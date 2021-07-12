Судак на экваторе лета Сергей Акулич | 12 июля 2021 г.

В регионах с умеренно-континентальным климатом июль традиционно считается одним из самых сложных периодов охоты за судаком на водохранилищах. Клыкастый уже порядком отъелся после нереста и интенсивность его питания существенно уменьшилась. К тому же достигают своих максимальных значений за весь период температурные показатели открытой воды, что также негативно влияет на судака. Я попытаюсь систематизировать временные интервалы активности хищника и рассмотрю перспективные места его джиговой ловли в июле, основываясь на личном опыте.

Перспективные места для ловли

В середине лета привлекательность тех или иных участков водохранилища для клыкастого обусловлена, прежде всего, наличием там термоклина. Поскольку температурное расслоение воды оказывает негативное воздействие на судака, то он вынужден избегать мест, где это природное явление имеет ярко выраженный характер.

Следует учитывать, что термоклин довольно подвижен и значительно зависит от погодных факторов. По моим многолетним наблюдениям, на водохранилищах нашего региона температурное расслоение воды в это время находится в пределах от трех до пяти метров.

Русловые поливы

Наибольший интерес для поиска судака сейчас представляют участки водоема, которые находятся недалеко от русла. В силу того, что течение различной силы постоянно перемешивает водные массы на так называемых поливах, в жаркую погоду именно здесь складываются довольно комфортные условия, способствующие нахождению различных по численности стай всевозможной «бели».

За кормовым объектом в свою очередь подтягиваются и многочисленные хищники, в их числе и клыкастый. Из азов ихтиологии известно, что среди подводных обитателей судак наиболее требователен к содержанию кислорода в воде. Поэтому дополнительную привлекательность русловым поливам придает наличие здесь огромных колоний ракушки-дрейссены, которая постоянно фильтрует придонный водный слой, тем самым существенно улучшая его кислородный режим.

Еще одним фактором, удерживающим хищника длительное время на участках водохранилища недалеко от русла, является их разнородный состав дна. В этих местах, как правило, заиленная (мягкая) территория чередуется с локальными каменисто-песчаными (галечными) «пупками» или ракушечником.

К слову, мы с друзьями в июле прошлого года опускали подводную камеру на русловых поливах - понаблюдать за подводными обитателями Минского моря. И несколько раз нам посчастливилось увидеть крупного судака, который спокойно отдыхал именно на мини-участках твердого дна, никак не реагируя на предложенные силиконовые приманки.

Подводные банки и горки

На экваторе лета интерес для ловли клыкастого представляют и некоторые подводные банки и горки. Но здесь обязательно стоит упомянуть про одну очень важную особенность поведения хищника в таких местах. Он, как правило, придерживается тех участков донных аномалий, которые возвышаются над уровнем залегания термоклина. И это несмотря на то, что глубина с комфортными для судака условиями может порой не превышать 2,5 - 3 м.

Под температурным расслоением воды я лично никогда этого хищника не встречал. К тому же благодаря приемлемой кормовой базе на вершинах подводных горок в летний период всегда обитают большие скопления плотвы и окуня. А они в свою очередь на водохранилищах нашего региона служат основным кормовым объектом судака.

В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики. За окном - конец июля 2018 года, с компаньоном организовали выезд на Минское море поупражняться в джиге. На воду вышли в 6 часов утра.

В течение двух часов проверили несколько интересных прирусловых точек, но лишь парочка мелких судачков и один окунь-горбач соблазнились активной «съедобкой» в размере 3 дюйма. Сместились в само русло, попробовали найти кормовой объект и сопровождающих его «пастухов». Но здесь присутствовала лишь разрозненная «бель» и хищника было маловато. К тому же он отказывался атаковать предложенные силиконовые приманки. Меняли угол постановки лодки, работали с типом проводок, перебирали «съедобку» – всё безрезультатно.

Судак впал в ступор, а виной тому - термоклин, который установился на многих участках моря. Температура же поверхностного слоя воды в некоторых местах достигла значения 26 °С и даже выше! Обловив еще несколько глубинных точек, мы сместились на обширную донную возвышенность, чтобы найти полосатого разбойника. Окуня обнаружили на глубинах 2,8 – 3,2 м, т.е. практически на вершине подводной горки. Но и он не очень-то заинтересовался нашими приманками, изредка давая о себе знать вялыми поклевками.

Между тем после обеда на поверхности водоема появилась легкая рябь. А вместе с ней - и надежда хоть на какую-то активизацию полосатого. Вскоре на одной из проводок мне удалось подсечь, как оказалось, небольшого «матросика». А когда я его подтягивал к лодке, произошла мощная потяжка-рывок - какой-то крупный хищник атаковал бедного окунька. Противостояние наше длилось не более десятка секунд, затем большая рыба отвалилась.

