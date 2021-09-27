Ветер, ветер! Ты могуч… Николай Линник | 27 сентября 2021 г.

Середина осени – пора больших трофеев. И солидными экземплярами в это время хвастаются не только спиннингисты – впечатляющими бывают и результаты рыбалок с поплавочной удочкой. А всё потому, что плотва, карась и лещ начинают отъедаться перед зимой. Одно лишь может омрачить их ловлю - это плохая погода, а точнее – осенний ветродуй. Но только не мне – я-то научен, как ему противостоять.

Вторая половина осени по многим объективным причинам - время поплавочной удочки. Сейчас эта снасть на голову переигрывает фидер. И если есть желание удачно половить «белую» рыбу, нужно использовать именно этот, так сказать, девайс.

Вообще, осенние рыбалки с поплавочной удочкой мне очень нравятся. Конечно, осенний жор «белой» рыбы более скоротечен, чем весенний. Зато на берегу уже нет летней суеты, так что можно спокойно предаться любимому занятию.

Кроме того, рыба в октябре концентрируется на определенных участках водоема, и не покинет их уже до самого ледостава. И если знать эти точки, можно не тратить ни времени, ни душевных сил на поиск ушедшей неизвестно куда стаи (как это бывает, скажем, на весенних рыбалках). Да и расписание выходов рыбы на кормежку осенью делается более четким. И когда мне удается вычислить время рыбьего завтрака, обеда или ужина, я прихожу на рыбалку прямо как в парикмахерскую, т.е. к назначенному сроку. А в остальное время можно спокойно заниматься другими делами или переходить на ловлю того же хищника спиннингом.

Но есть одно «но» - погода. По поводу того, что на осенней рыбалке может случиться дождь, можно не волноваться. Если грамотно подобрать одежду, это природное явление особых хлопот не доставит. Намного большей проблемой является ветер.

В ветреные дни управлять легкой поплавочной снастью становится проблематично - и это тут же сказывается на результативности поклевок. А ветреных дней в середине осени много. И что, отказываться из-за этого от рыбалки? Да ни за что! И сейчас я расскажу вам о нескольких весьма эффективных методиках, способных минимизировать воздействие ветряного течения на поплавочную снасть.

Выбрать правильную насадку

Спортсмены, регулярно участвующие в многочисленных соревнованиях (а на них почему-то равняется большая часть рядовых рыболовов), утверждают, что поскольку в остывшей прозрачной воде рыба делается более осторожной – соответственно, и снасть должна быть максимально деликатной, т.е. с очень маленьким «подпаском» и длинным поводком из тонкой лески.

Приманка, дескать, на такой оснастке выглядит более естественно, она медленно опускается в толще воды и не вызывает у рыбы больших опасений. Вроде бы всё это выглядит очень логично, но только если вы будете рыбачить на животные насадки типа мотыля или опарыша.

Ну и кроме того любители копировать опыт спортсменов почему-то забывают о том, что те рыбачат-то в основном с длинными спортивными «штекерами». А с этой снастью зафиксировать насадку в точке ловли даже в сильный ветер труда не составляет. Зато с маховой удочкой такие фокусы не проходят. Легкая оснастка «а-ля штекер» на маховой удочке делается совершенно неуправляемой.

При использовании насадок животного происхождения осенью возникает еще одна большая проблема – рыбья молодь. За лето в водоемах подрастает большое количество красноперки, уклейки, плотвы. Осенью этот молодняк концентрируется в непосредственной близости к стоянкам более крупной рыбы (обычно - чуть выше в толще воды) и так же интенсивно питается. А уж аппетит у этих ребят великолепный.

В отличие от более крупной рыбы, которая осенью переходит на порционное питание, молодь активно кормится на протяжении всего светового дня. И опарыш и мотыль для них – настоящее лакомство. Так что в большинстве случаев эти медленно тонущие в воде насадки до более крупной рыбы просто не доходят.

Особенно четко эта тенденция просматривается в ветреные дни. Деликатную снасть сильно несет ветровым течением, крючок с насадкой постоянно поднимается от дна в толщу воды - и мелочь беспрепятственно этим пользуется. И как быть?

