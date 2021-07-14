В поисках лучшей приманки. Каждый – с каждым, или один на один Константин Кузьмин | 14 июля 2021 г.

Любому из нас, спиннингистов, в своей практике бесчисленное количество раз приходилось решать для себя один очень важный вопрос. Это вопрос выбора приманки. Речь здесь может идти о предпочтении, например, по расцветке или какой-то одной среди более или менее близких моделей. Но сегодня мы затронем эту тему в её более радикальной версии – попробуем обозначить относительные плюсы и минусы приманок принципиально разных типов. Но сравнивать их будем не все скопом, а попарно – рассматривая наиболее актуальные их сочетания.

«Вертушка» VS «колебалка»

Противостояние двух основных типов металлических приманок можно определить как «эль классико». Оно и в наши дни время от времени себя проявляет. Но вот в былые годы вопрос выбора между блеснами колеблющимися и вращающимися стоял острее.

Многие спиннингисты в 70-е - 80-е годы прошлого века руководствовались неписанным правилом, согласно которому щуку и судака полагалось ловить на «колебалки», а окуня и белого хищника – на «вертушки».

Еще одной особенностью того периода была разница в качественной (если так можно сказать) оценке этих типов приманок. Колеблющиеся блесны считались приманками серьезными. Ибо с ними был прямой расчет на поимку крупной рыбы. Ну, или хотя бы относительно крупной. Наверное, показательно, что и я сам абсолютно всех своих щук килограммов от четырех и выше до начала 90-х включительно поймал на «колебалки».

Были среди блесен этого типа и свои хиты. А первым номером из советских «колебалок» стоило бы, пожалуй, назвать «Атом-2». Статистика продаж в те годы была темой закрытой, но можно с немалой долей уверенности предположить, что эти цифры по «Атому-2» не уступали аналогичным по любой из моделей европейских производителей, будь то MEPPS или DAM.

В чем могла заключаться первопричина сверхпопулярности «Атома-2»? Ведь в советское время ни о какой рекламной раскрутке не могло быть и речи – вся ценная информация передавалась из уст в уста.

Рискну высказать такую вот версию. Практически все «колебалки» по достижении определенной скорости проводки меняют характер своей «игры» с колебательного на вращательный, т.е. входят, как иногда говорят, в штопор. Некоторые из нас оценивают такую перемену негативно и стараются избегать «штопора», ограничивая скорость подмотки. А зря.

Очень часто решающим фактором, провоцирующим поклевку, выступает некое изменение, сбой в работе приманки. И смена характера «игры» как раз и является таким фактором. У «Атома-2» скорость перехода от колебания к вращению невысока, и по ходу одной проводки блесна может несколько раз преодолевать этот порог в ту и другую сторону.

Еще вот важно, что на вращательном движении у «Атома-2» и похожих «колебалок» – небольшой разброс и невысокая частота оборотов… Вам это ничего не напоминает? Я здесь о том, что ведь оптимальной щучьей «вертушкой» считается та, что оснащена крупным лепестком, который сравнительно медленно вращается, не сильно отклоняясь от оси. А потому получается, что сколько-нибудь строгой границы по характеру «игры» между «колебалками» и «вертушками» просто не существует. Но разграничение долгое время было в другом. В размере.

Так как-то оно повелось, что средняя «вертушка» была мельче средней «колебалки» – и по массе, и по линейным измерениям. Скорее всего, это было следствием всё той же идеи о том, что на блесны колеблющиеся ловятся преимущественно щука и судак, тогда как на вращающиеся – окунь и белые хищники (жерех там, голавль, язь), а им в принципе нужна приманка размером поменьше.

Но тут (и было это в первой половине 00-х) до нас дошли микроколебалки. И вскоре стало понятно, что они актуальны не только в ловле форели и других мелких лососевых, но и тех же голавля с язем. Причем, как оказалось, блесны эти привлекательны для белого хищника как в колебательном режиме своей «игры», так в «штопоре». Как итог – дистанцирование между «вращалками» и «колебалками» почти сошло на нет.

