Летний балансир на боковом кивке Алексей Фалалеев | 13 июля 2021 г.

Лето 2020-го прошло у меня под знаком освоения бокового кивка, рыбалку с которым я изучал, впитывал и всецело практиковал. О ловле таким методом мирной рыбы я уже рассказывал в майском номере СР, но хотелось половить и хищника. И при этом хищника хорошего, крупного, а не только, скажем, окуней, которые то и дело клевали, когда я рыбачил на летнюю мормышку с подсадкой животных насадок. И, размышляя над перспективой такой рыбалки, я подумал, что можно использовать в качестве точки атаки не мормышку, а зимнюю блесну или небольшой балансир.

Мне эта идея показалась настолько перспективной и многообещающей, что сперва я даже не стал залезать в интернет, чтобы посмотреть, как ловят таким способом и ловят ли вообще. И сейчас не хочу этого делать, потому что в новом для меня варианте рыбалке мне хочется стать как бы первопроходцем – ну, хотя бы для себя самого.

Когда вы по-настоящему стремитесь к освоению какого-то способа ловли, постепенно, наряду с навыками и умениями, у вас появляются и более совершенные снасти. Вот и я начинал с простеньких боковых кивков, которые покупал в ближайшем рыболовном магазине, а потом перешел на более удачные и, как следствие, более дорогие модели.

Но по тесту кивки из имеющегося ассортимента предназначались для мормышек, но никак не для блёсен или балансиров. Максимум, что я нашел, был летний кивок с тестом до 5 г (фото 1), что, согласитесь, для зимних блёсенок вполне подходит.

Но что касается ловли на балансиры, то он для них оказался уже хлипковат. Поэтому я решил использовать боковой кивок своего изготовления (фото 2), благо у моей разработки есть возможность регулировки жесткости посредством изменения рабочей длины. Конечно, кивок мой грубоват, когда ловишь им на мормышку, но для блесны или балансира точно подойдет.

Первый выход за хищником был ожидаемо великолепным. Простите за такой слог, но когда я шел на ближайший к дому пруд, уже знал, что главный его хищник – ротан - не оставит без внимания мой вариант подачи наживки. Зимой эту рыбу в моём пруду успешно ловят на небольшие блесны, которые не подкидывают в толще воды, а трясут ими наподобие мормышки.

Тело блесны привлекает ротана, а наживка на крючке провоцирует на поклевку. Летом же этого хищника ловят обычными поплавочными удочками на червя. И если ротан отказывается клевать, то помочь ему в принятии неверного для него решения удается, чуть поддернув несколько раз оснастку.

Червь, двигаясь при этом в толще воды, привлекает хищника - и поклевка следует незамедлительно. Ну а что касается блесны, то в качестве насадки для неё можно выбрать куриную кожу, традиционный у нас вариант зимнего угощения для этой рыбы. Просто кожа очень хорошо держится на крючке, да и объем, который так нравится ротану, создает весьма приличный. Хотя можно обойтись и обычным червем, заманчивым пучком разместив его на крючках легкой блесенки (фото 3).

В общем, как я и предполагал, мой первый опыт ловли вышел очень удачным. И если остальные рыбаки по соседству с трудом, что называется, высиживали каждую поклевку, то я, небрежно гуляя по берегам водоема, с успехом ловил разномастного ротана, который очень жадно и крайне уверенно атаковал мою блесну (фото 4). Проводку я использовал точно такую же, как и зимой, т.е. в стиле ловли на мормышку, хотя подсознательно понимал, что игра приманкой должна быть другой.

Но отказать себе в удовольствии не мог и продолжал успешно рыбачить. К слову, я заметил, что отдельные пойманные мною ротаны оказались заметно крупнее тех, которых ловили остальные местные рыболовы. А особенно меня удивило в тот первый выход, что блесной заинтересовался достаточно крупный карась (фото 5).

