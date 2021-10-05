Твичь, не твичь – получишь щук, или сказки поверхностного твичинга Алексей Коломиец | 5 октября 2021 г.

Осенняя ловля хищника на мелководье – для меня скорее это прикольная тема, чем серьезное увлечение. Я много раз слышал и о поверхностных воблерах, и о рывковых проводках, и о спиннингах для всего этого. Наверное, пора и мне самому внести свои пять копеек. И пусть в твичинге я не так уж и разбираюсь - тем не менее, на определенном этапе моей рыболовной практики у меня появились свои предпочтения, свои милые сердцу щучьи болота, свои любимые приманки.

Это страшное слово «воблеры»

Когда мне задают простой, казалось бы, вопрос: «На что сегодня ловил?», я, не кривя душой, отвечаю: «На воблеры».

Во-первых, это правда. Во-вторых, если сказать, что в нонешнем кейсе в тренде оказался сёрф-твичинг топ-вотеров – можно и по морде схлопотать. Но, как известно, бумага стерпит всё, чем я и пользуюсь. Однако вынужден пояснить, что топ-вотеры – это не только классические воблеры. Это еще и разнообразные глиссеры (потерпи меня, бумага).

Глиссандо, вид сбоку

Первыми глиссерами, что появились в моей топ-вотерной коробке, были резиновые «лягушки». Как это часто со мной случается, я приобретаю на рыболовных выставках хотя бы одну приманку незнакомого мне вида. Когда до неё руки дойдут – еще неизвестно. Но душу греет, что такая оригинальная штучка у меня есть. Но вообще-то руки дошли до глиссеров только тогда, когда в моей топ-вотерной коробке завелись «мыши».

Как это случилось? Очень просто: привез с московской выставки в чемодане. Как они туда пробрались? Тоже не вопрос: я их сам туда положил. Розовая «мышь» мне понравилась больше всего, так что именно она первой полетела в воду знакомиться с хищниками. Щукам понравилось.

Если кому-то тоже приглянулись симпатичные «мышки» – они называются Moss Mouse & Boss Rat #709 Hot Pink. Провожу в воде я их так же, как и «лягушек». Приманка падает на поверхность, будь там хоть вода с ряской, хоть листья кувшинок - и я медленно подматываю шнур, подергивая кончиком спиннинга. Тут никакая ритмика не нужна, как в проводке поппера или уокера. С паузами, без пауз – уж как вам будет угодно. «Лягушки» – такие непредсказуемые! «Мыши» - тоже.

Подсёк – не радуйся, сорвалось – не плачь

Главное при ловле на «лягушек» и «мышей» – это беречь свои нервы. Реализация тут достаточно низкая, чтобы негодовать. Статистика такова, что на 5 - 7 эпизодов атаки щуки – ловится одна. При этом очень любопытен выбор момента подсечки. По идее, приманка – мягкая, поэтому рыбу не накалывает, пока не подсечёшь.

Щука может несколько раз подряд - вновь и вновь - атаковать «лягушку» или «мышь». Говорят, что после того как щука схватила приманку, надо выждать хорошую паузу - и только потом подсечь. Я пробовал и так, и эдак – увеличения процента реализации не получил. Но чаще всё же делаю паузу, потому как щука и так часто промахивается. Ну а если таки глиссер оказался в пасти, я выжидаю секунды три.

Иногда за это время щука успевает натянуть шнур, будто бы поплыла по своим делам, а бывает, что подержала во рту, но не засеклась. Ну и должен признаться, что боковой ветер для ловли на глиссеры – враг № 1. Из шнура выдувается дуга, которая не только не позволяет контролировать приманку, но еще и просто увлекает глиссер куда-то в сторону - и тот глиссирует, как ему и положено, с постоянной скоростью. Щука на это реагирует очень редко.

Ловля на «Хорватские Яйца»

Пожалуй, одно из самых прикольных названий приманок, с которым можно кружева юмора плести как устно, так и письменно. Но постараюсь этого не делать, потому как приманка заслуживает серьезного внимания. На «Хорватское Яйцо» я начал ловить совсем недавно. Всего лишь пару лет практикую. То есть - статистики маловато. Но пока что мне кажется, что среди глиссеров реализация поклевок на эти приманки – самая высокая.

Второй козырь - это отличные баллистические качества. «Яйцо» летит далеко и точно. Проводку делаю, как и другими глиссерами – с поддергиваниями. Первое «Яйцо», которое открыло мне глаза на эти приманки, было Aiko Slider 45F, оно и фигурирует на фотографиях. Есть оригинальная приманка - из рук того самого хорвата, но в воду его кидать боюсь. Ведь оторвут мне нехорошие товарищи «Яйцо», а где я еще такое возьму?