Джиг vs минноу

Две столь непохожие разновидности спиннинговых приманок гармонично дополняют одна другую. Однако к такому выводу мы пришли далеко не сразу. Долгое время превалировало мнение, что на акваториях есть участки и точки «джиговые», и есть – «твичевые». И они – не совпадают. Считалось, что джиг – это глубины метров от трех - четырех и далее, тогда как рывковые воблеры по-настоящему эффективны только на мелководье.

Но чем плотнее мы понимали возможности этих двух типов приманок, тем чаше выходили за рамки сформировавшихся ранее стереотипов. У меня вот (да, думаю, не только у меня) начиналось всё со знакомого многим порыва «а что, если попробовать?...».

…Год примерно 2003-й. Стою я, помнится, перед бровкой со свалом метров с трех на шесть. Понятно, что джиг. После полутора десятков забросов, на которых была одна поимка щуки плюс два или три контакта, всё затихло. И тут вмешалась моя лень. Мне очень не хотелось лишний раз поднимать тяжелый якорь, и я решил задержаться на точке. В коробке с приманками каким-то образом оказался воблер-минноу – вполне себе щучьего размера. Разве что с рабочим горизонтом от силы до метра. Вроде бы не по месту. Но…

В последующие минут десять удалось «затвичить» трех щук, да еще одна сошла. Такого я не ожидал. Во-первых, был уверен, что вся рыба, которая была в принципе настроена клевать, уже так или иначе себя проявила. А еще тогда мы еще не знали такого понятия, как «подъемная сила». Это ни что иное как способность воблера провоцировать на атаку рыбу, стоящую несколькими метрами ниже.

Не удивительно, что после той рыбалки я стал иногда целенаправленно ставить минноу в «джиговых» местах, и наоборот – ловить на джиг на «твичевых» участках. И спустя некоторое время подвел некоторые итоги. Вот что получилось.

Что стоит отметить в первую очередь, так это, мягко говоря, неуникальность описанной выше ситуации. То есть немало таких случаев, когда точку пролавливаешь одним типом приманок, и поклевки заканчиваются (или их вовсе не было), потом тип приманки кардинально меняешь – и получаешь вторую волну поклевок. Причем чаще такой эффект даёт замена джига на минноу, чем наоборот.

Бывают рыбалки, когда при приблизительно одинаковых ожиданиях от минноу и джига львиную долю поклевок получаешь на что-то одно из них. И ведь далеко не всегда удается угадать, что конкретно окажется у хищника в приоритете в данный конкретный день. Вот ведь, хотя и считается, что чем холоднее вода, тем акцентированнее интерес щуки и окуня к джигу, а не к воблеру, не раз бывало, что в конце октября – ноябре минноу приносил гораздо больше поклевок.

«Вертушка» vs крэнк

Эти две разновидности приманок имеют много общего. Во-первых, что крэнк, что «вертушка» менее всего напоминают какой-либо из реальных объектов, коими питается хищная рыба. Во-вторых, оба они сильно бурунят воду, т.е. создают в ней шлейф турбулентности. А потому являются как бы конкурентами. В каких ситуациях предпочтительнее одно, а в каких – другое?

Я вот довольно часто ловлю на Волге белого хищника. На многих участках акватории примерно равновероятна поимка всех трех – жерех, язя и голавля. «Погоня за тремя зайцами» сужает выбор приманок – как раз до крэнков и «вертушек».

Где-то в половине всех случаев белые хищники реагируют на то и другое одинаково охотно. Если так, то стоит скорее предпочесть блесну. Просто уже хотя бы в силу того, что при прочих равных (масса и размер) «вертушка» летит подальше лопастного крэнка. А на Большой воде дальность заброса имеет далеко не последнее значение.

Но бывает и так, что голавли с язями вроде бы в очень схожих условиях по не очень понятным причинам явно предпочитают воблер. И, несмотря на несколько худшую летучесть, крэнк приносит в разы больше поклевок. Заранее едва ли можно уверенно угадать, что выйдет именно так. Поэтому в начале рыбалки стоит пробовать и «железо», и крэнки. А дальше – как пойдет.