Первая мысль – крупная щука, но достав уже почившего «полосатика», я обнаружил на его голове глубокие пробоины от клыков судака. Значит, не всё так плохо. Поставив запасную шпулю с более толстой «плетенкой» диаметром #1 (по японской классификации) и укрупнив «силикон» до 3,5 дюймов, я продолжил ловлю. Поклевки окуня прекратились, зато минут через двадцать на очередной проводке произошел подвис на приманке солидного хищника.

В таких случаях я всегда делаю двойную подсечку – либо пан, либо пропал. На этот раз повезло, и мне удалось надежно засечь рыбу - клыкастого за два кило. Уже повеселее. Затем в течение часа исследовал локальные приямки на вершине донной аномалии, пока на одном из них не получил роскошную поклевку.

Хищник под самой лодкой сильно ударил по «съедобному» виброхвосту цвета «машинное масло». С подсечкой не прозевал, и вскоре очередной судак за «трешку» оказался объектом фотосессии. Правда, поклевок зачетного клыкастого больше не случилось, однако вечером удалось попасть на краткосрочную «раздачу» упитанных окуней, очень охотно отозвавшихся на крупный «силикон».

Вот такая интересная и увлекательная рыбалка получилась.

Коряжник

Закоряженное место на водохранилище будет в июле интересно судаку, если оно находится вблизи от русла, либо в нём самом - в связи с благоприятно сложившимися здесь температурным и кислородным режимами. Мне удалось подметить одну интересную особенность поведения хищника, которая присуща исключительно летнему периоду: клыкастый придерживается не отдельных локальных коряжек, а старается залезть в самые глухие завалы затопленных деревьев, о чём свидетельствуют его поклевки здесь.

Но объективно отмечу, что в моем арсенале перспективных точек таких мест единицы, к тому же они практически всегда подвержены колоссальному прессингу со стороны многочисленных спиннингистов, отчего хищник здесь ну очень осторожный и подозрительный.

Закоряженные же участки, находящиеся на непроточной или слабопроточной акватории Большой воды, клыкастый старается избегать, т.к. в летний зной там будут усиливаться процессы гниения различных древесных останков. Вследствие чего кислородный режим окажется тут неудовлетворительным.

Не столь уловистые точки

Обзор мест ловли хотел бы завершить кратким описанием участков водохранилища, где вероятность встречи с судаком в середине лета заметно меньше, нежели на подводных горках, русловых поливах и коряжнике.

В редких случаях мне удается ловить клыкастого на подводных столах с глубинами в 3 - 4 м, и в основном - ранним утром. Обязательным условием периодического появления хищника на относительно неглубоких плато является их разнородный состав дна, когда локальные зоны мягкого грунта чередуются с галькой или песчано-каменистым участком, а также наличие колоний ракушки-дрейссены. Небольшие, в 0,2 – 0,4 м перепады глубин в донном рельефе будут только приветствоваться.

В некоторой степени в определенное время суток для ловли могут представлять интерес довольно крутые бровки русла или резкие входы-выходы из протяженных ям. При наличии здесь приемлемой донной структуры – ракушечника, каменисто-песчаного или смешанного типа дна. Но никогда в середине лета в таких местах мне не попадался крупный судак.

Активность хищника

Поскольку в июле – начале августа температура воздуха в дневные часы достигает своего годового максимума, ночь в это время является оазисом спасительной легкой прохлады не только для рыболовов, но и для многочисленных подводных обитателей водохранилища. Поэтому еще затемно стараюсь быть на водоеме, чтобы не пропустить первый «выход» судака, начинающийся, как правило, еще в темноте и длящийся от получаса до нескольких часов ранним утром.

Спиннингисту сейчас важно обнаружить такие места, где под воздействием погодных условий краткосрочного периода вечер/ночь, предшествующего ловле, сложились бы наиболее комфортные условия для хищника. В дополнение к этому, интересный рельеф дна в конкретной точке и подход сюда кормового объекта могут спровоцировать клыкастого на более длительную активизацию.

Так, несколько лет назад из-за затяжной жары на стыке июля и августа предрассветный «выход» судака оказался единственным периодом его активности за все сутки. После восхода солнца температура воздуха стремительно поднималась до 30-градусной отметки, а днем до 35 °С, что вкупе со господствующим штилем способствовало образованию термоклина на обширных акваториях Большой воды. Такое продолжалось более двух недель. Хищник в это время смещался днём в русло и замирал там, экономя свои силы и поджидая подходящего момента.

Благоприятно сложившиеся погодные условия на момент ловли, и прежде всего приличная ветровая обстановка на акватории водоема, способствуют второму «выходу» судака, который ориентировочно начинается после одиннадцати утра. Этот период является краткосрочным - как правило, продолжается полчаса - час. Занятно, что в это время в моих уловах присутствует лишь некрупный хищник, а особи свыше килограмма попадаются крайне редко.