Я был наслышан, что летом карася, бывает, ловят здесь на блёсны, но самому поймать его таким образом получилось впервые. И пусть это была скорее случайная поклевка, но хотелось верить, что раз уж на первой такой рыбалке мне попалась хорошая и неожиданная рыба, то в дальнейшем удача в ловле на блесну с помощью бокового кивка также будет мне сопутствовать.

Следующий шаг в освоении этого метода рыбалки последовал в ловле окуня. Да, повторюсь, если вы насадите на мормышку червя или малька, то окунь может атаковать и их. Но, согласитесь, того же малька не всегда получается оперативно поймать, да и червем может заинтересоваться другая рыба. Поэтому к поимке именно полосатого на балансир и блесну я отнесся весьма серьезно. Тут я выделил несколько моментов.

Как мне показалось, летний окунь в большей степени предпочитает балансиры (фото 6), чем блёсенки. Это, конечно, очень субъективный вывод и относится только к моей практике, но если собрать воедино весь полученный мною опыт, то балансиры однозначно выигрывают.

Какую-то торговую марку, равно как и наилучшую расцветку, выделять не буду, потому как в различные рыбалки полосатый отдавал предпочтение совсем разным моделям. Но вот по величине балансиров сориентирую: самые рабочие варианты этой приманки у меня находились в диапазоне 6 - 9 г. Варианты тяжелее, равно как и самые легкие балансиры, работали заметно хуже. Средние же балансиры привлекали и относительно мелких окуньков, и вполне пищевых полосатиков (фото 7).

Рядом с естественными укрытиями, навроде затопленных кустов или упавших деревьев (фото 8), окуни действовали намного увереннее, чем, скажем, где-то у травы или в траве, не говоря уже о каких-то открытых участках, на которых рыбу приходилось собирать и приманивать достаточно долгое время, нередко совсем безрезультатно.

Хорошо показывали себя варианты ловли у мостков, далеко уходящих в воду (фото 9). Зная, что под ними может стоять рыба, в том числе окунь, я, не заходя на них, старался подать приманку максимально близко к границе чистой воды и тени от мостика. Да, думаю, вполне реально было бы выманить рыбу используя, скажем, простую удочку для блеснения, но шум, который вы априори станете создавать при перемещении по мосткам, в любом случае насторожит рыбу - и поэтому аккуратная подача приманки с берега за счет длинного удилища, как мне кажется, намного более выигрышная.

Понравилась ловля окуня таким способом с лодки. На некотором удалении от берега, как мне показалось, рыба чувствует себя спокойней и позволяет соблазнять себя весьма охотно. При этом глубина ловли варьировалась от метра до двух с половиной, но длина удочки позволяла держать необходимую дистанцию для осуществления уверенных поклевок полосатого хищника, даже если я допускал какой-то шум при манипуляциях со снастью в лодке.

По самой проводке балансиром ничего нового не скажу. Хорошо показала себя работа в одном горизонте с периодическими подъемами и спусками на несколько сантиметров. Зимой довольно часто, когда мы ловим на балансиры, приходится нащупывать уровень стоянки рыбы, проверяя приманкой все горизонты, начиная от самого дна и заканчивая проводкой под самым льдом.

Летом же, опять же я сужу по своим ощущениям, окунь был более активным - и, если место выбрано удачно, довольно быстро реагировал на игру в одной плоскости. И смещение приманки по горизонту снизу вверх (или наоборот) оказались менее эффективны, чем игра в одной плоскости. При ловле блесной тоже мне показалось, что лучше показывала себя игра на одном уровне, без каких-то резких смен высоты проводки.

Если сравнивать поклевки на балансир в разных сезонах, то летом она показалась мне более уверенной. То есть было меньше подбивов или холостых касаний. Окунь если клевал, то делал это резко и однозначно. Хотя, вполне возможно, я не фиксировал какую-то часть осторожных поклевок из-за того, что кивок, хоть и имел заметную точку для отслеживания активности рыбы, всё же находился на значительном расстоянии от меня (фото 10).

Естественно, на окуне я не остановился - и следующим объектом моей ловли стала щука. Я понимал, что идти на зубастую без поводка – это значит растерять большую часть своего арсенала приманок, поэтому, подумав, всё же сделал и основную леску оснастки потолще, и использовал специальный поводок, который мы с братом обычно применяем в спиннинговой или жерличной рыбалке.

