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Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край

Татьяна Соколова |

…Романтика тайги, грозные медведи, закоряженные реки, а главное – Мечта! Его Величество Хозяин реки – сибирский таймень. Или Речной тигр. Адская смесь хитрости, коварства, мощи и красоты. Что это за зверь? И кто осмелится поднять на него руку? Нужны смелость и колоссальное терпение, упорство и холодная голова, творчество и исключительная собранность, а также понимание ситуации и умение владеть снастями. Ведь таймень – это тонкая материя. Давайте же разберемся - куда, когда и ради чего бежать, к чему готовиться.

Хабаровский край – настоящий Клондайк для рыболовов. Более 55 тысяч озер и более 120 тысяч рек, в которых обитает множество самых разных, красивых и сильных рыб, привлекают к себе увлеченных рыболовов. Здесь, как нигде, можно забыть о городской суете, насладиться общением с чистой дикой природой и побороться силами с рыбами своей мечты. Разные по опыту, возрасту и темпераменту люди летят на Дальний Восток в ожидании рыболовного праздника. А к празднику нужно готовиться.

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Принимаем важное решение

Трофейный таймень… А нужно ли вообще это вам? А может, будем заслуженно гордиться судаком на «пятерочку» или щукой на «десятку»? Да, возможно и так. Только таймень – это вызов, проверка на прочность, когда по праву гордо стучишь себя в грудь и кричишь посреди таежной реки: «Я сделал это!»

У сибирских и дальневосточных таймешатников есть неписанное правило: если вытащил тайменя до десяти кило – это не считается, не достоин говорить, что добыл тайменя. Таймень от «десятки» - да, это уже зачетный. А после «двадцатки» – трофейный таймень. Хищник же от сорока кило – это гигантский таймень. В России рыболовов-трофейщиков достаточно, а выловленных гигантов - лишь несколько десятков. И всё же, думаю, будет правильным спуститься с небес на землю - и начать с малого.

В начале пути

Мой путь к крупному тайменю был долгий, очень долгий. Мне повезло с учителями – огромное им спасибо! С кондачка, нахрапом поймать тайменя не получится. Хотя шанс – один на миллион - есть.

Добираться из Хабаровска приходится сперва по земле, на автобусе, а потом – еще и по воздуху Прибыли к точке заброски!

…Первая рыбалка на Дальнем Востоке, на реке Красивая в предгорьях Сихотэ-Алиня. После циклона вода в реке поднялась на 2,5 м. Два дня мы, выпрыгивая из лодки, пилили, рубили, разбирали заломы, но добрались до цели нашего путешествия - Санькиного ручья. Такую красоту я видела впервые.

Величие каменных сопок, суровые утесы, перекаты с бешеным норовом. Зеленоватая синева мощных кедров, красно-желтый наряд лимонника, царственное величие кружащих в небе белоплечих орланов.

Пугливые рыжие козочки на косах, целые семейства лосей, бредущие среди «жабовников», гордые изюбри в протоках. И медведи, особенно - белогрудки. Мишки бесстрашно переплывали реку, низким рыком огрызались на наши окрики. Потревоженные людьми, поднимались в стойку - и грозно замахивались передними лапами. Чудеса чудесные…

Пока шли лодкой, мой первый учитель, Дима Сокур, вещал: Танюша, ты пока не торопись, попробуй тайгу на вкус, да и просто насладись эдакой красотищей. Давай сначала ленка и хариуса половим, река понятнее станет. Ленок на два-три кило - сильный боец, особенно на перекате. Определись с точками заброса, чтобы была возможность вывести рыбу. Иногда при вываживании ленка и побегать придется. Он может и в коряжник рвануть, и меж камнями запутаться. Набей руку. Почувствуй себя на течении, ощути, насколько уверено сможешь стоять в реке и переходить её. Определись со снастями, облови протоки и «жабовники», заливы.

Ну а теперь на удыгейские лодки – и, благословясь, в водный путь

Танюша – послушная ученица. Неделю мы лазали по реке. Первые дни - рыбалка оказалась легкой. Ленки целыми легионами держались в протоках и в заливчиках - на большую мутную воду охотников не находилось.

