Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край Татьяна Соколова | 15 июля 2021 г.

…Романтика тайги, грозные медведи, закоряженные реки, а главное – Мечта! Его Величество Хозяин реки – сибирский таймень. Или Речной тигр. Адская смесь хитрости, коварства, мощи и красоты. Что это за зверь? И кто осмелится поднять на него руку? Нужны смелость и колоссальное терпение, упорство и холодная голова, творчество и исключительная собранность, а также понимание ситуации и умение владеть снастями. Ведь таймень – это тонкая материя. Давайте же разберемся - куда, когда и ради чего бежать, к чему готовиться.

Хабаровский край – настоящий Клондайк для рыболовов. Более 55 тысяч озер и более 120 тысяч рек, в которых обитает множество самых разных, красивых и сильных рыб, привлекают к себе увлеченных рыболовов. Здесь, как нигде, можно забыть о городской суете, насладиться общением с чистой дикой природой и побороться силами с рыбами своей мечты. Разные по опыту, возрасту и темпераменту люди летят на Дальний Восток в ожидании рыболовного праздника. А к празднику нужно готовиться.

Принимающая сторона

Самым главным в подготовке к любой поездке служит информация. Куда мы едем, с кем, что будем делать и в каких условиях. Мой совет: получите максимум сведений обо всех условиях вашего путешествия.

Интернет вам в помощь, да и сарафанное радио добавит красок, личных впечатлений. Самое пристальное внимание обратите на фото- и видеоматериалы на сайте принимающей стороны. Смотрите не только на красивую природу и больших рыб. Вникайте в детали, а это характер реки, её закоряженность, быстрота течения, лодки, палатки/избушки, еда, посуда, внешний вид гидов и т.д. Всё, что вы увидите на сайте, ожидает и вас.

Звоните организаторам туров, не стесняйтесь, задавайте множество каверзных, пусть даже дурацких вопросов. От ответов на них зависит, состоится ли ваш праздник. В таких поездках нет мелочей. Вы должны знать каждый шаг, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами.

Принимаем важное решение

Трофейный таймень… А нужно ли вообще это вам? А может, будем заслуженно гордиться судаком на «пятерочку» или щукой на «десятку»? Да, возможно и так. Только таймень – это вызов, проверка на прочность, когда по праву гордо стучишь себя в грудь и кричишь посреди таежной реки: «Я сделал это!»

У сибирских и дальневосточных таймешатников есть неписанное правило: если вытащил тайменя до десяти кило – это не считается, не достоин говорить, что добыл тайменя. Таймень от «десятки» - да, это уже зачетный. А после «двадцатки» – трофейный таймень. Хищник же от сорока кило – это гигантский таймень. В России рыболовов-трофейщиков достаточно, а выловленных гигантов - лишь несколько десятков. И всё же, думаю, будет правильным спуститься с небес на землю - и начать с малого.

В начале пути

Мой путь к крупному тайменю был долгий, очень долгий. Мне повезло с учителями – огромное им спасибо! С кондачка, нахрапом поймать тайменя не получится. Хотя шанс – один на миллион - есть.

…Первая рыбалка на Дальнем Востоке, на реке Красивая в предгорьях Сихотэ-Алиня. После циклона вода в реке поднялась на 2,5 м. Два дня мы, выпрыгивая из лодки, пилили, рубили, разбирали заломы, но добрались до цели нашего путешествия - Санькиного ручья. Такую красоту я видела впервые.

Величие каменных сопок, суровые утесы, перекаты с бешеным норовом. Зеленоватая синева мощных кедров, красно-желтый наряд лимонника, царственное величие кружащих в небе белоплечих орланов.

