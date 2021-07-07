Утомленные солнцем. Фидерная версия Владимир Клень | 7 июля 2021 г.

Палящее летнее солнце, изнуряющий зной и разогретая вода превращают рыбалку в подлинное испытание. Природа, серьезно влияя на поведение и питание рыб, заставляет рыбаков подбирать к подводному населению ключики с учетом климатических и иных сложностей. При этом поиск своего места под солнцем возможен с любой оснасткой, и фидер – не исключение.

«У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». Всем сердцем принимая эту воспетую Алисой Фрейндлих истину, мы продолжаем благодарно принимать и дождь, и снег, и прочие природные каверзы. Но если разобраться, в плане рыбной ловли наиболее сложными днями становятся не столько дождливые или холодные, сколько знойные, присущие лету, хотя порой захватывающие еще и начало осени.

В последние десятилетия климат здорово изменился. Температура в 30 - 40 градусов – уже обыденное явление, а резкие и постоянные скачки давления воспринимаются как норма. Еще лет двадцать назад я бы удержался от желания порыбачить на озере при росте давления на пару единиц, ибо оно парализует рыб.

Сегодня же в порядке вещей воспринимаю скачки давления до 15 - 18 единиц за одни сутки, причем сначала падающего, а затем идущего в гору. Так что и люди, и рыбы, и вообще всё живое адаптируется к реалиям действительности. Жизнь продолжается.

В такой ситуации становится малоэффективным использование ряда наработок наших предков, алгоритмы ловли которых перестали вписываться в современный формат. На рубеже столетий летом я поступал просто: ловил на озерах исключительно в формате поздний вечер – ночь - раннее утро, после чего с полным садком рыбы уезжал домой.

Лещи, лини, караси и даже карпы клевали фактически в точном соответствии с расписанием, описанным еще во времена Сабанеева. Двигаться к мелководью они начинали с первым наступлением темноты, а в районе 23 часов отмечались их первые поклевки.

Как правило, часа в два ночи клёв затихал, возобновляясь лишь на рассвете. Если в такой программе клёва и были исключения, то скорее приятные - рыбы порой не давали сомкнуть глаз, радуя своей активностью на протяжении всей ночи и утра. Ну и дневное поведение рыб отличалось от нынешнего.

Увы, в последние годы такие выверенные временные рамки клёва прослеживаются разве что на реках (тут вступает в дело эффект проточной воды), да и то со сбоями. Поэтому остается набираться терпения и самостоятельно искать себе место под солнцем. Ловить, наблюдать, анализировать, корректировать свои действия и снова ловить. Только так можно рассчитывать на успех, и понимая это, я продолжаю озерную ловлю. О ряде своих наблюдений при использовании в жаркие дни фидерной оснастки сегодня и пойдет речь.

Серьезный клин – термоклин

В контексте затронутой темы одним из ключевых обстоятельств является степень прогрева воды, ибо температура – важнейший фактор, влияющий на жизненную активность рыб. Хорошо известно, что они относятся к холоднокровным существам и по своей природе не лояльны к жаре. Температура их тела сопоставима с температурой среды обитания. И чем сильнее вода прогревается, тем рыбам приходится тяжелее. В результате они чаще перемещаются по водоему и далеко не факт, что обосновываются на глубине.

Дело в том, что температурный режим в стоячих водах озер в жаркие дни напрямую не привязан к глубине и находится в прямой зависимости от термоклина. Тот представляет собой резкое изменение температуры воды, обусловленное соприкосновением двух её слоев – теплого и холодного.

Уровень заглубления и толщина термоклина могут быть различными, причем в глубоководных водоемах не исключено даже существование несколько термоклинов. Именно поэтому для успешной ловли требуется не угодить в такой «бермудский треугольник». Пару лет назад мне это не удалось, и чем оно обернулось, расскажу подробнее.