Протоки же – светлые, можно было видеть, как несколько голодных ленков бросались за приманкой. Тогда я шла по пути наименьшего сопротивления - кидала вездесущую «вращалочку» Niakis, собирая достойный урожай. А когда вода стала падать, понемногу светлеть - рыба разбежалась по всей реке. Случалось, что за день ловила лишь пару ленков. Складывала крупицы опыта таежной рыбалки, заодно с каждым днём всё больше и больше убеждаясь, что в таежной рыбалке я ничего не смыслю. Но желание поймать тайменя - нет, даже просто таймешка, подержать эту зверюгу - только укреплялось.

Два дня мы пилили и рубили, чтобы пройти на лодках заломы

Димины повествования слушала, впитывая каждое слово. Сама же бегала вокруг костра, размахивая руками, изображала из себя то тайменя на реке, то воблер, задавала тысячу «почему». В ноги кланяюсь за многолетнее терпение и мудрость моим учителям - Диме и нашему бессменному гиду-удэгейцу Сереге! Если бы не они, так и остались бы мои таймени несбыточной мечтой.

Танькина стоянка на Санькином ручье

Дима Сокур: Давай, Танюша, попробуем сложить мозаику. Точных правил по рыбалке на тайменя нет, хотя логика существует. Но! Река - реке рознь. Что работает на одной, не работает на другой. Да и время года, уровень воды, температура и много чего другого - всё имеет значение. Даже на этой реке есть такое волшебное место под Черной скалой, там большой залив после длинного переката, где несколько раз ловили хороших тайменей. И вдруг однажды - как отрезало, нет тайменя - и всё тут. Вроде сохранились все условия, хоть кто-то должен быть на этом месте. Ан нет!

Ну, внутри-то ничего – уютненько Лагерь-то прозаичный, да банька сказочная Вот она, романтика таежных посиделок

Следи за собой, будь осторожен

А однажды Черная скала нас жестко предупредила, кто здесь кто. Дело было так. Мы дружно развлекались ленками на перекате. Ниже переката, в заливчике, Женя прицепился лодкой к корчу, под Черную скалу кидал воблер на тайменя. Взяла камеру – снимаю. И вдруг - будто взрыв!

С вершины летит огромный кусок скалы, а под скалой Женька в лодке… Ему-то повезло, лодке - не очень. Главное – остался жив. Выбрался на берег, шутит: «Наверное, всем тайменям бошки поотшибало. Точно Подя пальчиком погрозил». Посмотрели заснятое – жутковатые кадры. Все нервно вздохнули, поздравили Женю с удачей… и решили свернуть рыбалку. А на следующий день рыбачили на Санькиной протоке.

В нас рыболовов-трофейщиков - уйма, а пойманных гигантов – по пальцам перечесть. Гляньте, например, на речного тигра Евгения Корнилова

Вода высокая, течение неудержимо несёт. Женька, хватаясь за кусты, осторожно пробирался по протоке. Дима с камерой - за Женей. Я, тоже с камерой, в буквальном смысле слова ползла по крутому берегу. У Жени поклевка. Ленок крупный, бросается вниз по протоке. Сильный бой воды, передвигаться - сложно, снасть у Жени тонкая. Кричу из-за кустов: «Женя, не торопись! Меня, меня подождите!» Дима переводит камеру: «Вот и наш оператор пробирается через бурелом». Подползла - и для верности облокотилась на упавшую ёлку.

Ну а я приземлено начинала с малого

А ёлка оказалась сухой. Треск - и я вверх тормашками лечу в воду. Естественно, вместе с камерой… Дима заснял всё. Некоторую часть мокрой пленки удалось спасти, камеру - нет. А падение обломка Черной скалы так и осталось в нашей памяти. После этого мы перестали там рыбачить. С Подей, духом - Хозяином огня, реки, домашнего очага и всего, что нас окружает в тайге, не поспоришь.

Где растут таймени

Дима Сокур: Таймень вырастает до крупных размеров, если кормовая база хорошая. Самая большая вероятность поймать трофейного хищника - в реках, куда заходит проходной лосось. В основном, кета. А вот доступных рек, куда забегает кета и куда есть возможность добраться хотя бы вертолетом, да плюс где не разбойничают браконьеры - очень мало.