А вы попробуйте перейти на объемные растительные насадки. Для них - катышков хлеба, теста и манной мастырки - излишняя деликатность снасти не очень-то и нужна. Они имеют значительную собственную массу. Следовательно, и «подпасок» для этих насадок можно ставить более массивный, и поводок более короткий. Устоявшийся же стереотип, что в холодной воде растительные насадки теряют для рыбы свою актуальность, в корне неверен.

Хлебное тесто в различных его вариантах, хлебный мякиш и манная болтушка остаются привлекательными для рыбы на протяжении всего года. Они дешевы, легкодоступны, хорошо ароматизируются и красятся. Мелочь же растительными насадками не особо-то интересуется - и они без особых проблем попадают на стол к крупной рыбе. Да и рыба растительные насадки предпочитает брать со дна. В ветреные дни эти качества объемных и массивных насадок приобретают особую ценность.

Заякорить оснастку

Есть еще один действенный приём для того, чтобы получить результативную поклевку даже в непростые дни. Поведение рыб в холодной воде действительно меняется: они начинают экономить энергию. Ведь рыбы - существа холоднокровные, и чем ниже температура окружающей среды, тем меньше у них желания совершать какие-либо движения.

Рыбы уже не будут, как летом, гоняться за движущейся добычей, а предпочтут дожидаться её в засаде. Или подбирать корм со дна. А лещ - тот, вообще испытывает глубочайший стресс. С наступлением первых холодных ночей он вообще может зависнуть на границе теплой и холодной воды - и несколько недель вообще не питаться.

Зато когда ветер перебулгачит воду и температура её в слоях выровняется, лещ вспомнит о том, что нужно всё же как-то отъесться перед зимой - и время от времени станет совершать набеги в прибрежную зону водоема, чтобы вдоволь покушать. И в сухом остатке получается, что рыба в ветер вроде активизировалась, но зато волны мешают комфортно рыбачить. И как тут быть рыболову? А нужно ему заякорить оснастку.

В этом случае сильно поможет наличие глубиномера и опыт его применения спортсменами. Обратите внимание, как мастера поплавочной ловли выставляют глубину спуска оснастки. Сначала с помощью тщательного промера дна глубиномером находится бровка, потом выставляется «мертвая» глубина (это когда крючок только касается поверхности грунта). А после этого расстояние от поплавка до крючка увеличивается на длину поводка.

В результате мы получаем оснастку, настроенную на ловлю со дна: весь поводок лежит на грунте, а «подпасок» играет роль якоря, не давая оснастке сползать с прикормленной точки. Если нет глубиномера той или иной конструкции, можно воспользоваться массивным грузилом-дробинкой. Только цеплять это грузило нужно не за крючок, а зажимать на основной леске у «подпаска». Так можно еще и на времени сэкономить. Но с отдельным глубиномером промеры дна происходят более точно.

Еще одним важным моментом настройки оснастки для ловли со дна является правильное расположение грузил на леске. Наиболее интенсивным ветровое течение бывает в верхних слоях воды. И чтобы его воздействие на оснастку оказалось минимальным, грузила нужно сдвинуть ближе к крючку.

Кроме того, сдвинутые к крючку грузила помогают крючку с насадкой быстрее пройти слой голодной мелочи. На моих оснастках для ловли в ветер основное грузило располагается не более чем в 60 см от «подпаска».

Минимизировать контакт верхнего отрезка основной лески с водой

Перед другими поплавочными снастями основным преимуществом длинного спортивного «штекера», которым насадку не забрасывают, а выдвигают в точку ловли, является то, что отрезок лески между поплавком и кончиком удилища у него короткий. Оттого и управляемость оснасткой на «штекере» великолепная. И даже в сильный ветер спортсмен может спокойно рыбачить с поплавком грузоподъемностью 0,5 г.

Казалось бы, на маховой удочке, бланк которой имеет телескопическое строение, такой фокус не получится. Ведь чтобы снасть работала корректно, длина основной лески должна быть всего сантиметров на 50 короче удилища.

Если же удить с 7-метровым удилищем на глубине в два метра, отрезок свободно свисающей основной лески получится порядка пяти метров. В ветреные дни это слишком много. Сила, с которой ветровое течение воздействует на леску, всегда намного больше возможностей огрузки противостоять этому воздействию. Есть несколько вариантов решения данной проблемы.