В тот день на крупном озере мы с приятелем принялись ловить с вечера. Раскормили две точки на 6-метровой глубине. Дистанция ловли – где-то 70 м. Вода в прибрежной мелководной черте была столь горячей, что устрой мы мытьё жирных тарелок, моющие средства не потребовались бы.

Поклевок не наблюдалось больше часа. Затем я увидел подергивания вершинки и подсек. Было понятно, что клевала мелочь, но, выбирая оснастку из воды, сопротивления я вообще не ощутил. Впрочем, рыба на крючке оказалась. Это был совсем мелкий окунек, которого я засек за губу.

Вот только признаков жизни он совершенно не подавал, и тело его было горячим и твердым. С учетом таких симптомов выходило, что рыба умерла не от травматического действия крючка и не в процессе борьбы. Она уснула по ходу вываживания от температурного коллапса - сработал эффект термоклина: рыба перенесла перепад температуры, что привело её к стрессу и гибели.

Продолжив ловлю, одного за другим я вытянул еще трех окуньков, а затем уклейку. Три из четырех рыб, включая уклею, были тоже твердыми, а их тела горячими - аналогично описанному выше. Неутешительный вывод напрашивался сам собой. Мелкая рыба попросту не выдерживала перегрузки.

На клёв крупных рыб я рассчитывал после наступления сумерек, однако поклевок не было до часа ночи. Затем квивертип отчетливо показал поклевку - и вскоре я вытянул средненького подлещика. В отличие от мелочёвки, эта рыба оказалась живучей. Даже слегка сопротивлялась при освобождении от крючка.

Разобрав длинный садок и установив его как можно дальше от горячих прибрежных вод, я запустил подлещика внутрь. Но не более чем через пять минут он показал мне через сетку брюхо. Не поверив, что здоровая и нетравмированная рыба могла так быстро уснуть, я заглянул в садок. Подлещик был действительно мертв. Выходит, даже его условия хранения оказались несовместимыми с дальнейшей жизнью.

Лучше меньше, да лучше

По моим наблюдениям, которые подтверждаются и другими знакомыми рыболовами, и теми, кто занимается рыборазведением, рыбы всегда находятся чуть выше, ниже или рядом с термоклином. Причем саму полосу термоклина они также не жалуют - проходя сквозь неё, ощущают большой перепад температур, вызывающий у них стресс, способный привести к гибели. Соответственно, в знойные дни слепо следовать правилу поиска озерных ям, где рыбам вроде бы прохладнее и комфортнее, нерационально.

Возвращаясь всё к той же рыбалке с умиравшими окуньками и подлещиком, вспоминаю, что к утру я поймал совсем мало подлещиков. Не лучше обстояли дела и у приятеля. В то же время начавшие ловить на рассвете соседи за несколько часов вытянули раза в три больше подлещиков, не считая густеры и плотвы. Всё потому, что ловили вне рамок термоклина, а глубина в месте их забросов не превышала трех метров.

Любопытно, что очерчивающий рельеф дна термоклин представляет собой не однородную прослойку. Он не статичен - и по мере изменения температурного режима способен опускаться, подниматься и даже перемещаться в стороны. Нет у него и привязки к водной растительности. Стоит температуре измениться, а водным слоям перемешаться от того же ветра или дождя, как термоклин исчезает. Рыбы на это тоже реагируют.

Кто ищет – тот находит

Обычная тактика фидериста – это обосноваться на перспективном месте и притянуть к себе рыбу, накрыв для неё «стол». Не отрицая разумности такого подхода, прошлым летом я несколько раз проводил эксперименты.

Прежде чем сесть на знакомых точках с глубинами 5 - 7 м, я изучил эту акваторию с помощью эхолота. И она оказалась полностью пустой, а вся рыба находилась на мелководьях, массово концентрируясь на 1 - 2-метровых глубинах.