Серёга, удэгеец: Лет двадцать – тридцать назад в Красивую много кеты поднималось. А сейчас - только в низовьях, и очень-очень мало. И ту сетями подчистую вылавливают. Здесь, в верховьях Красивой, есть таймени больше «двадцатки». Очень часто таймени живут парами. Если одного поймать, другой может остаться, а может уйти. На это место могут другие таймени встать. Так что, давайте - трудитесь, ловите.

Величавые каменные сопки, грозные утесы

Дима Сокур: Таймень - крупный хищник, у которого нет врагов. Отсюда и определенная наглость, смешанная с осторожностью, самоуверенность, подкрепленная силой. Таймень любит простор, чтобы контролировать своё царство-государство, но укрытие должно быть рядом. Таймень немного ленив, не будет понапрасну тратить свои силы, гоняясь за ленком или хариусом. А где на реке такие места? В заломах. В период высокой воды – в весеннее половодье или когда нагрянут циклоны, а у нас на Дальнем Востоке этого добра хватает - река несёт корчи, поваленные деревья. Какие-то одинокие корчи застревают на плёсах, какие-то забивают повороты реки, образуя залом. Течение с силой разбивается о заломы, а под корчами – тихие закутки. И таймень, и ленок, и хариус квартируют по разным углам залома. Иногда идём лодкой, слышен скрежет - это река несёт камни. А под камнями - множество личинок, они-то застревают в заломе и кружатся, потихоньку оседая на дно. Под одинокими корчами на плёсах – примерно та же картина. Вот и еда для хариуса, ленка и тайменя. Так и складывается пищевая цепочка: личинки – хариус – ленок – таймень. А еще таймень нападает на норок, белок, с удовольствием потребляет мышей. Мыши, особенно ночью, целыми толпами падают с сопок, переплывают протоки. Для тайменя – это легкая жирная добыча. Перекаты – особенно глубокие – тоже отличное место. Как только струя немного успокаивается, как бы растворяется в плёсе, туда, на границу течения, и надо бросать приманку. Граница – это место сбора всех обитателей, особенно в начале сумерек, и по большей части - ленков.

У здешних перекатов - бешеный нрав

Мой первый таймень: непростительная глупость

На протяжении многих лет нашей рыбалки все слова Димы и Сереги находили своё подтверждение. Хотя мой первый опыт был глупо неудачный. Это случилось в самом начале моих тайменевых потуг. Дима поставил меня на косе вдоль переката. На «нашей» стороне течение намыло длинную яму глубиной метра в полтора.

В конце переката - одинокий корч. За корчем перекат мельчал, круто поворачивая влево. Бросать 12-граммовй Niakis мне было велено прямо в перекат - и спускать блесну вниз по течению. Проводку начинать, как только приманка выйдет на яму вдоль косы. Не спешить, слушать спиннинг, блесна должна идти плавненько, без рваных толчков.

Вездесущая «вращалочка» Niakis всегда снабдит добычей

Стараться выполнять короткие остановки - и снова медленно заводить приманку. Проводку делать до конца - таймень может атаковать внезапно, прямо под ногами. Метров через тридцать течение само прибивало блесну ближе к корчу. Тут я и начинала медленную, с паузами, проводку. Фрикцион катушки - ослаблен.

Дима предупреждал: Когда таймень берёт – сначала и не поймешь, вроде как зацеп. Но сразу подсекай. Если нет ответного движения - жди, держи, шнур не расслабляй. Таймень начнет потихоньку сваливаться в перекат. Крупный будет давить мощью, уходя по течению вниз, а небольшой – дергаться и упираться. Придерживай шпулю пальцами. Или прикрути фрикцион, но очень аккуратно. Двигайся назад, по косе. Вываживание не форсируй – сойдет или снасть оборвет! Если поймешь, что таймень упорно спускается в перекат (а так, скорее всего, и будет), попробуй заложить спиннинг и развернуть рыбу мордой к себе. Если надо - иди за тайменем по косе. Сколько удастся, но держи натяг. Перекат станет мельчать, таймень начнет крутиться – это его характерная фишка. Держи, дай ему устать. Как почувствуешь, что таймень чуть ослаб, начинай вываживание. Возле берега, почувствовав меляк, таймень опять примется крутиться. Дай глотнуть воздуха – это его ослабит. А дальше – я помогу. Зайду сзади - и за хвост вытолкну, заверну на берег. В рыбалке на тайменя напарник ой как необходим! Хотя я и один справлялся.