Если в случае с ловлей окуня можно выделить какие-то общие тенденции, то охота с боковым кивком и балансиром на щуку каждый раз выходила уникальной. Пожалуй, самое главное правило тут – соблюдение максимальной, практически - абсолютной тишины как при приближении к интересной точке ловли, так и во время нахождения на ней. Я достаточно половил с кивком, чтобы понять - щука не та рыба, которая вернется (по крайней мере – оперативно), если её напугать.

Было несколько случаев, когда на подходе к месту ловли я успевал заметить всплеск от уходящей рыбы - и после мои попытки поймать здесь зубастую заканчивались провалом. Разумеется, один участок водоема, особенно более-менее обширный, могут контролировать сразу несколько хищниц, но у меня ни разу не случилось, чтобы после шумного ухода щуки или после поимки одной хищницы последовали еще поклевки в этом месте. Поэтому я даже взял за правило менять точку ловли в этом случае.

В большей степени мне понравилось ловить щуку таким способом на реках. На прудах или озерах, конечно, тоже были случаи поимки зубастой на балансир или блесну, но меньше - и количеством, и размером рыбы. Сразу сделаю оговорку по поводу размера. Это, скажем, на спиннинг поймать щучку на 500 - 600 г – дело привычное и даже заурядное. Но вот вывести такую же хищницу не спиннингом с «плетенкой», а маховым удилищем с относительно нетолстой леской – это, должен сказать, две большие разницы. И вот вываживание такой щучки (фото 11) на удочку намного эмоциональней и эффектней, чем на спиннинг.

На стоячих водоемах щуку так я в основном ловил из-за стены камыша на границе с чистой водой. Хотя отдельные некрупные экземпляры попадались иной раз и просто возле какой-то травки, стоило, соблюдая осторожность и тишину, некоторое время помаячить там своей приманкой.

Как вы понимаете, очень хотелось добыть с помощью кивка и судака, и какую-то другую хищную рыбу. Примерно зная точки стоянки клыкастого, я посвятил его ловле несколько летних вечеров, переходящих в ночи. И вот опять же плюс этой снасти - возможность точечной подачи приманки в интересующее нас место.

Например, я знаю, что тут есть какая-то подводная аномалия или какое-то укрытие для рыбы. Откуда я это знаю? Держите, как говорится, лайфхак. В конце лета, когда вода в реках максимально низкая, бывает полезным побродить по берегам и поискать перспективные точки там, где вы станете рыбачить в начале июня, по высокой воде. Это ведь только кажется, что рыба, особенно после половодья, везде - и можно, не привязываясь к какой-то интересной точке, её поймать.

Но если знать, что вот здесь какая-то ямка, тут - интересный свал или явная возвышенность относительно других донных участков, то ловить удастся намного продуктивней. Точно также обстоит дело и с завалами, и какими-то серьезными корягами или бревнами на дне (фото 12). Да, их может замыть песком или даже чуть снести во время большой воды, но в целом, если это действительно значимый завал, он остается на месте из года в год.

Если пробовать рыбачить тут на традиционные спиннинговые приманки, то далеко не факт, что за время проводки рыба успеет обратить на них своё внимание. Я уже не говорю о возможности потери блесны или балансира во время многократных проводок в надежде заинтересовать судака. А вот точечная подача и выверенная игра на одной точке – это уже более реальная возможность соблазнить клыкастого на поклевку.

Естественно, даже учитывая длину удилища, приходится использовать болотные сапоги или вейдерсы, чтобы подойти к перспективной точке. Но если вы дошли и проявили выдержку, то реально рассчитывайте на поклевку клыкастого (фото 13).

На реках у меня работали опять же преимущественно балансиры, только на этот раз более габаритные и тяжелые (фото 14). Хотя это и понятно, ведь ловля происходила в условиях течения, да и предполагалась, что может клюнуть вполне себе достойная рыба (фото 15).