Пугливые рыжие козочки на косах, целые семейства лосей, бредущие среди «жабовников», гордые изюбри в протоках. И медведи, особенно - белогрудки. Мишки бесстрашно переплывали реку, низким рыком огрызались на наши окрики. Потревоженные людьми, поднимались в стойку - и грозно замахивались передними лапами. Чудеса чудесные…

Пока шли лодкой, мой первый учитель, Дима Сокур, вещал: Танюша, ты пока не торопись, попробуй тайгу на вкус, да и просто насладись эдакой красотищей. Давай сначала ленка и хариуса половим, река понятнее станет. Ленок на два-три кило - сильный боец, особенно на перекате. Определись с точками заброса, чтобы была возможность вывести рыбу. Иногда при вываживании ленка и побегать придется. Он может и в коряжник рвануть, и меж камнями запутаться. Набей руку. Почувствуй себя на течении, ощути, насколько уверено сможешь стоять в реке и переходить её. Определись со снастями, облови протоки и «жабовники», заливы.

Танюша – послушная ученица. Неделю мы лазали по реке. Первые дни - рыбалка оказалась легкой. Ленки целыми легионами держались в протоках и в заливчиках - на большую мутную воду охотников не находилось.

Протоки же – светлые, можно было видеть, как несколько голодных ленков бросались за приманкой. Тогда я шла по пути наименьшего сопротивления - кидала вездесущую «вращалочку» Niakis, собирая достойный урожай. А когда вода стала падать, понемногу светлеть - рыба разбежалась по всей реке. Случалось, что за день ловила лишь пару ленков. Складывала крупицы опыта таежной рыбалки, заодно с каждым днём всё больше и больше убеждаясь, что в таежной рыбалке я ничего не смыслю. Но желание поймать тайменя - нет, даже просто таймешка, подержать эту зверюгу - только укреплялось.

Димины повествования слушала, впитывая каждое слово. Сама же бегала вокруг костра, размахивая руками, изображала из себя то тайменя на реке, то воблер, задавала тысячу «почему». В ноги кланяюсь за многолетнее терпение и мудрость моим учителям - Диме и нашему бессменному гиду-удэгейцу Сереге! Если бы не они, так и остались бы мои таймени несбыточной мечтой.

Дима Сокур: Давай, Танюша, попробуем сложить мозаику. Точных правил по рыбалке на тайменя нет, хотя логика существует. Но! Река - реке рознь. Что работает на одной, не работает на другой. Да и время года, уровень воды, температура и много чего другого - всё имеет значение. Даже на этой реке есть такое волшебное место под Черной скалой, там большой залив после длинного переката, где несколько раз ловили хороших тайменей. И вдруг однажды - как отрезало, нет тайменя - и всё тут. Вроде сохранились все условия, хоть кто-то должен быть на этом месте. Ан нет!

Следи за собой, будь осторожен

А однажды Черная скала нас жестко предупредила, кто здесь кто. Дело было так. Мы дружно развлекались ленками на перекате. Ниже переката, в заливчике, Женя прицепился лодкой к корчу, под Черную скалу кидал воблер на тайменя. Взяла камеру – снимаю. И вдруг - будто взрыв!

С вершины летит огромный кусок скалы, а под скалой Женька в лодке… Ему-то повезло, лодке - не очень. Главное – остался жив. Выбрался на берег, шутит: «Наверное, всем тайменям бошки поотшибало. Точно Подя пальчиком погрозил». Посмотрели заснятое – жутковатые кадры. Все нервно вздохнули, поздравили Женю с удачей… и решили свернуть рыбалку. А на следующий день рыбачили на Санькиной протоке.

Вода высокая, течение неудержимо несёт. Женька, хватаясь за кусты, осторожно пробирался по протоке. Дима с камерой - за Женей. Я, тоже с камерой, в буквальном смысле слова ползла по крутому берегу. У Жени поклевка. Ленок крупный, бросается вниз по протоке. Сильный бой воды, передвигаться - сложно, снасть у Жени тонкая. Кричу из-за кустов: «Женя, не торопись! Меня, меня подождите!» Дима переводит камеру: «Вот и наш оператор пробирается через бурелом». Подползла - и для верности облокотилась на упавшую ёлку.

А ёлка оказалась сухой. Треск - и я вверх тормашками лечу в воду. Естественно, вместе с камерой… Дима заснял всё. Некоторую часть мокрой пленки удалось спасти, камеру - нет. А падение обломка Черной скалы так и осталось в нашей памяти. После этого мы перестали там рыбачить. С Подей, духом - Хозяином огня, реки, домашнего очага и всего, что нас окружает в тайге, не поспоришь.