1. Применять «мах» небольшой длины. Как уже отмечалось выше, в ветреные дни длинная маховая удочка - плохой помощник рыболову. К слабой её способности управлять оснасткой добавляется еще и значительная парусность бланка - долго рыбачить с таким удилищем на ветру может только физически очень крепкий человек.

Я предлагаю использовать удочку хотя бы 5-метровой длины. В ветер рыба выходит кормиться к берегу, к первому береговому свалу, а тот проходит на рубеже всего в 2,5 - 3 м от берега. Так что «пятиметровки» вполне должно хватить для того, чтобы дотянуться до зоны кормления рыбы.

2. Возможно дальше отодвинуться от уреза воды. Это очень действенный приём для того, чтобы получить результативную поклевку в ветреные дни. При таком расположении рыболова значительная часть верхнего отрезка лески теперь находится выше воды и намного меньше подвержена ветровому течению.

Кроме того, рыболов еще может спрятаться от взгляда рыбы, поскольку осенняя вода - прозрачная, рыба кормится у самого берега, так что четко замечает всё то, что находится рядом с урезом воды. А если рыболов сидит прямо у береговой линии, она его очень хорошо видит. Но стоит ему отодвинуться от уреза воды всего на полтора метра, как из-за преломления лучей при переходе их из воды в воздух опасный объект исчезает из поля зрения рыбы.

Применять поплавки повышенной грузоподъемности

Летом при уженьи рыбы на пареный горох или пшеницу я ставлю поплавки грузоподъемностью 1 – 1,5 г. А огрузку - даже для таких миниатюрных поплавков - стараюсь распределить минимум на три точки. Зачем? Всё очень просто: при ловле на эти насадки в толще воды от оснастки мне нужна максимальная деликатность. Очень важно, чтобы та же горошина на крючке выглядела для рыбы максимально правдоподобно, словно плывущая среди других горошин, которыми я прикармливаю точку ловли.

Когда же в начале осени я ловлю на опарыша или кастера, то настраиваю снасть таким образом, чтобы в придонных слоях воды крючок с насадкой опускался бы медленно. И чтобы добиться такого эффекта, всю огрузку я разбиваю на 6 - 8 частей, а «подпасок» ставлю минимальный – где-то 0,07 г. Грузоподъемность поплавка в этом случае выбирается в пределах 2 – 2,5 г.

А когда в октябре я перехожу на объемные растительные насадки, при этом рыбачу исключительно со дна, грузоподъемность моих поплавков увеличивается до 3 – 3,5 г, а масса «подпаска» колеблется в пределах 0,11 – 0,17 г. Несмотря на некоторую грубость такой оснастки, рыба относится к ней очень даже хорошо, а повышенная грузоподъемность поплавка на количестве поклевок никак не отражается. Зато у меня появляется дополнительный инструмент для противостояния ветровому течению. Ведь стянуть тяжелый поплавок с прикормленной точки не так уж и просто.

Притопить часть верхнего отрезка лески

Для рыбалок во второй половине осени чаще всего я применяю поплавки специальной конструкции, позволяющие убрать часть лески под поверхность воды. Такие поплавки имеют веретенообразную форму тела и низко расположенное колечко для пропуска лески.

При правильной огрузке (когда над поверхностью воды остается не более 2/3 антеннки), такой поплавок позволяет спрятать леску под воду на 3 - 5 см. А если еще и дополнительно обработать леску обезжиривающим средством, можно притопить её всю - и тем самым значительно уменьшить парусность оснастки. Помогает притопить леску и опускание под воду кончика удилища. Но в таком случае так можно стянуть оснастку с прикормленной точки. Точнее, если тянуть плавно, то оснастка неминуемо уйдет в сторону от прикормки. А нужно научиться делать это резко.

После того, как оснастка в воде займет рабочее положение, кончик удилища резким, но коротким движением опускается в воду. За счет собственной инерции поплавок не успевает сдвинуться с прикормленной точки, а леска тонет. Научиться этому приёму несложно. Обычно рука привыкает делать нужные движения уже с третьей - четвертой попытки.

Как видите, рыбачить в ветреные дни не так уж и сложно. И при правильном подходе к технике ловли ветер из соперника превращается в вашего союзника. Рыбачьте в удовольствие!