Полагаю, там был более стабильный кислородный режим, ведь поверхностный слой воды лучше обогащен кислородом, а на большой глубине ситуация хуже. Появился даже соблазн взять в руки вместо фидера матчевое удилище и к ночи «включить» на воде «светлячок» поплавка. Но, имея хорошую привычку не искать легких путей, я не изменил английской донке. Прибег к простому и в то же время проверенному способу, одновременно используя два фидерных удилища.

Именно в таких случаях один фидер я забрасываю с ориентиром на внушительное расстояние и глубоководную акваторию. Раскармливаю точку и ловлю. Второй же фидер применяю в прибрежной черте, практикуя поисковую тактику.

Попробовал в одной точке, не увидел поклевки - перебросил в другую, и так до тех пор, пока не получу результат. Не было такого случая, чтобы «мобильное» удилище оказывалось лишним, вообще не принося результата. Порой рыбачу им даже без кормушки, заменив её грузилом и забрасывая на дальность поплавочного расстояния.

На вопрос, не проще ли в таком случае заменить фидер болонским удилищем или матчем, отвечу отрицательно. Дело в том, что в таком случае рассеивается контроль над поклевками. Всё-таки наблюдать за двумя фидерными вершинками, расположенными рядом и на одном уровне, не одно и то же, что за вершинкой с поплавком, разнесенными на пару десятков метров. Такое сложно даже днем, а ночью - тем паче.

Несмотря на то, что жарким летом ночной период ловли для меня является приоритетным, я взял за правило дольше времени проводить на водоеме и днем. Это значит, что начинаю ловить не за пару часов до сумерек, как ранее, а хотя бы с обеда. Ну и завершаю рыбалку минимально близко к обеденному времени следующих суток, а не утром.

Прошлым летом произошел курьезный случай. Клёв выдался слабым, и я отрыбачил по своей схеме с весьма скромным результатом. На фидер поймал с глубины всего одного леща, и если бы не плотва, которую я нашел пикером у прибрежного тростника, больше поклевок не увидел. А на следующий день узнал от приятеля, что на хорошо прокормленном мною месте он обосновался после моего отъезда.

Часа три он тоже не видел поклевок, но затем словно прорвало. Что ни заброс – хватка леща или увесистого подлещика. В итоге приятель сперва перестал класть в садок подлещиков массой до полкило, к сумеркам стал через одного выпускать лещей, а ночью в связи с переполненностью садка вообще отказался от ловли. Это еще раз подтверждает вывод о размытости временных границ активности рыб, способности их целевого выхода на массовую кормежку и актуальности приваживания.

Знойные решения

В жаркий период нередки ситуации, когда рыба стоит в секторе ловли, но почти не реагирует на пассивную оснастку. О её присутствии могут говорить легкие пощипывания приманки, а при наличии в секторе лещей – еще и слизь на основной леске или поводке.

Первейшим выходом из такого положения я считаю переход на активную ловлю с использованием длинного поводка (70 - 100 см). После заброса жду где-то 5 минут - и, если не случилось за это время поклевок, начинаю делать удилищем медленные плавные потяжки с остановками. На такой случай про второе удилище вообще забываю, используя его фактически как стационарную донку, либо вообще складываю.

Хороший результат может получиться, если приподнять приманку над дном, что удается сделать с помощью пенопластового, размером с горошину шарика, который замечательно комбинируется на крючке с любыми наживками и насадками. Причем в этом случае методика потяжки опять же не исключаются.

Своего рода разновидность описанного приема презентации приманки предоставляет такой вид самостоятельной оснастки, как Metod flat feeder. Перейти на неё с классической кормушки – минутное дело. При этом опять же можно смело экспериментировать с приманками, которые уже в ином ракурсе предстают перед рыбами.

Я давно заметил, что активность подводных обитателей возрастает в периоды, когда поднимается ветер. Рябь на озерном зеркале – верный признак последующей активности лещей. «Бодрит» она и карасей, а вот появление в улове линей следует воспринимать, как приятный бонус. Июль-август – не лучшее время для их целенаправленной ловли.