Где растут таймени

Дима Сокур: Таймень вырастает до крупных размеров, если кормовая база хорошая. Самая большая вероятность поймать трофейного хищника - в реках, куда заходит проходной лосось. В основном, кета. А вот доступных рек, куда забегает кета и куда есть возможность добраться хотя бы вертолетом, да плюс где не разбойничают браконьеры - очень мало.

Серёга, удэгеец: Лет двадцать – тридцать назад в Красивую много кеты поднималось. А сейчас - только в низовьях, и очень-очень мало. И ту сетями подчистую вылавливают. Здесь, в верховьях Красивой, есть таймени больше «двадцатки». Очень часто таймени живут парами. Если одного поймать, другой может остаться, а может уйти. На это место могут другие таймени встать. Так что, давайте - трудитесь, ловите.

Дима Сокур: Таймень - крупный хищник, у которого нет врагов. Отсюда и определенная наглость, смешанная с осторожностью, самоуверенность, подкрепленная силой. Таймень любит простор, чтобы контролировать своё царство-государство, но укрытие должно быть рядом. Таймень немного ленив, не будет понапрасну тратить свои силы, гоняясь за ленком или хариусом. А где на реке такие места? В заломах. В период высокой воды – в весеннее половодье или когда нагрянут циклоны, а у нас на Дальнем Востоке этого добра хватает - река несёт корчи, поваленные деревья. Какие-то одинокие корчи застревают на плёсах, какие-то забивают повороты реки, образуя залом. Течение с силой разбивается о заломы, а под корчами – тихие закутки. И таймень, и ленок, и хариус квартируют по разным углам залома. Иногда идём лодкой, слышен скрежет - это река несёт камни. А под камнями - множество личинок, они-то застревают в заломе и кружатся, потихоньку оседая на дно. Под одинокими корчами на плёсах – примерно та же картина. Вот и еда для хариуса, ленка и тайменя. Так и складывается пищевая цепочка: личинки – хариус – ленок – таймень. А еще таймень нападает на норок, белок, с удовольствием потребляет мышей. Мыши, особенно ночью, целыми толпами падают с сопок, переплывают протоки. Для тайменя – это легкая жирная добыча. Перекаты – особенно глубокие – тоже отличное место. Как только струя немного успокаивается, как бы растворяется в плёсе, туда, на границу течения, и надо бросать приманку. Граница – это место сбора всех обитателей, особенно в начале сумерек, и по большей части - ленков.

Мой первый таймень: непростительная глупость

На протяжении многих лет нашей рыбалки все слова Димы и Сереги находили своё подтверждение. Хотя мой первый опыт был глупо неудачный. Это случилось в самом начале моих тайменевых потуг. Дима поставил меня на косе вдоль переката. На «нашей» стороне течение намыло длинную яму глубиной метра в полтора.

В конце переката - одинокий корч. За корчем перекат мельчал, круто поворачивая влево. Бросать 12-граммовй Niakis мне было велено прямо в перекат - и спускать блесну вниз по течению. Проводку начинать, как только приманка выйдет на яму вдоль косы. Не спешить, слушать спиннинг, блесна должна идти плавненько, без рваных толчков.

Стараться выполнять короткие остановки - и снова медленно заводить приманку. Проводку делать до конца - таймень может атаковать внезапно, прямо под ногами. Метров через тридцать течение само прибивало блесну ближе к корчу. Тут я и начинала медленную, с паузами, проводку. Фрикцион катушки - ослаблен.