В моей коллекции есть приманка, полностью овальной формы и с попперной впуклостью на морде (бумага, прости еще раз). Чаще всего я ловил именно на это поппероидное «Яйцо». При проводке оно шумно хлюпает, добавляя азартности ловле. И есть еще один жирный плюс – это большой крючок, который легче всего извлекать из щучьей пасти или стряхивать щурят прямо в воде. Ну и, пожалуй, еще один нюанс.

Изначально меня убедили, что на крючок «Хорватского Яйца» нужно подсаживать твистерок. В таком-то вот виде я и получил всего лишь одну поклевку. Тот же рыболов потом говорил, что нужно еще экспериментировать с длиной и цветом силиконового хвостика – и это сильно тормозило мне практику ловли в целом. Так вот, сейчас я ловлю без каких-либо хвостов-подсадок. Просто «Яйцо» - и всё. И летит оно так лучше, и рыбу ловит.

О поппероидных воблероидах

Такое заумное название получили у меня приманки, имеющие очертания воблера и попперную выпуклость в передней части. Яркие представители – воблеры Malas и GunFish от Lucky Craft. Lucky Craft GunFish - мой любимый «лягушонок».

Так я его назвал за расцветку, хотя форма у него скорее толстой гусеницы. Летит далеко, рыбу ловит. Плавная ритмичная проводка – виляет как уокер, резко дергаешь – плюется. Очень часто он выступает в роли разведчика, потому как летит лучше попперов. А вот Malas никак разловить не могу. Многие хвалят, у меня есть оригинал, но всё как-то никак да никак.

Порхающая Алоза

Есть в моем арсенале еще такая приманка, как H&H Flutter Shad Kit. Набор с таким названием однажды появился на распродаже в интернет-магазине - и я взял на пробу. У меня уже был небольшой опыт ловли на неогруженную «резину» с офсетным крючком. А в этом наборе прилагались офсетные крючки с огруженным цевьем. Однажды на классическом щучьем болоте эта приманка уделала все остальные топ-вотеры.

Главное преимущество - это объемная «резина» и утяжеленный крючок, который помогает ориентировать приманку правильно. У самой приманки интересный хвост – плоский. Это позволяет ей не падать колом на дно, а планировать во время паузы. Видимо, это и провоцирует щуку на хватку.

Проводка такой приманки – тоже твичинг. Точнее - пелагическая джиговая проводка. Когда тяну её по траве, делаю это как с «лягушкой» - толчками. А когда приманка проваливается в «окно» чистой воды среди водорослей – пару раз поддергиваю во время её плавного погружения.

Когда-то давно я писал в региональном журнале про «резину», что применяется в этом комплекте, там я назвал её «Порхающей Алозой» (алоза — это вид сельди). Это же название прикрепилось и к набору Flutter Shad Kit. Когда-то я его купил в интернет-магазине Cabela's. Сейчас не могу подсказать, где можно приобрести. Огруженные офсетные крючки продаются, а вот силиконовые «рыбки» с плоскими хвостами – не встречал.

Поверхностные минноу

Воблеры, у которых рабочий горизонт позволяет ловить над травой, чаще служат мне в ночной ловле судака. По этой причине они хранятся в отдельной коробочке и к озерам не допускаются. В этом году что-то пошло не так. Среди, казалось бы, классического вида воблеров-минноу я обнаружил очень поверхностный Usami Asai 95F-SR. Стоило мне поднять спиннинг вверх и чуть подергать воблер – тот сразу стал конкурентом попперу Rapala. На поппер вперемежку ловились окуни и щуки-травянки.

Asai же избирательно ловил только щук. И еще у этого воблера есть своя оригинальная «игра». Если вести его чуть смелее – он достаточно широко виляет. Думаю, отлично будет ловить судака ночью при проводке против течения на перекате. Ну а когда у воблера есть своя «игра» – отлично получается проводка Stop&Go. Таким способом я поймал несколько щук - и выяснил для себя, что воблер универсальный. Этой осенью продолжу копить статистику по его уловистости - как по щуке, так и по судаку.

Ко всему прочему, воблер Asai имеет магнитную систему дальнего заброса Mag Cast System. Сначала я обратил внимание на характерный щелчок во время заброса. И только потом прочитал на сайте производителя, что шарик фиксируется в длинном канале мощным магнитом.