Другой случай. Стесненные условия маленькой речки. Здесь у крэнка имеется некоторое преимущество. Всё дело в том, что «вертушке» после падения в воду требуется некоторое время, чтобы завестись. Всего-то – порядка одной-двух секунд. Но это критично, т.к. многие потенциальные поклевки голавля (и отчасти щуки) приходятся как раз на эти скоротечные секунды. Крэнк же включается в работу моментально.

Еще вот крэнк, в отличие от блесны, можно сплавить. На малых реках это очень полезная опция.

Крэнк vs минноу

Мы все и крэнк, и минноу зовём скопом воблерами. Хотя по сути это два разных типа приманок. Одни – выдают динамичную «игру», заставляя в ходе проводки напряженно вибрировать вершинку спиннинга, другие – обладают очень вялой собственной «игрой», поэтому их приходится анимировать вручную.

Помню, как в первой половине 80-х, в самом начале освоения воблеров, я какое-то время не мог для себя определиться, какой же из двух их типов лучше. Крэнки у меня тогда ловили стабильнее, но к ним как-то не очень душа лежала. Ведь я в то время разделял мнение, что спиннинговая приманка должна непременно напоминать реальную рыбку, которой кормится хищник. Ну а крэнки с их близкими к шару пропорциями… Сами понимаете.

Что же до воблеров класса минноу, то мы тогда еще не знали волшебного слова «твичинг» и ловили, ведя их равномерно. А щука-то, которая была и остается основным объектом интереса спиннингиста, весьма ровно дышит, как оно стало позже понятно, по отношению к монотонно идущему воблеру с вялой собственной «игрой».

Многими годами позже маятник качнулся, что называется, в другую сторону. Мы стали злоупотреблять твичингом, почему-то решив для себя, что минноу и твичинг неразлучны как сиамские близнецы.

Это выразилось в частности в том, что среди любителей ночной воблерной ловли судака есть немало тех, кто ведет минноу именно твичингом. Может, правда, не столь резким, как практикуется чаще при охоте на щуку, но всё же. Другие же ночные судачатники с ними не согласны и делают акцент на чисто равномерную проводку или на стоп-энд-гоу. Короче говоря, техника анимации воблера-минноу в ловле судака – момент как минимум спорный.

Вот когда мы ловим голавля или жереха по холодной воде - здесь расклад более четкий. С одной стороны, минноу даёт более высокие шансы на поклевку, нежели крэнк. С другой – вести его лучше по-крэнковому, т.е. равномерно.

Металлический джиг vs мягкий джиг

На рубеже 70-х - 80-х годов у подмосковных спиннингистов пользовалась немалым успехом блесна под названием «Пахра». При этом, по общему мнению, для рыбалки именно на реке Пахре она подходила менее всего. Зато вот на Оке…

Блесна по форме представляла собою узкую лодочку – типа индейской пироги. Так вот, «кокпит» этой самой «лодочки» заливали свинцом, доводя массу блесны до 40 - 45 г. Тогда мы еще не знали слов «пилькер» и «джиг». Но получалось именно оно. И ловили на утяжеленную «Пахру» чисто джиговым методом - ведя её «ступенькой» или подбросами.

Позже в нашу рыболовную практику вошли поролон и силикон. И рейтинг металлического джига сильно просел. Сильно, но всё же не до нуля. Ибо у брусковатого «железа» имеются по сравнению с «поролоном» и «резиной» не только минусы, но и плюсы. Давайте кратко обозначим то и другое.

Металлический джиг в среднем существенно дороже джига мягкого. А вольфрамовый – так и вовсе стоит «как чугунный мост». Это, понятно, сдерживает. Как и то, что пилькер сложно исполнить в виде «незацепляйки». Что оборачивается большими потерями при ловле на проблемном дне.

Еще вот на донной ступенчатой проводке металлического джига менее четко передается касание приманкой грунта. Ну и, разумеется, в отличие от «силикона», «металл» едва ли может претендовать на «съедобность».

Зато… При равной массе металлический джиг забрасывается дальше. Вольфрамовый – вообще «за горизонт».

Не очень понятно, почему, но пилькер часто даёт значительно больше поклевок окуня и жереха, чем «обычный» джиг. И это – на придонной проводке. На проводке же в толще воды (тоже джиговой) преимущество металлического джига при ловле этих двух хищников доходит порою до подавляющего.