Проходной лосось – кета. Вот на чём растут таймени

Отстояла я на косе больше часа. Брали лишь некрупные ленки. Наступил момент какой-то расслабленности. Блесна двигалась вдоль корча. Зацеп! Точно зацеп! Помните, я говорила, что рыбалка на тайменя – это исключительная собранность? А вместо подсечки я стала просто дергать спиннингом, то ослабляя, то натягивая шнур. Вроде зацеп сдвинулся. Наверное, течение качает ветку на корче.

Я давай опять дергать. «Зацеп» медленно двинулся в перекат. Господи, таймень! Раскачиваясь всей своей мощью, он уходил всё дальше и дальше. Попыталась зажать пальцами шпулю катушки - да какое там! Смитовский лососевый спиннинг до 28 граммов - в параллель реки. Что же там за монстр?! Мысли путались, терялись. Решившись на отчаянный шаг, я закрутила фрикцион, стараясь развернуть рыбу. Таймень открыл рот: «Тьфу! Ну и гадость это ваше железо…» Что сказать? Подбежавший Дима подставил, конечно, жилетку под мои слезы злости и обиды. Но на кого? Да на себя… Моя самоуверенность слетела окончательно и навсегда.

В высокую воду приходилось лазать по заломам

Это был «День зацепов»

Прошло семнадцать лет. Север Хабаровского края, сильно закоряженная река – река трофейных гигантских тайменей. Народ там терял по 7 - 12 воблеров за день.

Наш постоянный гид Игорь вколачивал в наши головы: Трофейный таймень, а особенно гигант, садится как зацеп. Не разбирая, сразу подсекайте мощно, корпусом, лучше несколько раз. Не бойтесь потерять приманку. Вы – охотники за трофеем. А если ваша цель гигантский таймень на 35 – 40 плюс, фрикцион затянуть - это крайне важно! Расслабить можно, только когда таймень начнет двигаться. Гигант за сорок кило лежит, в основном, на дне ямы. Кетой наелся и подрёмывает. Хорошо, если не поленится рот открыть, когда приманка мимо проплывет. А выплюнуть приманку для крупных тайменей – обычное дело.

Уже где-то слышали это, не правда ли? У меня за целый день - ни поклевки. Тайменевая мелочь (до «десятки») и крупный таймень обычно имеют разные места стоянки. Мой интерес – трофейный таймень, а лучше – гигант. Терпение, Танюша, терпение…

Женя Сокур – известный таймешатник Дальнего Востока

…Смеркалось. Сплавлялись по короткому глубокому плёсу, зажатому между двух перекатов. Якорь волочится по дну, чтобы сильно не несло лодку. Впереди, метрах в пятидесяти, река, круто поворачивая, разбивалась о залом. Мой любимый таймешачий воблер Saruna полетел под маленький корчик на углу протоки и основного течения. «Зацеп, …..!»

Непечатными междометиями огласилась тайга. Но! Я сработала как на автомате: несколько мощных подсечек, чуть-чуть расслабила фрикцион. Залом приближается, Игорь бросает весла, заводит мотор. «Зацеп» пошёл… Таймень! Игорь, метнувшись опять к веслам, очень тихо так и крайне любезно: «Паша (мой напарник по лодке), подними, пожалуйста, якорь. Если можно, то побыстрее». Какое самообладание!

Команда работала слажено: Игорь боролся с течением, Паша боролся с якорем, я боролась с тайменем. На крутом берегу метрах в двух от воды Игорь приглядел добрый кустик: «Паша! Надо забросить якорь так, чтобы обернулся вокруг куста, тогда хорошо зацепимся. А если сможешь вскарабкаться на берег, будет отлично. Танюша, а ты спокойно держи рыбу, не форсируй». Заброшенный Пашей якорь каким-то чудесным образом крепко обвился вокруг единственного куста.

С кошачьей ловкостью Паша взлетел на берег, обмотал куст якорным шнуром. Лодку швыряло течением. Спиннинг мертвой хваткой вцепился в добычу (хвала лососевым спиннингам!). Они не просто «змеи» – они фантастические удавы, своего не упустят! Таймень у лодки – крупный!