Дима предупреждал: Когда таймень берёт – сначала и не поймешь, вроде как зацеп. Но сразу подсекай. Если нет ответного движения - жди, держи, шнур не расслабляй. Таймень начнет потихоньку сваливаться в перекат. Крупный будет давить мощью, уходя по течению вниз, а небольшой – дергаться и упираться. Придерживай шпулю пальцами. Или прикрути фрикцион, но очень аккуратно. Двигайся назад, по косе. Вываживание не форсируй – сойдет или снасть оборвет! Если поймешь, что таймень упорно спускается в перекат (а так, скорее всего, и будет), попробуй заложить спиннинг и развернуть рыбу мордой к себе. Если надо - иди за тайменем по косе. Сколько удастся, но держи натяг. Перекат станет мельчать, таймень начнет крутиться – это его характерная фишка. Держи, дай ему устать. Как почувствуешь, что таймень чуть ослаб, начинай вываживание. Возле берега, почувствовав меляк, таймень опять примется крутиться. Дай глотнуть воздуха – это его ослабит. А дальше – я помогу. Зайду сзади - и за хвост вытолкну, заверну на берег. В рыбалке на тайменя напарник ой как необходим! Хотя я и один справлялся.

Отстояла я на косе больше часа. Брали лишь некрупные ленки. Наступил момент какой-то расслабленности. Блесна двигалась вдоль корча. Зацеп! Точно зацеп! Помните, я говорила, что рыбалка на тайменя – это исключительная собранность? А вместо подсечки я стала просто дергать спиннингом, то ослабляя, то натягивая шнур. Вроде зацеп сдвинулся. Наверное, течение качает ветку на корче.

Я давай опять дергать. «Зацеп» медленно двинулся в перекат. Господи, таймень! Раскачиваясь всей своей мощью, он уходил всё дальше и дальше. Попыталась зажать пальцами шпулю катушки - да какое там! Смитовский лососевый спиннинг до 28 граммов - в параллель реки. Что же там за монстр?! Мысли путались, терялись. Решившись на отчаянный шаг, я закрутила фрикцион, стараясь развернуть рыбу. Таймень открыл рот: «Тьфу! Ну и гадость это ваше железо…» Что сказать? Подбежавший Дима подставил, конечно, жилетку под мои слезы злости и обиды. Но на кого? Да на себя… Моя самоуверенность слетела окончательно и навсегда.

Это был «День зацепов»

Прошло семнадцать лет. Север Хабаровского края, сильно закоряженная река – река трофейных гигантских тайменей. Народ там терял по 7 - 12 воблеров за день.

Наш постоянный гид Игорь вколачивал в наши головы: Трофейный таймень, а особенно гигант, садится как зацеп. Не разбирая, сразу подсекайте мощно, корпусом, лучше несколько раз. Не бойтесь потерять приманку. Вы – охотники за трофеем. А если ваша цель гигантский таймень на 35 – 40 плюс, фрикцион затянуть - это крайне важно! Расслабить можно, только когда таймень начнет двигаться. Гигант за сорок кило лежит, в основном, на дне ямы. Кетой наелся и подрёмывает. Хорошо, если не поленится рот открыть, когда приманка мимо проплывет. А выплюнуть приманку для крупных тайменей – обычное дело.

Уже где-то слышали это, не правда ли? У меня за целый день - ни поклевки. Тайменевая мелочь (до «десятки») и крупный таймень обычно имеют разные места стоянки. Мой интерес – трофейный таймень, а лучше – гигант. Терпение, Танюша, терпение…

…Смеркалось. Сплавлялись по короткому глубокому плёсу, зажатому между двух перекатов. Якорь волочится по дну, чтобы сильно не несло лодку. Впереди, метрах в пятидесяти, река, круто поворачивая, разбивалась о залом. Мой любимый таймешачий воблер Saruna полетел под маленький корчик на углу протоки и основного течения. «Зацеп, …..!»

Непечатными междометиями огласилась тайга. Но! Я сработала как на автомате: несколько мощных подсечек, чуть-чуть расслабила фрикцион. Залом приближается, Игорь бросает весла, заводит мотор. «Зацеп» пошёл… Таймень! Игорь, метнувшись опять к веслам, очень тихо так и крайне любезно: «Паша (мой напарник по лодке), подними, пожалуйста, якорь. Если можно, то побыстрее». Какое самообладание!

Команда работала слажено: Игорь боролся с течением, Паша боролся с якорем, я боролась с тайменем. На крутом берегу метрах в двух от воды Игорь приглядел добрый кустик: «Паша! Надо забросить якорь так, чтобы обернулся вокруг куста, тогда хорошо зацепимся. А если сможешь вскарабкаться на берег, будет отлично. Танюша, а ты спокойно держи рыбу, не форсируй». Заброшенный Пашей якорь каким-то чудесным образом крепко обвился вокруг единственного куста.