Во время заброса он смещается в заднюю часть с максимальным ускорением, передавая тем самым всю инерцию на хвостовую часть приманки. Парусность в таком случае самая низкая, а дальность заброса - максимальная. А в процессе проводки шарик возвращается назад, на исходную позицию. Подобное я встречал только в японских воблерах.

Свимбейты

Очень красивые приманки, которые очень долго жили в коробке. Причина одна – до них не доходила очередь. Я обычно перестаю ловить рыбу, когда уже поймал, сколько мне нужно. Ловить и отпускать – мне рыбу жалко. Я лучше приеду на это озеро еще раз. А в следующий раз опять начинаю ловлю с проверенных приманок. Но однажды - и принципиально - выделил пару часов времени, чтобы половить на свимбейты.

В этом году я разловил составничок от Smith - TS joint minnow. Тот провоцировал щуку даже на равномерной проводке. Но лучше всего зубастая велась на подергивание. Два рывочка - и протяжка. «Игра» приманки просто изумительная. Ни один составник у меня так не играет. На паузах вяло эдак всплывает, покачиваясь. Крупной щуки в моих баклужах* не было, максимум на кило - полтора. Но поклевки все злые. За другими составниками щука гналась - и иногда догоняла, а иногда - ленилась. А вот TS joint – не пропускала. Вот такие первые наблюдения.

LC Real California когда-то давным-давно поймал щуку в притоке Дона. Правда, как-то непонятно всё произошло. Закинул, потащил, она села. Весна, вода мутная, ничего не видно. Видимо, попал под нос. Бывает. А потом еще пробовал пару раз в пойменных озерах на этот свимбейт ловить, но что-то всё никак. Если честно, вообще на свимбейты почему-то не получалось. Наверное, потому что не ловил, а только лишь пробовал. Ну и вот, после того как принципиально выделил время для ловли на свимбейты, погонял Real California.

Вода - прозрачная, солнышко со спины светит, в поляризационных очках всё видно. Уж я свимбейт - и так, и эдак. И плавненько толкну, и нервно дерну, и равномерно… В общем, двумя словами – учил плавать. Ну вот нравится мне этот воблер - и всё тут. Красивый такой, эстетичный. Японский опять же! Ну не может щука такой оставить без внимания! Ну и, в общем, получил я то удовольствие, за которым приехал.

Плавать «Реальную Калифорнию» реально научил. В тот день я многое что пробовал, поэтому ограничился двумя поимками и признался сам себе, что ловить на свимбейты весьма интересно и зрелищно. Самое прикольное, что нет определенного рисунка «игры» приманки. С этаким свимбейтом можно импровизировать сколько душе угодно. И когда щуке начинает нравиться то, что вы делаете – это как раз и есть тот кайф, который дарит ловля на этот воблер.

Осталось рассказать про два поверхностных составника - от Kosadaka и Pontun21. Я всегда пытаюсь вспомнить, откуда в моей коробке берутся воблеры. Ведь они появляются не случайно! Или я приобретаю вынужденно, ибо сам видел, как на него хорошо ловили, либо дают попробовать, либо это алаверды за мои поролоновые подарки, которые я называю «дарёные кони». И есть еще одна градация с коротким названием ХЗ.

Вот, к последней категории и относится Pontun21 Bully Boo 60F SR. Честно, я пытался вспомнить откуда он у меня, но тщетно. Вот лежал он в коробке, где накидано всего всякого. А в озере видно, как карасики роются в траве. А Bully Boo как раз похож на карася. Прицепил - ну и поймал! О чём это говорит? Да ни о чём. Просто еще один воблер разловил - и тот переехал в основную коробку. Но это единственный широкий поверхностный воблер в моем арсенале.

Kosadaka Cord SH 75F у меня появился после одной из московских выставок. Ну и товарищ мой ловит на них постоянно. Гляжу, торговая марка достаточно популярная, ну да ладно. На него ловил чуть дольше, чем на остальные составники. Очень понравилась его «игра». Тянешь его равномерно, а он как маленький ужик виляет четко под поверхностью воды. Ну и щука кидается стрелой – ам! Но мне показалось, что всё тот же поппер провоцировал щук лучше.

Но кто кого обловит, поппер воблер или воблер поппер – вопрос опасный и даже вредный. Ведь чем чаще мы рассказываем об уловистых приманках – тем меньше рыбы в водоеме остается. В этом осеннем сезоне обязательно уделю время для знакомства с новыми для меня воблерами. Пока спиннингисты щуку не переловили всю…

Примечание*. Баклужа - небольшая болотинка (слово южнороссийское, волжское, донское).