Хроника «прощального поцелуя»

Игорь подводит подсак к хвосту тайменя. И вдруг я с какого-то перепуга начинаю разворачивать рыбу головой в подсак. «Татьяна, ....!» Это уже наш гид Игорь грозными, и опять же - непечатными словами привёл меня в чувство. «Игоречек, прости, сейчас всё поправлю!» Тайменя взяли… Здоровый, больше «двадцатки»! Ура! Мы сделали это! Спасибо команде! Все в рыбьей слизи, счастливые и довольные, мы улыбались в камеру. Но таймень – это настоящий Тигр! Извернувшись, хлестанул меня по лицу огненным хвостом, выпрыгнул в родную стихию. Так ведь уже не в первый раз получаю «прощальный поцелуй»!

Игорь, глядя с добрым прищуром, как бы вопрошал: «Ты, конечно, молодец, но что это было? Что за грубейшая ошибка? Как ты могла разворачивать рыбу мордой в подсак?» И я, также без слов, ему вроде как отвечала: «Потеряла контроль, извини…» Откровенно говоря, мне было стыдно. Столько тайменей переловлено за семнадцать лет, других учу, как его ловить. А сама… Какой косяк!

Вывод: даже если вы уже с добрый десяток лет ловите тайменей, не следует думать, что вы во всём дока. Внутри себя вы точно знаете, где, когда и сколько ошибок вы совершили. Мы всегда идем на тайменевую рыбалку как в первый раз. И то без косяков не обходится. А тайга, она наказывает за ошибки…

Подбираем снасти

В правильном выборе снастей на тайменя нюансы крайне важны. Что это значит? Четко понимать: когда, куда и для каких целей вы едете. Активно порыбачить? Выпить - закусить? Покрасоваться перед товарищами? Пойдете сплавом или будет стационарный лагерь? Уровень вашего владения снастями? Ваш характер? Готовы ли вы к агрессивному твичингу, от которого все пальцы в кровавых мозолях? Или предпочитаете размеренную философскую рыбалку? И еще много чего…

Специализированные лососевые спиннинги с тестом до 28 г - это самое реальное оружие для рыбалки на тайменя до 15 - 20 кг. Вкупе с тайменевым воблером Saruna 125F они творят чудеса. Исключительная амортизация, выносливость бланка, способность мертвой хваткой вцепиться в трофей. Когда тянешь комлем, спиннинг не позволяет вершинке ослаблять натяг лески или шнура.

Saruna 125F - это тот воблер, который с равной эффективностью работает и на течении, и в более спокойной воде плёсов, и в стоячих заливах/жабовниках. Ключевые слова «с равной эффективностью»! Если в вашей предполагаемой для рыбалки акватории таймень «задвадцатку» редкость, то нет смысла впустую махать тяжелыми снастями.

Работяга Saruna 125F

Катушки размера 4000, шнур где-то 25 - 28 Lb, карабины на подшипниках Сross Lock Bearing Swivel #3. Помним, что когда таймень начинает активно вертеться, пытаясь освободиться от приманки, жесткий карабин может закрутить шнур.

С зачетными тайменями «задесятку» кроме Saruna 95/125F отлично справляются тонущая Saruna 110MD, а также Jib 110F, TS Joint Minnow 110F в упряжке с лососевыми спиннингами с тестом до 20 - 25 г.

Саруна, Джиб, Саруна

Тогда достаточно катушки 3000, шнура 23 – 25 Lb, опять же карабина Сross Lock Bearing Swivel #3. Все снасти отлично сработают и на крупного ленка, который иногда попадается в прилове. И в первом и во втором случае – спиннинги и катушки минимум в двух экземплярах, 600 м шнура, 10 - 12 карабинов, по 6 - 8 экземпляров каждой приманки.