Обязательно нужно отметить и дневную активизацию клыкастого, наблюдается она на водохранилище в период с 13.00 - 13.30 и до 15.00 - 15.30 часов. Но возбудить аппетит у судака способно либо приличное ветровое волнение, хорошо перемешивающее водные массы и способствующее насыщению их кислородом, либо прохождение более холодного атмосферного фронта, создающего предпосылки для дальнейшего, пусть и краткосрочного понижения температуры. И если днем сойдутся все звезды, рыболов вправе рассчитывать на серийные поклевки именно крупного хищника.

В вечернее время есть большая вероятность попасть на последний судачий «выход». Его начало приходится на 18 - 19 часов, а продолжаться он может даже в темноте. Погодные факторы на активность хищника сейчас оказывают меньшее влияние, чем на ранние суточные его «выходы».

Вечером гораздо важнее оказаться в том месте, где кормовой объект судака будет концентрироваться как в толще воды, так и в придонном её слое. Что в свою очередь свидетельствует о благоприятных условиях на этом участке водохранилища. Соответственно, и хищник будет здесь охотнее кушать. В обнаружении многочисленной «бели» неоценимую помощь оказывает эхолот. В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики.

Начало третьей декады июля. Поскольку стояла очень жаркая и сухая погода, столбик термометра в дневные часы поднимался выше 30-градусной отметки, решили мы с товарищем поискать судака на Минском море в послеобеденное время. На воду вышли часов в 16. В течение полутора часов проверили два перспективных русловых полива - в активе лишь мелкий судачок. Сместились на обширную подводную горку.

Более часа ушло на то, чтобы обловить её интересные участки, с которых удалось снять несколько крупных окуней и шесть незачетных клыкастых. Между тем к вечеру на водоеме установился штиль. Решили поработать по довольно обширному коряжнику с глубинами 5 – 5,3 м, находящемуся в прирусловой акватории моря. Это место нас заинтересовало тем, что эхолот показывал многочисленную «бель», которая рассредоточилась от самого дна и на несколько метров выше.

Уже на первой постановке лодки на одной из проводок у меня произошла четкая и злая поклевка. Мгновенно подсек - и вскоре в лодку доставил первого зачетного судака. Далее в течение получаса лишь легкие царапания приманки каким-то хищником. Немного переместились и поменяли угол подачи «силикона» (предварительно уменьшив его до 2,8 дюйма) на этой точке. Через несколько забросов у товарища произошла тактильно едва ощутимая поклевка, подсечка, сразу сработал фрикцион катушки.

Форсированное вываживание, чтобы исключить уход рыбы в коряги - и минут через пять судака на «трёшку» приняли в подсак. Через десяток забросов - у напарника еще судак на 2,5 кг. Ну а в конце рыбалки повезло мне.

Во время одной из проводок виброхвост фиолетового цвета подвис на коряжке. Сделал небольшую паузу, затем легким коротким рывком сбросил приманку с препятствия - тут же последовал мощный удар. Подсек вовремя, неспешное вываживание, поводок из флуорокарбона ходит по клыкам сопротивляющегося хищника – знакомые и приятные ощущения. Крупного судака принял лип-грипом, фото на память - и рыба благополучно возвращается в родную стихию.

Нюансы оснащения

Важную роль отвожу «силикону». В основном применяю приманки с активной «игрой» – виброхвосты, твистеры, а также гибриды «червей» и твистеров. В периоды слабой освещенности утром и вечером с лучшей стороны себя проявил «силикон» кислотных расцветок - различных комбинаций зеленых, оранжевых и розовых цветов, а также белый светонакопительный.

В июле прозрачность воды достигает своего минимума из-за цветения сине-зеленых водорослей и бурного развития в ней разнообразных микроорганизмов, поэтому использование ярких приманок бывает актуально и днем.

К слову, некоторое время назад в июле, особенно при ловле в пасмурную погоду, «выстрелил» желтый цвет. Фаворитами же при охоте за судаком в дневное время является классика: «машинное масло», различные оттенки синего цвета, фиолетовый и некоторые другие.

В солнечную погоду частенько срабатывают виброхвосты и активные слаги темных расцветок: чернильные, темно-коричневые и даже черные. Это обусловлено тем, по моему разумению, что «силикон» таких цветов обладает ярко-выраженным контуром в замутненной воде - и тем самым хорошо заметен хищнику на приличных глубинах.

Очень важно при ловле судака (да и не только его) «попасть» в нужный цвет приманки на конкретной рыбалке. И порой, чтобы подобрать рабочую расцветку, уходит до нескольких часов.

Из-за низкой активности судака в жаркую погоду размеры применяемых мной приманок не превышают 3 – 3,5 дюйма. Довольно часто спровоцировать пассивного хищника на поклевку в это время позволяет уменьшение риперов или виброхвостов до 2,5 – 2,8 дюйма. А чтобы их «игра» выглядела наиболее правдоподобно и соблазнительно для клыкастого, их необходимо оснащать минимально легкими для конкретных глубин разборными грузами-чебурашками или классическими джиг-головками.

До новых встреч на водоемах, берегите природу!