Самые памятные поклевки судака случались уже в темноте. Тут играл роль и эмоциональный фактор - от того, что я находился чуть ли не посреди реки один, да и размер рыбы выходил побольше (фото 16).

Можно отметить (хотя вряд ли пока получится это систематизировать) возможность ловли с боковым кивком и блёснами-балансирами непривычной рыбы. Про карася я уже упомянул в начале материала, попадались и другие подводные обитатели. Пару раз из-под нависших над водой кустов (фото 17) на небольшую блесенку взяла плотва, удавалось соблазнить небольших голавликов и язиков.

Теперь поговорим о настройке снасти, которую я использовал для такой ловли. Как я уже упомянул, боковой кивок для балансиров у меня самодельный, регулируемый по длине - исходя из массы приманки, которую я использовал. А для блёсен я в основном применял покупной магазинный вариант. Удилище в прошедшем сезоне у меня было 7-метровое (против 6-метрового, которое я использовал годом раньше).

Не скажу, что «шестиметровки» мне стало не хватать, но с удочкой на метр длиннее появилось значительно больше возможностей для облова удаленных точек. Самое главное, повторюсь, брать для такой ловли удилище быстрого или сверхбыстрого строя, чтобы производить эффективную подсечку после любой, даже самой осторожной и деликатной поклевки. Оснастку я делаю глухую, делая запас лески на пенопластовом мотовиле, которое нанизываю на верхнее колено удочки.

Были, конечно, опасения, не слетит ли это мотовило, не потеряю ли я всю оснастку, если попадется рыбка покрупнее и придется её выводить. Но сколько ни происходило результативных поклевок, ничего страшного не случилось и оснастку я не потерял.

Да, пришлось сделать пару дополнительных мотовил, чтобы оснастить их разной леской, исходя из вида рыбы, которую я собирался ловить. Но это тоже интуитивно понятно, поэтому никаких неудобств не вызывало. На окуня я использовал леску диаметром 0,16 мм, на щуку и судака – 0,25 - 0,28 мм.

Вполне логичен вопрос, как определить допустимую массу блесны или балансира, используемого при этом методе ловли, для выбранного нами бокового кивка. Изначально я исходил из общепринятых способов определения грузоподъемности кивка. То есть считал, что кивок в ненагруженном состоянии должен иметь строго горизонтальное положение. (Хотя сделаю уточнение: современные боковые кивки всё же отклоняются от горизонтали под собственной тяжестью (фото 18), ведь они бывают длиной 35 - 40 см.)

Дальше подвешиваем за кончик кивка нашу приманку и смотрим, чтобы кивок при этом изгибался не более чем на 20 - 30° от прежнего положения (фото 19). Именно это отклонение и считается оптимальным у любителей ловли на летнюю мормышку. Поэтому на эти значения я и старался ориентироваться.

Да вы и на месте сможете понять, будет ли эффективна и наглядна ваша проводка с блесной или балансиром: если приманка чересчур велика, то кивок «проваливается» и просто-напросто не фиксирует должным образом поклевку, которую, в лучшем случае, можно «услышать» за счет удара рыбы по блесне или балансиру.

Но всё же лучше изначально подобрать подходящий боковой кивок, чтобы заметить даже самую осторожную поклевку, которые бывают, хотя, как я уже упоминал ранее, в основном рыба при таком способе ловли в основном берет достаточно уверенно.

В заключение отмечу, что особенно понравилось в этом методе ловли. В первую очередь - это азарт и сам процесс поклевки, ведь хищник атакует блесну или балансир ярко и уверенно, а после того, как зацепляется за крючок, иной раз выводит такие пируэты, что остается лишь наслаждаться процессом вываживания.

Также пришлось по душе, что к любой интересной точке, будь она под нависающим над водой кустом или среди какого-то завала, приманку можно подавать точно. Причем что с берега, если позволяет длина удилища, что с воды, если наденешь вейдерсы. Лично меня этот метод ловли впечатлил и позволил открыть еще одну интересную страницу моей рыболовной жизни!