Малый рыбец в горных реках Геннадий Шеляг | 7 октября 2021 г.

Рыбец (Vimba vimba) - лучеперая рыба семейства карповых. Рыбец распространен во многих странах, и вообще-то достигает длины 60 см и массы 3 кг, а максимальный его возраст жизни - 17 лет. Но в России встречаются четыре его основных подвида с куда меньшими габаритами, они разнятся по местам обитания и внешнему виду.

У нас в Краснодарском крае превалирует малый черноморский рыбец (Vimba vimba carinata), он обитатель бассейнов не только Чёрного, но и Азовского морей. Есть также малый рыбец (Vimba vimba tenella) – тот живет только в бассейне Чёрного моря. В водоемах бассейна Каспийского моря встречается каспийский рыбец (Vimba vimba persa). А обитатель бассейнов Северного и Балтийского морей известен под названием сырть (Vimba vimba vimba).

К чему это я начал описывать рыбца так подробно? Дело в том, что в горных реках Черноморского побережья Кавказа кроме малого черноморского рыбца, о ловле которого эта статья, присутствует и малый рыбец, занесенный в Красную книгу Краснодарского края. А внешне-то эти разновидности очень похожи. И чтобы не нарушать правила любительского рыболовства и не отвечать на неприятные вопросы инспекторов рыбоохраны, надо в этих подвидах разбираться. Так что продолжим наш, так сказать, ликбез.

Размер краснокнижного малого рыбца никогда не превышает 19 см и весит он не более 100 г, а вот более распространенный малый черноморский рыбец в сочинских горных реках достигает длины 32 - 34 см и весит до полукилограмма.

Поэтому-то минимально разрешенный для изъятия размер рыбца в Краснодарском крае – 22 см. И если вы будете отпускать рыбу меньшего размера, то никогда не оскоромитесь добычей краснокнижной рыбы. А все знают, что законопослушный человек – это человек свободный, который может с уверенностью смотреть в завтрашний день. Всегда подавайте хороший пример - и тогда рыбалка на наших водоемах станет лучше и цивилизованней!

Сложная рыба

Конечно же, к любой рыбе в любом водоеме нужно подобрать свой ключик. Особенно это касается малого черноморского рыбца, поимки которого в горных реках Кавказа никогда не были стабильными. Поэтому, уверен, опыт моего многолетнего знакомства с этой интересной рыбой многим придется кстати.

Сразу же хочу поделиться хорошей новостью: с каждым годом рыбца в горных сочинских реках становится всё больше. Трудно сказать, с чем это связано, но это я знаю на собственном опыте. Я-то начал активно рыбачить в этих местах с середины 70-х прошлого века, и могу утверждать, что в те времена мне эта рыба вовсе не попадалась.

Чуть позже я услышал о том, как кто-то где-то рыбца всё же поймал. Только десять лет назад я впервые увидел его в улове своего товарища, а вскоре и сам добыл своего первого рыбца. За последние же 2 – 3 года мне удалось на разных рыбалках повстречать достаточно много этой замечательной рыбы.

Поначалу у меня не было задачи поймать именно рыбца, он просто иногда попадался мне при ловле другой рыбы. По мере того, как эти поимки становились всё более частыми, я стал понимать где, как и на что клюет рыбец. Для меня стали понятными излюбленные места его стоянок, его нрав и характер.

Невидимые подводные ручьи

Прежде всего, стоит знать, что рыбец чаще всего обитает в устьевых и предустьевых участках горных рек. Он любит глубокие ямы со средним и медленным течением. В жаркие дни рыбец может выходить на перекаты и быстрые струи, где вода более холодная и обильнее снабжена кислородом.

В горных реках даже при длительном отсутствии дождей и очень жаркой погоде температура воды редко поднимается выше десяти градусов. Свою роль в этом играют ручьи, подпитывающие эти реки, а вода в них всегда ледяная. Поэтому если рыба в жаркую погоду стоит в глубокой яме с медленным течением, это говорит о том, что в эту яму от берега втекает ручей или несколько ручьев. Ловить рыбца можно круглый год, но наилучшим считается время с мая по октябрь включительно.

Жизнь в экстремальных условиях

Рыба в горных реках Кавказа вообще уникально приспособилась к местным условиям обитания.

Во время сильных паводков от таяния снегов или после ливней уровень рек может значительно повышаться, при этом вода становится не просто мутной. Нет, порой это выглядит как бушующий грязевой поток, несущий в себе стволы деревьев и способный переворачивать многотонные глыбы.

Рыба при этом каким-то совершенно немыслимым образом умудряется спрятаться и не оказаться смытой в море. Впрочем, какая-то её часть, конечно же, оказывается унесенной, но после того, как уровень воды спадает и та очищается, рыба вновь возвращается на любимые места в реках.