С кошачьей ловкостью Паша взлетел на берег, обмотал куст якорным шнуром. Лодку швыряло течением. Спиннинг мертвой хваткой вцепился в добычу (хвала лососевым спиннингам!). Они не просто «змеи» – они фантастические удавы, своего не упустят! Таймень у лодки – крупный!

Игорь подводит подсак к хвосту тайменя. И вдруг я с какого-то перепуга начинаю разворачивать рыбу головой в подсак. «Татьяна, ....!» Это уже наш гид Игорь грозными, и опять же - непечатными словами привёл меня в чувство. «Игоречек, прости, сейчас всё поправлю!» Тайменя взяли… Здоровый, больше «двадцатки»! Ура! Мы сделали это! Спасибо команде! Все в рыбьей слизи, счастливые и довольные, мы улыбались в камеру. Но таймень – это настоящий Тигр! Извернувшись, хлестанул меня по лицу огненным хвостом, выпрыгнул в родную стихию. Так ведь уже не в первый раз получаю «прощальный поцелуй»!

Игорь, глядя с добрым прищуром, как бы вопрошал: «Ты, конечно, молодец, но что это было? Что за грубейшая ошибка? Как ты могла разворачивать рыбу мордой в подсак?» И я, также без слов, ему вроде как отвечала: «Потеряла контроль, извини…» Откровенно говоря, мне было стыдно. Столько тайменей переловлено за семнадцать лет, других учу, как его ловить. А сама… Какой косяк!

Вывод: даже если вы уже с добрый десяток лет ловите тайменей, не следует думать, что вы во всём дока. Внутри себя вы точно знаете, где, когда и сколько ошибок вы совершили. Мы всегда идем на тайменевую рыбалку как в первый раз. И то без косяков не обходится. А тайга, она наказывает за ошибки…

Подбираем снасти

В правильном выборе снастей на тайменя нюансы крайне важны. Что это значит? Четко понимать: когда, куда и для каких целей вы едете. Активно порыбачить? Выпить - закусить? Покрасоваться перед товарищами? Пойдете сплавом или будет стационарный лагерь? Уровень вашего владения снастями? Ваш характер? Готовы ли вы к агрессивному твичингу, от которого все пальцы в кровавых мозолях? Или предпочитаете размеренную философскую рыбалку? И еще много чего…

Специализированные лососевые спиннинги с тестом до 28 г - это самое реальное оружие для рыбалки на тайменя до 15 - 20 кг. Вкупе с тайменевым воблером Saruna 125F они творят чудеса. Исключительная амортизация, выносливость бланка, способность мертвой хваткой вцепиться в трофей. Когда тянешь комлем, спиннинг не позволяет вершинке ослаблять натяг лески или шнура.

Saruna 125F - это тот воблер, который с равной эффективностью работает и на течении, и в более спокойной воде плёсов, и в стоячих заливах/жабовниках. Ключевые слова «с равной эффективностью»! Если в вашей предполагаемой для рыбалки акватории таймень «задвадцатку» редкость, то нет смысла впустую махать тяжелыми снастями.

Катушки размера 4000, шнур где-то 25 - 28 Lb, карабины на подшипниках Сross Lock Bearing Swivel #3. Помним, что когда таймень начинает активно вертеться, пытаясь освободиться от приманки, жесткий карабин может закрутить шнур.

С зачетными тайменями «задесятку» кроме Saruna 95/125F отлично справляются тонущая Saruna 110MD, а также Jib 110F, TS Joint Minnow 110F в упряжке с лососевыми спиннингами с тестом до 20 - 25 г.

Тогда достаточно катушки 3000, шнура 23 – 25 Lb, опять же карабина Сross Lock Bearing Swivel #3. Все снасти отлично сработают и на крупного ленка, который иногда попадается в прилове. И в первом и во втором случае – спиннинги и катушки минимум в двух экземплярах, 600 м шнура, 10 - 12 карабинов, по 6 - 8 экземпляров каждой приманки.