Охотники же за гигантами могут спокойно оставить всё вышеперечисленное дома. Спиннинг - минимум до 40 г, а для малоопытных рыболовов - от 50 до 60 г. Воблеры Saruna 147F MAX - минимум штук 30 - 35. «Колебалки» 50 - 60 г – 15 - 20 штук – это для пробивания заломов. Недорогая приманка, оборвать не жалко. Катушки 4000 - 5000 - две, а лучше - три штуки, шнур 48 - 60 Lb не менее 600 м, карабины на подшипниках Сross Lock Bearing Swivel #4 с разрывом до 63 кг – 40 - 50 штук. Вопрос о флуорокарбоновых лидерах - достаточно дискуссионный.

Еще немного о приманках. Есть такие тонущие прогонистые воблеры D-Contact 85 и 110. И постоянно пробуя на реке Красивой D-Contact 85, мы не получили ни одной поклевки тайменя, только ленков.

Все снасти сработают и на крупного ленка, иногда попадающегося в прилове

А на 110-й «Контакт» дело пошло. На других реках (к примеру, бассейна Удыльского озера) «Контакт» 85-й добывает тайменя и по 20 - 22 кило, причем в некоторых сложных условиях это единственный вариант.

Потрепанная в бою сладкая парочка – Саруна и Контакт 85

Скажем, когда низкая вода, а таймени забиваются под корчи, где глубина всего 70 – 80 см. Или во время рыбалки на кривунах (небольшие, сильно закругленные и закоряженные косы), где нужна абсолютная точность заброса и виртуозная проводка. Расцветки приманок? Конечно, для солнечной погоды что-то матовое. Для пасмурной – хорошо играет голографическое покрытие.

Мой рабочий тайменевый комплект

Совет: берите с собой черные/красные/зеленые фломастеры. Голографические приманки можно затемнить фломастером, а смыть – водочкой. Или, если дама - парфюмом…

Цвет приманок можно изменить фломастером прямо на рыбалке

Работа команды

Север Хабаровского края. Конец сентября. За «рулем» на лодке наш гид и сэнсей Игорь. Сплавляемся по кривуну. Плёс разбит на короткие плёсики с несколькими поворотами.

Впереди, мощно разбиваясь об огромный залом, река резко поворачивает влево. Мои снасти: лососевый спиннинг Lag Less Boron TLB-83 DT до 28 г, воблер Saruna 125 плавающая, японская же «мясорубка» размера 4000, шнур 50 Lb, мощный карабин Cross Lock Bearing Swivel до 63 кг.

Все снасти проверены в бою. До залома метров тридцать. Бросаю в левый край залома. Лодку несёт, быстро кручу катушку. Раз, два… Есть! Таймень резко сваливается за поворот. А мы еще в пути! Шнур закинулся за корч, что на противоположном берегу. Игорь замелькал веслами. Шнур слетел. О, нет! Дальше еще крутой правый поворот и длинная коса. Игорь буквально забрасывает лодку на косу: «Танюша, теперь бегом за тайменем! Я подскочу!». Долго мы с тайменем мерялись силами и терпением. Место сложное. Для тайменя - большой простор для маневра.

Мой ли это трофей? Нет - всей нашей команды!

Спиннинг вытягивался в параллель реке. Нагруженный бланк не сдавался, упираясь всеми силами, гордо поднимал голову. Красивый танец! Сколько изящества и убийственной мощи! Игорь тихонечко руководил: «Не спеши, подзажми рукой фрикцион… Просто держи натяг... Таймень далеко… Разверни его на глубину, так будет легче… Всё, я пошел…». Игорь аккуратно зашел за тайменя - и нежно вытолкнул мой трофей на берег… А мой ли это трофей? Стопроцентная заслуга команды! И немножко моя…

- «Танюша, а что ты там шептала, когда тайменя вываживала?» - «Да с Подей разговаривала, просила немного удачи». И Подя меня услышал. Вот и не верь в чудеса… Дальневосточники знают: с Подей с уважением надо. Сколь раз придешь вечерком на берег - с Подей потолковать, а там уже кто-то стоит, да шепчет потаенные слова. Вдруг Подя поможет… А нам, Подя, твоя поддержка очень понадобится. Трофейный таймень – тонкая, почти божественная материя…

(Продолжение следует)

Спокойной ночи, тайга!

В номере

Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край

В поисках лучшей приманки. Каждый – с каждым, или один на один

Летний балансир на боковом кивке

Судак на экваторе лета

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Капризная мадам Щука

Утомленные солнцем. Фидерная версия

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