Если обойти вниманием плотву и густеру, которые в знойный период проявляют себя весьма хорошо, то прошлым летом меня регулярно радовали зачетные окуни. Снимал я их легким фидером, с мелководных горок, по 4 - 5 штук за рыбалку – весьма неплохой прилов. Причем для этого даже не требовалось подбирать особых приманок. «Бутерброд» из трех опарышей и четырех мотылей соблазнял и «бель», и этих разбойников, которые группировались вместе в одном секторе.

Продолжая разговор о приманках, отмечу, что в сильно нагретой озерной воде полезно пробовать не только наживки, но и растительные насадки, которые способны дать фору первым. У меня в почете консервированная кукуруза, перловка, пареный горох, макароны-звездочки, мини-бойлы.

Особый вопрос – обеспечение сохранности приманок в условиях сильной жары. Вялый опарыш, мертвый мотыль, злаки с душком быстрее отпугнут, нежели привлекут и без того аморфную рыбу. Поэтому стоится заранее позаботиться о них. Червей хранить лучше во мху, опарышей – в светлых коробках с обилием опилок, а в большом количестве – в холщовом мешочке. Мотыля – в воде, постоянно обновляя её. Я даже стал практиковать отменную старинную методу, помещая мотылей в сырые картофелины с вырезанной внутренностью.

Вдумчиво подхожу я и к приготовлению прикорма, стараясь не переусердствовать. Переизбыток в точке ловли сложной, тяжелой, пахучей комбинированной смеси способен привести к закисанию привады и обратному эффекту.

Я заметил, что в жару рыба после засекания ведет себя довольно покладисто, сопротивляется не слишком упорно. Учитывая этот момент, смелее использую тонкие поводки (0,08 - 0,1 мм), не прибегая к вставкам фидер-гама при намотке на катушку шнура в качестве основы. Впрочем, это не означает, что к вопросу противоборства с рыбой следует относиться поверхностно. К примеру, с учетом зарастания прибрежной акватории мягкой растительностью, я не ленюсь вычищать граблями «коридоры» для последующего вываживания по ним рыб.

Зеленая-зеленая вода

Одно время меня здорово тревожил процесс цветения воды, который с каждым годом стал растягиваться во времени. Основными возбудителями цветения являются представители сине-зеленых водорослей.

В жаркую пору сначала происходит их умеренное размножение. Оно положительно влияет на развитие жизни в водоемах, в т.ч. рыб, которые получают дополнительную кормовую базу. Вместе с тем, в связи с незначительным водообменом и снижением прозрачности воды во время её летнего цветения, в придонных слоях снижается степень их насыщения кислородом. Клетки водорослей размножаются, пронизывают всю толщу воды и всплывают на поверхность, образуя толстую пленку, перехватывающую солнечную энергию.

Ветры сгоняют цветущие водоросли к берегам, где они уплотняются до пастообразного состояния. Через некоторое время водоросли начинают разлагаться, поэтому в воде накапливаются ядовитые вещества – аммиак, фенол, сложные эфиры, спирты и т.д. В этот момент от воды может даже исходить затхлый запах, а сама она способна изменить окраску до сине-зеленой.

В подобной ситуации рыбам приходится туго - и они уходят из отравленных зон. А если и задерживаются, то отыскать пищу им проблематично, ведь составляющие рацион питания микроорганизмы тоже гибнут в пронизанной токсинами воде.

В пик такого цветения я взял за правило предварительно изучать ситуацию на водоемах, выбирая из них те, где, так сказать, загрязнение уже миновало. Если подобной возможности нет, по приезду я выбираю не подветренную сторону озера, куда ветер сгоняет плавающую зелень. А в случае, когда водоем проточный, располагаюсь вблизи устья впадающей речки или ручья.

Клёв часто улучшается в дни летних дождей, разгоняющих водоросли и обеспечивающих приток чистой воды. Поэтому можно смелее выдвигаться на рыбалку, благо у природы нет плохой погоды, а любая рыбалка дарит позитивные эмоции!