Охотники же за гигантами могут спокойно оставить всё вышеперечисленное дома. Спиннинг - минимум до 40 г, а для малоопытных рыболовов - от 50 до 60 г. Воблеры Saruna 147F MAX - минимум штук 30 - 35. «Колебалки» 50 - 60 г – 15 - 20 штук – это для пробивания заломов. Недорогая приманка, оборвать не жалко. Катушки 4000 - 5000 - две, а лучше - три штуки, шнур 48 - 60 Lb не менее 600 м, карабины на подшипниках Сross Lock Bearing Swivel #4 с разрывом до 63 кг – 40 - 50 штук. Вопрос о флуорокарбоновых лидерах - достаточно дискуссионный.

Еще немного о приманках. Есть такие тонущие прогонистые воблеры D-Contact 85 и 110. И постоянно пробуя на реке Красивой D-Contact 85, мы не получили ни одной поклевки тайменя, только ленков.

А на 110-й «Контакт» дело пошло. На других реках (к примеру, бассейна Удыльского озера) «Контакт» 85-й добывает тайменя и по 20 - 22 кило, причем в некоторых сложных условиях это единственный вариант.

Скажем, когда низкая вода, а таймени забиваются под корчи, где глубина всего 70 – 80 см. Или во время рыбалки на кривунах (небольшие, сильно закругленные и закоряженные косы), где нужна абсолютная точность заброса и виртуозная проводка. Расцветки приманок? Конечно, для солнечной погоды что-то матовое. Для пасмурной – хорошо играет голографическое покрытие.

Совет: берите с собой черные/красные/зеленые фломастеры. Голографические приманки можно затемнить фломастером, а смыть – водочкой. Или, если дама - парфюмом…

Работа команды

Север Хабаровского края. Конец сентября. За «рулем» на лодке наш гид и сэнсей Игорь. Сплавляемся по кривуну. Плёс разбит на короткие плёсики с несколькими поворотами.

Впереди, мощно разбиваясь об огромный залом, река резко поворачивает влево. Мои снасти: лососевый спиннинг Lag Less Boron TLB-83 DT до 28 г, воблер Saruna 125 плавающая, японская же «мясорубка» размера 4000, шнур 50 Lb, мощный карабин Cross Lock Bearing Swivel до 63 кг.

Все снасти проверены в бою. До залома метров тридцать. Бросаю в левый край залома. Лодку несёт, быстро кручу катушку. Раз, два… Есть! Таймень резко сваливается за поворот. А мы еще в пути! Шнур закинулся за корч, что на противоположном берегу. Игорь замелькал веслами. Шнур слетел. О, нет! Дальше еще крутой правый поворот и длинная коса. Игорь буквально забрасывает лодку на косу: «Танюша, теперь бегом за тайменем! Я подскочу!». Долго мы с тайменем мерялись силами и терпением. Место сложное. Для тайменя - большой простор для маневра.

Спиннинг вытягивался в параллель реке. Нагруженный бланк не сдавался, упираясь всеми силами, гордо поднимал голову. Красивый танец! Сколько изящества и убийственной мощи! Игорь тихонечко руководил: «Не спеши, подзажми рукой фрикцион… Просто держи натяг... Таймень далеко… Разверни его на глубину, так будет легче… Всё, я пошел…». Игорь аккуратно зашел за тайменя - и нежно вытолкнул мой трофей на берег… А мой ли это трофей? Стопроцентная заслуга команды! И немножко моя…

- «Танюша, а что ты там шептала, когда тайменя вываживала?» - «Да с Подей разговаривала, просила немного удачи». И Подя меня услышал. Вот и не верь в чудеса… Дальневосточники знают: с Подей с уважением надо. Сколь раз придешь вечерком на берег - с Подей потолковать, а там уже кто-то стоит, да шепчет потаенные слова. Вдруг Подя поможет… А нам, Подя, твоя поддержка очень понадобится. Трофейный таймень – тонкая, почти божественная материя…

(Продолжение следует)