непонятным причинам сильно замутненной. Но делать нечего, надо ловить – дорога-то проделана очень длинная, а поблизости нет никакого другого водоема, куда можно было бы оперативно перебраться.

Как и следовало ожидать, местная щука из-за изменившихся условий ушла в категорический отказ - мы ставили буквально все отлично работавшие тут до сегодняшнего дня приманки, но даже тычка по воблеру не заработали.

Потихоньку стали развиваться упаднические настроения, рыболовный запал исчез, начался перебор всего содержимого коробок в надежде на авось. Мало того, суспендеры-мелководники, которые тут хорошо работали прежде, теперь собирали на себя пучки травы и нитчатки. Нужны были плавающие модели, которые можно провести, меняя горизонт проводки по своему усмотрению. Я тоже перебрал десятка полтора разных воблеров - тщетно, и тут дошла очередь до необкатанного новичка: пристегиваю к поводку Side Step кислотного цвета и забрасываю его под стенку камыша на противоположном берегу - ширина водоема тут невелика.

На первой же проводке при подходе воблера к моему берегу успел заметить, как из-под кустика опавшей травы выскочила небольшая щучка и крутнулась возле приманки - ага, хоть на что-то она реагирует! Провожу минноу по тому же месту еще раз пять - шесть - и, наконец, щука не выдерживает и атакует воблер, причем, я бы сказал, даже как-то яростно.

Минут через десять вытаскиваю щуку за килограмм, а потом еще одну, уже побольше - и это при полном нуле у товарищей. Хватки - решительные и резкие, а тройники минноу оказывались глубоко в пасти рыбы – получалось, что вроде бы неактивная рыба набрасывалась на Side Step как бешеная.

Закончилось всё тем, что перед самым отъездом я поймал еще толстую «трешку». И тут товарищи мои прозрели, как сейчас говорят: при нулевой активности рыбы - и вдруг такие результаты, причем на воблер, который вроде бы не по сезону (а дело было в начале ноября) - резво всплывает и тарахтит шарами, как адская погремушка. И только потом, когда плавающий Side Step стал одним из моих любимых минноу и мне удалось погонять его пару сезонов, набрав по нему достаточно статистики, я понял причины необычайной уловистости приманки.

Начнем с того, что эта модель выступает для щуки чрезвычайно сильным раздражителем: громкая шумовая камера, содержащая нескольких некрупных шариков, вкупе со скоростной агрессивной проводкой просто выводят её из равновесия. Сколько раз бывало, когда некрупные щуки просто вылетали «свечой» из воды, шарахаясь от проходящего мимо них воблера, но при этом почти во всех случаях их получалось доловить на последующих проводках.

В общем, секрет уловистости Side Step очень прост: эта тарахтящая шарами, беспорядочно мечущаяся по сторонам погремушка до невозможности нервирует щуку, даже самую неактивную, и вынуждает её на поклевку. Причем именно в этом случае имеет место желание хищницы не съесть источник возмущения спокойствия, а просто отогнать его от своей охотничьей территории: по моему мнению, среди воблеров-одноклассников сильнее раздражителя для щуки просто нет.

Однако не всё так радужно: Side Step по причине всё той же высокой плавучести чрезвычайно упорист - и сильно сопротивляется на «твиче», поэтому удилище нужно применять очень «злое», иначе правильной проводки не получится. Еще одно условие, необходимое, чтобы эта модель ловила - это скоростная проводка практически без пауз: как утверждает мой напарник по рыбалкам Глеб, Side Step нужно не просто «бить» кончиком спиннинга, а именно «избивать», только в этом случае он покажет под водой более-менее правильную «елочку».

Багаж рыбацких баек, которыми приятно поделиться с товарищами по увлечению у ночного костра, есть у каждого рыболова - и тем он обширнее, чем длиннее рыболовный опыт. Чем эти истории всегда ценны - в них обязательно содержится какая-то крупица наблюдений за повадками рыбы и практика ловли в той или иной ситуации, именно поэтому я всегда внимательно слушаю рассказчиков, когда на рыбалке наступает время вечерней ухи.