Миграция между реками

Большинство наших рыб мигрируют между горными реками, выбирая наиболее приемлемые условия для нереста и питания. Как это происходит и почему – сложный вопрос. И не об этом сейчас речь.

Думаю, что в связи с тем, что рек разной величины на Черноморском побережье Кавказа много и расстояния между их устьями совсем небольшие, существуют подводные пресноводные течения или течения, где уровень солености воды не слишком высок, с помощью которых рыба и переходит от устья к устью. Расстояние между некоторыми устьями по береговой линии моря не превышает 4 - 5 км. Для быстрой и резвой рыбы горных рек - это совсем небольшое расстояние. Вот так и получается, что рыбец в каких-то реках многочисленен, а в других попадаются лишь единичные экземпляры.

Малые и большие реки

Иногда хочется верить расхожей сентенции, что, мол, большая река – значит, больше рыбы и она в ней самая крупная. Но это ловушка, в которую я не раз попадался. Всё зависит от температуры воды, её уровня, кормовой базы и от ряда других факторов. Водная система, питающая каждую реку, индивидуальная. В большие реки талая ледниковая вода поступает продолжительное время, а температура её поднимается с наступлением весны очень медленно.

В мелких же реках вода прогревается быстрее - и активность рыбы в них, соответственно, намного выше. А в жаркие летние месяцы всё происходит с точностью до наоборот. К большим рекам у нас можно отнести реку Сочи, например. К малым рекам - Агуру, Кудепсту, Мацесту, Хосту (большинство рек имеют одноименные названия с поселками, рядом с которыми они протекают).

Чем можно соблазнить рыбца

Для успешной ловли рыбца стоит изучить идеальные наживки, на которые можно его поймать. К ним относятся белые опарыши, тонкие красные навозные черви, личинки подёнки или осы, а также хлебный мякиш.

Очень долгое время я считал, что надевая наживку или хлебную насадку на крючок, обязательно нужно полностью его закрывать, т.е. замаскировывать, особенно жало крючка. Оказывается - это не так, и мне пришлось много раз в этом убедиться. Например, лучше всего наживить одного единственного опарыша на небольшой крючок с коротким цевьем, но так, чтобы личинка находилась на цевье крючка. Протыкать жалом личинку опарыша лучше с носика, т.е. с её тонкой части.

Где найти личинок подёнок

Личинок подёнки можно насобирать под камнями на мелководных участках реки, но следует помнить, что это самая нежная и скоропортящаяся наживка. Держать собранных личинок нужно в воде, не допуская их нагрева на солнце. Насаживать лучше по одной крупной личинке, от головы продевая жало так, чтобы личинка располагалась на цевье крючка.

Эту операцию следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить хвостик и лапки личинки - такая приманка на крючке становится для рыбы намного привлекательнее. К слову, многие местные рыбаки не любят использовать «рачка», как здесь называют этих быстро бегающих личинок, именно потому, что с ними много хлопот и нужно обладать ювелирной моторикой движения пальцев.

Заменяйте червя на крючке чаще

Для ловли рыбца используют мелких красных навозных червей. Чаще всего берут половинку червя, его тонкую часть или хвостик. В место разреза продевают крючок так, чтобы он весь, вплоть до ушка, находился в теле червя. При этом обязательно должен оставаться свободный кусочек длиной 1 – 1,5 см.

Даже если червяк не поврежден после десятка проводок, его следует заменять, т.к. рыба несомненно реагирует на запах жидкости, вытекающей из места разреза.

Как ловить на хлеб

Для привлечения рыбца используется и мякиш белого хлеба или несдобной булки. Кусочек мякиша размером 0,5 – 1 см защипывается на цевье крючка так, чтобы большая его часть оставалась несмятой. Наши рыболовы называют это ловлей на «хлебную пушинку», потому как, размокая в воде, хлебная насадка выглядит действительно как пушинка, парящая в толще воды.

Остальное открывать вам!

Говоря о технике и тактике, стоит отметить, что рыбец, справедливо считающийся донной рыбой, нередко берет наживку вполводы или на некотором расстоянии от дна. Поэтому не стоит надеяться только на донную оснастку. Облавливая определенное место, следует сделать несколько проводок на нескольких дистанциях забросов и на разной глубине. В перспективных больших и глубоких местах стоит задержаться, потому что рыба там активно перемещается и может подойти в любую минуту.

Рыбца можно ловить как на глухую поплавочную снасть, так и на болонскую удочку с катушкой. В любом случае, нужно использовать основную леску не толще 0,18 мм, поплавок грузоподъемностью 0,5 – 1 г, соответствующее грузило в виде дробинки, поводок 0,1 – 0,13 мм (лучше - флуорокарбоновый) и крючок с коротким цевьем №№ 12 – 14 из тонкой темной проволоки.

Остальное в ловле в рыбца в горных реках Кавказа открывать вам, мои дорогие читатели!